Light Chaser Animation Studios maakt veilig, hoogwaardig postproductiewerk op afstand mogelijk
Toen door de pandemie hun studio moest sluiten, wendde Light Chaser zich tot Splashtop om de postproductie van New Gods: Yang Jian te voltooien
In één oogopslag
De uitdaging
Remote access bieden tot hoogwaardige workstations voor postproductiewerk buiten de studio.
De oplossing
Light Chaser maakte filmproductie op afstand mogelijk met de geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge prestaties en brede apparaatondersteuning van Splashtop.
Resultaat
Met Splashtop kon de studio New Gods: Yang Jian zoals gepland voltooien. Omdat ze de adoptie van het veiliger en productiever maken van films op afstand wilden aanmoedigen, sloten ze zich ook aan bij het partnerprogramma van Splashtop in China.
Bij de release op 19 augustus in China werd New Gods: Yang Jian een geanimeerde kaskraker in de bioscopen op het vasteland, met een brutowinst van meer dan 300 miljoen RMB in de eerste 10 dagen.
De film bevat verschillende indrukwekkende scènes - van het 3D-schilderij in Chinese inkt dat als Taijitu is weergegeven tot de eeuwenoude Dunhuang vliegende dans en de moderne sprookjeswereld in cyberpunkstijl - die allemaal veel lof hebben gekregen van het Chinese publiek, dat het ziet als een van de "beste Chinese films met de beste visuele effecten!"
"Wat is het geheim achter de grote hit?"
"China's antwoord op Pixar", Light Chaser Animation Studios, die Splashtop gebruikte om postproductiewerk aan de film op afstand te voltooien.
De uitdaging: remote postproductiewerk mogelijk maken
Light Chaser Animation Studios streeft ernaar om één goed gemaakte animatiefilm per jaar te produceren. Hun succes is afhankelijk van samenwerking tussen meerdere teams, hoogwaardige workstations en gespecialiseerde software. Het is een ambitieus doel, de animatieproductietijd beslaat over het algemeen drie tot vijf jaar, volgens insiders uit de industrie. In tegenstelling tot live-actiefilms, stellen animatiefilms hogere eisen aan nauwkeurigheid en vloeiendheid. Om de beste visuele effecten te krijgen, moeten ze worden verfijnd en frame voor frame worden weergegeven. Dit brengt verschillende technische uitdagingen voor het productieproces van animaties met zich mee.
Lu Xi, de producent van New Gods: Yang Jian, vertelde dat de productie van de film begin 2019 begon. De releasedatum was al vastgesteld, maar vanwege de pandemie kon het postproductieteam niet fysiek aan het werk in de studio.
Light Chaser stond voor twee grote uitdagingen toen de pandemie toesloeg:
Het team in staat stellen om op afstand toegang te krijgen tot high-end Windows- en Mac-computers in de studio, om gespecialiseerde software zoals Avid Media Composer en DaVinci Resolve te gebruiken.
Hen helpen om op afstand postproductieactiviteiten uit te voeren, zoals audio- en videobewerking, visuele effecten, geluidsmixing, kleurcorrectie, nasynchronisatie, lipsynchronisatie en meer.
Beveiliging was een andere belangrijke overweging. Voor de media- en entertainmentindustrie is digitale content een immaterieel bezit dat uiteindelijk verspreid zal worden over theaters, tv-zenders en andere platforms. Die content mag niet naar buiten komen voordat deze daadwerkelijk commercieel wordt gelanceerd. Light Chaser had een remote accessoplossing nodig die niet alleen zou voldoen aan hun eigen beveiligingsbeleid, maar ook hun data met betrekking tot het werken op afstand zou beschermen.
Het team deed veel pogingen om de juiste oplossing te vinden, maar ontdekte dat de meeste remote tools op de markt meer gericht zijn op IT-afdelingen die remote support moeten bieden dan op het mogelijk maken van werken op afstand. Deze tools waren duur, hadden zwakke beveiligingsmaatregelen en leverden een slechte gebruikerservaring op met problemen met latency en videocompressie.
