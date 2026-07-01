Patchbeheer voor het onderwijs is uitdagend omdat scholen en universiteiten vaak grote aantallen apparaten, gedeelde computers, externe gebruikers, leertools van derden en beperkte IT-middelen ondersteunen. Het is essentieel om die systemen up-to-date te houden, maar updates moeten ook worden uitgerold zonder lessen, toetsperiodes, administratief werk of afstandsonderwijs te verstoren.
Deze gids legt uit waarom patchbeheer belangrijk is in het onderwijs, wat het lastig maakt en hoe IT-teams automatisering, zichtbaarheid en prioritering kunnen gebruiken om schoolapparaten veilig en up-to-date te houden.
Patchbeheer in de huidige onderwijsomgeving
Tegenwoordig vormt technologie een essentieel onderdeel van de onderwijservaring, zowel op de campus als via afstandsonderwijs. Hoewel studenten tools voor afstandsonderwijs kunnen gebruiken om vanaf elke locatie lessen te volgen, vertrouwen scholen en universiteiten ook op learning management systems (LMS), online beoordelingshulpmiddelen, cloudgebaseerde educatieve software en meer.
Zelfs het studentenportaal is een belangrijke technologie voor het beheren van studentgegevens, inschrijving voor vakken, collegegeldbetalingen en meer.
Elke vorm van technologie brengt echter ook nieuwe risico’s met zich mee, omdat kwetsbaarheden aanvallers toegang kunnen geven tot volledige systemen, persoonlijke gegevens en meer. Daarnaast zijn veel van deze systemen toegankelijk vanaf verschillende endpoints en accounts, waardoor beveiliging nog belangrijker wordt.
IT-teams moeten snel handelen om ervoor te zorgen dat elke applicatie, elk systeem en elk endpoint goed beveiligd is. Zonder proactief, geautomatiseerd patchbeheer kan dit een uitdaging zijn voor teams van elke omvang.
Waarom onderwijsinstellingen waardevolle doelwitten zijn voor cyberaanvallen
Volgens de Cyber Security Breaches Survey 2025 van het VK identificeerde 91% van de instellingen voor hoger onderwijs en 85% van de mbo-instellingen in het afgelopen jaar inbreuken of aanvallen. Dit ligt ruim boven het gemiddelde van 43% voor bedrijven in het algemeen.
Dus, wat maakt onderwijsinstellingen zo'n aantrekkelijk doelwit?
Ten eerste is er de enorme hoeveelheid gevoelige gegevens die ze bevatten. Hogescholen, universiteiten en andere instellingen bewaren studentendossiers, informatie over financiële ondersteuning, gezondheidsgegevens en nog veel meer, en dat is allemaal zeer gevoelig.
Dan is er nog het beveiligingsniveau om rekening mee te houden. Hoewel grote ondernemingen, overheidsorganisaties en andere bekende doelwitten mogelijk over omvangrijke IT- en cyberbeveiligingsteams beschikken, hebben onderwijsinstellingen zelden vergelijkbare budgetten. Daardoor hebben ze vaak beperkte IT-middelen en kleinere beveiligingsteams, waardoor ze makkelijker aan te vallen zijn.
Dankzij deze combinatie van factoren zijn onderwijsinstellingen aantrekkelijke doelwitten voor cybercriminelen, en een van de eerste manieren waarop ze kunnen toeslaan is door zich te richten op niet-gepatchte kwetsbaarheden.
Belangrijke uitdagingen bij patchbeheer waar elk IT-team in het onderwijs mee te maken heeft
Er zijn verschillende uitdagingen die patchbeheer ingewikkeld kunnen maken en die instellingen moeten aanpakken om robuust patchen te ondersteunen.
Veelvoorkomende uitdagingen bij patchbeheer zijn:
Verouderde systemen: Veel universiteiten en andere instellingen vertrouwen op oudere systemen die duur of lastig te vervangen kunnen zijn. Deze beschikken mogelijk niet over de moderne patchtools en beveiligingsupdates die ze nodig hebben, waardoor teams een balans moeten zien te vinden tussen beveiliging en operationele continuïteit.
BYOD en apparaten van studenten zelf: Studenten, docenten en medewerkers hebben mogelijk toegang tot schoolsystemen vanaf persoonlijke apparaten waar IT-teams geen volledige controle over hebben. Daarom is het belangrijk om te onderscheiden wat IT direct kan beheren en wat moet worden afgehandeld via toegangsbeleid, inschrijfvereisten en gebruikersrichtlijnen
Beperkte IT-bezetting en budget: Kleine IT-teams hebben vaak veel ballen in de lucht te houden, vooral bij grote onderwijsinstellingen, en hebben niet altijd het budget voor het personeel of de tools die ze nodig hebben. Dit betekent dat het bijhouden van beveiliging en patching een uitdaging kan zijn, en dat je gemakkelijk achterop raakt.
Seizoensgebonden verstoring: Zodra de zomer voorbij is, stromen nieuwe studenten de campus op. Dit zorgt voor een golf aan nieuwe endpoints en accounts die beveiligd moeten worden, evenals nieuwe potentiële beveiligingsrisico's.
