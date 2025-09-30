MSPs - Cliënten in staat stellen thuis te werken tijdens de uitbraak van het Coronavirus

Naar aanleiding van het Coronavirus eisen je klanten een effectieve thuiswerkoplossing. Dit is hoe je klanten op afstand toegang tot hun computers kunt geven met Splashtop.
De uitbraak van het Coronavirus heeft werknemers en hele bedrijven onder druk gezet om thuiswerkinitiatieven te nemen. Werken op afstand is een effectieve manier om de verspreiding van ziekten tegen te gaan. Werken op afstand kan echter een uitdaging zijn, omdat het moeilijk is om buiten kantoor productief te blijven.
Als MSP moet je nu actie ondernemen om in te spelen op de uitdagingen waar je klanten voor staan.
Je kunt je klanten in staat stellen thuis te werken EN het hen gemakkelijk maken productief te zijn door hen op afstand toegang te geven tot hun eigen computers.
Toegang inschakelen voor eindgebruikers is eenvoudig in te stellen en te beheren met Splashtop. Hier vind je alles wat je moet weten.
Wat u nodig heeft: Splashtop Remote Access
Splashtop Remote Access is de voordeligste, betrouwbaarste en veiligste oplossing voor thuiswerken voor zakelijke professionals. Splashtop is een vertrouwde remote accessoplossing waarmee gebruikers hun werkcomputers op afstand kunnen bedienen vanaf elk ander apparaat. Ze hebben toegang tot al hun bestanden en applicaties en kunnen ermee werken alsof ze echt achter hun werkcomputer op kantoor zitten.
Om nog maar te zwijgen van het feit dat remote access (ook bekend als remote desktop) beter presteert dan VPN's als het gaat om installatie, onderhoud, prestaties en beveiliging. Remote access-software is verreweg de beste tool om thuiswerken mogelijk te maken. En Splashtop Remote Access is eenvoudig te gebruiken voor eindgebruikers en eenvoudig te beheren door u.
Hoe je je klanten in staat stelt thuis te werken
Als MSP-eigenaar van een Splashtop Remote Access-account kunt u uw klanten uitnodigen om hun eigen computers in te stellen en toegang te krijgen onder uw account! Het werkt als volgt:
Ga aan de slag met Splashtop Remote Access en maak uw Splashtop account aan.
Binnen de Splashtop webconsole, stuur je een uitnodigingslink naar je klanten om ze eenvoudig hun eigen computers en apparaten te laten instellen.
Als accounteigenaar kun je al je gebruikers, de computers op afstand en de apparaten waarvan je klanten op afstand werken zien en beheren.
Zodra je klant zijn computer heeft ingesteld, kan hij er altijd bij en op afstand werken.
Nog een opmerking: met Splashtop Remote Access kunt u een onbeperkt aantal apparaten op afstand bedienen. Dit betekent dat uw klanten al hun Windows-, Mac-, iOS- of Android-apparaten kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot hun computer om op afstand te werken. Dit zorgt voor een echte BYOD-ervaring en geeft klanten onbeperkte flexibiliteit om op afstand te werken.
Je kunt al je computers, apparaten en gebruikers gemakkelijk groeperen en beheren in de Splashtop webconsole. Ook kun je meerdere beveiligingsinstellingen bekijken en bewerken, zoals twee-factor verificatie en apparaatverificatie.
Toegang voor eindgebruikers inschakelen met Splashtop Remote Access
Je klanten hebben behoefte aan een effectieve thuiswerkoplossing om het Coronavirus te bestrijden. Geef je klanten remote desktop software waarmee ze productief kunnen blijven terwijl ze op afstand werken.
Probeer Splashtop gratis om thuiswerken mogelijk te maken
Begin nu met een gratis proefperiode van Splashtop Remote Access. De installatie neemt slechts een paar minuten in beslag en u kunt ontdekken hoe eenvoudig en kosteneffectief het is om uw klanten remote access te bieden met Splashtop. Geen creditcard of verplichting vereist.
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Extra bronnen
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