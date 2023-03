Hoe u de beveiliging van uw software voor remote access kunt evalueren

Wanneer u een oplossing voor remote access voor uw bedrijf aanschaft om thuiswerken, werken op afstand, IT-remote support of zelfs toegang tot externe computerruimtes mogelijk te maken, is het van cruciaal belang dat u een oplossing kiest die de grootst mogelijke beveiliging biedt.

Cyberbedreigingen komen immers steeds vaker voor bij het huidige werken op afstand. Daarom moet het beschermen van uw bedrijf en uw data een topprioriteit zijn bij het selecteren, implementeren en gebruiken van een product voor remote access.

Dus als u op zoek bent naar een oplossing voor remote access, zijn hier de beveiligingsfactoren waarmee u rekening moet houden:

Veilige verbindingen op afstand

Beveiligingsfuncties

Compliance

Betrouwbaarheid

Veilige verbindingen op afstand

Als uw gebruikers vanaf hun persoonlijke apparaten verbinding maken met de computers van uw organisatie, moet u ervoor zorgen dat die externe verbindingen veilig zijn. End-to-end-codering is een must. Externe verbindingen van Splashtop worden bijvoorbeeld beschermd met TLS (inclusief TLS 1.2) en 256-bits AES-codering.

Als het gaat om veilige verbindingen tussen persoonlijke apparaten en bedrijfscomputers, presteert software voor remote access veel beter dan VPNs. Met een VPN kan een verbinding vanaf een besmet apparaat uw hele kantoornetwerk, uw computers en andere middelen infecteren.

Daartegenover laat een tool voor remote access zoals Splashtop, gebruikers toegang krijgen tot kantoor- of schoolcomputers, zonder toegang te hebben tot het hele netwerk. Hierdoor wordt het risico van blootstelling aan het netwerk en andere middelen geëlimineerd. Lees meer over waarom Splashtop het beste VPN-alternatief is voor thuiswerken.

Beveiligingsfuncties

Uw organisatie zou een oplossing voor remote access moeten kiezen die u beveiligingsfuncties als single sign-on (SSO), tweefactorverificatie, apparaatverificatie en meer biedt, om ervoor te zorgen dat het gebruik van de tool past in uw interne veiligheidsbeleid en controleprocessen.

Uw software voor remote access moet u de middelen geven om uw gebruikers en apparaten effectief te beheren. Beveiligingsfuncties waar u op moet letten, zijn onder meer:

Apparaatverificatie

Wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus

Verificatie in twee stappen

Leeg scherm

Scherm automatisch vergrendelen

Time-out inactieve sessie

Melding van verbinding op afstand

Copy/paste control

Bestandsoverdracht control

Afdrukken op afstand

Configuratie van de streamer

Proxyserver verificatie

Digitaal ondertekende toepassingen

Active Directory-integratie

Logboekregistratie

Logs zijn een essentiële beveiligingsfunctie en laten u externe verbindingen, bestandsoverdrachten en meer volgen voor controledoeleinden. Al deze functies en meer zijn beschikbaar in Splashtop. Bekijk alle beveiligingsfuncties van Splashtop .

Compliance

Controleer welke overheidsvoorschriften en branchespecifieke compliances en standaarden uw leverancier van remote access naleeft.

Een tool voor remote access moet minimaal voldoen aan ISO, SOC2, PCI, SCC en GDPR. HIPAA- naleving is enorm belangrijk voor de gezondheidszorg, net zoals FERPA voor onderwijs is (Splashtop ondersteunt zowel HIPAA als FERPA). Bovendien moet de tool aan de compliance-regels van uw eigen bedrijf kunnen voldoen.

Lees meer over hoe Splashtop voldoet aan normen en voorschriften .

Betrouwbaarheid

Uiteindelijk wilt u een oplossing die betrouwbaar is. Oplossingen voor remote access met automatische schaalbaarheid, hoge beschikbaarheid en zelfherstellende mogelijkheden kunnen ervoor zorgen dat er geen serviceonderbrekingen zijn.

Omdat het grote voordeel van remote access is dat uw gebruikers op elk moment toegang kunnen krijgen tot hun werkcomputers, moet uw remote access tool 24 uur per dag, 7 dagen per week draaien. Uiteindelijk kan de productiviteit van uw externe gebruikers afhangen van uw remote access software.

Bekijk alle praktijken op het gebied van beveiliging van Splashtop

Meer informatie over Splashtop

Heeft u meer vragen over beveiliging? Of bent u klaar om Splashtop eens te proberen met een gratis proefperiode? Klik hieronder op uw gebruikssituatie, vind de Splashtop oplossing voor u en ga vandaag nog aan de slag.