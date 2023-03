Splashtop brengt verbeterde performance features uit ter ondersteuning van hybride werken en onderwijservaringen

Met een snelheid tot 60 FPS en een minimale vertraging kunnen creatieve teams in gaming, media, entertainment en onderwijs op afstand probleemloos werken en leren

SAN JOSE, Calif., 26 oktober 2021- Splashtop, een leider in software voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand van de volgende generatie, heeft vandaag de verbeterde prestatiekenmerken aangekondigd. Aangekondigd in combinatie met Adobe® Max 2021, zijn de nieuwe prestatiekenmerken ontworpen om creatieve teams in alle sectoren te ondersteunen bij het werken en leren op afstand door de throttles op te heffen tot 60 frames per seconde (FPS) en de latentie te verminderen.

“Creatieve mensen zoals game-ontwikkelaars, video-editors, 3D-ontwerpers, animators, enz. hebben grote hoeveelheden gedeelde opslag en petabytes aan beeldmateriaal nodig; het beeldmateriaal kan te groot zijn om te uploaden of het kan lokale computers vereisen”, zegt Annie Chen, VP Product voor Splashtop. “Waar andere externe of hybride werknemers niet veel rekenkracht nodig hebben om hun werk op afstand te doen, hebben creatievelingen behoefte aan verbeterde remote performance waardoor ze beter kunnen samenwerken, een snelle A/V-synchronisatie hebben en sneller en zonder frustraties kunnen werken. Daarom hebben we zwaar geïnvesteerd in het vergroten van de performance van onze remote access-oplossingen.”

Chen vervolgt: "Bovendien kunnen studenten en docenten op afstand en naadloos toegang krijgen tot videobewerking, animatie, 3D-ontwerp, CAD en andere reken-intensieve software in realtime en zonder vertraging, waardoor de noodzaak voor het kopen van meer softwarelicenties en computerinfrastructuur om toegang thuis mogelijk te maken, wordt geëlimineerd.”

De nieuwe performance features voor Splashtop Enterprise omvatten:

Verhoogde FPS: De upgrade verhoogt beelden per seconde tot 60 FPS

Minimaliseer latentcy: minimaliseert automatisch zowel latency als latency-variabiliteit

Performance-indicator: bekijk de realtime performance-status inclusief framerate per seconde (FPS) en bits per seconde (BPS)

"Omdat de manier van werken de afgelopen 18 maanden drastisch is veranderd, is ook de behoefte aan externe oplossingen voor gebruikers van Adobe Creative Cloud®-apps toegenomen", zegt Sue Skidmore, hoofd partnerrelaties voor video bij Adobe. “Nu kunnen creatievelingen de grenzen van creativiteit en samenwerking verleggen door taken als videobewerking en audio-videosynchronisatie uit te voeren, terwijl ze tegelijkertijd op afstand toegang hebben tot gedeelde opslag en andere hardware die ze nodig hebben. Met Splashtop kunnen Adobe-gebruikers hun pc, Android-, iOS- en Chromebook-apparaten veilig gebruiken om productief te werken, waar ze zich ook bevinden.”

"Mensen die Wacom-apparaten gebruiken bij post-productiewerk kunnen Splashtop gebruiken om veilig en naadloos verbinding te maken met on-premise of cloudomgevingen om te werken met programma's zoals Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, enz.", aldus Arvind Arumbakkam, Director Business Alliance en Partnership bij Wacom. "Ze kunnen naadloos gebruikmaken van de krachtige functies van Wacom Cintiq Pro en Wacom Intuos Pro om productief te editen en montages en visuele effecten te maken, terwijl ze niet op kantoor zijn - een groot pluspunt van de huidige 'remote-friendly' werkplek."

Over Splashtop

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert software en diensten op afstand van de volgende generatie voor ondernemingen, academische en onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties, kleine bedrijven, MSP's, IT-afdelingen en particulieren. Splashtop's cloud-gebaseerde, veilige en gemakkelijk te beheren benadering van toegang op afstand vervangt steeds meer oude benaderingen zoals virtuele privé netwerken (VPN's), terwijl het een verbluffende 93 Net Promoter Score (NPS) verdient, een standaard voor het beoordelen van klanttevredenheid. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die in 85% van de Fortune 500 ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Bezoeksplashtop.comvoor meer informatie.