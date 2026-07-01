Een van de grootste beslissingen die IT-teams moeten nemen, is of ze zich moeten richten op on-premises -infrastructuur of moeten overstappen naar de cloud. Deze keuze heeft invloed op hun IT-kosten, gegevensbeveiliging, bedrijfsgroei en meer, maar er is niet één juist antwoord voor alle bedrijven, dus moeten ze hun opties en behoeften zorgvuldig afwegen.
Als je probeert te kiezen tussen on-premise en de cloud, kan dat als een lastige beslissing voelen. Door de verschillen te begrijpen en de voor- en nadelen af te wegen, kunnen IT-teams echter bepalen wat de beste keuze is voor hun bedrijf.
Laten we dat in gedachten on-premises versus cloudinfrastructuur bekijken, de voor- en nadelen ervan zien en je helpen bepalen wat het beste werkt voor jouw zakelijke behoeften.
Wat is on-premise computing?
On-premises infrastructuur verwijst naar servers die een bedrijf zelf bezit en beheert en die in de eigen faciliteiten worden ondergebracht en onderhouden. Met on-premises computing heeft het bedrijf meer directe controle over zijn infrastructuur, waaronder de locatie van gegevens, applicaties, beveiligingsconfiguratie en onderhoud.
On-premises-infrastructuur wordt doorgaans gebruikt door bedrijven met zeer gevoelige data of strikte vereisten voor IT-compliance, al is er ook fysieke ruimte nodig om alle hardware op te slaan.
Wat is cloudcomputing?
Cloudinfrastructuur verwijst naar infrastructuur die wordt gehost door een externe dienstverlener en naar behoefte beschikbaar wordt gesteld. Met cloud computing levert de provider software, opslag en dergelijke via het internet, waardoor het bedrijf niet alles meer op locatie hoeft op te slaan en te beheren.
Cloud computing is een betaalbare, schaalbare optie, waardoor het een populaire keuze is voor bedrijven. Cloud computing bestaat ook in meerdere vormen, waaronder public clouds, waarbij door de provider beheerde resources worden gedeeld tussen klanten, maar logisch gescheiden en beschermd via cloudbeveiligingsmaatregelen, en private clouds, waarbij het systeem is toegewijd aan één organisatie.
Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen on-premise en cloud?
Zowel cloud- als on-premise-modellen hebben hun eigen voor- en nadelen, die de belangrijkste verschillen tussen beide helpen benadrukken, maar daar houdt het niet op. Er zijn verschillende manieren waarop de twee van elkaar verschillen, dus organisaties moeten zich bewust zijn van de belangrijkste verschillen om te bepalen welke het beste bij hun behoeften past.
We kunnen de verschillen als volgt uitsplitsen:
Onderdeel
Cloudcomputing
On-premises computing
Kosten
Lagere initiële kosten, meestal op abonnements- of gebruiksbasis. De kosten schalen mee met het verbruik.
Hoge initiële investering in hardware, software, faciliteiten en implementatie, naast doorlopende onderhoudskosten.
Mogelijkheid tot uitbreiden
Zeer schaalbaar; resources kunnen naar behoefte worden op- of afgeschaald.
Beperkt door de hardwarecapaciteit. Opschalen vereist vaak de aanschaf en installatie van nieuwe apparatuur.
Beveiligingscontroles
Meestal gaat het om een model met gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij de provider de beveiliging van de infrastructuur beheert en klanten het gegevensbeheer en de toegangscontroles beheren.
De organisatie heeft volledige controle over beveiligingsbeleid, infrastructuur en gegevensbescherming.
Verantwoordelijkheid voor onderhoud
De provider verzorgt het hardwareonderhoud, updates en infrastructuurbeheer.
Interne IT-teams zijn verantwoordelijk voor hardware, software-updates, back-ups en systeemonderhoud.
Performance
Afhankelijk van de internetverbinding en de infrastructuur van de provider. De prestaties kunnen voor sommige workloads worden beïnvloed door latentie.
Biedt doorgaans voorspelbare prestaties en lage latentie voor lokale gebruikers en applicaties.
Klaar voor remote access
Ontworpen voor toegang op afstand vanaf elke locatie met internetverbinding.
Vereist VPN's, remote desktop-oplossingen of andere infrastructuur om remote access mogelijk te maken.
Compliance
Veel providers bieden compliancecertificeringen en tools, maar organisaties moeten zorgen voor de juiste configuratie en goed databeheer.
Biedt meer directe controle over de locatie van gegevens, de configuratie van de infrastructuur en auditprocessen, maar de organisatie blijft verantwoordelijk voor het implementeren en documenteren van de vereiste controles.
