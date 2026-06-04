IT-teams moeten zo snel mogelijk patches installeren om beveiligingsrisico's te verminderen en kwetsbaarheden aan te pakken voordat ze kunnen worden misbruikt. Tegelijkertijd kan het installeren van patches midden op de werkdag de werknemers onderbreken en ongeplande downtime veroorzaken die anders vermeden had kunnen worden.
Gezien de verscheidenheid aan patches en updates (inclusief OS-updates, applicaties van derden en dringende beveiligingspatches) die worden uitgebracht, en de noodzaak om externe eindpunten bij te werken, kunnen IT-teams moeite hebben om alles tijdig up-to-date te houden. Met een goed patchingschema is het echter gemakkelijker om patch-updates te prioriteren, testen, implementeren en verifiëren.
Dus, hoe kunnen IT-teams een patchschema opstellen dat risico's vermindert zonder de bedrijfsvoering te onderbreken? Laten we verkennen…
Wat is een patchschema?
Een patchschema is het geplande proces voor het beoordelen, testen, implementeren en verifiëren van updates om ervoor te zorgen dat patches tijdig worden geïmplementeerd. Een goed patcheschema moet regels bevatten voor timing, patchprioriteit, implementatiegroepen, herstarts, uitzonderingsverwerking en rapportage.
Let op dat een patchschema niet alleen een kalender is. Het schema moet dienen als een workflow om IT-teams te helpen bepalen wat er gepatcht moet worden, wanneer, hoe snel het moet worden ingezet en hoe het succes ervan te verifiëren. Wanneer goed uitgevoerd, moet een patchschema ervoor zorgen dat elke patch binnen een veilige tijdsspanne wordt geïmplementeerd zonder het werk te onderbreken.
Waarom Patchschema's Belangrijk Zijn voor Uitvaltijd en Risico
Natuurlijk roept dit de vraag op: waarom zijn patcheschema's belangrijk? Hoewel het snel patchen van apparaten belangrijk is voor cybersecurity en IT-compliance, zou patchen geen ad-hocproces moeten zijn telkens wanneer er een nieuwe wordt uitgebracht.
Zonder een goed patchschema stellen organisaties zichzelf bloot aan verschillende beveiligingsrisico's, waaronder:
Vertraagde patches laten bekende kwetsbaarheden langere tijd blootgesteld.
Overhaaste implementaties zonder goed testen kunnen applicaties breken of gebruikers verstoren.
Handmatige patching maakt het moeilijker om successen en mislukkingen bij te houden, en het is tijdrovend en vatbaar voor menselijke fouten.
Ongeplande herstarts kunnen belangrijk werk verstoren.
Apparaten die op afstand worden gebruikt of offline zijn en niet continu zichtbaar zijn, kunnen achterblijven bij beveiligingsupdates.
Het missen van updates voor apps van derden kan beveiligingslekken veroorzaken, zelfs wanneer OS-patching up-to-date is.
Hoe maak je een updateschema
Met dat in gedachten is het tijd om te beginnen met het opstellen van een goed patchschema. We kunnen dit proces opdelen in een paar belangrijke stappen:
Stap 1: Stel een nauwkeurige inventaris van eindpunten en software op
Eerst wil je een inventaris maken van je eindpunten en de applicaties die ze gebruiken. IT-teams moeten weten welke eindpunten ze moeten beheren, welke besturingssystemen ze gebruiken, welke apps erop draaien en welke updates ontbreken.
Zorg ervoor dat je geen enkele systemen over het hoofd ziet bij het inventariseren. Hoewel dit beheerde apparaten moet omvatten, moet het ook rekening houden met externe laptops, gedeelde werkstations, servers en alle apparaten die vaak offline kunnen zijn. Bovendien is het belangrijk om zowel besturingssystemen als applicaties van derden bij te houden.
De inventaris moet het volgende bevatten:
Apparaatnaam en eigenaar
Besturingssysteem en versie
Geïnstalleerde toepassingen
Patchstatus
Bedrijfskritieke rol
Gebruikersgroep of afdeling
Online of offline status
Opnieuw opstarten vereisten
Stap 2: Categoriseer patches op risico en urgentie
Vervolgens is het prioriteren van patches belangrijk om te bepalen welke met meer urgentie moeten worden aangepakt en welke kunnen wachten. Hoewel sommige updates kleine prestatieverbeteringen zijn, kunnen andere urgentere beveiligingspatches bevatten.
Het helpt om categorieën als volgt op te splitsen:
Routine-updates: Dit zijn de gebruikelijke updates voor het besturingssysteem en software van derden, meestal uitgevoerd tijdens onderhoudsvensters. Ze zijn het meest geschikt voor geplande tests en gefaseerde uitrol, omdat ze belangrijk maar meestal niet vitaal zijn.
