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Splashtop Remote Access-recensies van de week - 5 augustus 2019

Splashtop Team
2 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Bekijk de beste recensies van Splashtop-klanten voor de week van 5 augustus 2019. Ontdek enkele van de redenen waarom 20 miljoen mensen Splashtop gebruiken.

Splashtop biedt u de voordeligste oplossingen voor toegang op afstand. Of u nu een externe desktop-tool nodig heeft om op afstand te werken, of een oplossing om uw klanten op afstand te ondersteunen, wij hebben de juiste oplossing voor u. Maar u hoeft ons niet op ons woord te geloven, hoor van onze klanten waarom ze zoveel van Splashtop houden.

Hier zijn enkele van de beste beoordelingen van de afgelopen week!

Recensies van de week

Splashtop Remote Access Reviews

“Dit heeft alle functies die ik nodig heb om mijn externe medewerkers tegen lage kosten te beheren, wat perfect is voor mijn kleine bedrijf. De mogelijkheid om een koppeling te delen om een gebruiker toe te voegen is fantastisch en zeer gebruiksvriendelijk. Connectiviteit is geweldig. '

- Meta J

 “GEWELDIGE ERVARING OP AFSTAND. ALLES WAAR IK WAS GEWENNEN VAN LOGMEIN TE HEBBEN VOOR EEN FRACTIE VAN DE KOSTEN!”

-Richard Melton

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Beoordeling van Splashtop-ondersteuning op afstand

 “Ik gebruik deze app de hele tijd. Het houdt me verbonden met het bedrijf Datacenter en ondersteunt de medewerkers die ik ondersteun.”

-Carmen Crenshaw

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Ontdek zelf waarom klanten van Splashtop houden. Lees meer over welke Splashtop-oplossing het beste bij u past. U kunt op elk moment gratis aan de slag met onze gratis proefperiode van 14 dagen. Geen creditcard of verplichting vereist.

Computer and Mobile Device Icon

Splashtop Remote Access: voor zakelijke professionals en kleine teams die op afstand toegang willen tot hun computers. MEER INFORMATIE | GRATIS PROEFPERIODE

Remote access two computers connecting icon

Splashtop Remote Support: voor IT, helpdesks en MSP's die op afstand toegang willen tot de computers van hun gebruikers om remote support te bieden. MEER INFORMATIE | GRATIS PROEFPERIODE 

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Splashtop SOS : voor IT-, ondersteunings- en helpdeskteams die een bewaakte, snelle ondersteuningsoplossing nodig hebben om on-demand ondersteuning op afstand te bieden aan de apparaten van hun gebruikers. MEER INFORMATIE | GRATIS PROEF

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