Hoeveel mensen kunnen toegang krijgen tot één apparaat? Er zijn veel momenten waarop meerdere mensen externe toegang tot dezelfde computer nodig hebben, bijvoorbeeld voor samenwerking, training, probleemoplossing of gespecialiseerde software. Maar net zoals meerdere mensen moeite zullen hebben om tegelijk achter dezelfde computer te zitten, kan het ook lastig zijn als meerdere mensen op afstand verbinding maken met hetzelfde apparaat.
Standaard staat Windows slechts één actieve externe desktop -sessie tegelijk toe. Als een tweede gebruiker verbinding probeert te maken, verbreekt Windows de verbinding met de eerste persoon om ruimte te maken, waardoor echte gelijktijdige toegang tot dezelfde machine onmogelijk is zonder extra software. Een goed platform voor externe toegang moet gelijktijdige toegang ondersteunen, bij voorkeur zonder onnodig complexe instellingen, machtigingen of sessiebeheer.
Dus, hoe kunnen meerdere gebruikers op afstand toegang krijgen tot dezelfde machine? Laten we bekijken hoe remote access voor meerdere gebruikers werkt, waar het handig is en hoe Splashtop veilige, krachtige remote access mogelijk maakt, zelfs voor meerdere gelijktijdige gebruikers.
Wat is remote desktoptoegang voor meerdere gebruikers?
Remote desktoptoegang voor meerdere gebruikers is de mogelijkheid voor meer dan één persoon om op afstand verbinding te maken met dezelfde computer. Met een Splashtop Business Access Pro- of Enterprise-abonnement kunnen maximaal drie gebruikers tegelijk verbinding maken met dezelfde computer. Alle verbonden gebruikers delen hetzelfde bureaublad, dezelfde applicaties, bestanden en activiteiten op het scherm, wat het een waardevol hulpmiddel maakt voor samenwerking en training op afstand.
Dit verschilt van meerdere mensen die onafhankelijk van elkaar toegang hebben tot hetzelfde apparaat voor afzonderlijke sessies, of die aparte virtuele desktops gebruiken. Het is een gedeelde sessie waarin verbonden gebruikers gelijktijdig externe toegang en bediening hebben.
Waarom Splashtop gebruiken voor externe toegang voor meerdere gebruikers?
Splashtop is ontworpen om naadloze remote access voor meerdere gebruikers te bieden, zodat remote access en remote support mogelijk zijn op verschillende apparaten en locaties, waaronder:
1. Meerdere gebruikers hebben toegang tot dezelfde computer
Splashtop is ontworpen voor snelle, efficiënte verbindingen op afstand, waaronder ondersteuning voor meerdere gebruikers die tegelijkertijd verbinding maken met één computer. Alle verbonden gebruikers kunnen dezelfde desktopsessie zien en ermee werken, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor samenwerking op afstand en probleemoplossing.
2. Gebruikers kunnen verbinding maken vanaf verschillende apparaten
Met Splashtop kunnen gebruikers verbinding maken met en vanaf een groot aantal endpoints, ongeacht het apparaattype of besturingssysteem. Gebruikers kunnen verbinding maken vanaf computers, tablets of mobiele apparaten en krijgen zo ongelooflijk veel flexibiliteit om overal te werken. Dit maakt Splashtop een uitstekende keuze voor verspreide teams, medewerkers op afstand, IT-technici, docenten en meer.
3. Sessies blijven responsief en bruikbaar
Toegang voor meerdere gebruikers is alleen nuttig als de externe sessie naadloos, soepel en responsief blijft. Als de sessie haperig is en lastig te beheren, zorgt dat voor een frustrerende gebruikerservaring met beperkte efficiëntie.
Splashtop biedt krachtige remote access, streaming met lage latentie en ondersteuning voor zelfs de meest veeleisende visuele workflows, zodat externe sessies efficiënt en effectief blijven. Dit maakt Splashtop ook een uitstekende keuze voor taken zoals designreviews, probleemoplossing, softwaretraining en gedeelde toegang tot werkstations.
4. Beheerders behouden de controle over toegang
Splashtop biedt beheerders de controle- en beheertools die ze nodig hebben om toegang veilig te houden. Beheerders kunnen beheren welke gebruikers en groepen verbinding kunnen maken met specifieke apparaten, zodat de toegang beperkt en veilig blijft. Deze controles omvatten gecentraliseerd gebruikers- en computerbeheer, machtigingen en authenticatie, waardoor beheerders de toegang veilig kunnen beheren.
Houd er rekening mee dat elke gebruiker een individueel account moet hebben. Gedeelde inloggegevens verminderen de verantwoordingsplicht en brengen het risico met zich mee dat onbevoegde gebruikers verbinding maken met een beperkt apparaat via een gedeeld account.
