MSPs - Ondersteun op afstand onbeheerde apparaten met Splashtop SOS

RMMs kunnen geweldige tools zijn voor MSPs. Ze stellen MSPs in staat om de computers van hun klanten te beheren via een centrale console, waardoor ze vaak remote access hebben tot een van de computers en remote support kunnen bieden.
Een grote beperking hiervan is echter dat niet alle apparaten van klanten worden beheerd binnen het RMM-account van de MSP, met name persoonlijke en mobiele apparaten. Toch verwachten klanten vaak dat hun MSP in staat is om snel ondersteuning te bieden voor hun apparaten, wanneer zich een probleem voordoet.
Het toevoegen van meer apparaten aan een RMM-account kan kostbaar zijn. Bovendien bieden veel RMM-tools geen toegang tot mobiele apparaten.
Dus wat is de beste oplossing als u een MSP bent die remote support wil kunnen bieden aan onbeheerde apparaten? Het antwoord is: Splashtop Remote Support.
Waarom MSP's Splashtop zouden moeten gebruiken voor remote support van onbeheerde computers en mobiele apparaten
U krijgt de beste oplossing voor remote support.
Het laatste wat een MSP wil is een extra grote kostenpost, vooral omdat RMM-tools al zo duur zijn. Het goede nieuws is dat Splashtop de beste remote supportoplossing is. Splashtop kan u zelfs 50% of meer besparen in vergelijking met vergelijkbare producten, waardoor u honderden of zelfs duizenden euro's per jaar bespaart.
Naast de lage kosten van Splashtop die u helpen om uw winst te maximaliseren, kunt u met Splashtop ook een ONBEPERKT aantal apparaten on-demand ondersteunen, wat betekent dat u uw bedrijf eenvoudig kunt uitbreiden zonder dat het extra geld kost. Splashtop Remote Support wordt gelicentieerd per gelijktijdige gebruiker. Kleine teams kunnen een licentie delen als er maar één tegelijk nodig is.
Je krijgt op afstand toegang tot & ondersteuning van elk apparaat
Met Splashtop kunt u op afstand verbinding maken met elk Windows-, Mac-, Android- en iOS-apparaat op het moment dat er hulp nodig is. Het mooie is dat er geen voorafgaand niks geïnstalleerd hoeft te worden. Het maakt niet uit welk apparaat uw klant heeft, u kunt het op afstand ondersteunen.
(Bedien Windows, Mac en Android apparaten op afstand. Toegang op afstand tot iPhone en iPad is alleen-weergave)
Naast beste functies krijgt u snelle en veilige remote access
Functies, zoals bestandsoverdracht door middel van drag-and-drop, chatten, opnemen van sessies, opnieuw opstarten en opnieuw verbinden op afstand, wake-on-LAN op afstand, aangepaste branding, ondersteuning voor meerdere monitoren en nog veel meer, helpen u mee om naadloos op afstand te kunnen werken en de klus snel en gemakkelijk te klaren.
Splashtop biedt snelle verbindingen met HD-kwaliteit en geluid. Bovendien kunt u er verzekerd van zijn dat uw gegevens worden beschermd met de beveiligde infrastructuur van Splashtop en meerdere beveiligingsfuncties.
Begin nu gratis met Splashtop Remote Support
Start nu uw gratis proefperiode van Splashtop en u zult zelf zien waarom 30 miljoen mensen al Splashtop gebruiken, waaronder duizenden MSP's.