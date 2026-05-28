Het op de juiste manier patchen van apparaten is essentieel voor cyberbeveiliging, omdat het ervoor zorgt dat eindpunten kritieke beveiligingsupdates ontvangen die de blootstelling aan bekende kwetsbaarheden verminderen. Veel beveiligingskaders en interne beleidsregels vereisen ook tijdige patching, dus IT-teams hebben betrouwbaar bewijs nodig dat updates volgens schema worden toegepast.
Echter, eindpuntomgevingen evolueren voortdurend, wat het moeilijk maakt om ze regelmatig te patchen. Apparaten kunnen offline gaan of onderhoudsvensters missen; gebruikers kunnen herstarts uitstellen om onderbrekingen te voorkomen; installaties kunnen onopgemerkt mislukken; en als gevolg daarvan blijven eindpunten langer dan zou moeten ongepatched.
Voor IT-teams is het niet voldoende om alleen patches uit te rollen. Ze moeten ervoor zorgen dat elk eindpunt wordt gedekt en dat elke update succesvol wordt geïmplementeerd, met de mogelijkheid om problemen op te volgen.
Dus, hoe kunnen IT-teams gemiste patches op endpoints voorkomen? Laten we enkele praktische manieren verkennen om elk apparaat up-to-date te houden en ervoor te zorgen dat er consistent wordt gepatcht in uw omgeving.
Waarom Endpoints Worden Gemist Tijdens het Patching
Natuurlijk is er niet één enkele oorzaak voor het missen van patches; er kunnen verschillende factoren zijn die ervoor zorgen dat ze worden gemist. Redenen voor gemiste patches kunnen zijn:
Apparaten op afstand zijn offline tijdens geplande patchvensters en missen zo de timing.
Externe en hybride endpoints zijn niet altijd verbonden met het bedrijfsnetwerk, waardoor ze moeilijker te volgen en beheren zijn.
Assetlijsten zijn onvolledig of verouderd, waardoor het onmogelijk is om te weten welke eindpunten gepatcht zijn en welke niet.
Toepassingen van derden worden niet opgenomen in het patch-proces, waardoor significante kwetsbaarheden blootgesteld blijven.
Patch-beleid wordt inconsistent toegepast over verschillende afdelingen, locaties of apparaatgroepen.
Mislukte patches worden niet snel genoeg beoordeeld of hersteld, waardoor eindpunten langer dan nodig aan bekende risico's worden blootgesteld.
IT-teams vertrouwen op handmatige controles of vertraagde rapportage, wat tijdrovend kan zijn en vatbaar voor menselijke fouten.
Oude tools bieden slechts gedeeltelijk inzicht in de status van endpoints.
Gelukkig zijn geen van deze problemen onoverkomelijk. Gemiste patches zijn vaak een probleem van workflows of zichtbaarheid, niet alleen een probleem met patch implementatie. Met de juiste patch management oplossing kunnen ze allemaal worden aangepakt.
Begin met een complete inventarisatie van eindpunten
De eerste stap in goed patchbeheer is het begrijpen van uw inventaris. Je hebt een lijst nodig van de eindpunten van je bedrijf, de besturingssystemen die ze gebruiken, de applicaties die erop geïnstalleerd zijn en welke apparaten momenteel beheerd worden. Vanaf daar heb je de basis voor je patchbeheer.
Houd er rekening mee dat statische spreadsheets of handmatige inventarislijsten niet voldoende zijn. Moderne eindpuntomgevingen kunnen bestaan uit een grote verscheidenheid aan apparaten, elk met een reeks applicaties om te beheren, en het bijhouden van alles is essentieel.
IT-teams moeten endpointbeheer software gebruiken die kan bijhouden:
Apparaatnaam en gebruikersopdracht
Besturingssysteem en versie
Geïnstalleerde software
Patchstatus
Online of offline status
Apparaatgroep, afdeling of locatie
Beveiligings- of nalevingsstatus
Door een constant up-to-date inventaris te behouden, hebben IT-teams een betrouwbare basis voor hun patchbeheer. Dit helpt hen om eindpunten te identificeren die mogelijk patches hebben gemist of anderszins buiten hun normale patchworkflows vallen, zodat ze hiaten in de dekking kunnen dichten en apparaten consistenter up-to-date kunnen houden.
Groepeer eindpunten op basis van risico, rol en updatevereisten
Het beheren van je beleid en vereisten is een andere belangrijke stap voor het waarborgen van een goed patchbeheer. Niet elk endpoint moet op dezelfde manier gepatcht worden, dus het maken van groepen op basis van hun risico's en vereisten kan helpen ervoor te zorgen dat IT-teams de juiste beleidsregels op elk apparaat toepassen.