Kritieke beveiligingsupdates: Dit zijn patches voor kwetsbaarheden met een hoge ernst, zoals blootgestelde systemen of beveiligingsfouten in veelgebruikte software. Ze hebben behoefte aan snellere beoordelingen, kortere testcycli en striktere verificatie om ervoor te zorgen dat ze snel maar veilig op apparaten kunnen worden ingezet.
Noodgevallen of Actief Misbruikte Kwetsbaarheden: Dit zijn de meest kritieke updates, omdat ze kwetsbaarheden aanpakken die actief worden aangevallen. Deze kwetsbaarheden vereisen doorgaans noodprocedures, waaronder snelle prioritering, versnelde uitrolringen en verificatie na de uitrol om de bedreigingen zo snel mogelijk aan te pakken.
Stap 3: Onderhoudsvensters definiëren op basis van bedrijfsimpact
Zodra je je patches hebt geprioriteerd, kun je onderhoudsvensters voor hen instellen. Deze vensters zouden moeten weerspiegelen hoe mensen daadwerkelijk werken, zoals het 's nachts patchen van endpoints die tijdens werkdagen worden gebruikt. Houd er rekening mee dat deze vensters zullen variëren, aangezien altijd-aan-omgevingen, wereldwijde eindpunten en andere apparaten verschillende timingbehoeften hebben.
Het belangrijkste is om de timing van patches af te stemmen op het gebruik van het apparaat, de rol en de zakelijk kritischheid. Het is het beste om onderhoudsvensters op te splitsen in groepen, waaronder:
Standaard werknemerslaptops
Uitvoerend of zakelijk-kritieke gebruikers
Gedeelde werkstations
Servers of infrastructuursystemen
Apparaten die op afstand zijn of vaak offline zijn
Testapparaten en IT-beheerde eindpunten
Stap 4: Gebruik gefaseerde uitrol in plaats van overal tegelijk te implementeren
Zodra je begint met het updaten van endpoints, wil je ze niet allemaal tegelijk uitrollen. Gebruik in plaats daarvan een gefaseerde uitrol om updates geleidelijk te implementeren, zodat er tijd is voor testen en verificatie. Dit vermindert het risico op grootschalige verstoring en stelt IT-teams in staat om storingen, gebruikersrapporten en andere problemen vroegtijdig te monitoren.
Een aanbevolen implementatievolgorde ziet er als volgt uit:
Een IT-testgroep, om te zorgen dat alles op het eerste gezicht werkt.
Een pilotgroep met representatieve apparaten en applicaties.
Laag-risico afdelingen of apparaatgroepen.
Bedrijfskritische gebruikers en systemen.
Volledige inzet.
Nazorg en herstel voor offline of mislukte eindpunten.
Stap 5: Creëer een Standaard Patch Cadans
Hoewel de timing van patches zal variëren op basis van prioritering, zou er toch een regelmatige frequentie moeten zijn. Overweeg deze kaders op basis van patchbehoeften:
Dagelijkse of Continue Evaluatie: IT-teams moeten voortdurend monitoren op nieuwe kwetsbaarheden of mislukte implementaties, de gezondheid van eindpunten controleren en kritieke patches bijhouden die snel moeten worden uitgerold.
Wekelijkse patchbeoordeling: Teams moeten ook elke week de beschikbare OS- en app-updates bekijken. Deze kunnen worden geprioriteerd op ernst, blootstelling en zakelijke impact, en gebruik maken van testgroepen om ervoor te zorgen dat ze correct worden ingezet.
Maandelijkse Geplande Patching: Routinematige updates kunnen worden uitgevoerd via vastgestelde onderhoudsvensters volgens een maandelijks schema. Dit kan gefaseerde uitrol gebruiken voor een veilige en soepele implementatie, maar IT-teams moeten het voltooien, mislukkingen en herstartstatus bijhouden om ervoor te zorgen dat elk endpoint correct is gepatcht.
Noodpatch-proces: Als er een noodpatch is die onmiddellijk moet worden ingezet, is het handig om een proces te hebben. Dit moet bepalen wie nood-onderhoud goedkeurt, de hoge-prioriteit-eindpunten identificeren, snelle tests en implementatie van de update mogelijk maken, en verificatie van de voltooiing om ervoor te zorgen dat de patches correct worden geïnstalleerd.
Stap 6: Communiceer patch-timing en herstartverwachtingen
Communicatie is cruciaal, omdat het helpt verwachtingen te stellen en voorkombare verstoringen te verminderen. Gebruikers moeten weten wanneer updates plaatsvinden en of er een herstart nodig is. Zorg ervoor dat je duidelijk bent en vermijd vage waarschuwingen (zoals "verwacht ergens tussen 1-5 een herstart"), en geef ook aan als een update dringend is.
