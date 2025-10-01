Het beschermen van je netwerk tegen indringingen en bedreigingen is een van de belangrijkste aspecten van cyberbeveiliging. IT-teams moeten in staat zijn om bedreigingen in real-time te identificeren en er snel op te reageren, en een van de beste manieren om dit te bereiken is met Network Detection and Response (NDR) oplossingen.
Dus, wat is Network Detection and Response, hoe werkt het en waarom is het belangrijk? We zullen al deze vragen bekijken, je helpen de juiste NDR-oplossing voor jouw bedrijf te vinden en je laten zien hoe je Splashtop AEM kunt gebruiken om je endpoints veilig te houden.
Wat is NDR (Network Detection and Response)?
Network Detection and Response is een type oplossing dat ongebruikelijk of verdacht gedrag in netwerkverkeerdata kan detecteren. NDR-oplossingen bevatten meestal detectie, identificatie, forensisch onderzoek en reactie, waarmee IT-teams potentiële problemen of cyberaanvallen efficiënt kunnen opsporen en aanpakken.
NDR wordt vaak gebruikt om onderzoeken en threat hunting te stroomlijnen, meldingen te prioriteren voor beveiligingsteams, en beschermende reacties te automatiseren. Dit helpt netwerken veilig te houden en ondersteunt IT-teams bij cyberbeveiliging en het voldoen aan hun IT-compliance vereisten.
De evolutie van NDR: Van IDS naar door AI-aangedreven dreigingsdetectie
NDR is gegroeid en veranderd in de loop der jaren naarmate de technologie erachter zich heeft ontwikkeld. Network Detection and Response begon als Network Traffic Analysis (NTA) en Intrusion Detection System (IDS) oplossingen die netwerkverkeersmodellen uit ruwe data haalden en netwerkactiviteit vergeleken met een reeks vooraf gedefinieerde regels om verdacht gedrag te identificeren.
In 2020 begonnen NTA-oplossingen gedragsanalyse en dreigingsreactiecapaciteiten te integreren. Dit ging verder dan verkeersanalyse en transformeerde het in Network Detection and Response.
Vandaag de dag blijven NDR-oplossingen groeien, vooral met de opkomst van machine learning (ML) en kunstmatige intelligentie (AI). De technologie kan snel enorme hoeveelheden data analyseren en systemen in realtime monitoren, waardoor een grondigere analyse en onmiddellijke respons mogelijk is. Dit heeft het vermogen van NDR-oplossingen verbeterd om verdacht gedrag te detecteren en erop te reageren met voorspellende analyse, realtime tracking en geautomatiseerde oplossingen, die issues kunnen detecteren en aanpakken zodra ze verschijnen.
Soorten bedreigingen gedetecteerd door Network Detection and Response oplossingen
Er is geen tekort aan cyberdreigingen, en organisaties moeten in staat zijn elk van hen te detecteren en te vermijden. Network Detection and Response oplossingen zijn ontworpen om een veelvoud aan bedreigingen aan te pakken, inclusief:
Malware infecties op endpoints en netwerken.
Gerichte aanvallen, inclusief DDoS, man-in-the-middle en SQL-injectie aanvallen.
Interne bedreigingen, zoals ontevreden medewerkers of bedrijfsspionnen.
Riskant gedrag en menselijke fouten, zoals slechte netwerkbeveiliging of phishingpogingen.
Het vermogen van NDR om patronen en gedragingen geassocieerd met deze aanvallen en bedreigingen te detecteren, maakt het een waardevol hulpmiddel voor netwerkbeveiliging, aangezien het zelfs geavanceerde aanvallen in real-time kan opsporen en aanpakken.
Waarom is NDR essentieel voor vroege dreigingsdetectie en snellere respons?
NDR-oplossingen zijn cruciaal voor het identificeren van bedreigingen zodra ze verschijnen. Elke moment dat een cyberaanval onopgemerkt blijft, of een malware-infectie zich verspreidt, loopt het netwerk en de gegevens van je bedrijf ernstig gevaar.
Gelukkig gebruiken NDR-oplossingen realtime monitoring en waarschuwingen om bedreigingen te identificeren en IT-teams onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat sneller kan worden gereageerd op mogelijke schendingen. AI- en ML-technologie hebben ook geholpen de snelheid, responsiviteit en nauwkeurigheid van Network Detection and Response te verbeteren, aangezien het grote netwerken snel kan scannen en ongebruikelijke patronen of gedrag in realtime kan identificeren. Dit heeft geleid tot ongekende snelheden, waardoor IT-teams endpoints en netwerken kunnen beschermen terwijl ze het aantal false positives verminderen.
