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Front view of Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) building

School-IT verlaagt de kosten en verhoogt de efficiëntie met Splashtop

Splashtop Team
2 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Het IT-team van Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) gebruikt Splashtop om hun beheerde apparaten op meerdere locaties op afstand te ondersteunen. Lees de casestudy hieronder om erachter te komen hoe ook u kosten kunt besparen, reizen kunt verminderen en efficiëntie kunnen verhogen met Splashtop Remote Support!

Virginia Tech logo on the left, and text on the right reading College of Agriculture and Life Sciences Virginia Tech in maroon and orange.

Bent u een IT-professional op school die te veel tijd verspilt onderweg tussen verschillende klaslokalen of campussen om uw beheerde apparaten te ondersteunen of te gebruiken?

Gebruikt u al een product voor ondersteuning op afstand, maar vindt u het onbetrouwbaar of niet gebruiksvriendelijk?

Heb je een beperkt budget?

Als dat zo is, ben je niet de enige.

Veel IT-professionals in scholen ervaren de uitdaging van het beheer van een groot aantal apparaten verspreid over meerdere locaties. IT-afdelingen van scholen en universiteiten worstelen ook met krappe budgetten, en dat kan het vinden van de juiste oplossing tegen een betaalbare prijs moeilijk maken.

Dit was het geval met het IT-team van Virginia Tech CALS. Ze worstelden met de ondersteuning van meer dan 2.200 computers en apparaten op 140 sites met een team van slechts 13 personen. En naarmate de tijd verstreek, bleef hun werklast toenemen. Dit zette hen ertoe aan om op zoek te gaan naar een oplossing voor ondersteuning op afstand waarmee ze op elk moment en elke plaats snel en gemakkelijk toegang konden krijgen tot hun beheerde apparaten. Na het uitproberen van meerdere andere producten, vond het team de functies, voordelen en prijzen waarnaar ze op zoek waren met Splashtop Remote Support.

Splashtop Remote Support is een kosteneffectieve, goed presterende oplossing die door IT-teams wordt gebruikt voor onbeperkte onbemande externe toegang tot hun beheerde computers. Het is een geweldig alternatief voor andere duurdere producten voor externe toegang/ondersteuning, zoals Bomgar Remote Support en LogMeIn Central.

A case study document for Virginia Tech featuring Splashtop. The page includes the Virginia Tech logo, summary text, and a photo of a person using a laptop and smartphone on a desk.

De Virginia Tech - Splashtop Remote Support Case Study schetst wat Splashtop Remote Support biedt, en de voordelen die het IT-team van Virginia Tech CALS heeft genoten sinds de start, waaronder:

  • De Splashtop Streamer waarmee ze gemakkelijk verbinding kunnen maken met beheerde computers (een persistente client)

  • Een uitgebreide set functies voor beveiliging, groepering van gebruikers en computers, enz.

  • Efficiënter werken door multitasking

  • Toegang tot werkcomputers op afstand voor docenten

“We wilden iets dat ons in staat stelde om een gebruikerssysteem over te nemen en de docenten te helpen met hun problemen. Kosten besparen en minder reizen waren extra voordelen ... Met Splashtop Remote Support kunt u veel sneller onmiddellijk een probleem oplossen in plaats van twee weken op iemand te wachten."

- Edward O'Dell, Virginia Tech CALS


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