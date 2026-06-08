De opkomst van remote en hybride werken is een zegen voor medewerkers, maar ook een hoofdpijndossier voor IT-beveiligingsteams. Medewerkers kunnen onderweg werken, vaak vanaf hun eigen apparaten in BYOD-omgevingen, wat ongekende flexibiliteit en toegankelijkheid biedt. Dit betekent echter dat apparaten van medewerkers niet altijd verbonden zijn met het bedrijfsnetwerk, ook al moeten ze nog steeds voldoen aan de beveiligingsvereisten van het bedrijf.
Als IT de status van apparaten niet kan verifiëren, controles niet kan toepassen, problemen niet kan oplossen en geen zicht kan houden, zijn geschreven beleidsregels het papier niet waard waarop ze zijn afgedrukt. Dus, hoe kunnen bedrijven beveiligingsbeleid op afstand handhaven?
Met de juiste tools kunnen bedrijven endpointbeveiliging versterken, compliance-inspanningen ondersteunen en beter zicht houden op omgevingen voor werken op afstand. Met dat in gedachten bekijken we welke beleidsregels IT-teams moeten handhaven, wat apparaten op afstand lastig te beheren maakt en hoe je beveiligingsbeleid afdwingt op de endpoints van medewerkers.
Wat betekent het om beveiligingsbeleid op afstand af te dwingen?
Met remote policy enforcement kan IT beveiligingsvereisten voor externe endpoints toepassen en verifiëren zonder de apparaten fysiek te benaderen.
Een schriftelijk IT-beleid hebben, is één ding. Het afdwingen ervan is iets anders, en daarvoor zijn zichtbaarheid, automatisering, juiste configuraties, herstel en rapportage nodig. Dit is een doorlopend proces dat de beveiligingsnormen consequent moet handhaven, niet een eenmalige configuratie.
Veelvoorkomende beveiligingsbeleidsregels die IT-teams moeten afdwingen op apparaten van medewerkers
Hoewel de beveiligingsbehoeften per persoon kunnen verschillen, zijn er verschillende universele behoeften die IT-teams binnen bedrijven zullen afdwingen. Veelvoorkomende beveiligingsbeleidsregels zijn:
Vereisten voor wachtwoord en schermvergrendeling.
Vereisten voor updates van het besturingssysteem.
Updatevereisten voor applicaties van derden.
Firewall- en antivirusstatus.
Goedgekeurde en/of geblokkeerde softwaretoepassingen.
Apparaatinventaris en eigendomsstatus.
Machtigingen voor externe toegang.
Instellingen voor versleuteling en gegevensbescherming.
Gebruikerstoegang en toegangscontroles volgens het principe van minimale rechten.
Wi-Fi-, VPN- en proxy-instellingen (indien van toepassing).
Waarom apparaten van externe medewerkers moeilijker compliant te houden zijn
Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan de operationele uitdagingen, vooral in vergelijking met apparaten op kantoor, waaronder:
1. IT heeft minder directe toegang tot elk apparaat
Wanneer medewerkers onderweg werken, zijn hun endpoints vaak niet verbonden met het bedrijfsnetwerk. Dit betekent dat het voor IT-teams lastiger is om er toegang toe te krijgen wanneer dat nodig is, en dat ze onderhoudsvensters kunnen missen, waardoor handmatige controles uitdagend en onbetrouwbaar worden.
2 . De apparaatstatus kan tussen controles veranderen
IT-compliance is geen statische toestand. Apparaten kunnen verouderen, patches missen, instellingen wijzigen, niet-geautoriseerde software installeren of anderszins niet meer compliant zijn. Daarom is continue zichtbaarheid essentieel om ervoor te zorgen dat naleving altijd gewaarborgd blijft, in plaats van te vertrouwen op momentopnames in de vorm van audits.
3. Handmatige opvolging schaalt niet mee
Wanneer je meerdere externe endpoints moet beheren, is het op zijn best onbetrouwbaar om van medewerkers te verwachten dat ze hun apparaten handmatig updaten en beheren. Herinneringsmails versturen en issues handmatig bijhouden leidt tot inconsistente handhaving en vergroot de kans op menselijke fouten; de sleutel is om tools te gebruiken die betrouwbaar opschalen met herhaalbare processen.
4. Verschillende tools kunnen verschillende onderdelen van de workflow afhandelen
Organisaties gebruiken vaak meerdere tools in hun workflows, waaronder Mobile Device Management (MDM), Remote Monitoring and Management (RMM), antivirussoftware, remote support en patchmanagementsoftware. Het kan echter een uitdaging zijn om ze samen te laten werken. IT-medewerkers moeten problemen kunnen identificeren en snel handelen, dus het gebruik van één uniform platform kan helpen de complexiteit te verminderen en de reactiesnelheid te verbeteren.