Hoe NDR werkt: AI & gedragsanalyse inzetten voor dreigingsdetectie
Nu we begrijpen wat NDR is en de voordelen ervan, kunnen we analyseren hoe het werkt. In wezen detecteert en adresseert NDR proactief bedreigingen door vier stappen te volgen:
Verzamelen van netwerkverkeersdata
Het vaststellen van een gedragsbasislijn
Het netwerk monitoren op verdacht gedrag
Reageren op incidenten
NDR-oplossingen gebruiken netwerkdata om verkeer te monitoren en passen gedragsanalyses, ML en AI toe om potentiële bedreigingen en verdacht gedrag te detecteren. Ze gebruiken sensoren door het hele netwerk om ruwe netwerkmetadata te verzamelen, die ze kunnen gebruiken om een basismodel van normaal netwerkgedrag en activiteiten te creëren.
Als er ongebruikelijk gedrag of patronen opduiken, kan de NDR-oplossing deze herkennen als een afwijking van normaal gedrag en een waarschuwing activeren. Dit stelt een adaptieve benadering in staat om aanvallen te identificeren en te blokkeren, aangezien het alle ongebruikelijke activiteiten kan opsporen, in plaats van alleen eerder bekende tekenen van aanvallen.
NDR-oplossingen monitoren passief elk apparaat op het bedrijfsnetwerk, zodat ze voortdurend op zoek zijn naar bedreigingen zonder de prestaties of beschikbaarheid van apparaten te beïnvloeden. Wanneer ze geïntegreerd zijn met andere cyberbeveiligingsoplossingen, zoals SIEM, SOAR en EDR, kunnen ze grondige, holistische en efficiënte detectie en beheer van bedreigingen bieden om endpoints en netwerken te allen tijde veilig te houden.
Complexiteit, kosten & schaalbaarheid: Uitdagingen van NDR-oplossingen
Er zijn echter enkele beperkingen en uitdagingen van NDR-oplossingen. Hoewel het gebruik van NDR belangrijk is voor cyberveiligheid, moeten besluitvormers en IT-teams zich bewust zijn van deze mogelijke struikelblokken bij het investeren in een NDR-oplossing:
Complexiteit: NDR-tools kunnen uitgebreide en gecompliceerde installatie vereisen, waaronder het inzetten van sensoren over netwerken, investeren in opslag met hoge capaciteit voor netwerkverkeer data, en IT-teams trainen in hun gebruik. Dit kan het moeilijk en tijdrovend maken om op te zetten en te leren gebruiken.
Kosten: NDR-oplossingen kunnen duur zijn, zelfs prohibitief voor kleinere organisaties. Bedrijven die investeren in een NDR-oplossing moeten ervoor zorgen dat ze er een vinden die binnen hun budget past, terwijl ze toch alle benodigde tools en functionaliteiten bieden.
Schaalbaarheid: Hoewel NDR-oplossingen ontworpen zijn om schaalbaar te zijn, kan de toegenomen datastroom van grotere netwerken middelen belasten en tot knelpunten leiden. Dit kan uitdagingen creëren voor grote ondernemingen, afhankelijk van de grootte van hun netwerken.
False positives: NDR-oplossingen monitoren constant netwerken op ongebruikelijke activiteiten, maar dit kan ook leiden tot false positives. Kleine afwijkingen van reguliere patronen kunnen als verdacht worden gemarkeerd, wat onnodige tijd kost om te onderzoeken.
Privacy: Aangezien NDR-oplossingen voortdurend netwerkverkeer monitoren, inclusief versleutelde communicatie, kan dit enkele privacyproblemen veroorzaken. Organisaties moeten ervoor zorgen dat zij een oplossing gebruiken die voldoet aan de beveiligingsvereisten van hun industrie, zoals AVG, PCI DSS en HIPAA compliance.
Hoe Kies Je de Juiste NDR-oplossing voor Je Netwerk
Met die uitdagingen in het achterhoofd, hoe kunnen beslissers de beste NDR-oplossing voor hun bedrijf kiezen? Er zijn verschillende NDR-oplossingen op de markt, dus het is belangrijk om rond te kijken en er een te vinden die de functies heeft die je nodig hebt binnen je budget.
Overweeg het volgende bij het bekijken van NDR-oplossingen:
Gebruiksgemak bij de inzet: NDR-oplossingen kunnen complex en moeilijk te implementeren zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. Het is belangrijk om een gebruiksvriendelijke oplossing te vinden die met minimale tijd of moeite kan worden ingezet, om een soepele uitrol en eenvoudige onboarding te garanderen.
