Recensie van de week - "Fantastisch! Werkt naadloos met Bluetooth-toetsenbord."

5 sterren door audiomechanicaFantastisch!
Werkt naadloos samen met Bluetooth toetsenborden.
Ik kan nu mijn iPad met Logitech toetsenbordhoes onderweg meenemen en met weinig ergernissen verbinding maken met mijn computer op het werk. Het komt zo dicht bij het gebruik van een desktopcomputer als je op een iPad kunt krijgen. Er is zelfs een "blanco scherm" functie die mensen op kantoor beschermt tegen het zien van wat je doet terwijl je op afstand verbonden bent. Juist vandaag moest ik wat tijdgevoelig werk doen dat alleen vanaf mijn kantoorcomputer gedaan kon worden, maar ik kon er niet bij... Splashtop schiet te hulp! Het werk werd net zo snel gedaan als wanneer ik er was geweest, en ik drukte rapporten enz. rechtstreeks af op de printer van mijn assistent. Fantastisch! Bedankt Splashtop! Vijf sterren!