Preventie van het coronavirus in Hong Kong - Verander uw huis in uw kantoor

*Nu de situatie met betrekking tot het coronavirus in Hongkong is verbeterd, is het proefprogramma van 60 dagen beëindigd en zullen nieuwe proeven 7 dagen duren.
Gebruik remote access-software om thuis te werken en productief te blijven. Splashtop biedt mensen in Hong Kong 60 dagen gratis Splashtop Remote Access aan.
Dit artikel is gebaseerd op een artikel gepubliceerd door 18hall geschreven in het Chinees dat u hier kunt vinden.
Het coronavirus blijft zich verspreiden en grote organisaties hebben thuiswerkinitiatieven gelanceerd om de epidemie het hoofd te bieden en te voorkomen dat werknemers besmet raken. Veel mensen verliezen echter hun productiviteit tijdens het thuiswerken!
Als reactie hierop biedt Mark Lee, CEO van Splashtop, de remote desktopsoftware van Splashtop 60 dagen gratis aan om bedrijven in zwaar getroffen gebieden, waaronder Hong Kong, te helpen de moeilijkheden te overwinnen,. Splashtop helpt de mensen in Hong Kong veilig thuis te werken, efficiënt te werken en samen te werken om de epidemie te bestrijden!
Splashtop Remote Access is 60 dagen gratis beschikbaar voor mensen in Hong Kong om bedrijven aan te moedigen een thuiswerkbeleid te implementeren om de verspreiding van virussen in de gemeenschap te verminderen.
3 voordelen van het gebruik van Splashtop om thuis te werken
Als u niet thuis niet kunt werken alsof u op kantoor bent, wordt uw productiviteit sterk verminderd. Met remote access-software zoals Splashtop Remote Access, kunt u werken alsof u echt achter uw werkcomputer zit.
Hier zijn drie voordelen van het gebruik van Splashtop-toegang op afstand om thuis te werken:
1 – Onbeperkte toegang op afstand tot uw werkcomputers op elk moment
Het grootste probleem met thuiswerken is het onvermogen om uw werkcomputer en de daarin opgeslagen documenten te gebruiken, waardoor u bepaalde workflows niet kunt voltooien. Bovendien hebben de meeste externe desktopsoftwaretools last van problemen zoals frequente verbroken verbindingen, slechte verbindingskwaliteit, enz.
Door deze verbindingsproblemen gaat er te veel tijd verloren.
Splashtop Remote Access lost bovenstaande problemen op, vooral als het gaat om externe verbindingen. Snelle verbindingen geven het scherm en de audio van de externe computer weer in high-definition kwaliteit. U zult het gevoel hebben dat u persoonlijk op uw kantoor op uw computer zit te werken! Met Splashtop kunt u uw werkcomputer gebruiken vanaf elk apparaat, op elk moment en vanaf elke locatie.
2 – Toegang vanaf elk apparaat, inclusief smartphones en tablets
In dit digitale tijdperk worden onze mobiele apparaten steeds vaker gebruikt. Als u een mobiel apparaat kunt gebruiken om uw werkcomputer te bedienen, dan zult u efficiënter zijn! Splashtop Remote Access is een one-stop platform dat de meest gebruikte besturingssystemen ondersteunt en volledig cross-platform is!
U kunt uw Windows-, Mac-, iOS-, Android- en Chromebook-apparaten gebruiken om toegang te krijgen tot uw Windows- en Mac-computers. Elk apparaat kan uw computer op afstand bedienen, wat erg handig is! Met name grote organisaties gebruiken mobiele apparaten als het belangrijkste dagelijkse werkinstrument. Medewerkers kunnen hun eigen apparaten gebruiken om hun werkcomputers thuis of onderweg te bedienen.
3 – Snelle en gebruiksvriendelijke bestandsoverdracht
Het meest voorkomende probleem waarmee externe werknemers worden geconfronteerd, is dat ze afhankelijk zijn van e-mail of tools van derden om bestanden naar elkaar te kunnen sturen. Grote bestanden kunnen moeilijk te versturen zijn en het gebruik van tools van derden kan een beveiligingsrisico vormen. Splashtop Remote Access lost deze pijnpunten op. Gebruikers kunnen eenvoudig bestanden overzetten tussen computers wanneer ze Splashtop Remote Access gebruiken. Bestanden versturen via Splashtop is eenvoudig, veilig en bespaart veel tijd!
Eenvoudige en betaalbare toegang op afstand
Is het moeilijk om aan de slag te gaan met Splashtop Remote Access? Nee! Inwoners van Hong Kong kunnen zich eenvoudig aanmelden voor een gratis proefperiode en het 60 dagen gratis proberen. De belangrijkste kenmerken van Splashtop zijn:
Onbeperkte toegang en controle op afstand
Op afstand naar Windows- en Mac-apparaten
Op afstand vanaf elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat
Meerdere beveiligingsfuncties, waaronder 256-bits AES-codering en tweefactorauthenticatie
Bestandsoverdracht
Afdrukken vanop afstand
Ondersteuning voor meerdere monitoren
Deel je scherm
Sessie-opname
En meer!
60 dagen gratis toegang op afstand voor mensen in Hong Kong
Aangezien Hong Kong en de regio Azië-Pacific nu moeilijke tijden doormaken, wil Splashtop helpen de epidemie te bestrijden! Momenteel kunnen personen op het vasteland van China, Hong Kong, Macau en Taiwan genieten van 60 dagen gratis toegang op afstand!
Blijf productief terwijl u thuis werkt! Mensen in Hong Kong kunnen een gratis proefperiode van Splashtop Remote Access starten om 60 dagen gratis remote access te krijgen.
Ontvang 60 dagen gratis. Woont u niet in Hong Kong? Splashtop biedt volumelicenties voor remote access met korting voor hele teams om thuiswerken mogelijk te maken.