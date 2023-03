Externe toegang tot Mac-computerlabs voor studenten

Studenten hebben vanaf hun eigen laptops, tablets en mobiele apparaten veilig toegang tot & control Mac computers om alle bestanden en programma's die ze nodig hebben in te zien.

Er zijn verschillende redenen waarom universiteiten in de VS steeds meer Macs aan hun computerlokalen hebben toegevoegd. Uit een recent onderzoek bleek dat 71% van de studenten liever Mac computers gebruikt. Macs hebben de voorkeur, vooral voor studenten die creatieve vakken studeren zoals grafisch ontwerp, architectuur en videoproductie.

In de nasleep van COVID-19 die campussen platlegde, hebben universiteiten gezocht naar een manier om studenten op afstand toegang te geven tot labcomputers. VPN's zijn notoir traag, moeilijk te beheren en niet veilig. En veel remote desktop oplossingen bieden geen fatsoenlijke ondersteuning voor Mac computers.

Daarom hebben verschillende hogescholen zich tot Splashtop gewend om studenten op afstand toegang te geven tot Mac lab computers vanaf hun eigen apparaten. Leerlingen kunnen de rekenkracht, gespecialiseerde hardware en software van de Macs benutten met hun eigen Chromebooks, iPads, laptops of elk ander apparaat. En met Splashtop's high performance remote connections kunnen ze dat in real-time doen!

Bovendien kunnen leraren op afstand toegang krijgen tot de Mac lab computers voor een effectievere onderwijservaring op afstand.

Splashtop voor Mac Labcomputer toegang op afstand

Het College of Fine, Performing, and Communication Arts (CFPCA) aan de Wayne State University is een van de vele colleges die Splashtop nu gebruiken om studenten toegang op afstand te geven tot computerlokalen.

De studenten van Wayne State krijgen niet alleen snel toegang tot Macs op afstand, maar ook het voordeel dat ze de softwareprogramma's op de Mac lab computers kunnen gebruiken die ze normaal gesproken niet op hun persoonlijke apparaten zouden kunnen gebruiken.

"Met videobewerking doen de studenten 4k, zelfs tot 8k, en hun MacBook Pro's kunnen dat niet aan," zegt Chris Gilbert, technisch analist bij het CFPCA, "Dus hebben we iMac Pro's in de labs op school en de studenten kunnen op afstand inloggen en alles werkt voor hen."

De afdeling Career and Technical Education (CTE) op Laney College heeft ook positieve feedback ontvangen van faculteit en studenten die op afstand toegang hebben tot de computerlokalen van de school.

"Sommige leerlingen hebben computers die niet krachtig genoeg zijn om deze software te draaien," zei Gerald Casey die op de IT-afdeling van het CTE werkt. "De studenten moeten toegang hebben tot deze software, en dat is waar Splashtop om de hoek komt kijken... De instructeurs zijn er dol op. Ze kunnen niet geloven dat het zo goed werkt, ze zijn geschokt, en ik denk niet dat ik dat overdrijf."

De toekomst van desktop op afstand voor laboratoriumcomputers

Terwijl Splashtop voor veel universiteiten een manier was om het leren op afstand voort te zetten wanneer de campussen werden gesloten, zijn de meeste universiteiten van plan om door te gaan met het aanbieden van toegang op afstand , zelfs nadat de campussen weer geopend zijn.

Er zijn verschillende redenen waarom instellingen voor hoger onderwijs Splashtop willen blijven gebruiken voor remote labs:

Studenten hebben veilig toegang tot labcomputers, en hun bestanden en toepassingen, vanaf hun eigen apparaten voor leren op afstand.

In het geval van een plotselinge sluiting van de campus zouden studenten nog steeds toegang hebben tot de middelen die ze nodig hebben om hun opleiding voort te zetten.

Studenten kunnen tijdens hun ziekte thuis toegang krijgen tot labcomputers om te voorkomen dat de ziekte zich verspreidt onder andere studenten en docenten.

Studenten en docenten vinden het geweldig hoe toegankelijk Splashtop de Mac lab computers heeft gemaakt.

Met Splashtop kunnen gebruikers audio horen terwijl ze op afstand toegang hebben tot Mac-computers.

Gratis aan de slag met Splashtop

Splashtop Business Access is snel, veilig en eenvoudig te implementeren. Leerlingen kunnen vanaf hun eigen Windows, Mac, iOS, Android en zelfs Chromebook-apparaten op afstand toegang krijgen tot Windows-, Mac- en Linux-computers en deze bedienen alsof ze voor de computer op afstand zitten.

Je kunt nu je gratis proefperiode starten om te zien hoe eenvoudig het is om op afstand toegang te krijgen tot Mac labs.

BEGINNEN