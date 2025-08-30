Desktop op Afstand voor docenten, professoren en docenten

Docenten en faculteitsleden hebben thuis of onderweg op afstand toegang tot hun schoolcomputers met Splashtop. Veilige en gemakkelijke toegang vanaf elk ander apparaat.
Toegang op afstand wanneer je niet naar school gaat
Veel mensen denken dat leraren het grootste deel van hun werk in de klas doen. Maar leraren weten dat er altijd meer werk te doen is dan de schooldag toelaat.
Leraren werken 's nachts en in het weekend vanuit huis, of vanuit verschillende locaties wanneer ze een paar minuten tijd vinden om bepaalde dingen gedaan te krijgen. Maar soms hebben leraren toegang tot hun schoolcomputer nodig om hun werk te doen. Dat kan een probleem zijn als u niet op school bent op dat moment.
Met Splashtop kunnen K-12 scholen, hogescholen en andere onderwijsinstellingen hun docenten op afstand toegang geven tot hun eigen werkcomputers vanaf elk apparaat. Leraren kunnen elk Windows, Mac, Chromebook, iOS of Android apparaat gebruiken om toegang te krijgen tot hun Windows, Mac en Linux computers.
Met toegang op afstand tot hun schoolcomputers hebben docenten toegang tot al hun bestanden en kunnen ze op afstand resource-intensieve softwaretoepassingen op hun desktops bedienen. Het is net alsof je voor de computer op afstand zit.
Beveiligde toegang
Splashtop heeft een reeks beveiligingsfuncties, waaronder 256-bits codering, apparaatverificatie en tweestapsverificatie. Onze servers worden beschermd door state-of-the-art 24/7 inbraakpreventie en verdediging tegen DDoS-aanvallen (Distributed Denial of Service). Dat betekent dat de gegevens van de school en leerlingen altijd worden beschermd.
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Splashtop bedient meer dan 30 miljoen eindgebruikers over de hele wereld. Splashtop wordt vertrouwd door grote banken, wetshandhavers, overheidsinstanties, lokale overheden en overheidsaannemers.
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