Wanneer je een groot endpoint-ecosysteem moet beheren, kan het een uitdaging zijn om elk apparaat en elke applicatie up-to-date te houden. Het kan lastig zijn om meerdere endpoints te updaten, vooral bij externe apparaten en endpoints in een Bring Your Own Device (BYOD) omgeving, en een enkele mislukte update kan het bedrijf verstoren en kwetsbaarheden blootleggen.
Daar komen ringgebaseerde implementaties in beeld. Deze introduceren patches in gecontroleerde fasen, beginnend met een klein aantal apparaten en langzaam groeiend, om onverwachte problemen te monitoren en stilstand te minimaliseren bij het uitrollen van updates.
Dus laten we de waarde van ringgebaseerde implementaties verkennen, waarom IT-teams ze gebruiken, en hoe Splashtop AEM het gemakkelijk maakt om patches in ringen uit te rollen.
Wat is een ringgebaseerde verspreiding?
Een ringgebaseerde verspreiding is een gefaseerde uitrol van patches of updates over endpointgroepen. Dit stelt IT-teams in staat om updates te testen en te monitoren zodra ze worden uitgerold, zodat als er een probleem of compatibiliteitskwestie is met de patch, ze deze kunnen identificeren en de update kunnen terugdraaien voordat deze te veel apparaten beïnvloedt.
Typisch volgen ringgebaseerde verspreidingen een paar eenvoudige stappen. Eerst is er de Pilotgroep, waar slechts een klein aantal apparaten wordt bijgewerkt om onmiddellijke problemen te identificeren. Daarna breidt de "ring" van bijgewerkte apparaten zich uit naar een afdelingsuitrol, waarbij meer apparaten in geselecteerde afdelingen worden bijgewerkt. Als alles goed gaat, breidt het zich uit naar een volledige productie-uitrol en wordt de patch breed ingezet.
Als, op enig moment onderweg, de update leidt tot onverwachte problemen, kunnen deze worden geanalyseerd en aangepakt voordat verdere apparaatupdates plaatsvinden. Daardoor kunnen IT-teams de zakelijke impact van updates die onverwachte problemen veroorzaken minimaliseren.
Waarom Ring-Based Deployments Belangrijk zijn
Een van de eerste dingen die mensen misschien opvalt aan ringgebaseerde implementatie is: het is een traag proces dat testen en gefaseerde uitrol vereist. Toch zijn snelle patching en frequente updates ook belangrijke cybersecurity vereisten, dus een langzamere update lijkt daar haaks op te staan.
Echter, een ringgebaseerde uitrol is essentieel voor een effectieve en veilige implementatie. Het in één keer uitrollen van te veel updates kan tot aanzienlijke tegenslagen en downtime leiden als de updates onverwachte problemen veroorzaken, dus grondig testen is cruciaal.
Er zijn meerdere voordelen aan een ringgebaseerde verspreiding, waaronder:
Risicobeperking: Door updates uit te rollen in kleinere, geïsoleerde groepen wordt voorkomen dat één slechte patch je hele personeel beïnvloedt.
Bedrijfscontinuïteit: Ring-gebaseerde uitrol helpt kritieke systemen stabiel te houden door updates eerst op niet-kritische apparaten te testen.
Operationele Vertrouwen: Onzekerheid en een gebrek aan vertrouwen kunnen leiden tot vertraging van updates, waardoor apparaten kwetsbaar blijven. Je kunt vertrouwen opbouwen in je IT-processen door voorzichtig beheer en de mogelijkheid om onverwachte updateproblemen aan te pakken te tonen.
Naleving: IT-nalevingsaudits vereisen vaak bewijs dat endpoints en applicaties volledig zijn gepatcht en dat patches zorgvuldig worden uitgerold. Het gebruik van een ringgebaseerde uitrol toont auditors een gedocumenteerde, gefaseerde implementatie aan.
Beste praktijken voor ringgebaseerde implementaties
Echter, ring-gebaseerde uitrol vergt meer dan slechts enkele apparaten bijwerken, controleren of er iets misgaat, en dan de rest updaten. Het is een proces dat monitoring, testen, en zorgvuldige, afgemeten uitrol vereist. Door deze best practices voor patchuitrol te volgen, wordt een effectieve en naadloze ring-gebaseerde uitrol gegarandeerd:
1. Begin met een Pilotgroep
De eerste testring is de belangrijkste, aangezien het je eerste kans is om potentiële problemen te identificeren en aan te pakken. Daarom is het belangrijk om een kleine maar diverse set testapparaten te kiezen voor de grootste verscheidenheid aan tests. Dit moet verschillende besturingssystemen, hardware en applicaties omvatten om potentiële compatibiliteitsproblemen of andere interacties die problemen veroorzaken te identificeren.
Zodra je de compatibiliteit van de patches op elk apparaat hebt gevalideerd, kun je doorgaan naar een grotere deploy-kring.
