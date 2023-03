MSPs - Ondersteun op afstand onbeheerde apparaten met Splashtop SOS

RMMs kunnen geweldige tools zijn voor MSPs. Ze stellen MSPs in staat om de computers van hun klanten te beheren via een centrale console, waardoor ze vaak remote access hebben tot een van de computers en remote support kunnen bieden.

Een grote beperking hiervan is echter dat niet alle apparaten van klanten worden beheerd binnen het RMM-account van de MSP, met name persoonlijke en mobiele apparaten. Toch verwachten klanten vaak dat hun MSP in staat is om snel ondersteuning te bieden voor hun apparaten, wanneer zich een probleem voordoet.

Het toevoegen van meer apparaten aan een RMM-account kan kostbaar zijn. Bovendien bieden veel RMM-tools geen toegang tot mobiele apparaten.

Dus wat is de beste oplossing als u een MSP bent, die remote support wil kunnen bieden aan onbeheerde apparaten? Het antwoord is Splashtop SOS .

Waarom MSPs Splashtop SOS zouden moeten gebruiken om onbeheerde computers en mobiele apparaten remote support te bieden?

U krijgt de beste oplossing voor remote support.

Het laatste wat een MSP wil doen is nog een aanzienlijke kostenpost toevoegen, zeker als je bedenkt dat RMM-tools al zo duur zijn. Het goede nieuws is dat Splashtop SOS de voordeligste oplossing voor ondersteuning op afstand is. In feite kan Splashtop je 50% of meer besparen in vergelijking met soortgelijke producten, waardoor je honderden of zelfs duizenden dollars per jaar bespaart.

Naast de lage kosten van Splashtop, die u helpen uw winst te vergroten, stelt Splashtop SOS u in staat EEN ONBEPERKT AANTAL apparaten on-demand te ondersteunen. Dit betekent dat u uw bedrijf gemakkelijk kunt opschalen zonder veel extra kosten. Splashtop SOS heeft een gezamenlijke licentie voor technici. Kleine teams kunnen een licentie delen als er maar één tegelijk wordt gebruikt.

Je krijgt op afstand toegang tot & ondersteuning van elk apparaat

Met Splashtop SOS kunt u een externe verbinding tot stand brengen met elk Windows-, Mac-, Android- en iOS-apparaat op het moment dat hulp nodig is. Het mooie is dat er geen installatie vooraf voor nodig is. Het maakt niet uit welk apparaat uw klant heeft, u kunt het op afstand ondersteunen.

( Op afstand bedienen van Windows-, Mac- en Android-apparaten. Externe toegang tot iPhone en iPad is view-only )

Naast beste functies krijgt u snelle en veilige remote access

Functies, zoals bestandsoverdracht door middel van drag-and-drop, chatten, opnemen van sessies, opnieuw opstarten en opnieuw verbinden op afstand, wake-on-LAN op afstand, aangepaste branding, ondersteuning voor meerdere monitoren en nog veel meer, helpen u mee om naadloos op afstand te kunnen werken en de klus snel en gemakkelijk te klaren.

Splashtop biedt snelle verbindingen met HD-kwaliteit en geluid. Bovendien kunt u er verzekerd van zijn dat uw gegevens worden beschermd met de beveiligde infrastructuur van Splashtop en meerdere beveiligingsfuncties.

Begin nu gratis met Splashtop SOS

Start nu uw gratis proefversie van Splashtop SOS en u zult zelf zien waarom nu al 30 miljoen mensen Splashtop gebruiken, waaronder duizenden MSPs.

