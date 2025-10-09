Managed Detection and Response (MDR) is een krachtige cybersecurity dienst. Het integreert dreigingsdetectie, continue monitoring en realtime respons om bedrijven robuuste bescherming te bieden tegen evoluerende dreigingen, wat een noodzaak is in de huidige zakelijke omgevingen, vooral met de uitbreiding van BYOD, thuis/remote werken en het Internet of Things.
Maar wat is MDR, hoe werkt het en waarom is het belangrijk? Het is tijd om de beveiliging van MDR te verkennen, te zien waarom Managed Detection and Response belangrijk is, en te ontdekken hoe Splashtop AEM kan helpen je cybersecurity te verbeteren over endpoints en netwerken.
Wat is MDR (Managed Detection and Response)?
Managed Detection and Response is een benadering van cyberbeveiliging die continu endpoints, netwerken en cloudomgevingen monitort om dreigingen te detecteren en erop te reageren. Het maakt gebruik van geavanceerde technologie en menselijke expertise om risico's te verminderen en beveiligingsoperaties te verbeteren.
MDR-services bestaan uit continue monitoring, proactief dreigingsjagen en begeleide respons/remediëring om risico's te detecteren en aan te pakken. Een van de belangrijkste elementen die MDR onderscheidt van andere detectie- en responsbenaderingen is het menselijke element – MDR is mensgeleidt en maakt gebruik van cyberbeveiligingstools en data om hun reacties te informeren in plaats van te dicteren.
Waarom is MDR cruciaal voor proactieve cybersecurity en dreigingsjacht?
MDR helpt bedrijven om een stap voor te blijven op aanvallers. Het maakt gebruik van geavanceerde analyse, bedreigingsinformatie en geautomatiseerde responsfuncties om de beveiliging te verbeteren en de tijd tussen detectie en herstel te verkorten.
Als resultaat is MDR een waardevol hulpmiddel voor risicobeheer. Het helpt organisaties om inzicht te krijgen in hun netwerken, eindpunten en cloudomgevingen, incidenten te prioriteren en snel te reageren. Het belangrijkste is dat het een proactieve manier is om potentiële dreigingen aan te pakken, in plaats van te reageren op problemen nadat ze zijn verschenen.
Als je beveiliging reactief is, kun je problemen en bedreigingen pas aanpakken als ze al schade hebben aangericht. In de tijd tussen het opmerken van een bedreiging en het aanpakken ervan, is het onmogelijk te voorspellen hoeveel schade het kan veroorzaken. MDR biedt proactieve jacht op bedreigingen en mitigatie, waardoor problemen worden aangepakt voordat ze schade kunnen aanrichten.
Voordelen van MDR ten opzichte van traditionele beveiligingsdiensten
Dus, waarom is Managed Detection and Response te verkiezen boven traditionele beveiligingsdiensten? Traditionele tools, zoals firewallbeheer, Security Information and Event Management (SIEM) en Managed Security Service Providers (MSSPs), hebben hun plaats in een beveiligingsomgeving, maar MDR heeft verschillende kwaliteiten die het uniek maken.
Terwijl traditionele cybersecuritydiensten zich richten op monitoring en waarschuwingen, biedt MDR een meer proactieve benadering van beveiliging, waarbij dreigingsdetectie, continue monitoring en incidentrespons worden gecombineerd. Deze actieve benadering helpt cyberdreigingen aan te pakken, zelfs in het licht van groeiende en geavanceerde aanvallen.
Als gevolg hiervan is MDR een meer uitgebreide beveiligingsaanbieding. De combinatie van dreigingsdetectie en menselijke expertise biedt een complete en efficiënte benadering van het opsporen en aanpakken van cyberdreigingen, samen met een verhoogd niveau van bescherming en zekerheid.
Hoe werkt MDR om dreigingen te detecteren, prioriteren en te verhelpen?
Met dat in gedachten blijft er één vraag over: hoe werkt MDR? Managed Detection and Response is een proces dat gebruik maakt van dreigingsinformatie, geavanceerde analyses, forensische gegevens en menselijke analyse om mogelijke bedreigingen te detecteren en aan te pakken. Het volgt doorgaans deze vijf stappen:
Prioritering: De MDR-dienst gebruikt een combinatie van geautomatiseerde regels en menselijke inspectie om dreigingen te identificeren en prioriteren, en de schade die ze kunnen veroorzaken, zodat bedrijven zich eerst kunnen richten op de dreigingen met hoog risico.
