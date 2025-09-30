Naverisk-gebruikers: stel uw klanten in staat om op afstand toegang te krijgen tot werkcomputers met Splashtop Business Toegang

Naverisk-gebruikers kunnen gebruikmaken van de Splashtop-integratie om bedrijfscontinuïteit voor hun klanten mogelijk te maken door ze vanuit huis op afstand in te stellen op hun werkcomputers.
In deze onzekere tijden hebben bedrijven hun noodherstelplannen gemobiliseerd en werknemers gevraagd om thuis te werken, om hen en hun gezinnen te beschermen. Als tool voor externe toegang en ondersteuning op afstand bevond Splashtop zich in een unieke positie om MSP's te helpen hun klanten op afstand toegang te geven, waardoor ze vanuit huis kunnen werken.
Stel uw klanten in staat om op afstand te werken met Splashtop Remote Access Pro
Wanneer uw klanten hun plan voor werken op afstand invoeren, kunt u ze met Splashtop Remote Access Pro op afstand toegang geven tot hun eigen computers, die door u worden beheerd. Voor u als Naverisk-gebruiker is het gemakkelijker om remote access voor uw klanten in te schakelen. U kunt dit doen zonder extra software te installeren, door gebruik te maken van de streamer die al is geïnstalleerd als onderdeel van de Naverisk-agent.
Dit doet u als volgt:
Op deze manier kunt u uw serviceaanbod gemakkelijk uitbreiden door uw klanten veilige toegang op afstand te bieden. Gedetailleerde instructies over hoe u dit kunt doen, vindt u op onze Naverisk-ondersteuningspagina.
Over Splashtop Remote Access Pro
Splashtop biedt veilige tools voor externe toegang voor zakelijke professionals en grote teams. Gebruikers kunnen op afstand toegang krijgen tot hun Windows-, Mac- of Linux-computers vanaf hun thuiscomputer en zelfs iOS- en Android-apparaten. De sessie voor externe toegang van Splashtop biedt functies zoals ondersteuning voor meerdere monitoren, sessie-opname, chatten, bureaublad delen, opnieuw opstarten op afstand en nog veel meer!
Splashtop biedt teams tot 25% korting ter ondersteuning van thuiswerkinitiatieven. Alles wat u moet weten over Splashtop Business Access.
Genereer vandaag nog een nieuwe inkomstenstroom met Splashtop Remote Access Pro!
Heeft u ook ondersteuning nodig voor computers en mobiele apparaten die niet onder Naverisk worden beheerd, kijk dan eens naar Splashtop Remote Support.