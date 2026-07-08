Hoe toegang op afstand het speelveld van de hogere ed kan nivelleren

Het onderwijs bevindt zich onmiskenbaar midden in een transformatie, met uitdagingen uit het coronatijdperk die de vooruitgang versnellen en digitale transformatie die meer kansen biedt.
In het hoger onderwijs is een hybride benadering van lesgeven en leren een niet meer over te onderhandelen punt geworden voor studenten, docenten en personeel. Vandaag de dag zijn onderwijsinstellingen meer dan ooit geroepen om zich te concentreren op de algehele ontwikkeling van studenten, flexibelere leermodellen te gebruiken die hun prestaties verbeteren, en technologische oplossingen te implementeren die hen tegemoet komen, waar ze ook zijn.
Onderzoek uitgevoerd door Splashtop aan het begin van dit academiejaar toonde aan dat meer dan 80% van de hoger opgeleide studenten denkt dat hun prestaties aanzienlijk zouden verbeteren met een afstandsonderwijsoptie die beschikbaar is voor alle lessen. Bovendien verklaarde bijna 40% van de respondenten dat ze zouden overwegen om naar een andere instelling over te stappen als hun huidige instelling geen flexibele leermogelijkheden zou bieden.
Nu studenten, docenten en bestuurders streven naar een efficiëntere balans tussen leven, werk en opleiding, is een groeiend aantal instellingen van plan om gemengde leerervaringen te blijven aanbieden. Ondanks het feit dat voor de IT nieuwe uitdagingen met zich meebrengt, kan deze vereiste versnelling van de digitale transformatie instellingen helpen om kwesties die al jaren centraal staan in het debat effectief aan te pakken.
Als het onmiskenbaar is dat onderwijs niet langer een one-size-fits-all-benadering kan hebben, is het ook waar dat de technologie die wordt gebruikt om studenten tegemoet te komen, iedereen moet passen. Remote accesstools kunnen het onderwijs democratiseren op manieren die studenten nog niet eerder hebben ervaren, waardoor hetzelfde niveau van toegankelijkheid en prestaties voor iedereen, overal en op elk apparaat wordt gegarandeerd.
Remote accesstechnologie kan instellingen voor hoger onderwijs helpen digitale en fysieke barrières weg te nemen, de ervaring van studenten te verbeteren en eerlijke toegang te bieden tot hoe onderwijs wordt gegeven.
De digitale kloof dichten voor een eerlijkere toegang tot middelen
Er bestaan verschillen tussen de achtergronden en economische status van studenten, en de effecten ervan op de prestaties zijn extra voelbaar in het hoger onderwijs. Niet alle studenten hebben toegang tot een persoonlijk apparaat, betrouwbare internetverbindingen of geavanceerde werkcomputers met zware software om projecten te voltooien.
Zowel de Splashtop-enquête als de laatste EDUCAUSE QuickPoll onthulden dat de meeste studenten een laptop als hun primaire apparaat gebruiken en een smartphone als hun secundaire apparaat. Financiële ongelijkheden, gecombineerd met vereisten om complexe en dure software voor leerdoeleinden te gebruiken, betekenen dat een groeiend percentage studenten moeite heeft om dezelfde academische prestaties te halen als hun meer welvarende leeftijdsgenoten. Zoals het EDUCAUSE-onderzoek onlangs heeft onthuld, hebben deze technologische barrières tastbare gevolgen voor studieprogramma's en dragen ze bij aan het vergroten van de digitale kloof tussen, en de stress van studenten.
De impact van deze barrières is nog duidelijker bij studenten met een handicap die betrouwbare toegang tot ondersteunende technologie nodig hebben, ongeacht het apparaat dat ze gebruiken. Klaslokaalomgevingen kunnen uitdagend en stressvol zijn voor studenten met leer- en lichamelijke handicaps. Studenten toestaan op afstand verbinding te maken met middelen op de campus kan een enorm voordeel zijn, omdat ze meer flexibiliteit bieden om materialen in hun eigen tempo te begrijpen en hun prestaties te verbeteren.
De overstap naar onderwijs op afstand geeft beheerders ook meer mogelijkheden en flexibiliteit om het cursusaanbod aan te passen en op maat te maken. Remote access-technologie zorgt ervoor dat studenten labwerk kunnen voltooien en gelijke toegang hebben tot lessen, ondanks fysieke of sociale barrières. Voor studenten die meerdere verantwoordelijkheden combineren, biedt remote software voor het onderwijs meer flexibiliteit en eenvoudigere toegang tot leermiddelen.
Iedereen ondersteunen in het BYOD-tijdperk
Iedereen gelijke toegang geven tot middelen, labs en lessen is slechts de eerste stap op weg naar het leveren van een ervaring die aan de verwachtingen van studenten voldoet en hun prestaties verbetert. Nu een groeiend aantal studenten, docenten en medewerkers hun eigen apparaten gebruiken om toegang te krijgen tot academische middelen en diensten, is het bieden van individuele ondersteuning net zo belangrijk geworden om de leerervaring te verbeteren.
Uit de Splashtop-enquête bleek dat studenten gemiddeld 2 apparaten gebruiken, variërend van laptops, smartphones, desktops, tablets en Chromebooks. Onderwijsbestuurders zijn geroepen om de IT- en beveiligingsuitdagingen van de digitale transformatie te begrijpen en aan te pakken en om remote supporttools en software te gebruiken die het probleemoplossingsproces kunnen helpen stroomlijnen.
Uit gegevens van EDUCAUSE bleek dat meer dan 60 procent van de studenten ten minste één keer moeilijkheden had met de studie als gevolg van technische problemen. Over hetzelfde onderwerp liet de Splashtop-studentenquête zien dat bijna 91% van de hoger opgeleide studenten on-demand support verwacht bij technische problemen met leersoftware en -middelen.
Remote support technologie stelt IT-teams in staat om tijdige en on-demand assistentie te bieden aan iedereen op het moment dat hulp nodig is, ongeacht de locatie van de studenten of de apparaten die ze gebruiken. Hoogwaardige en veilige remote support-technologie stelt IT-afdelingen in staat om vanuit één webconsole verbinding te maken met elk apparaat, inclusief mobiele telefoons, op elke locatie en zowel ad-hoc ondersteuning met als zonder toezicht te bieden.
Het afgelopen jaar is het centraliseren van IT-beheer en het consolideren en vereenvoudigen van de toolsets die door onderwijsinstellingen worden gebruikt cruciaal geworden. Na tientallen jaren van achterblijvende investeringen in IT, de versnelling van digitale transformatie en instellingen die extreem kwetsbaar worden voor bedreigingen, moet het onderwijs oplossingen gebruiken die IT-workflows stroomlijnen en beveiligings- en compliancevereisten ondersteunen. Geavanceerde remote access en supportoplossingen kunnen de manier waarop onderwijs wordt gegeven en ervaren door studenten en docenten gelijk maken, en IT voorzien van geavanceerde beveiliging en centrale controle.
De opkomst van nieuwe, flexibele leermodellen verandert het onderwijslandschap voor altijd. Vandaag de dag zorgt de remote accesstechnologie voor een revolutie in de manier waarop studenten hun academisch materiaal tot zich nemen, door de digitale kloof te overbruggen en instellingen, studenten en docenten op ongekende manieren te versterken. Als voorlopers op het gebied van deze technologie moeten we doorgaan met het bouwen en verbeteren van tools en processen die docenten en IT ondersteunen bij het leveren van veilige en rechtvaardige gemengde leerervaringen op hogescholen en universiteiten.
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