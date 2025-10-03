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Fijne feestdagen 2018 en geweldige Splashtop-recensies

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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We hebben onlangs onze vakantiegroeten voor 2018 / jaaroverzicht / wat komt er volgende e-mail (hieronder) verzonden en geweldige antwoorden ontvangen van onze geweldige klanten.

Hier zijn enkele van onze favoriete antwoorden op de vakantie-e-mail

"GEWELDIG! Jullie zijn geweldig. Bedankt dat je een veel beter product en waarde bent dan LogMeIn, GoToMyPC en meer" - J

"Helemaal weg van je product!!! Zo blij dat ik ben overgestapt van TeamViewer naar uw bedrijf!!!" - Steve

"Jullie hebben hard gewerkt jongens. Welverdiend." - José

"Goed gedaan en geweldig product!! Petje af voor de geweldige productontwikkeling. Zet LogMeIn te schande." - Paul

"Jullie zijn de beste. Het spijt ons zo dat we $ 500 hebben betaald voor TeamViewer, omdat Splashtop zoveel beter is en dat is wat we 99% van de tijd gebruiken. Deze nieuwe functies zijn geweldig en ik kan niet wachten op de nieuwe versie. We zullen waarschijnlijk zelfs ons account upgraden." Frank

En hier is een kopie van de vakantie-e-mail, voor het geval je die nog niet hebt gezien...

Fijne feestdagen van Splashtop en kijk wat er gaat komen

Wat is 2018 een spannend jaar geweest!

Het is een jaar van innovatie en groei geweest waarin we nieuwe productedities hebben uitgebracht, nieuwe topfuncties hebben uitgebracht, waaronder multi-naar-multimonitor, en nieuwe hoogtepunten hebben bereikt voor klanttevredenheid en ondersteuning.

Bekijk de top 10 nieuwe Splashtop-functies die dit jaar zijn toegevoegd

Bedankt dat u ons heeft geholpen om deze mijlpalen te bereiken in 2018

85 miljoen remote access-sessies

1.000.000 nieuwe gebruikers

2.000 5-sterren reviews

99/100 Klanttevredenheid (NPS-score)

Klaar voor meer? Zie wat er in 2019 komt

Inclusief bestandsoverdracht via slepen en neerzetten, sessie-opname, antivirusintegratie en nog veel meer.

Hartelijke groeten van ons allemaal bij Splashtop!

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Geen creditcard nodig.

7 dagen gratis remote access tijdens de feestdagen.

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