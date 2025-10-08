Splashtop Remote Access-recensies van de week - 29 juli 2019

Lees onze favoriete Splashtop-klantrecensies voor de week van 29 juli 2019. Ontdek waarom deze klanten zijn overgestapt van TeamViewer, GoToMyPC en LogMeIn naar Splashtop.
Hier bij Splashtop horen we van zakelijke professionals, MSP's, IT, helpdesks en anderen waarom ze van Splashtop houden. Deze opmerkingen belichten enkele van de redenen waarom meer dan 20 miljoen mensen vandaag de dag de beste externe desktop-oplossingen van Splashtop gebruiken.
Hier zijn enkele van de beste beoordelingen van de afgelopen week!
Recensies van de week
Beoordeling Splashtop Remote Support
“Ik ben zo blij dat ik ben overgestapt van LogMeIn en heb nooit meer achterom gekeken. Beste zakelijke beslissing ooit genomen. Splashtop heeft het voor kleine bedrijven zoals ik echt mogelijk gemaakt om op hetzelfde speelveld te staan als de grote bedrijven die veel geld uitgeven aan computerondersteuning en oplossingen voor beheer op afstand. Bedankt Splashtop! Jullie maken het verschil.”
- Xay Phouangaphayvong, oprichter/hoofdpersoon van de dienst, Sol POS
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Splashtop Remote Access Reviews
“Splashtop is zo'n eenvoudig te gebruiken systeem. Ik was een eerdere klant van GoToMyPC en was nerveus over de overgang en het gebruiksgemak. Wat een geweldige beslissing was het om deze verandering door te voeren! Ontzettend blij met alles tot nu toe. De prijs is fenomenaal en ik hoop dat als het tijd is om te verlengen, er geen sprong in premie is zoals ik heb meegemaakt met andere bedrijven. Zolang ze daar niets aan veranderen, hebben ze een klant zolang mijn bedrijf er voor staat!”
- Lisa M Rizzo, Zelfstandige tandarts-managementconsulent
“Echt indrukwekkend, jullie ondersteuning, het gebruiksgemak en de implementatie van het product. Bedankt voor de snelle reacties en een Top Tier product. Ik zou #1 beoordelen en ik heb TeamViewer en LogMeIn Pro gehad.”
- Frank Wolynski - VP Engineering, WEDU-TV
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Splashtop Remote Access: voor zakelijke professionals en kleine teams die op afstand toegang willen tot hun computers. MEER INFORMATIE | GRATIS PROEFPERIODE
Splashtop Remote Support: voor IT, helpdesk en MSP's die op afstand toegang willen tot de onbeheerde computers van hun gebruikers om remote support te bieden. MEER INFORMATIE | GRATIS PROEFPERIODE
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