Communicatie moet bevatten:
Patchvenster datum en tijd
Verwachte impact op gebruikers
Deadline voor herstart
Wat gebruikers moeten opslaan of sluiten
Waar je problemen kunt melden
Wat gebeurt er als een apparaat offline is
Stap 7: Controleer het Succes van de Patch na Implementatie
Zodra een patch is geïnstalleerd, moet je ook controleren of deze succesvol is toegepast. Verificatie is essentieel, zodat IT-teams eventuele storingen kunnen aanpakken en het bewijs van patch-compliance voor audits kunnen behouden.
Patchverificatie moet het volgende omvatten:
Status van patch-installatie
Mislukte updates
In afwachting van herstarts
Apparaten die offline waren tijdens de uitrol
Problemen met de applicatie na installatie
Uitzonderingen of uitgestelde updates
Kwetsbaarheden die onopgelost blijven
Stap 8: Documenteer uitzonderingen en verbeter het schema in de loop van de tijd
Soms moeten er uitzonderingen worden gemaakt. Sommige apparaten moeten misschien patches uitstellen vanwege compatibiliteitsproblemen of andere redenen, maar deze gevallen moeten gedocumenteerd worden, tijdgebonden zijn en regelmatig worden herzien. Bovendien kunnen IT-teams de resultaten van patches gebruiken om hun implementatieprocessen en planningen te verbeteren door deze te beoordelen en aan te passen, waardoor toekomstige implementaties efficiënter worden.
Documentatie moet het volgende bevatten:
Patch voltooiingspercentage
Uitvalpercentage
Gemiddelde tijd om kritieke updates te patchen
Aantal eindpunten wachten op herstart
Aantal uitgestelde patches
Veelvoorkomende foutenoorzaken
Gebruikersverstoring of ondersteuningsverzoeken na het patchen
Voorbeeld van patchingschema voor IT-teams
Dus, hoe zou een patchschema eruit moeten zien? Hoewel individuele bedrijven verschillende behoeften hebben, hebben we een voorbeeldschema gemaakt dat je als basis voor je bedrijf kunt gebruiken.
Cadence
Activiteit
Doel
Voorbeeldacties
Dagelijks of Doorlopend
Volg kwetsbaarheden, patchmislukkingen en patch-nalevingsstatus.
Identificeer opkomende dreigingen en zorg ervoor dat systemen compliant blijven.
Beoordeel beveiligingsbulletins van leveranciers, controleer de update-status van endpoints, en onderzoek mislukte patch-installaties.
Wekelijks
Beoordeel beschikbare patches, geef prioriteit aan implementatie en test kritieke updates.
Bereid je voor op de komende implementaties en verminder het risico op problemen tijdens de uitrol.
Beoordeel nieuwe patches, prioriteer kwetsbaarheden op ernst, test patches en werk implementatieplannen bij
Maandelijks
Voer routinematige OS- en applicatiepatches uit.
Zorg voor basisbeveiliging en systeemstabiliteit.
Voer goedgekeurde updates uit via gefaseerde uitrol en valideer geslaagde installaties.
Na Patch Tuesday
Controleer en implementeer Microsoft-updates (en gerelateerde leveranciersupdates, waar van toepassing).
Los nieuw ontdekte kwetsbaarheden tijdig op
Beoordeel de Patch Tuesday-releases, geef prioriteit aan kritieke oplossingen, test updates en implementeer patches op basis van risico.
Indien nodig
Breng noodpatches aan voor actief misbruikte kwetsbaarheden.
Actief misbruikte of hoog-risico bedreigingen beperken.
Implementeer zero-day-oplossingen, patch systemen die met het internet verbonden zijn onmiddellijk, voer versnelde tests en goedkeuringen uit en communiceer noodonderhoudsvensters.
Post-Deployment
Verifieer uitrol, valideer effectiviteit, los fouten op en documenteer resultaten of uitzonderingen.
Bevestig succesvolle oplossingen en identificeer problemen.
Controleer de patchstatus, los implementatiefouten op en werk wijzigingsrecords en nalevingsrapporten bij.
Veelgemaakte fouten om te vermijden bij het opstellen van een patchschema
Wanneer je echter een patchplanning opstelt, wil je op een paar veelgemaakte fouten letten. Deze simpele fouten kunnen leiden tot vertraagde patches, gemiste kritieke updates of apparaten die anderszins blootgesteld zijn, dus het is van vitaal belang om bewust te zijn.
Veelgemaakte fouten zijn onder andere:
Alle patches met dezelfde urgentie behandelen in plaats van te prioriteren op basis van ernst.
Wachten op een maandelijkse cyclus om kritieke kwetsbaarheden aan te pakken in plaats van ze onmiddellijk te patchen.
Alle eindpunten tegelijk patchen, in plaats van fasen van uitrol te gebruiken, wat kan leiden tot wijdverspreide fouten die anders al vroeg aangepakt hadden kunnen worden.
Derdepartij-applicaties negeren, waardoor ze blootgesteld blijven.
Het overslaan van verificatie na implementatie kan resulteren in mislukte updates die blootgesteld blijven.
Vertrouwen op handmatige controles, wat tijdrovend is en vatbaar voor menselijke fouten.
Het niet plannen van herstarts, waardoor updates te lang onafgemaakt blijven.
Uitzonderingen onbeperkt open laten, in plaats van ze aan te pakken waar mogelijk.
Updates inplannen zonder de status van eindpunten te kennen.
Hoe Splashtop AEM helpt bij het stroomlijnen van het plannen van patches
Patchen wordt beheersbaarder wanneer IT-teams duidelijke zichtbaarheid van endpoints, automatisering en een herhaalbaar proces hebben voor het volgen van de resultaten van de implementatie. Met de juiste beheerhulpmiddelen voor endpoints kunnen teams het plannen en uitrollen van patches stroomlijnen voor externe en verspreide endpoints.
Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) is zo'n oplossing, die krachtige patchbeheer en automatisering naar bedrijven en hun IT-teams brengt. Met Splashtop AEM kunnen IT-teams de patchstatus bekijken op beheerde apparaten, updates beheren en beleidsregels instellen die helpen patches consistenter te implementeren.
Splashtop AEM biedt:
Gecentraliseerde Patch- en Endpoint-Visibiliteit
Met Splashtop AEM kunnen IT-teams de status van eindpunten, beschikbare updates en software-inventaris over eindpunten heen bekijken, allemaal vanuit één interface. Het dashboard van Splashtop AEM biedt duidelijk inzicht en overzicht in endpoints, inclusief de voortgang van patches en de status voor elke update.
Beleidsgebaseerde Patch Automatisering
IT-teams kunnen Splashtop AEM gebruiken om patch-installaties te automatiseren op basis van het bedrijfsbeleid, inclusief apparaatgroepen, implementatietiming en uitrolbehoeften. Dit vermindert herhalend handmatig werk en helpt teams om updates consistenter te beheren in hun omgeving.
Ondersteuning voor OS- en derde partij-applicatiepatches
Hoewel sommige patchprocessen zich voornamelijk richten op besturingssystemen, helpt Splashtop AEM teams bij het beheren van updates voor OS en ondersteunde applicaties van derden. Dit helpt om veiligheidslekken te verminderen die worden veroorzaakt door verouderde applicaties, vooral wanneer updates van derden apart van OS-patching worden beheerd.
Realtime status en snellere opvolging
Splashtop AEM biedt realtime inzicht in eindpunten in een omgeving, wat teams helpt bij het identificeren van mislukte patches, openstaande herstarts en apparaten die opvolging nodig hebben. Dit helpt IT-teams sneller te reageren, zodat alle apparaten snel worden gedekt en behandeld.
Remote Support en Herstel in hetzelfde Platform
Naast Splashtop AEM's remote monitoring en management, stelt Splashtop gebruikers ook in staat om op afstand apparaten te benaderen voor remote support en probleemoplossing. IT-teams kunnen de remote access -mogelijkheden van Splashtop gebruiken om apparaten direct vanaf elke locatie te beheren, waardoor ze endpoints kunnen onderzoeken en problemen kunnen oplossen zonder te schakelen tussen niet-verbonden tools.
Maak het plannen van patches voorspelbaarder
Met een goed patchschema kunnen IT-teams ervoor zorgen dat updates in een gelijkmatig tempo en binnen een goede tijdsbestek worden geïmplementeerd, waardoor het risico wordt verminderd zonder onnodige downtime toe te voegen. Een effectieve planning maken vereist een combinatie van zichtbaarheid, prioritering, gefaseerde introducties, duidelijke onderhoudsvensters en verificatie, terwijl er een toewijding aan voortdurende verbetering wordt gehandhaafd.
Als je een efficiëntere manier wilt om patching over verspreide eindpunten te beheren, kan Splashtop AEM helpen. Splashtop AEM biedt IT-teams zichtbaarheid op endpoints, op beleidsregels gebaseerde automatisering, patch-tracking en tools voor remote-remediëring om de blootstelling te verminderen, mislukte updates op te volgen en audit-gereedheid te ondersteunen.
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