Veelvoorkomende toepassingen van externe toegang voor meerdere gebruikers
Dit roept de vraag op: waarom zouden meerdere gebruikers tegelijk op afstand toegang nodig hebben tot één apparaat? Hoewel remote access voor meerdere gebruikers misschien minder vaak wordt gebruikt dan toegang door één gebruiker, zijn er nog steeds veel veelvoorkomende toepassingen, waaronder:
1. Samen problemen oplossen
Wanneer twee of meer technici toegang nodig hebben tot hetzelfde apparaat, bijvoorbeeld om problemen te diagnosticeren of op te lossen, is externe toegang voor meerdere gebruikers essentieel. Goede externe toegang stelt specialisten in staat om deel te nemen aan actieve sessies zonder een aparte tool voor schermdelen nodig te hebben, zodat ze gedeeld zicht hebben op hetzelfde systeem, dezelfde applicaties en dezelfde fouten, ongeacht waar ze zich bevinden.
2. Training en onboarding op afstand
Multi-user remote access is ook een krachtig hulpmiddel voor training en onboarding van medewerkers op afstand. Daarmee kunnen trainers cursisten direct op de externe computer laten zien hoe ze software, workflows of processen gebruiken, en zo overal praktische training geven. Dit is vooral handig voor taken zoals het meelopen met technici of applicatietraining, omdat deelnemers zo hetzelfde bureaublad kunnen bekijken en waar nodig kunnen meewerken.
3. Gedeelde toegang tot gespecialiseerde software
Sommige bedrijven hebben werkstations met gelicentieerde, resource-intensieve of gespecialiseerde applicaties die elders niet toegankelijk zijn, zoals ontwikkeltools of engineeringapplicaties. Met externe toegang voor meerdere gebruikers kunnen gebruikers het werkstation openen en samenwerken aan projecten zonder het op elk apparaat te dupliceren.
4. Samen werk beoordelen
Met toegang voor meerdere gebruikers kunnen gebruikers hetzelfde document, dezelfde applicatie, dataset of hetzelfde ontwerp in realtime bekijken, wat leidt tot betere samenwerking, eenvoudigere feedback en betere besluitvorming. Houd er rekening mee dat deze gebruikers binnen dezelfde desktopsessie werken, dus het is belangrijk om af te stemmen wie het apparaat bedient (net als bij samenwerking op locatie).
5. Externe toegang tot gedeelde werkstations
Wanneer bedrijven gedeelde werkstations hebben, zoals kantoorcomputers, productiesystemen of computerlokalen, is het vaak nodig dat meerdere mensen er tegelijk op werken. Externe toegang voor meerdere gebruikers stelt meerdere geautoriseerde gebruikers in staat om toegang te krijgen tot hetzelfde apparaat, zodat ze indien nodig kunnen samenwerken of er afzonderlijk op kunnen werken.
Hoe multi-user access werkt met Splashtop
Toegang op afstand is eenvoudig met Splashtop, of je nu één gebruiker toevoegt of meerdere. Je kunt toegang voor meerdere gebruikers instellen in slechts zes eenvoudige stappen:
Stel de externe computer in: Installeer eerst Splashtop op de computer waartoe gebruikers toegang nodig hebben en voeg deze toe aan het juiste Splashtop-team of -account.
Geautoriseerde gebruikers toevoegen: Zodra het apparaat is ingesteld, kun je gebruikers toevoegen door gebruikersaccounts aan te maken of uit te nodigen. Gebruikers kunnen indien nodig in groepen worden ingedeeld, maar vergeet niet gedeelde aanmeldingen te vermijden; elke gebruiker moet een eigen account hebben.
Computertoegang toewijzen: Nadat gebruikers zijn ingesteld, kun je hun toegang geven tot de computers die ze voor hun werk nodig hebben. Dit kan per groep of per individuele gebruiker, en alles wordt beheerd via gecentraliseerde toegangscontroles.
Gebruikersrechten configureren: Gebruikers kunnen ook verschillende rechten en mogelijkheden krijgen nadat ze aan apparaten zijn toegewezen. Dit omvat toegang tot functies zoals remote control, bestandsoverdracht, afdrukken op afstand en sessie-opname, zoals vereist door hun rollen.
Verbind met dezelfde computer: Wanneer meerdere gebruikers toegang nodig hebben tot dezelfde computer, kunnen ze dit doen door Splashtop te starten en het apparaat te selecteren waarmee ze verbinding moeten maken. Verbonden gebruikers zien hetzelfde externe bureaublad en dezelfde schermactiviteit, en maximaal drie gebruikers kunnen tegelijk verbinding maken.
Coördineer gedeelde bediening: Wanneer meerdere gebruikers toegang hebben tot hetzelfde bureaublad, bedienen ze het allebei tegelijkertijd, wat betekent dat toetsenbord- en muisacties invloed hebben op hetzelfde bureaublad. Het is belangrijk om duidelijke communicatierichtlijnen af te spreken wanneer meerdere gebruikers deelnemen, zodat externe toegang geen strijd om de controle wordt.
Waar je op moet letten bij remote desktopsoftware voor meerdere gebruikers
Als je op zoek bent naar een remote desktop-oplossing, zijn er een paar belangrijke functies die je niet wilt missen. Zorg ervoor dat je een platform kiest met deze belangrijke mogelijkheden:
Ondersteuning voor gelijktijdige verbindingen met één computer, waardoor toegang door meerdere gebruikers mogelijk is.
