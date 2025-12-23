Waarom handmatig patchen niet langer houdbaar is
Beveiligingspatches zijn cruciaal om apparaten, besturingssystemen en applicaties actueel en beschermd te houden, dus ze moeten zo snel mogelijk worden geïnstalleerd. Echter, veel bedrijven vertrouwen nog steeds op handmatig patchen.
Handmatig patchen is een traag proces, gevoelig voor inconsistente dekking en lange vertragingen. Dit creëert onnodige risico's, waardoor endpoints blootgesteld blijven en bedrijven hun beveiligingseisen niet kunnen halen.
In de huidige wereld van remote en hybride werk, Bring-Your-Own-Device (BYOD)-beleid en Internet of Things (IoT)-apparaten, worden deze problemen alleen maar versterkt. Bedrijven hebben beleidsgestuurde, realtime patching nodig om ervoor te zorgen dat elk apparaat consistent en veilig gepatcht blijft.
Gelukkig is het met een oplossing zoals Splashtop AEM eenvoudig om patching in realtime te automatiseren en automatiseringsbeleid in te stellen om de beveiliging en IT-compliance te waarborgen. Laten we verkennen…
De Verborgen Kosten van Handmatig Patching
Eerst moeten we begrijpen waarom handmatig patchen niet langer afdoende is. Hoewel handmatig patchen vroeger de enige manier was om apparaten te patchen, is het nu een verouderd, onbetrouwbaar en arbeidsintensief proces.
Menselijke fouten leiden tot gemiste en inconsistente patches
Ten eerste is er menselijk falen om rekening mee te houden. Wanneer medewerkers en IT-agenten verantwoordelijk zijn voor het individueel updaten van hun apparaten, is het makkelijk om een patch over het hoofd te zien of per ongeluk een apparaat te missen. Dit kan leiden tot gemiste updates, apparaten die verouderde app-versies draaien en ongelijke implementatie in endpoint-ecosystemen, wat beveiligingslekken creëert.
Langzame patchcycli vergroten de beveiligingsblootstelling
Bovendien is handmatig patchen een traag proces dat IT-agenten vereist om elk apparaat afzonderlijk bij te werken. Daardoor duurt het langer voordat beveiligingslekken de benodigde patches krijgen, waardoor grotere kwetsbaarheidsvensters ontstaan, vooral voor zero-day kwetsbaarheden.
Handmatig patchen kost IT-tijd en -middelen
Al die tijd verspillen deze langzame updates tijd en middelen aan vermoeiende, repetitieve taken. Dit is tijd die beter besteed kan worden aan complexere of dringende technische problemen, en dat werk blijft zich opstapelen terwijl IT-agenten zich richten op patches.
Gebrek aan zichtbaarheid en documentatie schaadt de naleving
Bovendien kunnen handmatige updates moeilijk te volgen zijn, en het gebrek aan documentatie kan nadelig zijn voor IT-compliance. Auditors hebben documentatie nodig die aantoont hoe de eindpunten correct worden bijgewerkt, omdat handmatig patchen tijdens de audit problemen kan veroorzaken.
Elke van deze problemen kan echter worden opgelost met automatiseringstools. Met de juiste patchautomatisering kunt u het patchproces versnellen, IT-middelen vrijmaken en inzicht krijgen in elk apparaat om te laten zien dat aan de beveiligingsnormen wordt voldaan.
Indicaties dat uw organisatie het handmatige patchproces ontgroeid is
Is het tijd voor uw bedrijf om verder te gaan met handmatig patchen? Naarmate organisaties groeien, wordt handmatig patchen een langer en minder efficiënt proces, dus er zijn een paar factoren om te overwegen wanneer het tijd is om over te schakelen naar patchautomatisering.
Overweeg eerst hoeveel endpoints en remote apparaten uw IT-team moet beheren. Hoe meer eindpunten je hebt, des te langer en uitgebreider het patchproces wordt. Dit kan het ook moeilijker maken om bij te houden welke apparaten gepatcht en in overeenstemming met uw beveiligingsvoorschriften zijn.
Je wilt ook naar je patchcycli en achterstanden kijken. Als er lange gaten zijn tussen patchbeschikbaarheid en -implementatie, frequente achterstanden van apparaten die nog gepatched moeten worden, of gehaaste patchcycli, is het een duidelijk teken dat je kunt profiteren van patchautomatisering.
Overweeg ook hoe u uw patches bijhoudt en beheert. Als u afhankelijk bent van spreadsheets, e-mailherinneringen of ad hoc-scripting voor het beheren van uw patchprocessen, is het tijd voor automatisering.
