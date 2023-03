Het IT-team van Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) gebruikt Splashtop om hun beheerde apparaten op meerdere locaties op afstand te ondersteunen. Lees de casestudy hieronder om erachter te komen hoe ook u kosten kunt besparen, reizen kunt verminderen en efficiëntie kunnen verhogen met Splashtop Remote Support!

Bent u een IT-professional op school die te veel tijd verspilt onderweg tussen verschillende klaslokalen of campussen om uw beheerde apparaten te ondersteunen of te gebruiken?

Gebruikt u al een product voor ondersteuning op afstand, maar vindt u het onbetrouwbaar of niet gebruiksvriendelijk?

Heb je een beperkt budget?

Als dat zo is, ben je niet de enige.

Veel IT-professionals in scholen ervaren de uitdaging van het beheer van een groot aantal apparaten verspreid over meerdere locaties. IT-afdelingen van scholen en universiteiten worstelen ook met krappe budgetten, en dat kan het vinden van de juiste oplossing tegen een betaalbare prijs moeilijk maken.

Dit was het geval met het IT-team van Virginia Tech CALS. Ze worstelden met de ondersteuning van meer dan 2.200 computers en apparaten op 140 sites met een team van slechts 13 personen. En naarmate de tijd verstreek, bleef hun werklast toenemen. Dit zette hen ertoe aan om op zoek te gaan naar een oplossing voor ondersteuning op afstand waarmee ze op elk moment en elke plaats snel en gemakkelijk toegang konden krijgen tot hun beheerde apparaten. Na het uitproberen van meerdere andere producten, vond het team de functies, voordelen en prijzen waarnaar ze op zoek waren met Splashtop Remote Support.

Splashtop Remote Support is een kosteneffectieve, goed presterende oplossing die door IT-teams wordt gebruikt voor onbeperkte onbemande externe toegang tot hun beheerde computers. Het is een geweldig alternatief voor andere duurdere producten voor externe toegang/ondersteuning, zoals Bomgar Remote Support en LogMeIn Central.

De Virginia Tech - Splashtop Remote Support Case Study schetst wat Splashtop Remote Support biedt, en de voordelen die het IT-team van Virginia Tech CALS heeft genoten sinds de start, waaronder:

“We wilden iets dat ons in staat stelde om een gebruikerssysteem over te nemen en de docenten te helpen met hun problemen. Kosten besparen en minder reizen waren extra voordelen ... Met Splashtop Remote Support kunt u veel sneller onmiddellijk een probleem oplossen in plaats van twee weken op iemand te wachten."

- Edward O'Dell, Virginia Tech CALS