Recensie van de week

Commentaar van Splashtop Klanten op The Wall Street Journal 27 augustus artikel
"Een pc of Mac besturen, iPad-stijl" door Walt Mossberg
Kurt McFarlane: "Ik gebruik Splashtop al meer dan 2 jaar en ik ben er dol op. Ga zo door."
Wayne Braun: "Ik gebruik ook Splashtop en doe dat al meer dan 2 jaar. Splashtop is met elke update beter en sneller geworden. Splashtop is beslist een scherper geprijsd product. Een geweldig product, ga door met het goede werk en de voortdurende verbeteringen!"
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