Integraties: Overweeg de andere beveiligingstools die je gebruikt, zoals EDR en SIEM-oplossingen. Je wilt een NDR-oplossing vinden die naadloos integreert met deze tools om volledige en uitgebreide beveiliging over je netwerk te verkrijgen.
Schaalbaarheid: Je hebt een NDR-oplossing nodig die je hele netwerk kan dekken en kan meegroeien. Overweeg de uitdagingen die NDR-oplossingen kunnen hebben met netwerken van grote ondernemingen en zorg ervoor dat je er een kiest die is gebouwd voor bedrijven van jouw omvang.
Geavanceerde functies: Niet alle NDR-oplossingen hebben dezelfde functies. Zoek naar een oplossing die gebruikmaakt van geavanceerde hulpmiddelen, zoals AI-gedreven detectie en Slimme Acties, om problemen snel aan te pakken en de meeste waarde en efficiëntie te behalen.
Natuurlijk is het ook belangrijk om een oplossing te vinden die al deze functies binnen je budget biedt; kostenbesparingen mogen niet ten koste gaan van de beveiliging, maar budgetten moeten altijd worden overwogen. Dit kan behoorlijk wat vergelijken vereisen, maar sommige oplossingen bieden de functies die alle bedrijven nodig hebben tegen een prijs die elke onderneming zich kan veroorloven.
De toekomst van cyberdreigingsdetectie: Verkenning van EDR, XDR en opkomende technologieën
Network Detection and Response blijft groeien en zich ontwikkelen met nieuwe technologie. Waar NTA evolueerde naar NDR, zo groeit NDR ook om aan moderne cybersecurity-eisen te voldoen.
Endpoint Detection and Response (EDR) groeit bijvoorbeeld snel om aan de moderne beveiligingseisen te voldoen, door een grondiger dreigingsdetectie over endpoints te bieden. Extended Detection and Response (XDR) daarentegen omvat dreigingsdetectie in een breder bereik, inclusief netwerkverkeer, cloudomgevingen en zelfs e-mailsystemen.
Net als NDR gebruiken deze AI en Machine Learning om bekende bedreigingen en verdacht gedrag te identificeren, waarbij verdacht gedrag wordt geïdentificeerd zodra het verschijnt. Door ze samen te gebruiken, creëer je een holistische beveiligingsomgeving die meerdere potentiële vectoren afdekt die cybercriminelen kunnen uitbuiten.
Bovendien blijft de AI-gestuurde technologie achter NDR zich ontwikkelen, wat de snelheid en efficiëntie verbetert. We zien al hoe AI, ML en gedragsanalyses snel potentiële problemen kunnen identificeren en aanpakken, en naarmate die technologie inzichtelijker en efficiënter wordt, zullen de NDR-oplossingen die daarvan gebruikmaken dat ook worden.
Vereenvoudig Bedreigingsdetectie met Splashtop AEM & Bitdefender EDR
Dreigingsdetectie is cruciaal voor bedrijven van elke grootte en industrie. Gelukkig kunnen oplossingen zoals Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) helpen endpoints en netwerken te beschermen, zelfs in gedistribueerde omgevingen.
Splashtop’s EDR & MDR add-on, aangedreven door integraties met Bitdefender, helpt IT-teams om de beveiliging te versterken, bedreigingen te detecteren, en snel te reageren op potentiële problemen. Dit omvat:
Continue monitoring en dreigingsdetectie
Oorzaakanalyse
Geautomatiseerde en begeleide oplossingen voor herstel
Splashtop AEM is gebouwd om meerdere eindpunten binnen een bedrijf te beheren en beschermen, inclusief remote devices, laptops, desktop computers, en Internet of Things apparaten. De EDR add-on biedt realtime monitoring en meldingen, waardoor apparaten veilig blijven wanneer ze verbinding maken met je netwerk. Daarnaast is Splashtop AEM ontworpen met beveiliging in gedachten en helpt het bedrijven om aan hun cyberveiligheidscompliance te voldoen.
Terwijl NDR een krachtig instrument is voor netwerkbescherming, zorgt EDR van Splashtop ervoor dat endpoints even veilig zijn. Dit creëert een gelaagde, holistische verdedigingsstrategie, waardoor Splashtop AEM en EDR & MDR bescherming een perfecte aanvulling zijn op elke NDR-oplossing.
Wilt u Splashtop AEM zelf eens proberen? Ga vandaag nog aan de slag met een gratis proefperiode: