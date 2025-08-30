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Splashtops Review of the Week on how the software works seamlessly with Bluetooth keyboard

Recensie van de week

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Commentaar van Splashtop Klanten op The Wall Street Journal 27 augustus artikel

"Een pc of Mac besturen, iPad-stijl" door Walt Mossberg

Kurt McFarlane: "Ik gebruik Splashtop al meer dan 2 jaar en ik ben er dol op. Ga zo door."

Wayne Braun: "Ik gebruik ook Splashtop en doe dat al meer dan 2 jaar. Splashtop is met elke update beter en sneller geworden. Splashtop is beslist een scherper geprijsd product. Een geweldig product, ga door met het goede werk en de voortdurende verbeteringen!"

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