Verspreide endpoints: Met remote learning en cloudtechnologie moeten IT-teams apparaten beveiligen die niet altijd op de campus zijn. Het beheren van gedistribueerde en externe endpoints kan een nieuwe reeks uitdagingen met zich meebrengen, waar niet alle IT-teams op zijn ingericht.
Wat onderwijsinstellingen winnen door patching goed aan te pakken
Gezien deze uitdagingen kan het verleidelijk zijn om proactief patchbeheer af te doen als te duur of te veel gedoe. Dat zou de instelling echter tekortdoen, want patchbeheer biedt verschillende belangrijke voordelen.
Hieronder vallen bijvoorbeeld:
Minder risico op datalekken: Proactief patchbeheer kan kwetsbaarheden snel aanpakken en patches op eindpunten uitrollen. Daardoor verbetert de algehele beveiligingshouding en neemt het risico op datalekken af, wat helpt om netwerken en gebruikers veilig te houden.
Compliancegereedheid: Onderwijsinstellingen moeten mogelijk voldoen aan vereisten die verband houden met FERPA, GLBA en andere beveiligings- of privacyverplichtingen. Robuust patchbeheer kan IT-teams helpen updates te documenteren, bekende kwetsbaarheden te verminderen en duidelijkere registraties van endpointbeveiligingsactiviteiten bij te houden.
Minder downtime: Sterke cybersecurity helpt de uptime binnen instellingen te verbeteren. Cyberdreigingen en aanvallen kunnen leiden tot ongeplande downtime terwijl IT-teams proberen de aanvallen te stoppen en de schade te herstellen, maar met de juiste patching wordt dat in de eerste plaats geen probleem.
Verbeterde efficiëntie: Goed patchbeheer verhoogt de efficiëntie voor zowel IT-teams als instellingen. Met geautomatiseerd, proactief patchbeheer kunnen IT-teams endpoints snel veilig houden, waardoor tijd vrijkomt om zich op andere kwesties te richten en vragen sneller op te lossen.
Beveiligingskwetsbaarheden in het onderwijs beperken met geautomatiseerd patchen
Gezien het belang van patchbeheer, hoe kunnen IT-teams bij onderwijsinstellingen ervoor zorgen dat apparaten up-to-date blijven binnen hun netwerken en daarbuiten, buiten de campus? Geautomatiseerd patchen is hierbij een belangrijke factor, omdat het helpt endpoints en applicaties up-to-date te houden zonder handmatige tussenkomst.
Er zijn verschillende voordelen aan een goede oplossing voor patchbeheer, waaronder:
Automatisering: tools voor patchbeheer kunnen updates automatisch detecteren, testen, prioriteren en uitrollen, zelfs in externe omgevingen. Dit helpt ervoor te zorgen dat updates snel worden uitgerold en bespaart IT-teams tijd.
Centralisatie: Patchbeheersoftware centraliseert patchbeheer door IT-teams in staat te stellen updates voor endpoints vanaf één locatie te beheren. Dit helpt om beleid in het hele netwerk af te dwingen en zicht te houden op alle apparaten, waardoor kwetsbaarheden snel kunnen worden opgespoord zodat ze kunnen worden aangepakt.
Testen: Een goede oplossing voor patchbeheer omvat testgroepen, waardoor IT-teams updates eerst naar een kleine groep apparaten kunnen uitrollen om mogelijke problemen te detecteren. Dit helpt problemen ruim te identificeren voordat de update wordt uitgerold naar een bredere vloot endpoints.
Gefaseerde uitrol: Met geautomatiseerd patchbeheer kun je updates in gefaseerde uitrol plannen, zodat ze in een gestaag tempo worden uitgerold naar geselecteerde groepen apparaten in plaats van allemaal tegelijk. Dit helpt ervoor te zorgen dat updates correct worden geïnstalleerd en beperkt verstoringen door ze op handige momenten in te plannen.
Patching van apps van derden: Updates zijn niet alleen voor besturingssystemen. Een goede oplossing voor patchbeheer moet zowel OS-patching als patching van apps van derden omvatten, omdat verouderde apps beveiligingslekken kunnen bevatten die kunnen worden misbruikt.
Ondersteuning voor goedgekeurde externe apparaten: Een goede oplossing voor patchbeheer moet IT-teams helpen updates te beheren op apparaten van de school, endpoints van docenten en medewerkers en goedgekeurde externe apparaten. Voor apparaten in privébezit hangt patching meestal af van inschrijving, machtigingen en het apparaatbeheerbeleid van de instelling.
Hoe je een praktisch patchmanagementproces voor het onderwijs opzet
Een sterk patchbeheerproces helpt onderwijs-IT-teams apparaten up-to-date te houden zonder lessen, toetsperiodes, afstandsonderwijs of administratief werk te verstoren. Het proces moet herhaalbaar en inzichtelijk zijn, en eenvoudig te beheren voor zowel schoolapparaten als goedgekeurde externe apparaten.