Duidelijke gebruikers- en computermachtigingen om onbevoegde gebruikers buiten te houden.
Individuele gebruikersaccounts, in plaats van gedeelde inloggegevens
Meervoudige verificatie (MFA) om inlogpogingen te verifiëren.
Beheerde en onbeheerde toegang voor extra gebruiksgemak.
Toegang vanaf verschillende apparaten, zodat gebruikers verbinding kunnen maken ongeacht het apparaattype of besturingssysteem.
Stabiele prestaties bij meerdere verbindingen.
Ondersteuning voor meerdere monitoren.
Bestandsoverdracht en afdrukken op afstand.
Sessieregistratie en activiteitenlogboeken voor verantwoording, beveiliging en audits.
Gecentraliseerd beheer om toegang en regels vanaf één plek te beheren.
Eenvoudige implementatie en beheer.
Het zal niemand verbazen dat Splashtop al deze mogelijkheden biedt en alles samenbrengt in één platform waarmee je eenvoudig externe toegang op verschillende apparaten kunt beheren (inclusief toegang voor meerdere gebruikers), zonder onnodige complexiteit.
Hoe je remote access voor meerdere gebruikers veilig beheert
Als je meerdere gebruikers toegang geeft tot hetzelfde apparaat, zijn er enkele extra aandachtspunten en uitdagingen op het gebied van beheer. Om je daarbij te helpen, hebben we een handige lijst met adviezen opgesteld voor het veilig beheren van remote access voor meerdere gebruikers:
Gebruik individuele gebruikersaccounts: Elke gebruiker moet een eigen login hebben, in plaats van gebruikersnamen en wachtwoorden te delen. Zo is toegang te herleiden tot specifieke personen, wat de beveiliging en verantwoordelijkheid verbetert.
Meervoudige verificatie vereisen: Wachtwoorden alleen zijn niet genoeg om accounts te beveiligen. Meervoudige verificatie voegt een extra beveiligingslaag toe, waarbij gebruikers hun identiteit moeten verifiëren voordat ze inloggen, waardoor het moeilijker wordt voor onbevoegde gebruikers om toegang te krijgen. Zorg ervoor dat MFA voor alle gebruikers verplicht is om accounttoegang veilig te houden.
Beperk toegang tot noodzakelijke computers: Gebruikers mogen geen onbeperkte toegang krijgen. Zorg ervoor dat gebruikers alleen toegang krijgen tot de systemen die ze nodig hebben, en controleer gebruikers- en groepstoewijzingen regelmatig om ervoor te zorgen dat toegangsrechten up-to-date blijven.
Pas rolgebaseerde machtigingen toe: Mogelijkheden moeten ook worden beperkt op basis van rol en behoefte. Als gebruikers functies zoals bestandsoverdracht of extern afdrukken niet nodig hebben voor hun werk, mogen ze geen toegang krijgen tot die mogelijkheden.
Controleer sessieactiviteit: Het loggen en monitoren van gebruikersactiviteit is belangrijk voor cybersecurity. Gebruik waar mogelijk sessielogs en opnamen om activiteit bij te houden en te controleren wie wanneer toegang heeft tot welke apparaten, voor het geval er verdachte activiteit is.
Toegang direct verwijderen: Zodra gebruikers geen toegang tot een apparaat meer nodig hebben, moet die snel worden ingetrokken. Dit omvat het controleren van toegangsrechten tijdens onboarding en offboarding, evenals wanneer rollen veranderen, om ervoor te zorgen dat gebruikers alleen de toegang hebben die ze nodig hebben.
Wanneer Splashtop-toegang voor meerdere gebruikers de juiste keuze is
Splashtop is een sterke keuze wanneer:
Meerdere gebruikers moeten hetzelfde apparaat kunnen bekijken of bedienen.
Technici moeten samen problemen oplossen.
Teams hebben toegang nodig tot een gedeeld werkstation.
Trainers moeten software of workflows demonstreren aan externe of hybride medewerkers.
Medewerkers moeten binnen dezelfde applicatie of computeromgeving kunnen samenwerken, ook wanneer ze op afstand werken.
Beheerders hebben gecentraliseerde controle nodig over machtigingen voor externe toegang voor gebruikers en computers.
Je organisatie heeft zowel remote access met toezicht als onbeheerde remote access nodig.
Als gebruikers een aparte, privé desktopomgeving nodig hebben, kan een multi-session- of virtual desktop-configuratie vereist zijn.
Splashtop biedt gebruikers een praktische manier om toegang te krijgen tot en samen te werken op één extern apparaat, zonder concessies te doen aan snelheid of prestaties. Met het gecentraliseerde toegangsbeheer, de beveiligingscontroles en flexibiliteit voor verschillende apparaten maakt Splashtop het gebruikers eenvoudig om overal en op elk apparaat veilig te werken.
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