Dreigingsjacht: Menselijke agenten met expertise in dreigingsjacht identificeren verborgen of groeiende cyberdreigingen die geautomatiseerde tools mogelijk missen.
Onderzoek: MDR-dienstverleners onderzoeken de bedreigingen om te begrijpen wat er is gebeurd, wanneer het plaatsvond, wat er werd beïnvloed en welke schade werd toegebracht.
Respons: De volgende stap is een begeleide respons die bruikbare input biedt over hoe specifieke dreigingen moeten worden aangepakt en van eventuele schade kan worden hersteld.
Herstel: Zodra de bedreiging is aangepakt, is de laatste stap herstel en correctie. Dit herstelt systemen en gegevens die zijn getroffen door aanvallen, verwijdert malware en repareert eventuele andere schade.
6 Stappen om MDR-diensten Succesvol te Implementeren in Uw Organisatie
Als je een MDR-service wilt gebruiken, zijn er stappen die je kunt nemen om de overgang naadloos en effectief te maken. Het volgen van deze stappen zal ervoor zorgen dat je klaar bent om van start te gaan en het meeste uit Managed Detection and Response kunt halen:
Stap 1: Evalueer je huidige beveiligingslandschap
Allereerst moet u uw huidige beveiligingssituatie begrijpen. Dit vereist een grondige analyse en risicobeoordeling, zodat u een duidelijk begrip heeft van het dreigingslandschap en welke gebieden de meeste aandacht vereisen.
Stap 2: Stel duidelijke doelen en doelstellingen voor MDR-adoptie
Overweeg vervolgens de doelen die je wilt bereiken met MDR-diensten. Het kan een algemene verbetering van je beveiligingspositie zijn, snellere dreigingsdetectie, verbetering van je incidentrespons, enzovoort, maar er moet een doel zijn. Dit moet je diensten, technologie en integratiebehoeften omvatten, zodat je MDR-aanbieder begrijpt wat je zoekt en hoe ze je kunnen helpen dit te bereiken.
Stap 3: Kies de Juiste MDR-aanbieder voor Naadloze Integratie
Wanneer u een MDR-provider kiest, kiest u niet alleen een technische oplossing; u vertrouwt ook uw beveiliging toe aan een groep experts. Dit betekent dat u uw huiswerk moet doen, inclusief het voeren van interviews, het lezen van reviews en ervoor zorgen dat hun technologie goed kan integreren met uw systeem. Overweeg de diensten die ze aanbieden, schaalbaarheid, prijs en hoe goed de MDR-provider aan uw specifieke doelstellingen (zoals vastgesteld in Stap 2) kan voldoen.
Stap 4: Creëer een uitgebreide plan voor MDR-implementatie
Zodra u de beste MDR-provider voor uw behoeften hebt gevonden, is het tijd om een implementatieplan te maken. Dit moet alles bevatten dat u nodig heeft voor de overgang, inclusief de individuele stappen, de tijdlijn die u wilt halen en de middelen die u nodig hebt. Iedereen die erbij betrokken is, moet zijn specifieke rollen en verantwoordelijkheden begrijpen, en alle belanghebbenden moeten gedurende het gehele proces geïnformeerd en gecommuniceerd blijven.
Stap 5: Implementeer de Overgang en Introduceer MDR-oplossingen
Wanneer uw plan gereed is, is het tijd om het uit te voeren. Werk samen met uw MDR-provider om hun diensten te introduceren, hun technologie te integreren en uw team te trainen om met de provider te werken en hun tools te gebruiken. Werk samen met uw provider en belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt en uw medewerkers geïnformeerd en goed getraind blijven.
Stap 6: Blijf de MDR-prestaties voortdurend controleren en verbeteren
Ten slotte wilt u uw MDR-diensten monitoren om ervoor te zorgen dat alles goed werkt en aan uw verwachtingen voldoet. Zorg ervoor dat u rapporten bekijkt, belangrijke statistieken bijhoudt en samenwerkt met uw provider om ervoor te zorgen dat u de diensten en beveiliging krijgt die u nodig heeft.
