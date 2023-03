Verminder stress in de klas: hoe remote access het leven van docenten gemakkelijker kan maken

Twee jaar na de pandemie is het duidelijk dat leren op afstand een blijvertje is. Ontdek hoe remote access kan helpen om de last voor docenten te verlichten.

COVID-19 heeft scholen gedwongen om snel vertrouwd te raken met afstandsonderwijs. Hoewel online lessen en opties al meer dan 30 jaar bestaan, waren er nog nooit zoveel scholen die grote aantallen studenten moesten ondersteunen in een virtuele leeromgeving.

Toen scholen in maart 2020 afstandsonderwijs moeten invoeren, werd algemeen aangenomen dat dit tijdelijk zou zijn. In februari 2022 is het duidelijk dat leren op afstand niet meer weg te denken is, of het nu gaat om pandemieën of slechte weersomstandigheden. Waar veel scholen en gezinnen kennis mee hebben gemaakt als noodmaatregel, kan ook een doeltreffend leermiddel zijn.

Of het nu gaat om een noodmaatregel of een welkome aanvulling op persoonlijk onderwijs, leren op afstand is niet meer weg te denken. Een rapport van de Education Week over leren op afstand laat zien dat, wanneer leraren specifiek online lessen plannen, ze hun effectiviteit kunnen vergroten met tools voor virtueel onderwijs. Daarom moeten instellingen docenten de beste tools bieden voor het creëren van interessante en veilige lesomgeving, op afstand of hybride.

Een voorbeeld van zo'n tool is een oplossing voor remote access en support die ontworpen is met docenten in gedachten.

Remote access tot schoolcomputers voor leerlingen en docenten

Remote access is in de loop van de pandemie de hoeksteen geworden van veel professionele levens, waardoor veel mensen vanuit huis konden werken. Maar remote access is niet alleen voor professionals die op afstand werken.

Leerlingen gebruiken elke dag computers op school. Als ze geen toegang hebben tot de programma's en lessen die worden aangeboden in de computerlokalen van hun school, zullen leerlingen thuis niet dezelfde leerervaring hebben. Tenzij ze ook op afstand toegang hebben tot het schoolnetwerk.

Zonder remote access staan studenten op achterstand, wat de problemen waarmee docenten al worden geconfronteerd nog verergert. Naast zorgen over het gedrag van leerlingen, bedrog en connectiviteit, moeten leraren ook nog eens onthouden welke tools leerlingen wel en niet op hun apparaten thuis hebben.

Remote access stelt leraren in staat om met alle benodigde middelen binnen handbereik vanuit huis te werken. Cijfers, notities, een download van het project van een leerling, zijn allemaal toegankelijk vanuit huis, zelfs als ze zijn opgeslagen op de desktop van school.

Faciliteren van interactie tussen leerling en leraar in de klas

Zoals elke leraar of ouder u kan vertellen, zijn interacties tussen leerling en leraar een integraal onderdeel van het succes van elke klas. In de klas kunnen docenten Splashtop gebruiken om de les op afstand te besturen, een tablet gebruiken om afbeeldingen te laten zien of voorbeelden op een groot scherm te tonen, terwijl ze de vrijheid behouden om door het klaslokaal te lopen en één-op-één met studenten te praten.

Splashtop Classroom: zowel in het fysieke klaslokaal als bij leren thuis, biedt Splashtop Classroom fantastische opties voor docenten en studenten om samen te werken en inhoud rechtstreeks vanaf het apparaat van de leraar te delen met studenten. Studenten die Splashtop Classroom gebruiken, kunnen zelfs de leiding nemen over de les of hun eigen aantekeningen delen, waardoor iedereen betrokken blijft.

Mirroring360:Mirroring360 biedt technologie voor het delen en spiegelen van schermen en om geavanceerde ervaringen naar elk klaslokaal te brengen. Waar interactieve whiteboards kostbaar kunnen zijn, biedt Mirroring360 dezelfde connectiviteit. Docenten kunnen hun scherm delen op een projector of andere beschikbare technologie. Studenten kunnen hun werk delen met elkaar en met docenten.

