Splashtop Remote Access Reviews van de week - 12 augustus 2019

Hier zijn de beste Splashtop-recensies voor de week van 12 augustus 2019. Splashtop biedt hoog gewaardeerde, best-in-class remote desktop- en remote support-oplossingen.

Elke week horen we van verschillende Splashtop-gebruikers hoeveel ze van Splashtop houden. Bekijk de toprecensies van de afgelopen week en blijf lezen om meer te weten te komen over de oplossingen voor externe toegang van Splashtop en om vandaag nog aan de slag te gaan.

“Splashtop biedt snelle toegang tot mijn desktop wanneer ik op afstand op een laptop werk. Het was gemakkelijk om contact op te nemen met de behulpzame klantenservice van [Splashtop]. Splashtop is een uitstekende waarde in vergelijking met LogMeIn. Mijn desktop heeft twee monitoren en Splashtop geeft de mogelijkheid om tussen de monitoren te schakelen of beide naast elkaar op één scherm weer te geven.”

- Malcolm T