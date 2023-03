Media- en Entertainmentbedrijven Geven Splashtop Twee Duimen Omhoog Voor Performance en Eenvoud

Hoe kan remote access de productiviteit en flexibiliteit in de media- en entertainmentindustrie verbeteren? Vier van onze M&E-klanten vertellen hun verhaal.

De pandemie heeft veel van onze gewoonten veranderd, ook het soort media dat we consumeren. Vóór de pandemie hadden de sociale media greep op onze collectieve mediaconsumptiegewoonten. Door lockdowns en social distancing is het aantal film- en tv-kijkers echter gestegen. Een onderzoek van Nielsen uit 2020 suggereert dat – vanwege de vele opties – het gebruik van reguliere tv tijdens de pandemie sterk is gestegen en hoog is gebleven (zelfs nadat de wereldwijde lockdowns waren geëindigd). Deze ongekend hoge consumptieniveaus houden de media- en entertainmentindustrie scherp in de gaten bij het zoeken naar manieren om inhoud te creëren met op afstand werkende arbeidskrachten.

Hoeveel productiever, efficiënter en flexibeler zou de media- en entertainmentindustrie kunnen zijn als creatievelingen, partners en klanten toegang hadden tot een veilige, snelle en gebruiksvriendelijke remote access-oplossing? Dat hoeft u zich niet meer af te vragen. Warner Bros., Adobe Video, TechCastles en Boxel Studio leggen uit waarom ze de prestaties en eenvoud van de remote access-oplossingen van Splashtop helemaal geweldig vinden.

Kern van de eenvoud van Splashtop is, dat deze klanten (of hun partners) gebruikmaken van slechts één Splashtop-app voor al hun behoeften op het gebied van remote access. Omdat Splashtop eenvoudig te installeren is en naadloos integreert in bestaande IT, bieden bedrijven creatievelingen directe snelle remote access. Wat de prestaties betreft, maakt Splashtop productie mogelijk met snelheden tot 60 frames per seconde en verbindingen zonder vertraging, wat ervoor zorgt dat ze beter presteren dan branchegenoten.

Dit alles zorgt voor een enorme productiviteit en flexibiliteit voor creatieve mensen zoals game-ontwikkelaars, video-editors, 3D-ontwerpers en animators.

Warner Bros. International Television Production

Warner Bros. International Television Production (WBITVP) Nieuw-Zeeland heeft Splashtop ingezet om hun postproductieworkflows snel en op afstand door te laten gaan tijdens COVID-19. Na het testen van andere remote access-oplossingen, kozen ze voor Splashtop om te voldoen aan hun behoeften aan hoogwaardige productiviteit op afstand, maar ook vanwege de securityfuncties van Splashtop.

Tegenwoordig gebruiken de editors van WBITV New Zealand hun kantoorgebaseerde Windows- en Mac-werkstations met gespecialiseerde software, zoals Avid Media Composer en DaVinci Resolve op afstand. De software geeft hen dezelfde veiligheid en productiviteit als op kantoor.

De Factor Eenvoud

WBITVP was in staat om Splashtop binnen slechts 5 uur in te stellen en werkend te hebben, inclusief de hele implementatie en het instellen van de gebruikers. Splashtop Enterprise stelde de IT-beheerders van het bedrijf in staat om algemene toegangscontrole te houden dankzij op gebruikers-, computer-, rol- en groepsgebaseerde gedetailleerde machtigingen.

“Vanaf de eerste introductie tot het geven van toegang aan gebruikers, was ik erg onder de indruk van de eenvoudige maar veilige installatie. We kunnen gebruikers en groepen beheren en ze direct toewijzen” – Mike Marsh, IT-manager bij WBITVP Nieuw-Zeeland.

Marsh merkte op dat media- en entertainmentbedrijven al hun content zeer veilig moeten houden en benadrukte de elegante eenvoud van de securityfuncties van Splashtop.

“We gebruiken Okta voor single sign-on (SSO), en een van de belangrijkste redenen waarom we voor Splashtop Enterprise hebben gekozen, was vanwege de gemakkelijke en naadloze SSO-integratie, naast de andere beveiligingscontroles zoals 2FA, apparaatverificatie, encryptie, enz. ”

De Factor Performance

Met snelheden tot 60 frames per seconde voeren de creatieve mensen van WBITVP Nieuw-Zeeland routinematig postproductie activiteiten uit. Deze omvatten geluids- en videobewerking, zoals visuele effecten, mixen van geluid, kleurcorrectie, nasynchronisatie, A/V-synchronisatie en andere zaken waarvoor zeer krachtige remote sessies vereist zijn.

"We hebben AnyDesk op een paar computers geprobeerd, maar na het gebruik van Splashtop was de feedback van gebruikers dat de framesnelheid veel beter was en dat ze een meer responsieve ervaring hadden." -- Mike Marsh, IT-manager (informatietechnologie) bij WBITVP Nieuw-Zeeland.

Adobe Vdeo

De media- en entertainmentklanten van Adobe werken vaak met petabytes aan beeldmateriaal dat een snelle A/V-synchronisatie en de mogelijkheid om snel te werken vereist. Ze vinden dat Splashtop uitblinkt op dit gebied. Vooral als je van een Mac op een andere Mac werkt, zelfs op tienduizend kilometer afstand.

