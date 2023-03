Veilige remote accessoplossingen voor bedrijven van elke omvang

Hier zijn veilige oplossingen voor remote access die bedrijven van elke omvang kunnen gebruiken.

Tegenwoordig wordt bijna een vijfde van alle banen volledig op afstand gedaan. Bij dit werk wilt u de zekerheid hebben dat werknemers op afstand toegang hebben tot de computers op kantoor, maar ook dat het zo veilig mogelijk is.Dus, weet u wat de beste collectie veilige remote accessoplossingen is? Splashtop biedt een uitgebreide set remote accessoplossingen voor bedrijven, teams en het onderwijs. Hieronder leggen we de verschillende problemen uit die Splashtop oplost en hoe dit stukje software u kan helpen bij uw werk.

Remote Desktop Control

Een van de meest voorkomende toepassingen van zo'n veilige remote access oplossing is de toegang tot uw werk-pc vanaf elke locatie.Met Splashtop heeft u volledig zicht op uw externe computer en kunt u hem bedienen alsof de computer bij u in de kamer staat. Splashtop heeft een zeer lage latency. Dit betekent dat u een real-time video- en audioverbinding krijgt en geen vertraging merkt. Het belooft zelfs een Full HD/4K-weergave te streamen met maximaal 60 frames per seconde. U kunt de volledige controle krijgen over een externe Windows-, Mac- of Linux-computer vanaf een andere computer, mobiele telefoon, tablet en Chromebook. Uw toegang is niet beperkt tot specifieke toepassingen. U heeft toegang tot de computer zelf, dus u heeft volledige toegang tot alle tools die u normaal gesproken op uw primaire werkcomputer zou hebben en alle verwerkingskracht van die computer, zelfs als u op afstand inlogt vanaf een tablet, telefoon of Chromebook. Ten slotte kunt u gegevens overdragen tussen uw werkcomputer en uw lokale apparaat, en documenten op afstand afdrukken. Dit helpt u om gemakkelijk op beide computers te werken, zonder dat u een cloudoplossing of andere methode voor bestandsoverdracht nodig heeft. Om ervoor te zorgen dat dit systeem veilig is, heeft Splashtop verschillende securityfuncties. Deze omvatten:

Tweestapsverificatie: Voorkom inloggen tenzij uw identiteit wordt bevestigd.

Verbindingsregistratie: Om bij te houden wie wanneer toegang heeft tot welke machines.

Apparaatverificatie: Om toegang van niet-geautoriseerde apparaten te voorkomen.

Met Splashtop Enterprise kunt u voor meer veiligheid en gemak, ook een SSO opnemen in uw systeem. U kunt dus op deze en andere locaties inloggen met één gebruikersnaam en wachtwoord. U hoeft dan niet langer verschillende wachtwoorden tegelijk te onthouden.

Overal toegang tot gespecialiseerde hardware en software

Soms heeft u toegang nodig tot een locatie met gespecialiseerde hardware of software. Voorbeelden hiervan zijn audio- en videobewerkingssoftware, 3D-modelling en andere resource-intensieve toepassingen. Door Splashtop te gebruiken, heeft men met één klik op de knop toegang tot de betreffende computers. Dit zorgt ervoor dat uw mensen alle dure software kunnen gebruiken die u op de werkcomputers heeft geïnstalleerd, zonder dat u extra licenties voor de thuiscomputers hoeft aan te schaffen. Ze kunnen dit zelfs doen wanneer ze geen toegang hebben tot het gebouw waar de computers zich bevinden. Dit maakt Splashtop ideaal voor media- en entertainmentprofessionals, maar ook voor architecten, gezondheidszorg, accountants, ambtenaren en meer. Voorbeelden van wanneer dit nuttig zou zijn, zijn onder meer:

Nachtwerk: Soms moet u dingen afmaken buiten kantooruren. Werknemers kunnen buiten kantooruren hun werk voortzetten door op afstand toegang te krijgen tot hun computers, zonder dat ze fysiek toegang tot het gebouw hoeven te hebben.

Ziekte: Als gevolg van ziekte of problemen zoals een pandemie, kan het zijn dat u uw faciliteiten moet sluiten. Door remote access toe te staan, kunt u ervoor zorgen dat werknemers productief blijven en zich niet onder druk gezet voelen om naar kantoor te komen als ze zich niet lekker voelen.

Gelijke toegang: Sommige mensen willen misschien op kantoor werken, maar hebben toegangsbeperkingen, bijvoorbeeld vanwege een handicap. Dankzij veilige remote access, kunnen ze de hardware en software gebruiken zonder fysiek aanwezig te hoeven zijn.

Afstandsonderwijs

Remote access betekent dat studenten overal toegang hebben tot schoolcomputers op universiteiten, HBO en andere scholen. Dit kan wanneer ze er om welke redenen dan ook op een andere manier geen toegang toe zouden hebben. Dit opent de deur naar leren op afstand en hybride leren. Onderwijskrachten kunnen op soortgelijke wijze toegang krijgen tot hun computers. Faculteitsleden hebben toegang tot hun apparaten, waar ze ook zijn. Dit kan erg handig zijn om lesmateriaal te bewerken of werk op afstand uit te voeren. Splashtop stelt IT-afdelingen ook in staat om de controle te houden over dergelijke systemen. Dit betekent dat ze computers op afstand kunnen beheren en eventuele problemen snel kunnen oplossen.

Beheer van virtual machines

Veel ondernemingen, maar ook kleine bedrijven en andere organisaties, maken regelmatig gebruik van virtual machines (VM's). Splashtop biedt remote accessoplossingen waarmee u zich kunt aanmelden bij deze VM's, terwijl u verzekerd bent van de beste beveiliging. U kan inloggen op deze VM's via elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- en Chromebook-apparaat. Splashtop is trots op zijn hoogwaardige gebruikerservaring. Het platform biedt intuïtieve bediening, en het verbinden met een nieuwe VM via Splashtop gaat snel en eenvoudig.

VPN-alternatief

Hoewel de VPN-technologie door organisaties vaak wordt gebruikt om op afstand toegang te krijgen tot interne netwerken, is het oud, presteert het niet goed en kan het zeer onveilig zijn. Dit geldt met name in een tijd waarin steeds meer mensen op afstand werken, de bandbreedte van een bedrijf in beslag nemen en de organisatie een doelwit maken voor cybercriminelen. Splashtop is het ideale VPN-alternatief omdat het eenvoudiger is in te stellen, te beheren en betere prestaties en veiligheid biedt.

IT Remote Support

Splashtop biedt veilige remote supportoplossingen, zodat IT-teams onbeheerde toegang hebben tot beheerde computers en apparaten, om interne apparaten op afstand te beheren, bewaken en ondersteunen. IT kan ook beheerde toegang krijgen tot elke computer, tablet of mobiel apparaat (inclusief persoonlijke apparaten) om ad-hoc remote support te bieden aan elk apparaat. Ten slotte heeft Splashtop veilige MSP remote supportsoftware, ideaal voor het op afstand beheren van de machines van klanten.

Waarom Splashtop veilig is

Splashtop beschouwt veiligheid als een van de belangrijkste prioriteiten van een betrouwbare app. Met dit in gedachten zorgen we ervoor dat de Splashtop-app een van de toonaangevende veilige remote softwareoplossingen op de markt is. Splashtop is SOC 2-gecertificeerd en voldoet aan vele industrienormen en beveiligingsvoorschriften, waaronder:

HIPAA

AVG

PGB

CCPA

Splashtop is bovendien uitgerust met alle securityfuncties die u nodig heeft om uw gegevens en privacy veilig te houden.

Veilige remote accessoplossingen van Splashtop

Dankzij de bovenstaande informatie weet u nu waarom de veilige oplossingen voor remote access van Splashtop het beste voor u zijn. Als u meer wilt weten, kunt u beginnen met een gratis proefperiode, zonder dat u een creditcard nodig heeft.