Beste gebruiksscenario's
Snelle groei, variabele workloads, startups, wereldwijde samenwerking, disaster recovery en omgevingen voor werken op afstand.
Sterk gereguleerde sectoren, legacy-applicaties, voorspelbare workloads, vereisten voor datasoevereiniteit en organisaties die maximale controle nodig hebben.
Voordelen en uitdagingen van on-premise computing
Nu die definities zijn vastgesteld, kunnen we beginnen met het uiteenzetten van de voor- en nadelen van elk type infrastructuur. Wat zijn dan de voordelen en nadelen van on-premise computing?
Belangrijkste voordelen van on-premise computing
On-premises computing biedt verschillende voordelen voor organisaties die de beveiliging en controle nodig hebben die het biedt, waaronder:
Volledige controle over data: Het gebruik van on-premises infrastructuur betekent dat je volledige controle hebt over je data, systemen en hardware.
Voorspelbare kosten: Omdat on-premises infrastructuur niet afhankelijk is van een abonnement, zijn de kosten makkelijker te voorspellen en te beheren.
Controle op compliance: On-premises-infrastructuur kan organisaties meer directe controle geven over de locatie van data, systeemconfiguratie en auditprocessen.
Prestaties met lage latentie: Omdat de infrastructuur volledig op locatie staat, is er minimale latentie wanneer je op kantoor werkt.
Niet afhankelijk van connectiviteit: On-premises computing is afhankelijk van lokale apparaten, waardoor het kan werken zonder internetverbinding.
Veelvoorkomende uitdagingen van on-premise computing
Uitdagingen van on-premises computing zijn onder meer:
Hoge initiële kosten: Hoewel on-premises computing voorspelbare terugkerende kosten kan hebben, gaan daar hoge initiële kosten aan vooraf voor het opzetten van de fysieke infrastructuur en andere apparatuur.
Doorlopend onderhoud: Terwijl gehoste oplossingen door de aanbieder worden onderhouden en beheerd, blijft on-premise-infrastructuur in handen van het bedrijf. Dat betekent dat ze IT-resources moeten inzetten voor onderhoud en probleemoplossing, wat kostbaar kan zijn.
Beperkte schaalbaarheid: Hoewel gehoste oplossingen eenvoudig op te schalen zijn, is on-premises infrastructuur aanzienlijk moeilijker op te schalen en zijn er forse investeringen nodig in अतिरिक्त apparatuur en ruimte.
Risico op uitval: Vertrouwen op hardware betekent dat je het risico op hardwarestoringen accepteert, wat kan leiden tot langdurige onderbrekingen en gegevensverlies.
Langzamere implementatie: Het opzetten en implementeren van on-premises infrastructuur kan veel tijd kosten, en zelfs het onboarden en provisionen van nieuwe gebruikers kan aanzienlijk veel tijd in beslag nemen.
Voordelen en uitdagingen van cloud computing
Laten we eens kijken naar de voor- en nadelen van cloud computing, zodat we kunnen zien wat het biedt dat on-premises opties niet bieden (en andersom).
Belangrijkste voordelen van cloud computing
Cloudcomputing biedt de toegankelijkheid, schaalbaarheid en betrouwbaarheid die bedrijven nodig hebben, waardoor het een populaire keuze is voor bedrijven van elke omvang. Deze voordelen zijn onder meer:
Snelle schaalbaarheid: Omdat cloud computing een gehoste dienst is, is het eenvoudig om op te schalen naarmate een bedrijf groeit. De provider kan eenvoudig nieuwe seats toevoegen, zonder dat de organisatie hoeft te investeren in अतिरिक्त infrastructuur.
Lagere initiële investering: Cloud computing vereist geen hardware of fysieke ruimte, waardoor de initiële kosten aanzienlijk lager zijn.
Disaster recovery: Veel cloudproviders bieden redundantie, back-ups en disaster recovery-mogelijkheden, maar organisaties moeten deze nog steeds correct configureren en beheren.
Wereldwijde toegankelijkheid: Omdat cloudinfrastructuur via het internet toegankelijk is, zijn gebruikers niet beperkt tot één fysieke locatie; ze hebben overal toegang tot alles, zolang ze een internetverbinding hebben.
Minder IT-belasting: De provider beheert het onderliggende cloudplatform, waardoor IT mogelijk minder tijd hoeft te besteden aan het onderhouden van fysieke servers, opslag en faciliteiten.
Veelvoorkomende uitdagingen van cloudcomputing
Er zijn verschillende nadelen waardoor het minder aantrekkelijk kan zijn in vergelijking met on-premises opties, waaronder:
Afhankelijkheid van leverancier: Het gebruik van cloudinfrastructuur betekent dat je afhankelijk bent van de provider, wat inhoudt dat je een deel van de controle opgeeft.
Privacyzorgen: Hoewel cloudinfrastructuur doorgaans sterke beveiligingsmaatregelen en versleuteling omvat, kunnen deze per provider verschillen, en voelt niet elk bedrijf zich veilig bij het opslaan van zijn gegevens op een externe locatie.
Naleving: Hoewel cloudproviders zich doorgaans aan regelgeving houden, kan het feit dat het een dienst van derden is enige zorgen en mogelijke problemen veroorzaken, zelfs met sterke versleuteling.
Abonnementskosten: Cloudservices worden op abonnementsbasis geleverd, wat, afhankelijk van de provider, na verloop van tijd kan oplopen.
Afhankelijkheid van internet: Omdat cloudinfrastructuur via internet wordt geleverd, zijn gebruikers afhankelijk van een betrouwbare internetverbinding om overal toegang toe te krijgen.
Beperkte aanpasbaarheid: Hoewel on-premisesoplossingen (en sommige private clouds) kunnen worden aangepast aan de behoeften en voorkeuren van een organisatie, hebben de meeste clouddiensten beperkte aanpassingsmogelijkheden en flexibiliteit.
Hoe kies je tussen on-premise en de cloud
Er zijn een paar factoren die je in overweging wilt nemen wanneer je kiest tussen on-premise en cloudinfrastructuur.
Ten eerste zijn er privacy en cyberbeveiliging om rekening mee te houden. Als je in een sterk gereguleerde sector werkt met strikte beveiligingseisen, zoals HIPAA-naleving in de gezondheidszorg, kunnen de beveiliging en controle van on-premisesopties de voorkeur hebben. Het is echter nog steeds mogelijk om een cloudoptie te vinden met de robuuste beveiligingsmaatregelen die je nodig hebt.
Daarnaast is er de vraag hoeveel flexibiliteit en schaalbaarheid je nodig hebt. Als je bedrijf groeit, kan on-premises te inflexibel zijn om met je mee te schalen. Als je daarnaast niet genoeg fysieke ruimte hebt voor on-premises infrastructuur of het beheer van de infrastructuur wilt uitbesteden, dan is de cloud de juiste keuze.
Budgettering is een andere overweging. Je moet de totale kosten van een doorlopend cloudabonnement vergelijken met de initiële en onderhoudskosten van een on-premises optie om te bepalen welke het beste bij je budget past.
Kort gezegd: er is geen pasklare oplossing, maar je kunt bepalen welke het beste bij je past door te kijken wat het beste aansluit op je bedrijf, budget en beveiligingsbehoeften.
Waarom hybride IT steeds gebruikelijker wordt
Toekomstige behoeften moeten echter naast de huidige situatie worden meegewogen. Daarom moeten we ook kijken naar groeitrends, en in dit geval hoort daar een derde optie bij: hybride infrastructuur.
Hybride infrastructuur is een groeiende trend waarbij organisaties een combinatie van on-premises en cloudcomputing gebruiken. Hierdoor kunnen ze hun meest gevoelige gegevens veilig op locatie opslaan en toch de cloud gebruiken voor meer schaalbaarheid en ondersteuning.
Gartner noemde hybride computing de belangrijkste infrastructuur- en operationele trend voor 2026 en wees daarbij op de noodzaak voor organisaties om verschillende modellen voor computing, opslag en netwerken te combineren naarmate IT-omgevingen meer verspreid raken.
Splashtop ondersteunt cloud-, on-premise- en hybride IT
Of je infrastructuur nu cloudgebaseerd, on-premise of hybride is, IT-teams hebben nog steeds een betrouwbare manier nodig om apparaten op verschillende locaties te benaderen, te ondersteunen en te beheren. Dat wordt vooral belangrijk wanneer medewerkers op afstand werken, apparaten verspreid zijn over meerdere kantoren of IT-teams systemen moeten troubleshooten zonder fysiek aanwezig te zijn.
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Met Splashtop hebben medewerkers overal veilige toegang tot hun werkcomputers (Splashtop Remote Access), terwijl IT-teams gebruikers en apparaten op afstand kunnen ondersteunen in verspreide omgevingen (Splashtop Remote Support). Voor organisaties die hun infrastructuur voor externe toegang in eigen beheer moeten houden, biedt Splashtop On-Prem een implementatieoptie die binnen de eigen netwerkomgeving van de organisatie draait.
Voor teams die cloudgebaseerd endpointbeheer willen, helpt Splashtop AEM IT-teams bij het beheren van patching, inventaris, waarschuwingen en automatisering vanuit één centrale console. Dit geeft teams meer inzicht en controle over endpoints zonder alleen te vertrouwen op handmatige processen of toegang op locatie.
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