Splashtop Remote Access-recensies van de week - 29 juli 2019

Lees onze favoriete Splashtop-klantrecensies voor de week van 29 juli 2019. Ontdek waarom deze klanten zijn overgestapt van TeamViewer, GoToMyPC en LogMeIn naar Splashtop.

Hier bij Splashtop horen we van zakelijke professionals, MSP's, IT, helpdesks en anderen waarom ze van Splashtop houden. Deze opmerkingen belichten enkele van de redenen waarom meer dan 20 miljoen mensen vandaag de dag de beste externe desktop-oplossingen van Splashtop gebruiken.

Hier zijn enkele van de beste beoordelingen van de afgelopen week!

“Splashtop is zo'n eenvoudig te gebruiken systeem. Ik was een eerdere klant van GoToMyPC en was nerveus over de overgang en het gebruiksgemak. Wat een geweldige beslissing was het om deze verandering door te voeren! Ontzettend blij met alles tot nu toe. De prijs is fenomenaal en ik hoop dat als het tijd is om te verlengen, er geen sprong in premie is zoals ik heb meegemaakt met andere bedrijven. Zolang ze daar niets aan veranderen, hebben ze een klant zolang mijn bedrijf er voor staat!”

- Lisa M Rizzo, Zelfstandige tandarts-managementconsulent