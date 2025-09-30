Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
Naverisk user enabling clients to access work computers remotely

Naverisk-gebruikers: stel uw klanten in staat om op afstand toegang te krijgen tot werkcomputers met Splashtop Business Toegang

Splashtop Team
2 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
Gratis proefperiode

Naverisk-gebruikers kunnen gebruikmaken van de Splashtop-integratie om bedrijfscontinuïteit voor hun klanten mogelijk te maken door ze vanuit huis op afstand in te stellen op hun werkcomputers.

In deze onzekere tijden hebben bedrijven hun noodherstelplannen gemobiliseerd en werknemers gevraagd om thuis te werken, om hen en hun gezinnen te beschermen. Als tool voor externe toegang en ondersteuning op afstand bevond Splashtop zich in een unieke positie om MSP's te helpen hun klanten op afstand toegang te geven, waardoor ze vanuit huis kunnen werken.

Stel uw klanten in staat om op afstand te werken met Splashtop Remote Access Pro

Wanneer uw klanten hun plan voor werken op afstand invoeren, kunt u ze met Splashtop Remote Access Pro op afstand toegang geven tot hun eigen computers, die door u worden beheerd. Voor u als Naverisk-gebruiker is het gemakkelijker om remote access voor uw klanten in te schakelen. U kunt dit doen zonder extra software te installeren, door gebruik te maken van de streamer die al is geïnstalleerd als onderdeel van de Naverisk-agent.

Dit doet u als volgt:

Diagram of MSP integration with Splashtop Business Access Pro for remote management


Op deze manier kunt u uw serviceaanbod gemakkelijk uitbreiden door uw klanten veilige toegang op afstand te bieden. Gedetailleerde instructies over hoe u dit kunt doen, vindt u op onze Naverisk-ondersteuningspagina.

Over Splashtop Remote Access Pro

Splashtop biedt veilige tools voor externe toegang voor zakelijke professionals en grote teams. Gebruikers kunnen op afstand toegang krijgen tot hun Windows-, Mac- of Linux-computers vanaf hun thuiscomputer en zelfs iOS- en Android-apparaten. De sessie voor externe toegang van Splashtop biedt functies zoals ondersteuning voor meerdere monitoren, sessie-opname, chatten, bureaublad delen, opnieuw opstarten op afstand en nog veel meer!

Splashtop biedt teams tot 25% korting ter ondersteuning van thuiswerkinitiatieven. Alles wat u moet weten over Splashtop Business Access.

Genereer vandaag nog een nieuwe inkomstenstroom met Splashtop Remote Access Pro!

Begin nu!
Begin je gratis proefperiode van Splashtop Remote Access
Gratis proefperiode

Heeft u ook ondersteuning nodig voor computers en mobiele apparaten die niet onder Naverisk worden beheerd, kijk dan eens naar Splashtop Remote Support.

Delen
RSS FeedAbonneren

Verwante content

Professional woman at desk using desktop computer with Splashtop Remote Support Tools for MSPs
MSP

Tools voor ondersteuning op afstand voor MSPs

Meer informatie
Man looking worriedly at a computer screen with a large notification displaying a ransomware attack
MSP

Hoe MSP's schade door cyberaanvallen kunnen beperken

Meer informatie
MSP connecting to client offices.
MSP

Functies voor remote support die MSP's nodig hebben voor IT met meerdere klanten

Meer informatie
A smiling woman sitting on a park bench using a laptop.
IT & Help Desk ondersteuning op afstand

Nadelen van remote support: uitdagingen en oplossingen aanpakken

Meer informatie
Bekijk alle blogs