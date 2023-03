Light Chaser Animation Studios maakt veilig, hoogwaardig postproductiewerk op afstand mogelijk

Over Light Chaser Animation Studios

Light Chaser Animation Studios, gevestigd in Beijing, werd in maart 2013 opgericht door Gary Wang, oprichter en ex-CEO van Tudou.com, China's toonaangevende internetvideowebsite. Het doel is om de allerbeste animatiefilms met een Chinees cultureel tintje te maken.

Het bedrijf heeft een team van 300 talenten aan boord, waarbij een unieke kijk op artistieke creatie wordt gecombineerd met toonaangevende technologie en diepgaande ervaring in bedrijfsmanagement en bedrijfsvoering.

Sinds de oprichting 9 jaar geleden heeft Light Chaser 7 films geproduceerd, waaronder Little Door Gods , Tea Pets , Cats and Peachtopia , White Snake , New Gods: Nezha Reborn , White Snake 2: The Tribulation of the Green Snake en New Gods: Yang Jian .

De "White Snake" -serie is sinds de eerste release in China al goed geweest voor meer dan 1 miljard RMB. Hierdoor heeft de jonge studio zowel in binnen- als buitenland bekendheid verworven en heeft ze de verantwoordelijkheid op zich genomen om meer Chinese animatiefilms van hoge kwaliteit te maken.