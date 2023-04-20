Splashtop Wins 2023 NAB Show Product of the Year Award

Splashtop wint de 2023 NAB Show Product of the Year Award
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De hoogwaardige remote productieoplossingen van het bedrijf stroomlijnen workflows en maken hogere niveaus van produceren mogelijk voor omroep- en mediaprofessionals.
CUPERTINO, Californië, 20 april 2023 - Splashtop, een voorloper in remote oplossingen die de wereld van overal werken vereenvoudigen, heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn Enterprise-oplossing de eerste prijs heeft gewonnen bij de 2023 NAB Show Product of the Year Awards. Dit officiële awardprogramma nomineert een aantal van de meest significante en veelbelovende nieuwe producten en technologieën die door exposanten werden tentoongesteld op de meest recente NAB Show, die al 100 jaar het grootste evenement in de broadcasting-business is.
Splashtop Enterprise stelt omroepen in staat om overal te kunnen uitzenden met het hoogste performance-niveau, inclusief 4:4:4 kleur, high-fidelity audio, betrouwbare 4K HD-kwaliteit en framesnelheden tot 60 fps. Mediaprofessionals kunnen virtueel verbinding maken met krachtige werkcomputers en editing bays om te creëren en samen te werken, terwijl ze genieten van een externe omgeving die het tempo van de veeleisende productie- en uitzendbehoeften van vandaag kan bijhouden. Door een unieke samenwerking met Wacom en hun innovatieve nieuwe Project Mercury-oplossing, biedt Splashtop de allerbeste remote werkervaring aan grafische kunstenaars en ontwerpers die extreme precisie en controle nodig hebben voor het werk dat ze doen met behulp van Wacom's toonaangevende interactieve tablets en pennen.
NAB Show Product of the Year Award-winnaars werden geselecteerd door een panel van experts uit de industrie in 15 categorieën en aangekondigd tijdens een live prijsuitreiking op NAB Show op 18 april. Om in aanmerking te komen voor een prijs, moesten genomineerde producten afkomstig zijn van bedrijven die exposeren op de NAB Show 2023 en in het kalenderjaar 2023 worden geleverd.
"We zijn zeer vereerd door NAB te worden erkend als een voorloper in oplossingen voor productie op afstand", aldus Splashtop CEO, Mark Lee. . Ze hebben onberispelijke digitale displays en real-time verbindingen met gegevensbronnen en afbeeldingen nodig om de best mogelijke kijkervaring te bieden. Bij Splashtop zijn we er trots op dat we hoogwaardige oplossingen voor remote productie bieden die nieuws- en omroepstudio's over de hele wereld in staat stellen zich aan te passen, te innoveren en te floreren in deze snelle industrie. We zijn toegewijd aan het leveren van ongeëvenaarde prestaties, gebruikerservaring en klantondersteuning, zodat onze oplossingen een betrouwbare keuze blijven voor mediaprofessionals over de hele wereld."
"Tijdens ons eeuwfeest nomineert NAB opnieuw producten die de manier veranderen waarop content gecreëerd, verbonden en gekapitaliseerd wordt in de broadcast-, media- en entertainmentindustrie", aldus NAB SVP en Chief Customer Success Officer Eric Trabb. "Felicitaties aan Splashtop voor het winnen van de NAB Show Product of the Year Award 2023 als erkenning voor Splashtop Enterprise, een product dat heeft aangetoond in staat te zijn om verhalenvertellers te helpen de uitdagingen van het heden en de toekomst het hoofd te bieden door een kritieke fase van de levenscyclus van de content te revolutioneren."
Met robuuste beveiliging, gebruiksvriendelijke interface en de beste klantenondersteuning, genieten Splashtop-cloud- en on-prem-oplossingen de voorkeur van media- en productiestudio's, ontwerpers, audio-/videosynchronisatiestudio's en meer. Ga voor meer informatie naar Splashtop.com/solutions/media-and-entertainment.
Over Splashtop
Splashtop is een leider in oplossingen die de wereld van overal werken vereenvoudigen. De oplossingen voor hybride werken en IT/MSP-remote support bieden een ervaring die snel, eenvoudig en veilig is. De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop is in staat om een 8K/60fps en latency-vrije ervaring te bieden.Splashtop wordt geleverd met geavanceerde securityfuncties en compliance, brede apparaatondersteuning en een snel reagerende uitmuntende klantenservice.Meer dan 30 miljoen gebruikers en 250.000 bedrijven, waaronder bedrijven in 85% van de Fortune 500-ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Splashtop.com
Over de NAB Show
De NAB Show, gehouden van 15-19 april 2023 in Las Vegas, viert zijn honderdjarig bestaan als de meest vooraanstaande conferentie en tentoonstelling die de evolutie van broadcast, media en entertainment aanstuurt. Het is de ultieme marktplaats voor next-gen technologie die inspireert tot superieure audio- en video-ervaringen. Van creatie tot consumptie, op meerdere platforms, de NAB Show is waar wereldwijde visionairs samenkomen om inhoud op nieuwe en opwindende manieren tot leven te brengen. Meer informatie is beschikbaar op www.nabshow.com.
Over de NAB
De National Association of Broadcasters is de belangrijkste belangenorganisatie voor de Amerikaanse omroepen. De NAB behartigt radio- en televisiebelangen in wetgevende, regelgevende en openbare aangelegenheden. Door middel van belangenbehartiging, onderwijs en innovatie stelt NAB omroepen in staat om hun publiek zo goed mogelijk van dienst te zijn, hun bedrijven te versterken en nieuwe kansen in het digitale tijdperk te grijpen. Meer informatie is beschikbaar op www.nab.org.