Essentiële Overwegingen bij het Kiezen van de Juiste MDR-beveiligingsoplossing
Bij het kiezen van een MDR-oplossing en -provider zijn er verschillende factoren waarmee je rekening moet houden. MDR is niet gewoon een plug-and-play-oplossing, maar een samenwerking met de provider, dus het is belangrijk om de tijd te nemen om je opties te overwegen en de beste keuze voor je bedrijf te maken.
Overweeg de volgende factoren:
Expertise: Het menselijke element is het grootste verschil tussen MDR en andere cyberbeveiligingsdiensten, dus je moet een aanbieder vinden met een ervaren team. Bekijk hun expertisegebieden, klantbeoordelingen en trackrecord om ervoor te zorgen dat ze de diensten kunnen leveren die je nodig hebt.
Reeks diensten: Welke diensten biedt de provider aan? Het is belangrijk om een provider te vinden die proactief dreigingsjacht biedt, 24/7 ondersteuning en een snelle responstijd, evenals eventuele diensten die specifiek zijn voor uw zakelijke behoeften en doelen.
Aanpassing: Beveiliging is geen kwestie van één maat voor alles. Zoek een aanbieder die aanpasbare beveiligingsoplossingen biedt, die je kunt afstemmen op de behoeften van je bedrijf. Een flexibele aanbieder zal je helpen om aan je specifieke behoeften te voldoen, terwijl ze zich aanpassen aan veranderende beveiligingsbehoeften in de toekomst.
Integraties: Als je een aanbieder kiest wiens technologie niet met die van jou kan integreren, zul je geen voordelen behalen. Zorg ervoor dat je aanbieder integraties biedt met alles in je technologiestapel zodat je alles kunt beschermen en beheren; anders laat je jezelf kwetsbaar achter.
Waarom is het integreren van MDR met interne beveiliging essentieel voor sterkere cyberverdediging?
MDR-diensten zijn uitstekend voor het verbeteren van je cyberbeveiliging, maar ze zijn niet voldoende op zichzelf. Niemand begrijpt immers je netwerk, systemen en beveiligingsbehoeften zoals je eigen IT-team. Organisaties moeten MDR-services integreren met hun eigen interne beveiligingsteams en hun interne expertise combineren met de geavanceerde mogelijkheden van MDR-aanbieders.
Het integreren van MDR en interne beveiligingsteams kan zorgen voor robuuste en effectieve cyberbeveiliging, waarbij de proactieve, uitgebreide dekking van MDR wordt gecombineerd met de kennis en operationele expertise van je eigen team. Dit helpt bij het verzekeren van holistische, op maat gemaakte dekking, samen met 24/7 monitoring en respons, en de schaalbaarheid die nodig is om met je bedrijf mee te groeien.
Bovendien kan de geavanceerde dreigingsdetectie van MDR helpen bij het opsporen van complexe dreigingen waarvan uw interne team zich mogelijk niet bewust is, terwijl het hen in staat stelt snel en efficiënt op dreigingen te reageren zodra ze opduiken.
Verhoog de Beveiliging met Splashtop en Bitdefender/CrowdStrike EDR Integraties
Hoewel Managed Detection and Response (MDR) een uitstekende manier is om endpoint-beveiliging te verbeteren, werkt het het beste wanneer het wordt gecombineerd met sterke endpoint-beheer en zichtbaarheid.
Dat is waar Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) om de hoek komt kijken. Het stelt organisaties in staat om hun remote endpoints vanuit één console te beheren en te ondersteunen, met zichtbaarheid, patchautomatisering, waarschuwingen, voorraadbeheer en door AI aangedreven CVE-inzichten voor prioritering.
Splashtop AEM integreert met Bitdefender GravityZone EDR en CrowdStrike Falcon EDR, en brengt toonaangevende Endpoint Detection and Response mogelijkheden in de Splashtop-console. Deze integraties stroomlijnen zichtbaarheid, automatiseren herstelworkflows en vereenvoudigen beveiligingsoperaties door de beheerfuncties van Splashtop te verbinden met geavanceerde EDR-bescherming.
Klanten kunnen optioneel deze integraties uitbreiden met Bitdefender of CrowdStrike MDR-diensten voor aanvullende, door verkopers geleide dreigingsjacht en incidentrespons.
Cyberbeveiliging is niet optioneel. Zelfs zonder een toegewijd beveiligingsoperatieteam helpt Splashtop AEM, gecombineerd met toonaangevende EDR-integraties, je om je netwerk en eindpunten in alle omgevingen te beschermen.