Overweeg het volgende bij het groeperen van je eindpunten:
1. Bedrijfskritieke Apparaten
Bepaalde belangrijke apparaten, zoals servers, executive apparaten, gedeelde werkstations, kassasystemen en operationele systemen, hebben mogelijk strengere test- of gefaseerde uitrolregels nodig. Deze apparaten zijn cruciaal voor het bedrijf, dus het is essentieel dat ze up-to-date en beveiligd blijven, maar de updates moeten ook goed worden getest om problemen tijdens de implementatie te voorkomen.
2. Externe en Hybride Apparaten
In de huidige wereld van remote werk en BYOD-omgevingen kunnen laptops en off-network endpoints moeilijker te beheren zijn. Ze hebben cloud-gebaseerde zichtbaarheid en patching-beleid nodig die kunnen worden afgedwongen, zelfs wanneer ze niet verbonden zijn met een kantoornetwerk. Dit helpt om een consistente dekking van patches en een betere auditgereedheid te behouden voor remote en hybride apparaten, zelfs wanneer ze niet vaak verbinding maken.
3. Standaard werkstations voor werknemers
Een van de meest voorkomende apparaatgroepen is voor standaard werknemersapparaten. Dit zijn de alledaagse apparaten die standaard patch-windows kunnen volgen, inclusief geautomatiseerde implementatieregels en herstartbeleid, om de endpoints goed gepatcht te houden.
4. Test- en Pilotgroepen
Wanneer je updates implementeert, wil je ze niet allemaal tegelijk uitrollen, vooral niet zonder testen. Begin met een kleine pilotgroep om belangrijke patches te valideren en ervoor te zorgen dat ze correct werken; daarna kun je ze uitrollen naar grotere groepen. Deze testfase is vooral belangrijk voor updates van het besturingssysteem met grote impact en bedrijfskritische applicaties, waarbij je niet wil dat een update onverwacht fout gaat.
Gebruik geautomatiseerde patchbeleid in plaats van handmatige opvolging
Automatisering is een krachtig hulpmiddel voor het behouden van patch-naleving. Met een goed automatisch patch management hulpprogramma kunnen IT-teams patchbeleid vaststellen, deze over endpoints uitrollen en ervoor zorgen dat ze correct worden geïmplementeerd.
Een goed patchbeleid zou moeten:
Bepaal welke besturingssystemen en applicaties regelmatig gepatcht moeten worden.
Stel apparaategroepen in en stel beleidsregels voor elk in.
Plan inzetwindows die voldoen aan de zakelijke behoeften.
Voeg herstartregels en gebruikersmeldingsinstellingen toe (waar van toepassing).
Pas automatisch beleid toe wanneer endpoints worden toegevoegd of opnieuw toegewezen.
Controleer de implementatieresultaten na elke patchcyclus om te verifiëren dat updates correct zijn geïnstalleerd.
Hiermee kunnen IT-teams automatisering gebruiken om de kans op het missen van eindpunten te verkleinen. Patches worden automatisch toegepast op basis van het bedrijfsbeleid, in plaats van te vertrouwen op individuele technici. Het is handig om een endpoint management tool zoals Splashtop AEM te gebruiken om patch-implementatie te automatiseren en beleidsregels te beheren vanuit een gecentraliseerde console.
Neem applicaties van derden op in de patchworkflow
Endpoints zijn meer dan alleen hun besturingssystemen. Patchen dat alleen besturingssysteemupdates dekt, is onvolledig en kan ernstige kwetsbaarheden blootleggen. Daarom is het belangrijk om ook applicaties op te nemen in het patchproces.
Veelgebruikte applicaties kunnen dienen als toegangspunten tot apparaten, dus eventuele kwetsbaarheden moeten ook snel worden gepatched. Dit kan bevatten:
Browsers
Communicatiemiddelen
PDF-lezers
Samenwerkingsapps
Software voor online vergaderingen
Creatieve of productiviteitsapplicaties
Bedrijfstoepassingen
Bij het instellen van patchbeheer moet IT ervoor zorgen dat het de geïnstalleerde software in de gaten houdt en apps van derden opneemt in de patchingsworkflows. Net als bij besturingssystemen is het essentieel om verouderde versies te identificeren en ervoor te zorgen dat werknemers de nieuwste beveiligingsupdates geïnstalleerd hebben, vooral op bedrijfskritische apparaten.
Prioriteer patches op basis van kwetsbaarheidsrisico
Wanneer je meerdere eindpunten en applicaties moet beheren, kunnen achterstanden bij het patchen vaak voorkomen. Daarom is het belangrijk om te weten hoe je ze moet prioriteren.
