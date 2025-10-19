MSPs - Ondersteun op afstand onbeheerde apparaten met Splashtop SOS

Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
IT manager utilizing a laptop and remote desktop software for MSP unmanaged device support

MSP's - Remote support voor onbeheerde apparaten met Splashtop

Splashtop Team
2 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
Gratis proefperiode

RMMs kunnen geweldige tools zijn voor MSPs. Ze stellen MSPs in staat om de computers van hun klanten te beheren via een centrale console, waardoor ze vaak remote access hebben tot een van de computers en remote support kunnen bieden.

Een grote beperking hiervan is echter dat niet alle apparaten van klanten worden beheerd binnen het RMM-account van de MSP, met name persoonlijke en mobiele apparaten. Toch verwachten klanten vaak dat hun MSP in staat is om snel ondersteuning te bieden voor hun apparaten, wanneer zich een probleem voordoet.

Het toevoegen van meer apparaten aan een RMM-account kan kostbaar zijn. Bovendien bieden veel RMM-tools geen toegang tot mobiele apparaten.

Dus wat is de beste oplossing als u een MSP bent die remote support wil kunnen bieden aan onbeheerde apparaten? Het antwoord is: Splashtop Remote Support.

Waarom MSP's Splashtop zouden moeten gebruiken voor remote support van onbeheerde computers en mobiele apparaten

U krijgt de beste oplossing voor remote support.

Het laatste wat een MSP wil is een extra grote kostenpost, vooral omdat RMM-tools al zo duur zijn. Het goede nieuws is dat Splashtop de beste remote supportoplossing is. Splashtop kan u zelfs 50% of meer besparen in vergelijking met vergelijkbare producten, waardoor u honderden of zelfs duizenden euro's per jaar bespaart.

Naast de lage kosten van Splashtop die u helpen om uw winst te maximaliseren, kunt u met Splashtop ook een ONBEPERKT aantal apparaten on-demand ondersteunen, wat betekent dat u uw bedrijf eenvoudig kunt uitbreiden zonder dat het extra geld kost. Splashtop Remote Support wordt gelicentieerd per gelijktijdige gebruiker. Kleine teams kunnen een licentie delen als er maar één tegelijk nodig is.

Je krijgt op afstand toegang tot & ondersteuning van elk apparaat

Met Splashtop kunt u op afstand verbinding maken met elk Windows-, Mac-, Android- en iOS-apparaat op het moment dat er hulp nodig is. Het mooie is dat er geen voorafgaand niks geïnstalleerd hoeft te worden. Het maakt niet uit welk apparaat uw klant heeft, u kunt het op afstand ondersteunen.

(Bedien Windows, Mac en Android apparaten op afstand. Toegang op afstand tot iPhone en iPad is alleen-weergave)

Naast beste functies krijgt u snelle en veilige remote access

Functies, zoals bestandsoverdracht door middel van drag-and-drop, chatten, opnemen van sessies, opnieuw opstarten en opnieuw verbinden op afstand, wake-on-LAN op afstand, aangepaste branding, ondersteuning voor meerdere monitoren en nog veel meer, helpen u mee om naadloos op afstand te kunnen werken en de klus snel en gemakkelijk te klaren.

Splashtop biedt snelle verbindingen met HD-kwaliteit en geluid. Bovendien kunt u er verzekerd van zijn dat uw gegevens worden beschermd met de beveiligde infrastructuur van Splashtop en meerdere beveiligingsfuncties.

Begin nu gratis met Splashtop Remote Support

Start nu uw gratis proefperiode van Splashtop en u zult zelf zien waarom 30 miljoen mensen al Splashtop gebruiken, waaronder duizenden MSP's.

Start uw gratis proefperiode van Splashtop Remote Support
Snelle, veilige en gebruiksvriendelijke remote supportsoftware
BEGINNEN


Delen
RSS FeedAbonneren

Verwante content

Professional woman at desk using desktop computer with Splashtop Remote Support Tools for MSPs
MSP

Tools voor ondersteuning op afstand voor MSPs

Meer informatie
Man looking worriedly at a computer screen with a large notification displaying a ransomware attack
MSP

Hoe MSP's schade door cyberaanvallen kunnen beperken

Meer informatie
MSP connecting to client offices.
MSP

Functies voor remote support die MSP's nodig hebben voor IT met meerdere klanten

Meer informatie
A smiling woman sitting on a park bench using a laptop.
IT & Help Desk ondersteuning op afstand

Nadelen van remote support: uitdagingen en oplossingen aanpakken

Meer informatie
Bekijk alle blogs