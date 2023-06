Hoe toegang op afstand het speelveld van de hogere ed kan nivelleren

Het onderwijs bevindt zich onmiskenbaar midden in transformatieve verschuivingen, met uitdagingen uit het pandemietijdperk die de vooruitgang versnellen en digitale transformatie die meer kansen biedt.

In het hoger onderwijs is een hybride benadering van lesgeven en leren een niet-onderhandelbare troef geworden voor studenten, docenten en personeel. Vandaag de dag zijn onderwijsinstellingen meer dan ooit geroepen om zich te concentreren op de algehele ontwikkeling van studenten, flexibelere leermodellen te gebruiken die hun prestaties verbeteren, en technologische oplossingen te implementeren die hen tegemoet komen waar ze zijn.

Onderzoek uitgevoerd door Splashtop aan het begin van dit academiejaar toonde aan dat meer dan 80% van de hoger opgeleide studenten denkt dat hun prestaties aanzienlijk zouden verbeteren met een optie op afstand die beschikbaar is voor alle klassen. Bovendien verklaarde bijna 40% van de respondenten dat ze zouden overwegen om naar een andere instelling over te stappen als hun huidige instelling geen flexibele leermogelijkheden zou bieden.

Nu studenten, docenten en bestuurders streven naar een efficiëntere balans tussen leven en werk en school, is een groeiend aantal instellingen klaar om gemengde leerervaringen te blijven aanbieden. Ondanks het feit dat IT nieuwe uitdagingen met zich meebrengt, kan deze vereiste versnelling van de digitale transformatie instellingen helpen om kwesties die al jaren centraal staan in het debat effectief aan te pakken.

Als het onmiskenbaar is dat onderwijs niet langer een one-size-fits-all-benadering kan hebben, is het ook waar dat de technologie die wordt gebruikt om studenten tegemoet te komen, voor iedereen moet passen. Tools voor toegang op afstand kunnen het onderwijs democratiseren op manieren die studenten nog niet eerder hebben ervaren, waardoor hetzelfde niveau van toegankelijkheid en prestaties voor iedereen, overal en op elk apparaat wordt gegarandeerd.

Technologie voor toegang op afstand kan instellingen voor hoger onderwijs helpen digitale en fysieke barrières weg te nemen, de ervaring van studenten te verbeteren en eerlijke toegang te bieden tot hoe onderwijs wordt gegeven.

De digitale kloof dichten voor een eerlijkere toegang tot middelen

Er bestaan verschillen tussen de achtergronden en economische status van studenten, en de effecten ervan op de prestaties zijn zelfs nog tastbaarder in het hoger onderwijs. Niet alle studenten hebben toegang tot een persoonlijk apparaat, betrouwbare internetverbindingen of geavanceerde werkstations met resource-intensieve software om projecten te voltooien.

Zowel de Splashtop-enquête als de laatste EDUCAUSE QuickPoll onthulden dat de meeste studenten een laptop als hun primaire apparaat gebruiken en een smartphone als hun secundaire apparaat. Financiële ongelijkheden, gecombineerd met vereisten om complexe en dure software voor leerdoeleinden te gebruiken, betekenen dat een groeiend percentage studenten moeite heeft om dezelfde academische prestaties aan te tonen als hun meer welvarende leeftijdsgenoten. Zoals het EDUCAUSE-onderzoek onlangs heeft onthuld, hebben deze technologische barrières tastbare gevolgen voor cursussen, die bijdragen aan de digitale kloof en de stress van studenten vergroten.

De impact van deze barrières is nog duidelijker bij studenten met een handicap die betrouwbare toegang tot ondersteunende technologie nodig hebben, ongeacht het apparaat dat ze gebruiken. Klaslokaalomgevingen kunnen uitdagend en stressvol zijn voor studenten met leer- en lichamelijke handicaps. Studenten toestaan op afstand verbinding te maken met bronnen op de campus kan een enorm voordeel zijn, omdat ze meer flexibiliteit bieden om materialen in hun eigen tempo te begrijpen en hun prestaties te verbeteren.

De verschuiving naar onderwijs op afstand geeft beheerders ook meer macht en flexibiliteit om het cursusaanbod aan te passen en aan te passen. Technologie voor toegang op afstand zorgt ervoor dat studenten laboratoriumwerk kunnen voltooien en gelijke toegang hebben tot lessen, ondanks fysieke of sociale barrières.

Iedereen ondersteunen in het BYOD-tijdperk

Iedereen gelijke toegang geven tot middelen, labs en lessen is slechts de eerste stap op weg naar het leveren van een ervaring die aan de verwachtingen van studenten voldoet en hun prestaties verbetert. Nu een groeiend aantal studenten, docenten en medewerkers hun eigen apparaten gebruiken om toegang te krijgen tot academische bronnen en diensten, is het bieden van individuele ondersteuning net zo belangrijk geworden om de leerervaring te verbeteren.

Uit de Splashtop-enquête bleek dat studenten gemiddeld 2 apparaten gebruiken, variërend van laptops, smartphones, desktops, tablets en Chromebooks. Onderwijsleiders zijn geroepen om de IT- en beveiligingsuitdagingen van de digitale transformatie te begrijpen en aan te pakken en om tools en software voor ondersteuning op afstand te gebruiken die het probleemoplossingsproces kunnen helpen stroomlijnen.

Uit gegevens van EDUCAUSE bleek dat meer dan 60% van de studenten door technische problemen ten minste één tastbare impact op hun studiewerk ervoer. Over hetzelfde onderwerp liet de Splashtop-studentenquête zien dat bijna 91% van de hoger opgeleide studenten on-demand ondersteuning verwachten bij technische problemen met leersoftware en -bronnen.

Technologie voor ondersteuning op afstand stelt IT-teams in staat om tijdig en on-demand hulp te bieden aan iedereen op het moment dat hulp nodig is, ongeacht de locatie van de leerlingen of de apparaten die ze gebruiken. Hoogwaardige en veilige technologie voor ondersteuning op afstand stelt IT-afdelingen in staat om vanaf een enkele webconsole verbinding te maken met elk apparaat vanaf elke locatie, inclusief mobiele telefoons, en ad-hoc bemande en onbeheerde ondersteuning te bieden.

Het afgelopen jaar is het centraliseren van IT-beheer en het consolideren en vereenvoudigen van de toolsets die door onderwijsinstellingen worden gebruikt cruciaal geworden. Met tientallen jaren van desinvestering in IT, de versnelling van digitale transformatie en instellingen die extreem kwetsbaar worden voor bedreigingen, moet het onderwijs oplossingen gebruiken die IT-workflows stroomlijnen en beveiligings- en compliancevereisten ondersteunen. Geavanceerde oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning kunnen de manier waarop onderwijs wordt gegeven en ervaren door studenten en docenten gelijk maken, en IT voorzien van geavanceerde beveiliging en gecentraliseerde controle.

De opkomst van nieuwe, flexibele leermodellen verandert het onderwijslandschap voor altijd. Vandaag de dag zorgt de technologie voor toegang op afstand voor een revolutie in de manier waarop studenten hun academisch materiaal consumeren, door de digitale kloof te overbruggen en instellingen, studenten en docenten op ongekende manieren te versterken. Als technologieleiders moeten we doorgaan met het bouwen en verbeteren van tools en processen die docenten en IT ondersteunen bij het leveren van veilige en rechtvaardige gemengde leerervaringen op hogescholen en universiteiten.