Regelmatige patchprocedures moeten risicobewust zijn, met manieren om te bepalen welke patches prioriteit moeten krijgen en welke kunnen wachten op reguliere patchcycli. Hoe groter de dreiging die een kwetsbaarheid vormt, hoe belangrijker het is om deze zo snel mogelijk te patchen.
Patches moeten worden geprioriteerd op basis van verschillende criteria, waaronder:
1. Bekende Geëxploiteerde Kwetsbaarheden
De belangrijkste kwetsbaarheden zijn degene die bekend zijn en actief worden misbruikt. Hoe langer je wacht om ze te patchen, hoe groter het risico op blootstelling, dus ze moeten dringend worden behandeld en zonder vertraging worden aangepakt.
2. Ernst en Exploitatie
Kwetsbaarheden moeten ook beoordeeld worden op hoe ernstig en uitbuitbaar ze zijn. IT-teams moeten de ernstscores, de exploitatie van de kwetsbaarheid en de potentiële impact op een bedrijf afwegen om te bepalen of het prioriteit moet krijgen.
3. Belang van eindpunten
Niet alle endpoints zijn even waardevol. Een kwetsbaarheid op een bedrijfskritisch of veelgebruikt eindpunt krijgt meestal prioriteit boven hetzelfde probleem op een weinig risicovol apparaat om mogelijke schade en bedrijfsimpact te verminderen.
Verifieer Succes van Patches op Elk Eindpunt
Alleen omdat je een patch toepast, betekent niet dat het eindpunt gegarandeerd beschermd is. IT-teams hebben inzicht nodig in endpoints en patchstatus om ervoor te zorgen dat patches correct zijn geïnstalleerd of om vast te stellen of er iets mis is gegaan. De patch kan in afwachting zijn, of het apparaat moet misschien opnieuw opstarten om de installatie te voltooien; er is zelfs een kans dat de update het apparaat nooit heeft bereikt. Zichtbaarheid is essentieel voor het verifiëren van implementatie.
Zorg ervoor dat je de patchstatussen op al je endpoints kunt identificeren, waaronder:
Welke endpoints zijn volledig gepatcht
Welke endpoints missen patches
Welke patches zijn mislukt
Welke apparaten moeten opnieuw opgestart worden
Welke apparaten waren offline tijdens de implementatie
Welke eindpunten zijn uitgesloten van een beleid
Welke applicaties blijven verouderd
Welke kwetsbaarheden zijn nog steeds aanwezig
Het is het beste om een endpointbeheeroplossing te gebruiken die duidelijke zichtbaarheid biedt in de status van endpoints, zodat IT-teams de patchstatus kunnen bekijken, mislukkingen kunnen bijhouden en endpoints indien nodig kunnen herstellen. Dit kan IT-teams helpen om niet alleen te weten dat een patch is verzonden, maar ook precies wat er is gebeurd.
Repareer snel mislukte of gemiste patches
Het bijhouden van patches is van cruciaal belang omdat het detecteren en snel oplossen van gemiste patches of fouten bij installatie essentieel is. Een goed opvolgingsproces moet helpen bepalen of er apparaten zijn die de benodigde updates niet hebben ontvangen, zodat IT-teams dit kunnen opvolgen, identificeren wat er misging en het oplossen.
Een goed herstelproces moet het volgende omvatten:
Controleer mislukte patches na implementatie.
Identificeer de reden waarom een patch is mislukt.
Controleer of het eindpunt offline was, geblokkeerd was, of opnieuw moet worden gestart.
Opnieuw proberen te implementeren (waar dat gepast is).
Onderzoeken mislukkingen via remote access of achtergrondacties.
Documenteer uitzonderingen voor apparaten die niet onmiddellijk gepatcht kunnen worden.
Bevestig dat de remediëring succesvol was.
Voeg rapportage toe aan het patchbeheerproces
Rapportages helpen IT bewijzen dat patching niet alleen tijdens de initiële installatie werkt, maar ook in de loop van de tijd. Met goede rapporten zijn IT-teams beter in staat om audits, interne beoordelingen en verbeteringen in de loop van de tijd aan te pakken.
Natuurlijk is dit allemaal afhankelijk van de rapporten die relevante informatie verstrekken. Je wilt ervoor zorgen dat je rapportage belangrijke details bevat, waaronder:
Patch-naleving, gesorteerd op apparaategroep, om ervoor te zorgen dat elke groep correct wordt geprioriteerd en behandeld.
Ontbrekende patches, gesorteerd op ernst, om te bepalen of er kritieke patches ontbreken.
Mislukte patch-tellingen, wat lopende problemen kan aangeven.
De tijd die het kost om hoog-risico kwetsbaarheden te patchen, om aan te tonen dat ze snel worden aangepakt.
Eindpuntdekking door beleid, om naleving van patchbeleid aan te tonen.