Hoe je beveiligingsbeleid op apparaten van medewerkers op afstand afdwingt
Als je beveiliging wilt afdwingen op de apparaten van medewerkers op afstand, kan dat, maar er zijn een paar belangrijke stappen die je moet volgen. Volg deze stappen om een consistentere, herhaalbare aanpak te creëren voor het afdwingen van beveiligingsbeleid op externe endpoints:
1. Inventariseer elk beheerd endpoint
IT-teams moeten weten welke apparaten ze moeten beheren voordat ze beleid kunnen afdwingen. Dit betekent dat een actuele inventarisatie essentieel is, bij voorkeur met automatische inventarisupdates. Dit moet apparaateigendom, OS-versie, geïnstalleerde software, gebruikertoewijzing, locatie en beheerstatus omvatten om sorteren en beheer te vergemakkelijken.
2. Definieer beveiligingsbaselines
Zodra alle apparaten bekend zijn, is het ook belangrijk om hun beveiligingsbaselines vast te stellen. Deze moeten bedrijfsvereisten vertalen naar afdwingbare instellingen, waaronder patchstatus, goedgekeurde software, firewallstatus, toegangsvereisten, enzovoort.
3. Pas beleid toe via endpointmanagementtools
Zodra beleidsregels zijn gedefinieerd, moeten ze ook vanuit een centrale locatie worden toegepast in plaats van aan eindgebruikers te worden overgelaten. Tools zoals MDM- of RMM-software, Microsoft Intune en endpointmanagementtools kunnen helpen om beveiligingsbeleid op endpoints af te dwingen.
4. Controleer compliance continu
IT-teams moeten kunnen zien welke apparaten compliant zijn, welke niet compliant zijn en waarom. Dit doe je het best via gecentraliseerde dashboards, geautomatiseerde meldingen, rapportages en statusinformatie op apparaatsniveau.
5. Besturingssystemen en applicaties van derden patchen
Patchbeheer is een van de belangrijkste aspecten van het handhaven van endpointbeleid. Apparaten binnen je endpointomgeving moeten up-to-date blijven, omdat verouderde software kwetsbaarheden kan blootleggen. Patchbeheer moet zowel besturingssystemen als applicaties van derden omvatten om aan beveiligingsvereisten te voldoen, onnodige blootstelling te beperken en auditgereed te blijven.
6. Automatiseer probleemoplossing voor veelvoorkomende problemen
Automatisering is een krachtige tool om apparaten veilig te houden zonder handmatig werk. Met goede automatisering kun je veelvoorkomende taken automatisch uitvoeren, zoals updates activeren, services of apparaten opnieuw opstarten, scripts uitvoeren, wijzigingen toepassen enzovoort. Zo behoud je de beveiliging en maak je tegelijk agents vrij.
7. Gebruik remote support wanneer automatisering niet genoeg is
Als automatisering alleen niet genoeg is voor bepaalde endpoints of problemen, helpt remote support software technici om problemen te onderzoeken, apparaten te troubleshooten en oplossingen toe te passen vanaf elke locatie. Dit maakt support sneller en makkelijker toegankelijk, waar de medewerkers zich ook bevinden.
8. Bewaar gegevens voor audits en beoordelingen
Handhaving moet bewijs omvatten dat audits, beoordelingen en compliancerapportage ondersteunt. Dit kan logs, patchstatusrapporten, inventarisrapporten en beleidsresultaten omvatten, die IT-teams allemaal helpen om te laten zien wat is gecontroleerd, wat is gewijzigd en wat aandacht nodig heeft, en om hun inzet voor beveiliging aan te tonen.
Waar MDM, UEM, Intune en endpointbeheer passen
Laten we nu kijken naar enkele tools die vaak worden gebruikt om apparaatsbeveiliging af te dwingen. Er zijn verschillende manieren waarop IT-teams apparaatbeveiliging op afstand kunnen beheren, waaronder:
MDM- en UEM-tools
Tools voor Mobile Device Management en Unified Endpoint Management (UEM) worden vaak gebruikt om apparaten te registreren, configuratiebeleid toe te passen, mobiele apparaten te beheren en toegangsvereisten af te dwingen. Daardoor zijn het handige tools voor het beheren van inventarissen en het handhaven van beveiliging, waardoor ze een goede basis vormen voor beveiliging op afstand.
Microsoft Intune
Voor Microsoft-omgevingen is Microsoft Intune een veelgebruikte tool voor endpointbeheer. Het kan helpen bij het toepassen van beveiligingsbeleid, het beheren van apparaatsnaleving en het ondersteunen van voorwaardelijke toegang, hoewel teams mogelijk nog steeds aanvullende tools nodig hebben voor sneller patchen, diepgaander endpoint-inzicht en externe probleemoplossing.
