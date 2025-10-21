Patchbeheer is een essentieel onderdeel van het onderhouden van veilige IT-omgevingen. Het adresseert kwetsbaarheden, houdt apparaten up-to-date met de nieuwste beveiligings- en prestatieverbeteringen, en helpt te voldoen aan IT-normen. Toch verwaarlozen bedrijven vaak hun patchbeheerstatistieken en monitoren ze hun patches niet.
Het bijhouden van patchbeheer metrics en KPI's is een nuttige manier voor IT-teams om hun patchingprocessen te optimaliseren, de beveiliging te verbeteren en ervoor te zorgen dat ze voldoen aan alle relevante standaarden en voorschriften. Laten we met dat in gedachten de belangrijkste metrics voor effectief patchbeheer onderzoeken, waarom ze belangrijk zijn en hoe oplossingen zoals Splashtop AEM het makkelijk maken om deze metrics te monitoren.
Waarom Het Bijhouden van Metrics & KPIs Cruciaal Is voor Patchbeheer
Je vraagt je misschien af: "Waarom is het zo belangrijk om patch management KPI's bij te houden?" Het is makkelijk om te denken dat patch management gewoon een kwestie is van updates installeren en doorgaan, maar het is eigenlijk een belangrijk proces dat de efficiëntie en productiviteit binnen een organisatie kan beïnvloeden. Als patches te lang duren om te installeren of onverwachte compatibiliteitsproblemen tegenkomen, kan het medewerkers tijd kosten en onverwachte downtime veroorzaken. Het overslaan van patch-updates leidt ondertussen tot cybersecurity risico's.
Patch management metrics bieden essentiële inzichten in de effectiviteit van het patchingproces. Dit helpt organisaties om productief te blijven, kwetsbaarheden te verminderen en hun algehele security te verbeteren, terwijl het IT-teams begeleidt bij het nemen van weloverwogen beslissingen bij het installeren van patches.
Bijvoorbeeld, enkele belangrijke statistieken voor effectief patchbeheer zijn de tijd die het kost om patches te detecteren en te installeren (de gemiddelde tijd tot herstel). Het begrijpen van deze KPI's helpt IT-teams ervoor te zorgen dat hun patchbeheerproces efficiënt is en stelt hen in staat om kwetsbaarheden zo snel mogelijk aan te pakken. Deze datagestuurde benadering helpt teams hun patchprocessen te verbeteren en het risico op datalekken te verminderen, wat van vitaal belang is voor beveiliging en IT-compliance.
Top 10 Patchbeheerstatistieken om te Monitoren
Met dat in gedachten is het tijd om te kijken naar de belangrijkste patchbeheerstatistieken die je wilt bijhouden. Deze KPI's zullen waardevolle inzichten bieden in je patchuitrolproces, de gebieden waar het kan en moet worden verbeterd, en obstakels die je wilt vermijden.
Patchbeheer KPI's om te monitoren zijn onder andere:
1. Frequentie van Patch-uitrol
Ten eerste, overweeg de frequentie en regelmaat van je patch-deployments (ook bekend als de patching cadans). Een goede patching-frequentie helpt ervoor te zorgen dat je bijblijft met nieuwe patches, waardoor de tijd dat je eindpunten en systemen ongepatcht en kwetsbaar zijn, wordt verminderd.
2. Patch Reactietijd
Hoe snel patch je je eindpunten? Het is essentieel om de tijd bij te houden die het kost om te patchen, vanaf het moment dat de kwetsbaarheid wordt ontdekt tot de uitrol van de patch. Dit helpt vast te stellen hoe snel en responsief het patchbeheerproces van je bedrijf is. Een snelle reactietijd duidt op effectief patchbeheer en risicobeperking, maar een langzamere tijd is een teken dat het verbeterd moet worden.
3. Percentage van Systemen Gepatcht
Wanneer je je endpoints patcht, moet je ervoor zorgen dat elk apparaat gedekt is; het achterlaten van apparaten of systemen zonder patches creëert enorme kwetsbaarheden die cyberaanvallers kunnen uitbuiten. Het helpt daarom om het percentage gepatchte systemen bij te houden om een volledig beeld van de patchdekking in je IT-infrastructuur te krijgen. Dit geeft een duidelijke indicatie van hoe grondig je patchmanagementproces is en kan eventuele eindpunten identificeren die nog updates nodig hebben.
4. Aantal Mislukte Patchtoepassingen
Soms worden patches niet goed geïnstalleerd en moeten ze opnieuw worden geïnstalleerd. Als dat echter vaak gebeurt, kan het een teken zijn van problemen die moeten worden opgelost. Het bijhouden van het aantal mislukte patches kan problemen met het patchbeheerproces signaleren, zodat IT-teams deze kunnen aanpakken en het proces kunnen verbeteren. Dit helpt om volledige patchdekking in een organisatie te behouden en vergroot de efficiëntie van patchen.
5. Volg Opnieuw Gepatchte Kwetsbaarheden
Er zijn momenten waarop kwetsbaarheden die eenmaal zijn gepatcht opnieuw moeten worden gepatcht. Het bijhouden van deze gevallen helpt bij het begrijpen van hoe effectief je initiële patch-inspanningen zijn en het identificeren van punten voor verbetering voor je patchtest en -implementatie.
6. Naleving van Patch Standards
Het up-to-date houden en patchen van endpoints en systemen is een belangrijke vereiste voor IT-naleving. Het bijhouden van uw patch-nalevingspercentage metric geeft aan hoe goed u uw beveiliging onderhoudt in overeenstemming met deze richtlijnen, zodat u kunt aantonen dat u voldoet aan uw nalevingsnormen en best practices volgt.
7. Volg Kritieke Kwetsbaarheidspatches
Sommige kwetsbaarheden zijn gevaarlijker dan andere, en het is cruciaal om deze hoogprioriteit kwetsbaarheden zo snel mogelijk te patchen. Het bijhouden van je gepatchte kritieke kwetsbaarheden kan laten zien hoe goed je ernstige problemen snel aanpakt en kan helpen bij het sturen van je kwetsbaarheidsbeheer-inspanningen.
8. User Device Patch Compliance
Patchmanagement is een gedeelde verantwoordelijkheid – gebruikers moeten hun deel doen door updates te installeren zodra ze beschikbaar zijn, in plaats van voortdurend op "herinner me later" te klikken. Het bijhouden van je eindgebruikerspatch-naleving laat zien hoe succesvol je beleidslijnen zijn in het up-to-date houden van endpoints en helpt volledige, omvattende beveiligingsdekking te garanderen.
9. Succespercentage van Patch-Testen
Wanneer je begint met het installeren van patches, moet je deze testen om ervoor te zorgen dat ze goed werken op je apparaten en geen onverwachte problemen veroorzaken. Het bijhouden van het succespercentage van deze patches helpt ervoor te zorgen dat je ze op de juiste manier kunt implementeren in een grotere omgeving of problemen kunt identificeren die moeten worden aangepakt voordat de patches elders worden geïnstalleerd.
10. Instanties van Patchterugdraaien
Als patchen misgaat en je moet het terugdraaien, kan dat een teken zijn van onderliggende problemen die je IT-team moet aanpakken. Het meten van hoe vaak je patches moet terugdraaien biedt belangrijke inzichten in de stabiliteit van je patches en helpt bij het identificeren van potentiële problemen binnen je IT-omgeving.
Hoe Kunnen Belangrijke Metrics Geïntegreerd Worden in Patchbeheerstrategieën?
Het is duidelijk dat verschillende belangrijke KPI's waardevolle inzichten kunnen bieden in patchbeheer en beveiligingscompliance. Daarom zou het volgen van patchbeheerstatistieken onderdeel moeten zijn van je algehele beveiligingsstrategieën.
Patchbeheer-KPI's helpen je zwaktes en verbeterpunten in je patchbeheerproces te identificeren, zodat je het proces kunt verfijnen en grondiger kunt dekken. Deze constante evaluatie is cruciaal voor het handhaven van een volledig bijgewerkte endpointomgeving en het zorgen dat je patchbeheerproces beste praktijken volgt.
Bovendien kunnen deze statistieken belangrijke gegevens leveren voor je algehele beveiligingspositie. Het integreren van patch management en kwetsbaarheidsmanagement-statistieken biedt bijvoorbeeld een completer beeld van je beveiliging, zodat je aan je compliance-eisen kunt voldoen en grondige beveiliging binnen je organisatie kunt waarborgen.
Van handmatige reparaties naar geautomatiseerde beveiliging: de evolutie van patchen
Patchmanagement was vroeger een tijdrovend handmatig proces met weinig inzicht in de voortgang ervan. Gelukkig is dat tegenwoordig niet meer het geval. Vandaag de dag maken geautomatiseerde patchmanagementoplossingen het gemakkelijk om eindpunten, besturingssystemen en applicaties in externe omgevingen vanuit één plek te patchen.
Wanneer organisaties vertrouwen op handmatig patchen, hebben ze IT-agenten nodig die constant controleren op updates, vervolgens naar elk apparaat gaan, het patchproces starten en dan wachten om er zeker van te zijn dat het correct en foutloos is geïnstalleerd. Dit is een langzaam, repetitief proces dat tijd en middelen verspilt en gevoelig is voor menselijke fouten.
Met een oplossing zoals Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) kun je automatisch nieuwe patches detecteren, testen en uitrollen over apparaten, en ervoor zorgen dat elke patch correct is geïnstalleerd zonder handmatige tussenkomst. Dit bespaart tijd, elimineert menselijke fouten en biedt efficiënte patchuitrol over alle eindpunten.
Beveilig & Automatiseer je Patchbeheer met Splashtop AEM
Patchmanagement moet eenvoudig en efficiënt zijn. Met Splashtop AEM kan het dat ook zijn. Splashtop AEM stroomlijnt patchbeheer in externe omgevingen met geautomatiseerde, realtime updates over besturingssystemen en applicaties van derden. IT-teams kunnen aangepaste, beleidsgebaseerde patchstrategieën creëren, compleet met goedkeuringen van versies en updateringsringen om ervoor te zorgen dat elke patch getest, gecontroleerd en geïmplementeerd wordt op de manier die het beste bij hen past.
Bovendien gebruikt Splashtop AEM AI-gestuurde CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) inzichten om kwetsbaarheden proactief te identificeren en aan te pakken met realtime meldingen en slimme acties. IT-teams kunnen ook alles beheren en monitoren vanaf één dashboard, dat inzicht biedt in de gezondheid van eindpunten, patchstatussen, IT-compliance en meer.
Terwijl handmatige updates vaak werkdagen kunnen onderbreken om nieuwe patches te installeren, kan Splashtop AEM updates inplannen op handige tijden, waardoor het werk ongehinderd kan doorgaan. De achtergrondacties maken het ook mogelijk voor IT-teams om toegang te krijgen tot systeemtools zoals taakbeheerders en externe commando's zonder de gebruikers te onderbreken, waardoor verstoringen en downtime tot een minimum worden beperkt.
Splashtop AEM geeft IT-teams de tools en technologie die ze nodig hebben om endpoints te monitoren, problemen proactief aan te pakken en hun werklast te verminderen. Dit omvat:
Geautomatiseerd patchen voor OS, third-party en aangepaste apps.
AI-gestuurde CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten.
Aanpasbare beleidskaders die in je hele netwerk kunnen worden afgedwongen.
Hardware- en software-inventaris bijhouden en beheren op alle eindpunten.
Meldingen en remediering om problemen automatisch op te lossen voordat ze problemen worden.
Achtergrondacties om toegang te krijgen tot tools zoals taakbeheer en apparaatbeheerders zonder gebruikers te onderbreken.
Wil je Splashtop AEM zelf ervaren? Begin vandaag met een gratis proefperiode.