Apparaten offline tijdens patchvensters, zodat ze correct kunnen worden bijgewerkt.
Status van update van applicaties van derden om volledige patch-dekking te demonstreren.
Uitzonderingen en goedgekeurde uitstellingen voor alle endpoints die niet volledig zijn gepatcht.
Deze rapporten moeten aantonen dat patches op een herhaalbare manier worden ingezet en verantwoording bieden. Het bewijs in deze rapporten kan helpen bij het ondersteunen van auditgereedheid en IT-compliance wanneer een bedrijf zijn patches op de juiste manier beheert.
Hoe Splashtop AEM Helpt om Endpoints te Beveiligen
Als je ervoor wilt zorgen dat je eindpunten goed gepatcht en up-to-date zijn, heb je een robuust eindpuntbeheerplatform nodig dat zichtbaarheid en automatisering over al je eindpunten biedt. Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) is precies dat platform dat bedrijven de mogelijkheid geeft om al hun endpoints vanuit één plek te beheren.
Splashtop AEM bevat:
1. Gecentraliseerd Endpoint Zichtbaarheid
Splashtop AEM biedt zichtbaarheid over apparaten, waardoor IT-teams de status van eindpunten, software-inventaris, patchstatus en kwetsbaarheden kunnen bekijken vanaf een gecentraliseerd beheerdersdashboard. Dit maakt het gemakkelijker om te identificeren welke apparaten aandacht nodig hebben en te verifiëren welke eindpunten zijn gepatcht, nog updates missen of verdere opvolging vereisen.
2. Geautomatiseerd OS en Derde Partij Patching
Geautomatiseerd patchbeheer van Splashtop AEM helpt IT-teams patches te implementeren over besturingssystemen en applicaties van derden. De automatisering kan uw beleid volgen om updates correct te prioriteren en beheren, implementaties te verifiëren en eventuele problemen op te volgen, waardoor handmatig werk verminderd wordt en consistentie verbeterd wordt.
3. Patchstatus bijhouden en oplossing
Splashtop AEM kan het uitrollen en de status van patches op eindpunten volgen, wat IT-teams helpt om resultaten te monitoren, mislukkingen op te sporen en apparaten aan te pakken die kwetsbaar blijven. Dit helpt IT-teams om eindpunten consistenter bij te werken en duidelijke registraties van patch-activiteiten, mislukkingen en vervolgacties te behouden.
4. Beleidgebaseerde controle
Met Splashtop AEM kunnen IT-teams beleidsregels opstellen voor het implementeren van patches in apparaatgroepen. Dit omvat prioritering, planning, testen en meer om te helpen eindpunten consistent te beheren, zelfs als omgevingen veranderen.
Controlelijst voor Endpoint-patching
Bij het bijwerken van je eindpunten wil je geen stap overslaan, maar er is veel om rekening mee te houden. We hebben daarom een handige checklist voor het patchen van endpoints opgesteld om u te begeleiden in uw patchproces en ervoor te zorgen dat alles up-to-date blijft:
Houd een continue inventarisatie van eindpunten bij om ervoor te zorgen dat u elk apparaat beheert.
Groepeer apparaten op basis van risico, rol en updatevereisten voor een juiste prioritering.
Pas geautomatiseerde patch-beleid toe voor consistente updates.
Inclusief updates voor besturingssystemen en applicaties van derden.
Geef prioriteit aan kwetsbaarheden met een hoog risico.
Gebruik pilotgroepen om updates te testen en problemen vroegtijdig te identificeren.
Volg het succes en falen van patches zodat je eventuele problemen kunt aanpakken.
Volg offline apparaten op.
Los snel mislukte patches op.
Rapporteer de patchdekking regelmatig.
Voorkom Gemiste Patches met Splashtop AEM
Het handhaven van patch-compliance en ervoor zorgen dat elk apparaat is bijgewerkt, vereist meer dan alleen een terugkerend updateschema. Het vereist voortdurende zichtbaarheid, op beleid gebaseerde automatisering, risicogebaseerde prioritering, statusverificatie en de mogelijkheid om snel problemen op te lossen wanneer patches falen.
Gelukkig is dit met de juiste software eenvoudig te bereiken. Splashtop AEM biedt de controle, zichtbaarheid en automatisering die IT-teams nodig hebben om al hun eindpunten up-to-date te houden, zelfs in BYOD- en externe omgevingen. Daardoor kunnen IT-teams gemiste patches verminderen, workflows consistent houden en de verbeterde zichtbaarheid verkrijgen die ze nodig hebben om beveiliging en naleving te waarborgen.
Wil je een eenvoudigere manier om gemiste endpoint patches te vinden en te verhelpen? Begin vandaag nog met een gratis proefperiode van Splashtop AEM.