2. Uitbreiden naar Middelgrote Groepen
Nadat je pilotgroep heeft vastgesteld dat de patch goed werkt met een breed scala aan hardware en software, kun je de ring uitbreiden om specifieke afdelingen of regio's te omvatten. Dit is een grotere testomgeving op apparaten die actief gebruikt zullen worden, dus is het belangrijk om logs nauwlettend in de gaten te houden voor mislukte patches, applicatieproblemen, of prestatieverlies.
Als de middengroepen soepel verlopen, is dat een goed teken dat de patch klaar is voor een bredere implementatie.
3. Monitoren & Valideren voor Opschalen
Natuurlijk is een ringgebaseerde verspreiding zinloos als je niet elk ring monitort. Elke keer dat je patches uitrolt naar elke ring, moet je letten op eventuele problemen en het succespercentage van de patch bevestigen. Het gebruik van een oplossing met een dashboard dat inzichten biedt in patchstatussen, zoals Splashtop AEM, zal hierbij helpen, omdat het eenvoudig maakt om endpoints en hun patches te monitoren.
Als je problemen detecteert, moeten deze onmiddellijk worden aangepakt voordat de patching doorgaat naar de volgende ring. Dit omvat het identificeren van de oorzaak van het probleem, het vinden van manieren om het te verhelpen, en het terugdraaien van de update indien nodig. Dit kan ook vereisen dat het patchen op bepaalde apparaten wordt uitgesteld, afhankelijk van de oorzaak van het probleem.
4. Volledige Uitrol door de Organisatie
Zodra je elke ring grondig hebt getest en gemonitord om stabiliteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat de patch zonder problemen kan worden geïnstalleerd, is het tijd voor een volledige uitrol. Je kunt beginnen met het implementeren van de patch op alle resterende apparaten, inclusief externe eindpunten.
Dit betekent echter niet dat je kunt stoppen met monitoren. Houd de patchstatus van elk apparaat in de gaten en zorg ervoor dat je je successen en mislukkingen documenteert voor audits. Dit zal ervoor zorgen dat elk apparaat correct is gepatcht en een record bijhouden wanneer het tijd is om IT-naleving te verifiëren.
Hoe Splashtop AEM ringgebaseerde implementaties ondersteunt
Wanneer je patches wilt uitrollen en beheren over meerdere endpoints en gedistribueerde omgevingen, heb je een krachtige en robuuste endpoint management-oplossing nodig die controle en inzicht biedt in al je patches. Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) is die oplossing.
Splashtop AEM biedt beveiliging en controle over al je endpoints, inclusief de mogelijkheid om routinetaken te automatiseren en automatisch patches te implementeren in gedistribueerde omgevingen. Het single-pane dashboard geeft inzicht in al je endpoints, inclusief patchstatussen, inventarisrapportage, en aanpasbare beleidskaders.
Bovendien houdt Splashtop AEM externe apparaten veilig met proactieve waarschuwingen en herstelacties om snel problemen te identificeren en op te lossen met slimme acties. Het biedt CVE-inzichten die CVSS en CISA KEV-gegevens gebruiken om risico's te helpen prioriteren en herstelactiviteiten te begeleiden, zodat je eindpunten en netwerk veilig blijven.
Wanneer je patches moet implementeren, ondersteunt Splashtop AEM geautomatiseerd patchbeheer en ringgebaseerde implementaties, met functies zoals:
Beleidsgestuurde Controles: Groepeer apparaten per afdeling, regio of type omgeving, en pas gefaseerde uitrolrichtlijnen aan voor elke groep.
Realtime zichtbaarheid: Volg patchsuccessen en -fouten over ringen om ervoor te zorgen dat elk apparaat correct wordt bijgewerkt.
Herstel & Terugdraaien: Start slimme acties, zoals een herstart of terugdraaien, als een patch mislukt.
Cross-Platform Ondersteuning: Pas gefaseerde uitrol toe op besturingssystemen (inclusief Windows en MacOS) en toepassingen van derden.
Nalevingsrapportage: Exporteer audit-klare gegevens en logs om gefaseerde implementatieprocessen aan te tonen tijdens audits.
Patchuitrol moet ervoor zorgen dat elk apparaat veilig en up-to-date is, zodat het bijwerken van je apparaten geen gok wordt. Met ring-gebaseerde strategieën kunnen IT-teams risico minimaliseren en stabiliteit maximaliseren, zodat patches goed werken voordat ze worden uitgerold over endpoints. Met Splashtop AEM kun je patchautomatisering, inventariszichtbaarheid en beleidsgebaseerde uitrol combineren om ervoor te zorgen dat elke update soepel verloopt.
Start vandaag nog met ringgebaseerde verspreidingen en verminder IT-risico's met Splashtop AEM met een gratis proefperiode.