Hoe u de beveiliging van uw software voor remote access kunt evalueren

Wanneer u een oplossing voor remote access voor uw bedrijf aanschaft om thuiswerken, werken op afstand, IT-remote support of zelfs toegang tot externe computerruimtes mogelijk te maken, is het van cruciaal belang dat u een oplossing kiest die de grootst mogelijke beveiliging biedt.
Cyberbedreigingen komen immers steeds vaker voor bij het huidige werken op afstand. Daarom moet het beschermen van uw bedrijf en uw data een topprioriteit zijn bij het selecteren, implementeren en gebruiken van een product voor remote access.
Dus als u op zoek bent naar een oplossing voor remote access, zijn hier de beveiligingsfactoren waarmee u rekening moet houden:
Veilige verbindingen op afstand
Securityfeatures
Compliance
Betrouwbaarheid
Veilige verbindingen op afstand
Met gebruikers die verbinding maken met de computers van uw organisatie vanaf hun persoonlijke apparaten, wilt u ervoor zorgen dat die remote verbindingen veilig zijn. End-to-end encryptie is een must. Bijvoorbeeld, Splashtop remote verbindingen zijn beschermd met TLS (inclusief TLS 1.2) en 256-bit AES encryptie.
Als het gaat om veilige verbindingen tussen persoonlijke apparaten en bedrijfscomputers, presteert software voor remote access veel beter dan VPNs. Met een VPN kan een verbinding vanaf een besmet apparaat uw hele kantoornetwerk, uw computers en andere middelen infecteren.
Daartegenover laat een tool voor remote access zoals Splashtop, gebruikers toegang krijgen tot kantoor- of schoolcomputers, zonder toegang te hebben tot het hele netwerk. Hierdoor wordt het risico van blootstelling aan het netwerk en andere middelen geëlimineerd. Lees meer over waarom Splashtop het beste VPN-alternatief is voor thuiswerken.
Securityfeatures
Uw organisatie zou een oplossing voor remote access moeten kiezen die u beveiligingsfuncties als single sign-on (SSO), tweefactorverificatie, apparaatverificatie en meer biedt, om ervoor te zorgen dat het gebruik van de tool past in uw interne veiligheidsbeleid en controleprocessen.
Uw software voor remote access moet u de middelen geven om uw gebruikers en apparaten effectief te beheren. Beveiligingsfuncties waar u op moet letten, zijn onder meer:
Apparaatverificatie
Wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus
Verificatie in twee stappen
Leeg scherm
Scherm automatisch vergrendelen
Time-out inactieve sessie
Melding van remotye verbinding
Copy/paste control
Bestandsoverdracht control
Beheer van remote printen
Configuratie van de streamer
Proxyserver verificatie
Digitaal ondertekende toepassingen
Active Directory-integratie
Logboekregistratie
Logs zijn een essentiële beveiligingsfunctie en laten u externe verbindingen, bestandsoverdrachten en meer volgen voor controledoeleinden. Al deze functies en meer zijn beschikbaar in Splashtop. Bekijk alle beveiligingsfuncties van Splashtop .
Compliance
Controleer welke overheidsvoorschriften en branchespecifieke compliances en standaarden uw leverancier van remote access naleeft.
Een tool voor remote access moet minimaal voldoen aan ISO, SOC2, PCI, SCC en GDPR. HIPAA- naleving is enorm belangrijk voor de gezondheidszorg, net zoals FERPA voor onderwijs is (Splashtop ondersteunt zowel HIPAA als FERPA). Bovendien moet de tool aan de compliance-regels van uw eigen bedrijf kunnen voldoen.
Lees meer over hoe Splashtop voldoet aan normen en voorschriften .
Betrouwbaarheid
Uiteindelijk wilt u een oplossing die betrouwbaar is. Oplossingen voor remote access met automatische schaalbaarheid, hoge beschikbaarheid en zelfherstellende mogelijkheden kunnen ervoor zorgen dat er geen serviceonderbrekingen zijn.
Je remote access-tool moet 24/7 draaien, want een van de voordelen van remote access is dat het gebruikers mogelijk maakt op elk moment toegang te krijgen tot werkcomputers. De productiviteit van je remote gebruikers kan immers afhangen van je remote access-software.
Bekijk alle praktijken op het gebied van beveiliging van Splashtop