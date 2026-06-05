Splashtop Remote Access Reviews van de week - 12 augustus 2019

Hier zijn de beste Splashtop-recensies voor de week van 12 augustus 2019. Splashtop biedt hoog gewaardeerde, best-in-class remote desktop- en remote support-oplossingen.
Elke week horen we van verschillende Splashtop-gebruikers hoeveel ze van Splashtop houden. Bekijk de toprecensies van de afgelopen week en blijf lezen om meer te weten te komen over de oplossingen voor externe toegang van Splashtop en om vandaag nog aan de slag te gaan.
Recensies van de week
Splashtop Business Access-recensies
“Splashtop biedt snelle toegang tot mijn desktop wanneer ik op afstand op een laptop werk. Het was gemakkelijk om contact op te nemen met de behulpzame klantenservice van [Splashtop]. Splashtop is een uitstekende waarde in vergelijking met LogMeIn. Mijn desktop heeft twee monitoren en Splashtop geeft de mogelijkheid om tussen de monitoren te schakelen of beide naast elkaar op één scherm weer te geven.”
- Malcolm T
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Beoordeling Splashtop Remote Support
“Ik ben net overgestapt op Splashtop voor ondersteuning op afstand van mijn klanten in meerdere kantoren. Ik was al heel lang een LogMeIn-gebruiker, maar was uit hun product geprijsd. De overgang verliep naadloos en de bruikbaarheid van Splashtop is geweldig ”
- Georganne S
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Beoordeling Splashtop Remote Support
“De belangrijkste reden dat ik voor Splashtop koos, was vanwege de functie waarmee je Android-/iOS-apparaten kunt bekijken en bedienen. Ik gebruik die functie samen met de functie voor onbewaakte toegang voor desktopcomputers en beide werken vanaf de eerste dag probleemloos.”
- Jake S
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