Val Verde Unified School District had ervaring met het gebruik van SMART Interactive Whiteboards, Interwrite-tablets en zelfs Apple TV's voor het delen van schermen, maar geen enkele bood de eenvoudige, effectieve oplossing die het district zocht. Val Verde’s assistent hoofdinspecteur onderwijsdiensten, Michael R. McCormick, was onder de indruk van de Splashtop-tools die het district in plaats daarvan had geïmplementeerd. Hij zei,

“Splashtop zorgt voor enthousiasme; het raakt de kern van waar de gemeenschap om vraagt. Technologie als deze is een krachtvermenigvuldiger in het onderwijs.”

De beleving zoals op school, waar dan ook

Door met remote access-software de beleving van school naar leerlingen waar dan ook te brengen, kunnen scholen een van de vele lasten voor leraren verlichten.

Studenten hebben misschien geen computers die sterk genoeg zijn voor de krachtige software die ze nodig hebben voor schoolprojecten. Bovendien hebben scholen wellicht niet het geld om licenties aan te schaffen, zodat leerlingen de software op hun computers thuis kunnen installeren. Splashtop Enterprise voor Remote Labs biedt een krachtige oplossing voor beide problemen tegelijk.

Met Splashtop Enterprise voor Remote Labs hebben studenten vanuit huis toegang tot de computers op school. Docenten kunnen specifieke tijdvakken plannen voor studenten om toegang te krijgen tot schoolcomputers, waardoor hun investeringen in specifieke software en tools worden gemaximaliseerd. Instellingen kunnen ook de beveiliging in stand houden, aangezien verschillende machtigingen kunnen worden gegeven aan verschillende gebruikers op basis van de unieke behoeften van elk klaslokaal. Ten slotte kan het IT-team van uw school on-demand support bieden aan studenten en docenten, of ze nu op de campus zijn of thuis.

Asheville High School studenten die voor de pandemie computeranimatie en gamedesign lessen volgden, konden de software die ze nodig hadden niet mee naar huis nemen toen ze overstapten op afstandsonderwijs. Maar dankzij Splashtop kregen studenten toegang tot de computers op school en was het probleem opgelost. Hun lerares, Kathryn Bradley, was dolblij met deze verandering.

"Splashtop vult onze behoefte perfect in," zegt Bradley. "We kunnen het volledige curriculum voor de animatie en game arts programma's doen, dankzij de lessen die al voor de pandemie waren ontwikkeld."

IT-support voor iedereen

Tot slot, en niet minder belangrijk, betekent remote access-software die wordt geleverd met ingebouwde IT-support, minder onderbrekingen van de lessen vanwege eventuele technische problemen. In plaats van te wachten tot een supportmedewerker in de klas komt en een probleem oplost, kunnen leraren een supportnummer bellen, een remote sessie starten en binnen enkele minuten weer aan de slag zijn.

Wat als docenten thuis werken of IT niet op de campus is? De support wordt op afstand geboden en kan overal worden gedaan, dus er is geen onderbreking van de lessen.

Eenvoudig en gericht op het onderwijs

Zolang de coronacrisis voortduurt, worden leraren geconfronteerd met allerlei problemen. Hun leven gemakkelijker maken is een groot goed. En het is net zo eenvoudig als investeren in de juiste software. Splashtop, uitgeroepen tot een van EdTech's "Top 10 Student Engagement Platforms" in 2021, is een vertrouwde oplossing voor docenten die werken met hybride klassen.

Het zijn niet alleen techneuten die dat denken, ook docenten zijn het erover eens. Leraar Chris Parsons van de vijfde klas van Columbia Elementary in het district Val Verde zei:

“Splashtop is een geweldig hulpmiddel voor het verbeteren van het onderwijs en het beheren van onze klassen … laat de desktopcomputer achter en meng je tussen de studenten terwijl je nog steeds de content in de gaten houdt – en aantekeningen maakt – … en laat dan de leerlingen hun scherm delen met de klas.”

Klaar om afstandsonderwijs te verbeteren en het leven van uw docenten gemakkelijker te maken?



