Wanneer je een applicatie op meerdere apparaten wilt uitrollen, is het niet zo simpel als op “install” klikken en klaar. Voordat een app een apparaat bereikt, moet iemand de installatieschakelaars vinden, logica voor installeren en verwijderen schrijven, een detectieregel bouwen en de app testen. Pas daarna kunnen ze die uploaden.
Dit is ook geen eenmalige klus. Dit gebeurt bij elke nieuwe app en opnieuw bij elke update, dus door het enorme aantal apps dat bedrijven gebruiken, loopt het werk snel op. AI-applicatiepackaging is opgekomen als een manier om bij te blijven, wat belangrijk is omdat veel updates beveiligingspatches bevatten die je niet kunt overslaan.
De term kan echter vaag zijn. Hij wordt voor van alles gebruikt, van een chatbot om een schakelaar vragen tot AI-systemen die de volledige workflow beheren.
Laten we daarom eens kijken naar AI-applicatiepackaging, hoe agentische workflows werken, waar mensen de controle moeten houden en waar je op moet letten bij tools voor AI-applicatiepackaging.
Wat is AI-applicatiepackaging?
AI-ondersteunde applicatiepackaging gebruikt AI om van een installer een implementeerbaar pakket te maken. Dit omvat het identificeren van het installatortype en stille opdrachten, het genereren van installatie- en de-installatielogica, het testen van resultaten en het voorbereiden van het pakket voor implementatietools.
Doorgaans valt AI-applicatiepackaging uiteen in drie automatiseringsniveaus:
1. AI-ondersteunde packaging
Door AI ondersteunde packaging is het meest basale niveau van AI-app-packaging. Hier vraagt een beheerder een AI-assistentietool om hulp bij één onderdeel van het werk, zoals het opstellen van een implementatiescript, in plaats van het hele proces uit handen te geven. Met door AI ondersteunde packaging voert de beheerder nog steeds elke stap uit, controleert de output, test de app om te zorgen dat die werkt zoals bedoeld, enzovoort. De AI-tool ondersteunt de workflow, maar verandert of beheert die niet.
2. Geautomatiseerde packaging met scripts
Het volgende niveau voegt meer automatisering toe aan het packagingproces. Met scripted packaging automation schrijf je regels, templates of recipes voor elke app en voer je die daarna automatisch uit. Hiermee kun je dezelfde app op meerdere apparaten uitrollen met een consistent, herhaalbaar proces, maar voor nieuwe applicaties of installers waarvan het gedrag verandert, moet je nog steeds handmatig aanpassingen doen.
3. Agentic application packaging
Agentic application packaging betekent dat een AI-agent het pakket door de volledige workflow voert, inclusief het lezen van het installatieprogramma, beslissen hoe het moet worden verpakt, het pakket maken, het testen en de resultaten rapporteren. In plaats van te vertrouwen op een script of recept, bepaalt de AI-agent de stappen voor elk nieuw installatieprogramma.
Dit is het niveau van AI-applicatiepackaging waarop we ons zullen richten.
Waarom verpakkingssnelheid van invloed is op patchsnelheid
Applicatiepackaging zit tussen het moment waarop een leverancier een update uitbrengt en het moment waarop die update je apparaten bereikt. Updates voor apps van derden kunnen apparaten pas bereiken nadat ze opnieuw zijn verpakt en getest, dus als de packagingqueue volloopt, kunnen essentiële beveiligingsupdates langer blijven wachten dan veilig is.
Daarnaast zit kennis over packaging vaak maar bij één of twee mensen. Als zij bezig zijn met ander werk, niet op kantoor zijn of om een andere reden niet beschikbaar zijn, loopt alles vertraging op.
Deze vertragingen kunnen leiden tot ernstige beveiligingsrisico’s. Volgens het Verizon 2026 Data Breach Investigations Report maakten aanvallers in bijna een derde van de datalekken misbruik van een kwetsbaarheid om toegang te krijgen. Van de kwetsbaarheden op CISA’s lijst met Known Exploited Vulnerabilities die in de omgevingen van organisaties werden aangetroffen, was slechts ongeveer een kwart volledig verholpen, en de mediane tijd tot volledige oplossing bedroeg 43 dagen.
Er is duidelijk behoefte aan efficiënter patchen, en snelle, herhaalbare packaging kan de tijd tussen het uitbrengen van een patch en de implementatie verkorten.
Hoe een agentische workflow voor applicatieverpakking werkt
Dat gezegd hebbende, blijft de vraag: hoe werkt agentic app packaging precies? AI-applicatiepackaging heeft een eenvoudige workflow, die begint wanneer een app wordt geselecteerd en doorloopt tot aan de implementatie ervan:
De app ophalen: Eerst haalt de AI-agent het installatiebestand op en verzamelt details, zoals de naam, versie en uitgever, uit een openbare catalogus of begint met een aangepast of intern installatiebestand.
Analyseer het installatieprogramma: Vervolgens identificeert de agent het type installatieprogramma (MSI, EXE, enz.) en bepaalt hij de opdrachten voor stille installatie en verwijdering. Admins voeren deze stap meestal handmatig uit, maar een goede AI-agent kan dit snel identificeren.
Bouw het pakket: Met deze informatie genereert de agent de installatie- en verwijderlogica in een standaardframework, zoals de PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT). Dit omvat ook detectieregels om het implementatiehulpprogramma te laten bepalen of de app is geïnstalleerd, zodat het een correcte installatie kan verifiëren.
Test op een schone machine: De AI-agent installeert, detecteert en verwijdert het pakket op een schone virtuele machine en legt de logs vast, zodat problemen aan het licht komen vóór een bredere uitrol.
Scannen en rapporteren: Na het testen van de app of update voert de agent een beveiligingsscan uit op het pakket en vat de resultaten samen ter beoordeling.
Klaarmaken voor deployment: Tot slot verpakt de AI-agent de app voor deployment. Dit kan via een deploymenttool, zoals een Win32-app voor Microsoft Intune, of als een bundel die handmatig kan worden uitgevoerd of via SCCM kan worden uitgerold.
Houd het actueel: Zodra de applicatie is uitgerold, moet die nog steeds up-to-date worden gehouden. De agent controleert op nieuwe versies en bouwt het pakket opnieuw op wanneer er een wordt uitgebracht, zodat updates snel worden uitgerold zonder te wachten tot iemand merkt dat die beschikbaar is.
Waar IT de controle houdt
Maar ondanks alle voordelen van automatisering met AI blijft een menselijke touch nodig. IT moet de controle behouden, inclusief het beoordelen van resultaten en bepalen wat wordt vrijgegeven. De AI-agent kan repetitief werk afhandelen, maar mensen hebben altijd het laatste woord.
Dit omvat:
Testresultaten vóór publicatie: Beheerders moeten alle testresultaten kunnen zien voordat er iets live gaat. Dit omvat of installatie, detectie en verwijdering zijn geslaagd, samen met de testlogs, zodat die kunnen worden gecontroleerd en geverifieerd.
Resultaten van beveiligingsscans: Elk pakket moet de resultaten van beveiligingsscans bevatten, vooral voor apps die uit openbare bronnen worden gehaald, om te helpen bevestigen dat ze veilig zijn.
Leesbare, bewerkbare output: Beheerders kunnen pakketten openen, beoordelen en aanpassen die zijn gebouwd op een open framework, zoals PSADT. Output die daarentegen niet kan worden geïnspecteerd, is moeilijker te vertrouwen.
Rolgebaseerde toegang: Beheerders moeten volledige controle hebben over wie pakketten kan maken, wie kan publiceren en wie alleen updates, testresultaten en andere informatie kan bekijken.
Een controlespoor: IT-teams en beheerders moeten gegevens van elke packagingtaak en actie kunnen bekijken om troubleshooting en auditgereedheid te ondersteunen.
Uitrol- en eindgebruikersinstellingen: Controle houden over de uitrol en wat gebruikers kunnen aanpassen, is net zo belangrijk. Begin met uitrollen naar een kleine groep en stel in hoe gebruikers op de hoogte worden gebracht, of ze de update kunnen uitstellen en hoe herstarts worden afgehandeld.
Waar je op moet letten bij een AI-tool voor applicatieverpakking
Naast de hierboven beschreven beoordelingscontroles moet de juiste AI-applicatiepackagingtool passen bij de manier waarop je team werkt, waaronder de juiste balans tussen automatisering en handmatige goedkeuring, de apparaten waarop de tool uitrolt en meer.
