Bekijk de beste recensies van Splashtop-klanten voor de week van 5 augustus 2019. Ontdek enkele van de redenen waarom 20 miljoen mensen Splashtop gebruiken.

Splashtop biedt u de voordeligste oplossingen voor toegang op afstand. Of u nu een externe desktop-tool nodig heeft om op afstand te werken, of een oplossing om uw klanten op afstand te ondersteunen, wij hebben de juiste oplossing voor u. Maar u hoeft ons niet op ons woord te geloven, hoor van onze klanten waarom ze zoveel van Splashtop houden.

Hier zijn enkele van de beste beoordelingen van de afgelopen week!

“Dit heeft alle functies die ik nodig heb om mijn externe medewerkers tegen lage kosten te beheren, wat perfect is voor mijn kleine bedrijf. De mogelijkheid om een koppeling te delen om een gebruiker toe te voegen is fantastisch en zeer gebruiksvriendelijk. Connectiviteit is geweldig. '

- Meta J