De Factor Eenvoud

"Met Splashtop kunnen Adobe-gebruikers veilig hun pc's, Android-, iOS- en Chromebook-apparaten gebruiken om productief te werken, waar ze zich ook bevinden." – Sue Skidmore, hoofd partnerrelaties voor video bij Adobe

De Factor Performance

Karl Soule van Adobe Video legt de waarde van Splashtop op deze manier uit:

“Als video-editors 3 of 4 toetsen per seconde aanslaan met de snelle aanpassingen die promo-afdelingen doen, is het cruciaal om iets te hebben dat responsief is en dat de A/V-synchronisatie gelijk laat lopen; ik heb gemerkt dat dit één van de gebieden is, waarin Splashtop uitblinkt.

TechCastles Media Services

TechCastles Media Services® is een cruciale factor voor de filmindustrie in Georgia. Het bedrijf implementeert en bewaakt de IT-infrastructuur voor filmgerelateerde schoolomgevingen, filmstudio's en postproductiefaciliteiten.

TechCastles implementeerde Splashtop voor een in Georgia gevestigde filmopleiding. Ze hebben snelle, hoogwaardige remote access nodig voor zowel hun leerlingen als hun in Californië gevestigde montagepartners, die remote access tot de postproductiesystemen van de school nodig hebben. De snelheid en kwaliteit moeten constant blijven, wanneer er word gewerkt met Avid-software en tools voor postproductie - het Avid Pro Tools digital audio workstation en de Avid Media Composer-software.

Voordat Splashtop op de markt kwam, was voor de studenten en redacteuren postproductie op afstand onmogelijk. De vorige remote access-oplossing kon niet naadloos worden geïntegreerd met Avid en kon de audio niet correct synchroniseren met Avid-software.

De Factor Eenvoud

Binnen enkele uren kon TechCastles Splashtop implementeren op 150 schoolcomputers en 25 werkstations gericht op Avid Pro Tools. Zowel studenten als redacteuren kregen direct toegang tot de systemen en tools die ze nodig hadden.

“Ik kan e-mailadressen om mensen in het systeem in te voeren gewoon aanklikken en slepen. Vóór Splashtop moest ik handmatig de naam, het e-mailadres van elke gebruiker, specifieke toegangs- en app-machtigingen en -beperkingen invoeren en vervolgens al die informatie opslaan. – Margaret Chu, partner bij TechCastles.

De Factor Performance

De studenten, maar ook de editors in Californië doen op het allerhoogste niveau van kwaliteit en performance, filmproductie op afstand. Dit is te danken aan snelle verbindingen en streaming en geluid in HD-kwaliteit.

"Splashtop is niet alleen snel, we zien en horen alles in de hoogste kwaliteit - en het loopt allemaal synchroon", - Margaret Chu, Partner bij TechCastles.

Boxel Studio

Boxel Studio koos Splashtop om hun artiesten in staat te stellen op afstand toegang te krijgen tot high-end werkstations en software, net zoals ze dat in de studio zouden doen. De studio was uiterst secuur bij het zoeken naar een remote access-oplossing, gezien de waardevolle content die moet worden verwerkt.

"We werken met immateriële, digitale, waardevolle content die uiteindelijk zal worden gedistribueerd via theaters, traditionele uitzendingen, kabel- of streamingsdiensten zoals Netflix, Amazon, Disney+, HBOMax, Paramount+ en HULU", legt Andres Reyes, Chief Technology Officer bij Studio Boxel.

De Factor Eenvoud

Dankzij hun aankoop van Splashtop Enterprise, kreeg Boxel Studio zowel goede beveiliging als veilige remote support. Omdat hun IT-team hetzelfde beveiligde platform gebruikt om remote access te bieden en workstations effectief te ondersteunen, heeft Boxel het handmatige werk op dit terrein met 80% verminderd.

“Van het verkrijgen van de licentie tot de gebruikerservaring, het is gewoon een heerlijke, probleemloze ervaring. Het is zo snel en gemakkelijk om Splashtop te implementeren - moet je meer gebruikers toevoegen? Klik-klik, super simpel!” -- Andres Reyes, Chief Technology Officer bij Boxel Studio

De Factor Performance

De CTO van Boxel en zijn team hebben veel remote access-oplossingen getest. Ze ontdekten dat bijna alle oplossingen meer gericht waren op IT-afdelingen om remote support te bieden, dan op het leveren van een plezierige gebruikerservaring. In sommige gevallen werkten de latency en videocompressie niet goed. Ze probeerden ook op hardware gebaseerde oplossingen, maar die waren zeer gevoelig voor door afstand veroorzaakte vertragingen. De prestaties van Splashtop blijken niet alleen veel beter, ze zijn ook nog eens constant.

“Bij de andere oplossingen die we hebben geprobeerd, zeiden gebruikers dat het te onoverzichtelijk was, of te traag, of dit is niet wat ik wil, enzovoort. We hebben Splashtop geïmplementeerd en we kregen meteen e-mails van onze mensen – Wow, dit is geweldig, nu kan ik echt goed werken, ik kan mijn werk echt gedaan krijgen." -- Andres Reyes, Chief Technology Officer bij Boxel Studio