Houd rekening met het volgende wanneer je kijkt naar AI-tools voor app-packaging:
Welke apps kan het verpakken? Een goede agentische tool voor app-packaging moet alle apps kunnen beheren die je gebruikt, inclusief standaard catalogus-apps en je eigen aangepaste of interne installers. Aangepaste apps zijn vaak het lastigst om handmatig te verpakken, dus het is essentieel dat de tool ze kan beheren.
Waar kan het worden uitgerold? De tool moet kunnen werken op de apparaten en met de implementatiesoftware die je gebruikt. Controleer de ondersteuning om te zien met welke tools het werkt, zoals Intune, SCCM of apparaten die door geen van beide worden beheerd.
Hoe gaat het om met updates? Agentische applicatieverpakking moet zowel eerste uitrol als updates beheren. Controleer of de tool nieuwe versies detecteert en pakketten automatisch opnieuw opbouwt, of dat iemand elke update moet starten.
Doet de agent het hele werk? Niet alle agents zijn ontworpen om de workflow van begin tot eind te beheren. Controleer of het zelfstandig analyseert, bouwt en test, of dat het alleen scripts opstelt die een beheerder moet afronden.
Past het binnen je identity- en access-setup? Het gemak en de eenvoud van agentic app-packaging mogen niet ten koste gaan van de beveiliging. Zorg ervoor dat het aanmelden en gebruikersprovisioning via je bestaande identity provider kan gebruiken, zodat accounts veilig en geauthenticeerd blijven.
Hoe snel kun je het uitproberen? Een tool proefondervindelijk testen is een goede manier om zeker te weten dat die aan je behoeften voldoet. Kijk of de aanbieder een proefperiode aanbiedt, zodat je het op echte apps kunt testen voordat je een beslissing neemt.
Hoe Splashtop Agentic Packr agentic applicatiepackaging afhandelt
Agentic application packaging kan organisaties helpen apps en updates sneller naar apparaten te krijgen, zolang de tool erachter past bij de workflow en bovenstaande beheermogelijkheden. Daarmee komen we bij Splashtop Agentic Packr, een AI-tool voor app-packaging en implementatie voor moderne IT-teams.
Splashtop Agentic Packr verpakt, test en implementeert applicaties via Microsoft Intune, SCCM en meer, waardoor handmatig werk afneemt en governance wordt versterkt. Het automatiseert en voert zes belangrijke stappen uit:
Metadata ophalen
Analyseer het installatieprogramma
Bouw een PSADT-pakket
Test op een schone virtuele machine
Bouw het Intune-pakket
Publiceer naar Intune.
Met Splashtop Agentic Packr leest de agent installers en schrijft detectieregels, waardoor beheerders niet handmatig scripts voor elke app hoeven te schrijven. Het kan geverifieerde apps van derden verpakken uit een WinGet-catalogus, samen met andere apps via Chocolatey of een WinGet package ID of vanuit een aangepaste installer. Beheerders kunnen publiceren naar beheerde endpoints met een Intune-verbinding met één klik en de uitrolstatus per apparaat volgen, of apps bundelen om ze met SCCM of handmatig op elke Windows-machine uit te rollen.
Beheerders houden de hele tijd de controle. Elk pakket wordt getest op een schone virtuele machine en beveiligingsgescand, en beheerders controleren een QA-scorekaart en logs voordat er iets wordt gepubliceerd. Omdat pakketten op PSADT zijn gebouwd, kunnen ze ook indien nodig worden geopend, beoordeeld en aangepast.
Wanneer Splashtop Agentic Packr een nieuwe appversie detecteert, bouwt het automatisch een nieuw pakket. Beheerders kunnen ook instellingen aanpassen, waaronder meldingen, uitstelopties, herstartprompts, respijtperiodes en meer. Ingebouwde role-based access control, Microsoft Entra ID-aanmelding en gebruikersprovisioning, en auditgebeurtenissen houden toegang en activiteit onder controle.
Besteed minder tijd aan app-packaging met Splashtop Agentic Packr
Hoewel elke app en update moet worden verpakt, mag dat de uitrol van patches niet vertragen. Agentic application packaging versnelt het proces doordat een AI-agent dit afhandelt, terwijl beheerders de controle en het laatste woord houden over alle releases.
Daardoor kunnen pakketten grondig worden getest voordat ze gebruikers bereiken, worden apparaten sneller bijgewerkt en krijgen beheerders weer tijd voor ander urgent werk. Met een AI-tool voor applicatieverpakking zoals Splashtop Agentic Packr kun je elke app en update verpakken, testen en implementeren met minder handmatig werk.
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