Tools voor endpointbeheer en remote support
Met endpointmanagement en remote support-tools kunnen IT-teams overal inzicht behouden, apparaten patchen en endpoints troubleshooten. Met software zoals Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) kunnen IT-teams beleid definiëren en afdwingen op alle endpoints, met automatische inventarisatie, patchbeheer en waarschuwingen om de cybersecurity te behouden.
Hoe Splashtop AEM helpt endpointbeveiligingsbeleid af te dwingen
Wanneer apparaten van medewerkers verspreid zijn over verschillende locaties, helpt Splashtop AEM IT-teams om het overzicht te centraliseren, patching te automatiseren en vanaf één plek op afstand herstelacties uit te voeren. Dit helpt om beleidsnaleving consistenter te maken in gedistribueerde endpointomgevingen.
Met Splashtop AEM kun je:
1. Bekijk de endpointstatus vanaf één plek
Splashtop AEM stelt IT-teams in staat hun endpoints en inventaris vanaf één console te monitoren, inclusief de status van endpoints, inventaris, patchstatus en beveiligingshouding. Dit biedt de zichtbaarheid die IT-teams nodig hebben om apparaten te beheren en beveiliging op endpoints af te dwingen.
2. Patch apparaten in realtime
Het geautomatiseerde patchbeheer van Splashtop AEM helpt IT-teams besturingssystemen en applicaties van derden op apparaten bij te werken, zonder dat gebruikers ze handmatig hoeven te installeren. Daarmee kunnen IT-teams endpoints gepatcht en up-to-date houden, en zo beleid op alle apparaten afdwingen terwijl ze zich aan patchschema's houden.
3. Identificeer en prioriteer kwetsbaarheden
Met de CVE-gebaseerde inzichten van Splashtop AEM kunnen IT-teams de kwetsbaarheden die hun omgeving beïnvloeden beter begrijpen en prioriteren welke ze moeten verhelpen. Dit helpt organisaties om herstelwerkzaamheden prioriteit te geven en beveiligings- en complianceworkflows te ondersteunen met een duidelijkere context rond kwetsbaarheden.
4. Automatiseer herstelworkflows
Splashtop AEM brengt de kracht van automatisering naar IT-teams, waardoor workflows sneller en efficiënter worden. Dit omvat beleidsgebaseerde automatisering, waarschuwingen, scripting en herstelacties, ontworpen om veelvoorkomende problemen op endpoints op te lossen. Dit vermindert repetitief handmatig werk en helpt beleid en instellingen af te dwingen in gedistribueerde omgevingen.
5. Ondersteun apparaten op afstand wanneer problemen onderzoek vereisen
Wanneer automatisering niet helemaal voldoende is, biedt Splashtop ook remote access en ondersteuning, zodat IT-medewerkers apparaten rechtstreeks vanaf elke locatie kunnen oplossen. Met Splashtop krijg je eenvoudig toegang tot externe endpoints en kun je ze beheren op verschillende apparaten, waardoor probleemoplossing en IT-workflows verbeteren.
Best practices voor het opbouwen van een herhaalbare workflow voor beleidshandhaving
Hoewel er verschillende factoren en variabelen zijn om rekening mee te houden, hebben we een lijst samengesteld met best practices voor de handhaving van cyberbeveiliging. Best practices zijn:
Begin met het beleid dat de grootste risico's beheert.
Gebruik apparaatgroepen om beleidsregels toe te passen op basis van rol, afdeling of risiconiveau.
Monitor beleidsresultaten continu, in plaats van te vertrouwen op periodieke controles.
Automatiseer veelvoorkomende oplossingen voor situaties waarin het duidelijk is welke herstelstappen nodig zijn.
Houd gebruikers buiten routinematige handhaving (waar mogelijk), zodat IT dit kan afhandelen.
Bekijk mislukte acties en terugkerende problemen om te zien wat er misging en de workflow te verbeteren.
Houd logboeken en rapportages bij om IT-compliance aan te tonen en auditklaar te blijven.
Evalueer beleid opnieuw naarmate apparaten, applicaties en werkmodellen veranderen.
Handhaaf beveiligingsbeleid op externe apparaten met Splashtop AEM
Het handhaven van beveiligingsbeleid op afstand kan een uitdaging zijn zonder de juiste tools, en schriftelijke beleidsregels zijn alleen nuttig als ze consistent kunnen worden toegepast op endpoints. Dit vereist zichtbaarheid, robuuste automatisering, patchbeheer, rapportage en meer.
Met Splashtop AEM kunnen IT-teams endpointbeheer vereenvoudigen met realtime patching, CVE-gebaseerde beveiligingsinzichten, endpointinventaris, waarschuwingen en externe probleemoplossing. Dit helpt teams om externe apparaten consistenter te beheren, handmatig handhavingswerk te verminderen en endpointbeveiliging en auditgereedheid te versterken.
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