Breng beheerde endpoints en applicaties in kaart: Identificeer de apparaten waarvoor je IT-team verantwoordelijk is voor het onderhoud, waaronder computers in klaslokalen, labmachines, apparaten van docenten en medewerkers, administratieve systemen en externe endpoints. Houd ook geïnstalleerde software bij, aangezien verouderde apps van derden beveiligingslekken kunnen veroorzaken.
Ontbrekende OS- en updates van derden identificeren: Bekijk welke updates voor het besturingssysteem en applicaties in de hele omgeving ontbreken. Dit moet browsers, productiviteitstools, apps voor online vergaderen, PDF-readers en andere software omvatten die vaak door studenten, docenten en medewerkers wordt gebruikt.
Geef prioriteit aan patches op basis van risico en de rol van het apparaat: Richt je eerst op kwetsbaarheden met een hoge ernst, problemen die actief worden misbruikt en apparaten die gevoelige gegevens of bedrijfskritische processen ondersteunen. Dit helpt IT-teams hun beperkte tijd effectief te gebruiken, in plaats van elke update als even belangrijk te behandelen.
Test updates met een hoger risico voordat je ze breed uitrolt: Gebruik een kleine testgroep voordat je updates uitrolt die gevolgen kunnen hebben voor labs, testomgevingen, gespecialiseerde software of administratieve systemen. Dit verkleint het risico op grootschalige verstoringen.
Plan uitrolmomenten rond de schoolactiviteiten: Implementeer updates waar mogelijk tijdens onderhoudsvensters, buiten kantooruren, vakanties of andere perioden met weinig impact. Gefaseerde uitrol kan IT-teams ook helpen de timing te beheersen en problemen vroegtijdig op te sporen.
Mislukte patches bijhouden en snel verhelpen: Controleer na implementatie de patchstatus om te zien welke updates zijn geslaagd en welke zijn mislukt. Mislukte patches moeten snel opnieuw worden geprobeerd, onderzocht of verholpen, zodat apparaten niet blootgesteld blijven.
Controleer patchstatus voor rapportage en auditgereedheid: Controleer regelmatig patchrapporten, ontbrekende updates en herstelactiviteiten. Dit helpt IT-teams hun proces te documenteren en beter inzicht te houden in de endpointomgeving.
Belangrijke functies om te beoordelen in een patchmanagementoplossing voor het onderwijs
Hoewel patchbeheer essentieel is voor sterke cybersecurity, bevatten niet alle tools voor patchbeheer dezelfde functies. Er zijn verschillende belangrijke functies die van belang zijn voor goed patchbeheer en automatisering, dus teams die willen investeren in patchbeheer moeten ervoor zorgen dat deze aanwezig zijn:
Geautomatiseerde patching van OS en apps van derden: Patchautomatisering is een van de belangrijkste onderdelen van patchbeheer, maar moet zowel besturingssystemen als apps van derden omvatten. Dit helpt volledige patchdekking te garanderen zonder IT-resources in beslag te nemen.
Implementatie op afstand: Patchen op externe endpoints kunnen uitrollen is essentieel om apparaten veilig te houden, waar de gebruiker ook is. Het is essentieel om een oplossing te vinden met goede mogelijkheden voor patchimplementatie op afstand, zodat IT-teams apparaten kunnen beheren wanneer studenten, docenten en medewerkers onderweg zijn.
Realtime inzicht: inzicht in elk endpoint helpt ervoor te zorgen dat apparaten en applicaties goed up-to-date zijn. Zonder realtime inzicht krijgen gebruikers hooguit momentopnames van compliance te zien, en in het slechtste geval tasten ze volledig in het duister.
Ondersteuning voor gedistribueerde apparaten: Het is belangrijk om een oplossing te kiezen die een breed scala aan eindpunten en besturingssystemen ondersteunt, waaronder apparaten van de school, apparaten van docenten en medewerkers en goedgekeurde externe eindpunten.
Compliance-rapportage en logboeken: kunnen aantonen dat je IT compliant is, kan net zo belangrijk zijn als compliant blijven. Zoek naar een oplossing die duidelijke logboeken bijhoudt van updates, incidenten en uitzonderingen, zodat je compliance beter kunt aantonen tijdens beveiligingsaudits.
Schaalbaarheid: Een goed platform moet kunnen opschalen en voldoen aan de behoeften van gebruikers naarmate de instelling groeit, nieuwe docenten zich aansluiten en meer studenten zich inschrijven. Zonder een schaalbare oplossing wordt het lastig om veranderingen in de loop van de tijd bij te houden.
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Met Splashtop AEM kunnen IT-teams ontbrekende OS- en app-updates van derden identificeren, kwetsbaarheden prioriteren, patches uitrollen op beheerde apparaten en de patchstatus volgen vanuit een gecentraliseerde console. Zo kunnen scholen en universiteiten minder handmatig patchwerk doen en tegelijk beter inzicht houden in endpointrisico's.
Splashtop AEM ondersteunt ook rapportage en logboeken die IT-teams helpen patchactiviteiten te documenteren, mislukte updates te beoordelen en audits voor te bereiden. Gecombineerd met de mogelijkheden van Splashtop voor remote support kunnen IT-teams endpointproblemen efficiënter oplossen wanneer patches mislukken of apparaten aandacht nodig hebben.
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