Waarom volledig autonome endpointbeheer deze problemen oplost
Hoewel handmatig patchen traag, onbetrouwbaar en arbeidsintensief is, kan het snel en holistisch zijn met de juiste tools. Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) is zo'n oplossing die IT-teams in staat stelt om van reactief patchen naar proactieve cyberbeveiliging te gaan.
Splashtop AEM biedt patchautomatiseringstools die realtime patches detecteren en implementeren in externe omgevingen, op basis van gedefinieerde policies en risicocriteria. Beheerders kunnen patchingbeleid instellen voor de organisatie of groepen om patches te prioriteren op basis van wettelijke vereisten, ernst, CVE-gegevens en meer, zodat apparaten tijdig updates ontvangen wanneer dat nodig is.
Splashtop AEM ondersteunt Windows- en macOS-eindpunten, samen met patching voor geselecteerde applicaties van derden, en biedt gecentraliseerde zichtbaarheid over eindpunten vanuit één console. Dit zorgt ervoor dat IT-teams elk eindpunt kunnen monitoren en apparaten volledig up-to-date kunnen houden, inclusief de apps die ze dagelijks gebruiken.
Omdat Splashtop AEM in real-time werkt, gebruikt het op beleid gebaseerde, gebeurtenisgestuurde automatisering om nieuwe patches te identificeren en over eindpunten te implementeren zonder handmatige tussenkomst. Zodra er een nieuwe patch beschikbaar komt, komt Splashtop AEM in actie en zorgt ervoor dat deze snel op alle getroffen eindpunten wordt geïmplementeerd zonder dat het IT-team daar tijd aan hoeft te besteden.
Hoe Splashtop AEM de overstap gemakkelijk maakt
Sommigen vragen zich misschien af: wat doet Splashtop AEM om patchbeheer gemakkelijker te maken? Niet alleen bespaart realtime patch-automatisering tijd en moeite, maar Splashtop AEM biedt ook meerdere voordelen om patching effectiever en betrouwbaarder te maken, waaronder:
Realtime patching zorgt ervoor dat apparaten snel worden bijgewerkt, waardoor lange incheckcycli worden vermeden.
Ondersteuning voor meerdere platforms houdt alle eindpunten binnen één systeem op elkaar afgestemd, ongeacht het besturingssysteem.
Third-party application patching voor ondersteunde apps zoals browsers en veelgebruikte productiviteitstools vermindert het risico van ongepatchte software.
Beleidsautomatisering elimineert repetitieve goedkeuringen en scripting door duidelijke beleidsregels in te stellen binnen afdelingen.
CVE-gebaseerde inzichten helpen IT-teams om snel bedreigingen te identificeren en te prioriteren, waardoor de afhankelijkheid van handmatige kwetsbaarheidstracering wordt verminderd.
Gecentraliseerde dashboards consolideren status, naleving en rapportage op één plek, waardoor het gemakkelijk is om eindpunten te monitoren en IT-naleving aan te tonen tijdens een audit.
Stapsgewijze gids: Overstappen van handmatige naar autonome patching.
Als je autonome patching met Splashtop AEM wilt instellen, is dat eenvoudig te doen. Door deze eenvoudige stappen te volgen, krijg je inzicht in je beveiligingshouding en kun je aan de slag met Splashtop AEM, zodat je automatisch updates kunt installeren op je endpoints:
Controleer je huidige omgeving om hiaten en prioriteiten te identificeren.
Implementeer de Splashtop AEM-agent op al je eindpunten.
Stel automatiseringsbeleid in voor OS-updates en software van derden, inclusief regels voor kritieke CVE-reacties en apparaatgroepen per afdeling, locatie of risicoklasse.
Voer initiële patch-uitrol uit om eventuele patches in uw achterstand te elimineren.
Activeer rapportage om rapporten te genereren voor naleving en managementtoezicht.
Monitor en pas beleid aan op basis van resultaten, risicotolerantie en andere wijzigingen indien nodig.
Hoe volledig autonoom endpointbeheer er dagelijks uitziet
Met dat alles gezegd, hoe beïnvloeden autonoom eindpuntbeheer en geautomatiseerde updates dagelijks het werk en de productiviteit?
Ten eerste zijn er de verbeteringen in de beveiliging om rekening mee te houden. Patchautomatisering helpt de blootstelling aan zero-day-kwetsbaarheden te verminderen door updates te implementeren zodra patches beschikbaar zijn, waardoor de remedieringstijd aanzienlijk verkleint. Met de patchbeheer van Splashtop AEM kun je ook externe toepassingen up-to-date houden, waardoor potentiële aanvallen op niet-gepatchte apps worden voorkomen.
