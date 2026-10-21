Windows Installer (MSI)-pakketten zijn eenvoudig op één apparaat te installeren, maar voor een stille Windows Installer-installatie op honderden apparaten heb je de juiste opdracht nodig. Gelukkig gebruiken Windows Installer-pakketten een standaardset msiexec-opties, waardoor de basisopdrachten voor elke MSI hetzelfde zijn.
Met dat in gedachten kun je msiexec-opdrachten voor stille installatie uitvoeren op meerdere apparaten. Maar zoals het gezegde luidt: de duivel zit in de details. Weergaveniveau, herstartgedrag, logging en meer kunnen van invloed zijn op een stille MSI-installatie en bepalen of die slaagt of mislukt. En als die mislukt, verschijnt er niets op het scherm, dus zijn de exitcode en het logbestand de enige vastlegging van wat er misging.
Dus, hoe kunnen we MSI silent installs goed uitvoeren? Laten we bekijken welke switches je moet kennen, hoe je stil installeert en verwijdert, hoe je veelvoorkomende fouten oplost, en meer, zodat je MSI silent installs eenvoudig en effectief kunt uitvoeren.
De msiexec-installatieopdracht voor een stille MSI-installatie
Laten we eerst kijken naar de install-opdracht msiexec en wat elk onderdeel ervan betekent. Om MSI-pakketten via cmd te installeren, open je een Opdrachtprompt met verhoogde rechten en voer je deze msi-installatieopdracht uit:
msiexec /i "C:\Installers\App.msi" /qn /norestart /l*v "C:\Logs\App-install.log"
Natuurlijk, als je de syntaxis van de opdrachtregel niet begrijpt, zegt dit je niets. Laten we het dus opsplitsen in beter te begrijpen onderdelen:
/i installeert het pakket. Dit is de eerste opdracht waarmee het proces begint; zet er daarna zeker het volledige pad tussen aanhalingstekens achter, zodat spaties in mapnamen de opdracht niet onderbreken.
/qn geeft aan dat de opdracht zonder gebruikersinterface moet worden uitgevoerd. Je kunt /quiet ook als equivalente optie gebruiken.
/norestart voorkomt dat Windows Installer het apparaat opnieuw opstart nadat de installatie is voltooid, zelfs als het pakket daarom vraagt. Dit helpt te voorkomen dat de installatie het werk onderbreekt doordat de apparaten van eindgebruikers plotseling opnieuw opstarten.
/l*v schrijft een uitgebreid logbestand naar het opgegeven pad. Houd er rekening mee dat de map waarnaar het verwijst al moet bestaan.
Zorg ervoor dat je de opdracht uitvoert vanuit een Command Prompt met verhoogde rechten, zodat er niet om machtigingen hoeft te worden gevraagd. Een stille installatie kan geen UAC-prompt tonen om om beheerdersrechten te vragen; anders zou die niet stil zijn.
Wat als je PowerShell gebruikt? Daar is een vergelijkbaar script voor, met een paar belangrijke verschillen:
$p = Start-Process msiexec.exe -ArgumentList '/i "C:\Installers\App.msi" /qn /norestart /l*v "C:\Logs\App-install.log"' -Wait -PassThru $p.ExitCode
In dit geval houdt de parameter -Wait het script vast totdat de installatie is voltooid, en -PassThru retourneert de exitcode.
MSI-switches voor stille installaties en installaties zonder toezicht
Laten we nu de MSI-switches doornemen die je moet kennen voor stille installaties en installaties zonder toezicht. Microsoft documenteert de volledige lijst in de standaard opdrachtregelopties van het installatieprogramma. Houd er rekening mee dat msiexec-opties niet hoofdlettergevoelig zijn, dus of je nu /QN of /qn invoert, het eindresultaat is hetzelfde. De switch /quiet is wat de meeste mensen bedoelen met een stille msiexec-installatie, en Microsoft beschouwt dit als hetzelfde als /qn.
We kunnen de schakelaars opsplitsen in drie groepen: Weergave, Opnieuw opstarten en Logboekregistratie. Elke groep is een belangrijk onderdeel van het installatieproces en bepaalt hoe de opdracht wordt uitgevoerd.
Switch
Groep
Wat het doet
/quiet of /qn
Weergave
Helemaal geen gebruikersinterface
/qn+
Weergave
Geen interface, daarna een dialoogvenster wanneer de installatie is voltooid
/passive
Weergave
Alleen een voortgangsbalk, geen gebruikersinvoer nodig
/qb
Weergave
Eenvoudige interface met een voortgangsbalk
/qb!
Weergave
Eenvoudige interface waarbij de knop Annuleren verborgen is
/norestart
Opnieuw opstarten
Start nooit opnieuw op na de installatie
/promptrestart
Opnieuw opstarten
Vraagt de gebruiker of een herstart nodig is
/forcerestart
Opnieuw opstarten
Start altijd opnieuw op na de installatie
/l*v "path"
Logboekregistratie
Uitgebreid logboek van alles, geschreven naar dat pad
/log "path"
Logboekregistratie
Hetzelfde als /l* (alle informatie behalve uitgebreide en extra foutopsporingsinformatie)
Als je uitrolt over grote aantallen apparaten, is /qn (of /quiet) met /norestart een gebruikelijke combinatie, terwijl herstarts door de implementatietool worden afgehandeld. Je zult ook /passive willen gebruiken voor installaties waarbij de gebruiker de voortgang moet kunnen zien.
Houd er rekening mee dat msiexec geen schakeloptie /s of /silent heeft, hoewel EXE-installatieprogramma's die wel hebben. EXE-installatieprogramma's hebben ook geen gedeelde standaard, dus ze kunnen wat ingewikkelder zijn.
MSI-eigenschappen en transformaties instellen bij een stille installatie
Als je een applicatiepakket wilt aanpassen, is het handig om te weten hoe je MSI-eigenschappen en transformaties instelt. Tenzij de opdrachtregel deze aanpassingen instelt, gebruikt een stille installatie de standaardinstellingen van het pakket, dus het is belangrijk om te weten wat je moet instellen.
Wanneer je eigenschappen instelt, komen deze na de switches als PROPERTY=VALUE. Houd er rekening mee dat Windows Installer eigenschapsnamen als hoofdletters behandelt, maar de waarde zijn hoofdlettergebruik behoudt, en waarden die spaties bevatten tussen aanhalingstekens moeten staan. Omdat eigenschapsnamen per pakket verschillen, kun je die het best opzoeken in de implementatiedocumentatie van de leverancier.
Het instellen van MSI-eigenschappen kan er bijvoorbeeld ongeveer zo uitzien:
msiexec /i "C:\Installers\App.msi" /qn INSTALLDIR="D:\Apps\App" /l*v "C:\Logs\App-install.log"
Dan hebben we transforms. Een transform (.mst-bestand) bevat een reeks wijzigingen aan het pakket, zodat die direct kunnen worden toegepast in plaats van aan de opdrachtregel te worden toegevoegd. Je kunt de eigenschap TRANSFORMS gebruiken om ze als volgt toe te voegen:
msiexec /i "C:\Installers\App.msi" TRANSFORMS="C:\Installers\App.mst" /qn /l*v "C:\Logs\App-install.log"
Een MSI stil verwijderen
Wanneer je een MSI stil wilt verwijderen, zou dat net zo eenvoudig moeten zijn als het installeren ervan. IT-teams moeten pakketten vaak verwijderen, bijvoorbeeld om ruimte te maken voor een versiewijziging, apparaten op te schonen of een mislukte installatie te verwijderen.
Met de opdracht /x verwijder je een pakket, waarbij dezelfde switches voor weergave, opnieuw opstarten en logboekregistratie worden geaccepteerd als bij installatieopdrachten. Dit werkt met zowel het oorspronkelijke MSI-bestand als de productcode, al is die laatste handig wanneer het oorspronkelijke MSI niet meer op het apparaat staat.
Een opdracht voor een stille de-installatie moet er als volgt uitzien:
msiexec /x "C:\Installers\App.msi" /qn /norestart /l*v "C:\Logs\App-uninstall.log"
Of:
msiexec /x {PRODUCT-CODE-GUID} /qn /norestart /l*v "C:\Logs\App-uninstall.log"
Msiexec-afsluitcodes lezen
Als je met msiexec werkt, is het handig om de afsluitcodes te begrijpen. Wanneer msiexec een taak voltooit, retourneert het een afsluitcode die scripts en implementatietools uitlezen om te zien of het installatieprogramma heeft gewerkt, er iets is misgegaan of een herstart vereist is. Microsoft vermeldt elke code in de referentie voor MsiExec-foutmeldingen.
De msiexec-afsluitcodes zijn:
Afsluitcode
Betekenis
Wat je moet doen
0
Geslaagd
Niets
3010
Geslaagd, opnieuw opstarten vereist om te voltooien
Plan een herstart. Als geslaagd behandelen
1641
Gelukt, het installatieprogramma heeft een herstart gestart
Als geslaagd behandelen. Verwacht dat het apparaat opnieuw opstart
1603
Fatale fout tijdens de installatie
Open het uitgebreide logboek om de oorzaak te vinden
1618
Er wordt al een andere installatie uitgevoerd
Wacht en probeer het opnieuw
In sommige gevallen behandelt een script elke code die niet nul is als een fout. In die gevallen markeert het codes 3010 en 1641 als fouten, ook al is de app correct geïnstalleerd. Controleer daarom de succescode voordat je een installatie als mislukt markeert; soms is alleen een herstart nodig om de installatie te voltooien.
Waarom een stille MSI-installatie mislukt en hoe je dit oplost
Soms mislukken stille installaties. Als dat gebeurt, wil je weten waarom en hoe je het kunt oplossen. Hoewel een mislukte stille installatie niets aan de gebruiker laat zien, kun je het volgende onderzoeken voor meer informatie:
1. De installatie is niet uitgevoerd met beheerdersrechten
Voor een stille installatie zijn nog steeds beheerdersrechten nodig, maar gebruikers kunnen niet om toestemming worden gevraagd als die rechten ontbreken. Zorg ervoor dat je de installaties uitvoert vanuit een verhoogde Opdrachtprompt of een implementatietool met beheerdersrechten, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over ontbrekende machtigingen.
In Windows 10 kan fout 1925 wijzen op ontbrekende beheerdersrechten.
2. De logmap bestaat niet
Windows Installer maakt de map voor een logbestand niet aan. Als het pad in /l*v verwijst naar een map die niet bestaat, mislukt het logbestand. Zorg ervoor dat je logt naar een map die altijd bestaat, of maak indien nodig een map aan.
3. Er wordt al een andere installatie uitgevoerd
Windows Installer kan maar één installatie tegelijk uitvoeren. Als je exitcode 1618 krijgt, betekent dat dat het installatieprogramma bezig is met een andere applicatie. Gelukkig betekent dat dat je alleen hoeft te wachten tot de andere installatie is voltooid en daarna de installatie opnieuw kunt proberen.
4. Bij de installatie is een fatale fout opgetreden
Als de installatie een fout is tegengekomen, verklaart de exitcode alleen niet wat het probleem is. In dat geval kun je het beste het uitgebreide logbestand controleren voor meer details. Daarom is het verstandig om /l*v op te nemen in elk stil installatiecommando, zodat je de logbestanden kunt controleren als er iets gebeurt.
Een stille msiexec-installatie uitvoeren op veel apparaten
Als je meerdere apparaten op afstand beheert binnen een bedrijfsomgeving, heb je een manier nodig om applicaties en updates stil te installeren. Dezelfde app moet mogelijk honderden apparaten bereiken, dus een opdracht die op één testmachine werkt, is nog maar het begin.
Je kunt een msiexec-stille installatie op meerdere apparaten op verschillende manieren uitvoeren, waaronder:
Een MSI implementeren via Microsoft Intune
Als je Microsoft Intune gebruikt, kun je het gebruiken om op twee verschillende manieren een MSI te implementeren.
Intune kan een MSI implementeren als een line-of-business (LOB)-app, die slechts één opdrachtregelargument accepteert. Als je meer nodig hebt, dan wil je Win32-appbeheer gebruiken, waarbij de MSI wordt verpakt in een .intunewin bestand en je msiexec-opdracht de installatieopdracht van de app wordt.
Houd er rekening mee dat het combineren van Win32- en LOB-appinstallaties tijdens Windows Autopilot-registratie kan leiden tot installatiefouten, omdat ze allebei tegelijk de Trusted Installer-service gebruiken.
Installaties op afstand uitvoeren met scripts of endpointbeheer
Als je Intune niet gebruikt, kun je opdrachten uitvoeren via PowerShell, remote access -sessies of een endpointmanagementtool. Zo kan Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) bijvoorbeeld scripts uitvoeren en patchbeheer automatiseren op beheerde endpoints, inclusief stille installaties en updates die op handige momenten zijn gepland. Bekijk voor een volledige uitleg onze handleiding over software stil installeren op externe computers.
Waar het werk zich opstapelt
De opdracht uitvoeren is het makkelijke deel. Het aantal apps en het werk dat voor elke app nodig is, kunnen dit lastig maken.
Elke app heeft zijn eigen eigenschappen en transformaties nodig, moet op een schoon apparaat worden getest, heeft een manier nodig om te bevestigen dat de installatie werkt, enzovoort. Dit moet voor elke nieuwe versie worden herhaald. Zonder automatisering zorgt dat voor een constante stroom handmatig werk, en een niet-getest pakket kan leiden tot storingen op verschillende apparaten.
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