De oplossing: Light Chaser kiest Splashtop voor het op afstand maken van films
Na het vergelijken en testen van meerdere remote accessoplossingen, probeerde Light Chaser Splashtop uit. Ze waren onder de indruk van de snelle verbindingen, HD-kwaliteit, 4K-streaming en geavanceerde beveiligingsfuncties. Het team koos uiteindelijk voor Splashtop als remote accessoplossing vanwege:
Brede apparaatondersteuning: het team had vanaf elk apparaat op afstand toegang tot zowel fysieke als virtuele omgevingen. Splashtop-producten zijn compatibel met Windows, Mac, Linux, iOS, Android en Chrome met betrouwbare, consistente prestaties op alle apparaten.
Krachtige remote access: het productieteam van Light Chaser werkt vaak met petabytes aan beeldmateriaal waarvoor sterke A/V- synchronisatie vereist is. Postproductieactiviteiten zoals geluids- en videobewerking, visuele effecten, geluidsmixing, kleurcorrectie, nasynchronisatie, lipsynchronisatie en andere vereisen hoogwaardige remote sessies om frustratievrij werken op afstand mogelijk te maken.
Splashtop heeft alles wat ze nodig hebben, inclusief 4K-streaming (iMac Pro Retina 5K-streaming) met snelheden tot 60 frames per seconde (fps), lage latency en snelle verbindingen. Ze kunnen zelfs de realtime prestatiestatus bekijken, inclusief FPS en BPS (bits per seconde) met de prestatie-indicatoren van Splashtop.
Geavanceerde beveiligingsfuncties: inclusief twee-factor-authenticatie, wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus, automatische schermvergrendeling, leeg scherm, time-out van sessie-inactiviteit, melding van externe verbinding, logregistratie, SSO-integratie, gedetailleerde toegangscontrole en meer.
Splashtop verzendt, maar slaat de gecodeerde screen capture stream, die end-to-end gecodeerd is, niet op. Bovendien voldoen alle Splashtop-producten onder andere aan AVG en SOC 2-compliance.
Uitgelicht product: Splashtop Enterprise
Resultaat: Light Chaser voltooit de productie volgens schema en wordt een Splashtop-channelpartner
Light Chaser ging halverwege 2021 de piekproductieperiode in voor New Gods: Yang Jian en begon aan het einde van datzelfde jaar met de synchrone productie. Met Splashtop konden ze de productie zoals gepland in juni 2022 voltooien.
Light Chaser is niet de enige internationaal gerenommeerde studio die Splashtop gebruikt voor remote productiewerk. Neem bijvoorbeeld Warner Bros. International Television Production (WBITVP) Nieuw-Zeeland. Ze hebben Splashtop ingezet zodat hun postproductieteam altijd en overal videobewerking, animaties, lipsynchronisatie, weergave en andere taken kan uitvoeren.
Light Chaser Animation is tegenwoordig een trouwe gebruiker van Splashtop. Ze zijn ook lid geworden van het partnerprogramma van Splashtop in China, met de verwachting en hoop dat Splashtop door meer filmmakers gaat worden gebruikt om het maken van films op afstand op een veiligere en productievere manier mogelijk te maken.
Splashtop is klaar om de handen ineen te slaan met Light Chaser om Chinese animatie te helpen ontwikkelen en groeien. Waardoor uiteindelijk meer ambitieuze jonge Chinese filmmakers worden aangetrokken om hun eigen "licht" na te jagen en topanimatiefilms af te leveren.
Details
Over Light Chaser Animation Studios
Light Chaser Animation Studios, gevestigd in Beijing, werd in maart 2013 opgericht door Gary Wang, oprichter en ex-CEO van Tudou.com, China's toonaangevende internetvideowebsite. Het doel is om de allerbeste animatiefilms met een Chinees cultureel tintje te maken.
Het bedrijf heeft een team van 300 talenten aan boord, waarbij een unieke kijk op artistieke creatie wordt gecombineerd met toonaangevende technologie en diepgaande ervaring in bedrijfsmanagement en bedrijfsvoering.
Sinds de oprichting 9 jaar geleden heeft Light Chaser 7 films geproduceerd, waaronder Little Door Gods, Tea Pets, Cats and Peachtopia, White Snake, New Gods: Nezha Reborn, White Snake 2: The Tribulation of the Green Snake en New Gods: Yang Jian.
De "White Snake" -serie is sinds de eerste release in China al goed geweest voor meer dan 1 miljard RMB. Hierdoor heeft de jonge studio zowel in binnen- als buitenland bekendheid verworven en heeft ze de verantwoordelijkheid op zich genomen om meer Chinese animatiefilms van hoge kwaliteit te maken.