Patchautomatisering verbetert ook de efficiëntie voor IT-teams. Aangezien de patches worden geïnstalleerd zonder betrokkenheid van IT, kunnen ze meer tijd besteden aan strategische projecten en andere dringende kwesties in plaats van aan handmatige updates en onderhoudstaken. Bovendien verlopen audits soepeler dankzij robuuste rapportage en dashboards die naleving in realtime tonen.
Dit heeft ook een positief effect aan de kant van de eindgebruiker. Geautomatiseerd patchbeheer betekent minder onderbrekingen en meer uptime, evenals minder gedwongen herstarts om patches tijdens werkuren te installeren.
Veelvoorkomende Uitdagingen Bij Het Achterlaten van Handmatig Patching
Dat gezegd hebbende, de overgang van handmatig naar automatisch patchen is een proces, en er kunnen onderweg enkele uitdagingen zijn. Gelukkig kan het begrijpen van de uitdagingen organisaties helpen deze te overwinnen bij het maken van de overstap.
Aanvankelijk kan er weerstand zijn tegen verandering. Dit is te verwachten bij elke verandering in een bedrijfsproces, zelfs als het een verbetering is. Er moet dus duidelijke communicatie zijn met alle betrokkenen, inclusief stakeholders, IT-agenten en eindgebruikers, zodat iedereen het proces en de voordelen van autonoom endpointbeheer begrijpt.
Een volledige implementatie van het automatiseringstool vereist ook de installatie van een agent op elk apparaat, wat tijd en moeite kan kosten. Dit omvat zowel endpoints op kantoor als remote, dus IT-teams en medewerkers moeten tijd en moeite investeren om ervoor te zorgen dat elk apparaat goed is ingesteld. (Natuurlijk kost dit nog steeds minder moeite dan het handmatig patchen van elk endpoint zou vergen.)
Voor eindpunten met verouderde patchtools en -processen kan het in kaart brengen van oudere processen naar beleidsgebaseerde werkstromen wat extra moeite kosten. Echter, met een gebruiksvriendelijke oplossing zoals Splashtop AEM, kan het opzetten, vaststellen van beleidsregels en stroomlijnen van werkstromen een naadloos en probleemloos proces zijn.
Veiligheids- en nalevingsvoordelen door het automatiseren van patchbeheer
Wat is, zodra je autonomische patching hebt ingevoerd, zoals met Splashtop AEM, de impact op beveiliging en IT-naleving? Realtime, geautomatiseerd patchen biedt meerdere voordelen die helpen een sterkere beveiliging te garanderen en naleving van industriële en overheidsvoorschriften te handhaven.
Patchautomatisering biedt snellere en sterkere bescherming tegen exploits en ransomware, aangezien kwetsbaarheden worden gepatcht zodra updates beschikbaar zijn. Realtime patchdetectie en -implementatie minimaliseren blootstellingsvensters, vooral in vergelijking met lange patchcycli.
Aangezien de meeste beveiligingsvoorschriften snelle patching vereisen, helpt patchautomatisering ook om te voldoen aan kaders zoals SOC 2, ISO 27001, HIPAA en PCI. Wanneer het tijd is om te voldoen aan de regels, kunnen de rapportages van Splashtop AEM geautomatiseerde audit trails creëren die handmatige documentatie elimineren en een grondig overzicht bieden van beveiligings- en patchstatussen.
Splashtop AEM: De Snellere en Veiligere Manier om Endpoints te Beheren
Het patchen van endpoints hoeft geen langzaam, handmatig proces te zijn. Met patch-automatisering van Splashtop AEM wordt patchen een continu, automatisch, realtime proces dat de beveiliging handhaaft zonder de IT-middelen uit te putten.
Met Splashtop AEM kun je handmatig patchen achterwege laten en patches beheren over externe eindpunten. Ondertussen zorgt dit voor snelle patch-implementatie, naleving van de beveiliging en minder belasting van je IT-teams.
Splashtop AEM biedt IT-teams de tools en technologie die ze nodig hebben om eindpunten te monitoren, proactief issues aan te pakken, en hun werklast te verminderen. Dit omvat:
Geautomatiseerd patchen voor besturingssystemen, third-party en aangepaste apps.
AI-ondersteunde, CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten.
Aanpasbare beleidskaders die op uw netwerk kunnen worden afgedwongen.
Volgen en beheren van hardware- en software-inventarissen over alle eindpunten.
Waarschuwingen en oplossingen om problemen automatisch op te lossen voordat ze problemen worden.
Achtergrondacties die IT-teams in staat stellen om toegang te krijgen tot gereedschappen zoals taakbeheerders en apparaatbeheerders met minimale verstoring van de eindgebruikers.
Klaar om uw patchstrategie te moderniseren? Probeer Splashtop AEM met onze gratis proefperiode: