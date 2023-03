Splashtop en Wacom Bundelen Krachten om Externe Workflows voor Creatieven te Optimaliseren

Splashtop en Wacom werken samen om een soepele, productieve remote workflow te bieden voor post-productie kunstenaars.

Remote workflows zijn een hot item, en met reden. In 2020 moesten studio's snel werk op afstand overnemen als pleisteroplossing voor lockdowns en gesloten kantoren. Meer dan een jaar later is het nog steeds een noodzaak, maar de nadruk is verschoven van naar het invoeren van werken op afstand , naar het optimaliseren van de workflow op afstand .

Sinds de pandemie zijn studio's over de hele wereld, waaronder Lexhag, Company 3 Toronto en Boxel, allemaal overgestapt op een externe of flexibele workflow. De postproductie voor sommige van onze favoriete shows en films is al op afstand gedaan (bijv. Superman & Lois, Poldark en The Expanse). De voordelen van werken op afstand zijn een betere balans tussen werk en privé, wereldwijde werving van personeel en een betere samenwerking met werknemers en contractanten over de hele wereld.

De transitie was echter niet de meest eenvoudige. Creators hebben gespecialiseerde hardware, krachtige processoren, grote hoeveelheden opslagruimte, verschillende plug-ins en software nodig die nog niet in de cloud werken. Bovendien vormen latency- en synchronisatieproblemen een beperking voor remote workflows. Om deze problemen aan te pakken en externe werkcomputers te optimaliseren, werken Splashtop en Wacom nu samen.

Maak gebruik van krachtige werkcomputers, vanaf elk apparaat, waar dan ook

Met de software voor toegang op afstand van Splashtop kunnen makers hun krachtige werkstations vanaf elk apparaat overal gebruiken. Het is gemakkelijk in te zetten en vermindert de latentie bij het werken op afstand met postproductiehulpmiddelen zoals Wacom pentabletten en beeldschermen. In feite kondigde Splashtop verhoogde snelheden aan tot 60 fps op Adobe Max 2021. Dit alles terwijl de druk, oriëntatie, kanteling en grootte van de styluspen worden ondersteund, zodat kunstenaars het gevoel hebben dat ze op hun werkplek zitten.

Wacom is een wereldleider op de markt voor pendisplays en tablets. Hun apparaten geven een echt pen-op-papier gevoel aan kunstenaars. Hun klanten hebben krachtige tools nodig bij hun veeleisende workflows. Elke vorm van vertraging - gebruikelijk bij werken op afstand - kan hun productiviteit belemmeren.

Daarom werken Splashtop en Wacom zo goed samen. Creators hoeven geen concessies te doen aan de flexibiliteit of de kwaliteit van hun externe werkcomputer.

Creatievelingen van vandaag moeten overal kunnen werken: Splashtop en Wacom bieden de oplossing

Met de verschuiving naar werken op afstand en flexibel werken, passen makers hun tools aan om overal te kunnen werken. Met veel ruimte in een grote studio werkt een grote Wacom Cintiq Pro 32" erg prettig, maar het compactere formaat van de Wacom Cintiq Pro 16" is wellicht beter voor het thuis bewerken van video. Zeker als de ruimte beperkt is.

Voor een optimale remote werkervaring wenden makers in de media- en entertainmentbranche zich tot de nieuwste generatie Wacom-producten, zoals het Intuos Pro-tablet en het Cintiq Pro-display, die beide naadloos samenwerken met Splashtop.

"Artiesten die Wacom-apparaten gebruiken in postproductieworkflows kunnen Splashtop gebruiken om veilig en naadloos verbinding te maken met on-premise of cloud-omgevingen om te werken met programma's als Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, enz. Artiesten kunnen naadloos gebruik maken van de krachtige functies van Wacom Cintiq Pro en Wacom Intuos Pro om te bewerken, samen te stellen en productief visuele effecten te creëren terwijl ze niet op kantoor zijn - een groot pluspunt voor de hedendaagse werkplek op afstand." - Wacom

Adobe is ook blij met Splashtop

Dave Helmly, hoofd strategische ontwikkeling van Adobe Video, en Sr. Technical Sales Manager, Karl Soule, begonnen met Splashtop om op afstand toegang te krijgen tot hun kantoorcomputers wanneer ze op reis waren. Ze waren zo onder de indruk, dat ze Splashtop aan hun klanten begonnen aan te bevelen.

Adobe-gebruikers werken met grote hoeveelheden opslagruimte, petabytes aan beeldmateriaal en creatieve devices van bijvoorbeeld Wacom. Met name editors hebben krachtige remote sessies met snelle A/V-synchronisatie nodig. Splashtop stelt hen in staat om vanuit huis veilig toegang te krijgen tot hun bestaande hardware, archieven en infrastructuur zonder afbreuk te doen aan de gebruikerservaring

"[Voor videobewerkers] is het cruciaal om iets te hebben dat responsief is. Iets dat de A/V sync in het gareel houdt. Splashtop blinkt daarin uit." - Karl Soule, Sr. Technical Sales Manager voor Adobe Video

Boxel Studio schakelt over op flexibel werken met Splashtop

In een poging de balans tussen werk en privé te cultiveren, implementeerde Boxel Studio "in-studio home office" om hun werknemers meer flexibiliteit te geven (pre-pandemie). Terwijl ze de logistiek van het werken op afstand aan het uitzoeken waren, had Chief Technology Officer Andres Reyes één vraag in zijn hoofd:

"Hoe kunnen we onze kunstenaars, medewerkers en andere teamleden vanuit huis laten werken en ze toegang geven tot onze beveiligde infrastructuur en gespecialiseerde werkcomputers?"

Het antwoord? Splashtop Enterprise. Boxel Studio kunstenaars maken gebruik van Splashtop's USB Device Redirection functie om hun eigen lokale Wacom pentablet te gebruiken tijdens de verbinding op afstand. Met Splashtop werken ze alsof ze direct verbonden zijn met hun kantoorwerkplek.

Verhoog de productiviteit met een krachtige remote workflow

De remote desktopsoftware van Splashtop in combinatie met Wacom-tablets optimaliseert de remote post-productie workflows. Dankzij deze samenwerking worden creatievelingen thuis blij van een hogere productiviteit, verlaagde latency en hun werkcomputers, net als in de studio.

Optimaliseer uw externe workflow met Splashtop Enterprise.

