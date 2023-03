Preventie van het coronavirus in Hong Kong - Verander uw huis in uw kantoor

*Nu de situatie met betrekking tot het coronavirus in Hongkong is verbeterd, is het proefprogramma van 60 dagen beëindigd en zullen nieuwe proeven 14 dagen duren.

Gebruik software voor externe toegang om thuis te werken en productief te blijven. Splashtop biedt 60 dagen gratis Splashtop Business-toegang aan mensen in Hong Kong.

Dit artikel is gebaseerd op een artikel gepubliceerd door 18hall geschreven in het Chinees dat u hier kunt vinden.

Het coronavirus blijft zich verspreiden en grote organisaties hebben thuiswerkinitiatieven gelanceerd om de epidemie het hoofd te bieden en te voorkomen dat werknemers besmet raken. Veel mensen verliezen echter hun productiviteit tijdens het thuiswerken!

Als reactie hierop biedt Mark Lee, CEO van Splashtop, de externe desktopsoftware van Splashtop 60 dagen gratis aan om bedrijven in zwaar getroffen gebieden te helpen de moeilijkheden te overwinnen, waaronder Hong Kong. Splashtop helpt de mensen in Hong Kong veilig thuis te werken, efficiënt te werken en samen te werken om de epidemie te bestrijden!

Splashtop Business-toegang is 60 dagen gratis beschikbaar voor mensen in Hong Kong om bedrijven aan te moedigen om thuiswerkbeleid te implementeren om de verspreiding van virussen in de gemeenschap te verminderen.

Ontvang 60 dagen gratis

3 voordelen van het gebruik van Splashtop om thuis te werken

Als u niet thuis kunt werken alsof u op kantoor werkt, wordt uw productiviteit sterk verminderd. Met software voor externe toegang, zoals Splashtop Business Access, kunt u werken alsof u achter uw werkcomputer zit.

Hier zijn drie voordelen van het gebruik van Splashtop-toegang op afstand om thuis te werken:

1 – Onbeperkte toegang op afstand tot uw werkcomputers op elk moment

Het grootste probleem met thuiswerken is het onvermogen om uw werkcomputer en de daarin opgeslagen documenten te gebruiken, waardoor u bepaalde workflows niet kunt voltooien. Bovendien hebben de meeste externe desktopsoftwaretools last van problemen zoals frequente verbroken verbindingen, slechte verbindingskwaliteit, enz.

Door deze verbindingsproblemen gaat er te veel tijd verloren.

Splashtop Business-toegang lost bovenstaande problemen op, vooral als het gaat om externe verbindingen. Snelle verbindingen presenteren het scherm en de audio van de externe computer in HD-kwaliteit. Je voelt je alsof je in je kantoor zit en persoonlijk aan de computer werkt! Met Splashtop kunt u uw werkcomputer vanaf elk apparaat, altijd en overal gebruiken.

2 – Toegang vanaf elk apparaat, inclusief smartphones en tablets

In het digitale tijdperk worden onze mobiele apparaten steeds vaker gebruikt. Als u een mobiel apparaat kunt gebruiken om uw werkcomputer te bedienen, wordt u efficiënter! Splashtop Business-toegang is een one-stop-platform dat de meest gebruikte besturingssystemen ondersteunt en volledig platformonafhankelijk is!

U kunt uw Windows-, Mac-, iOS-, Android- en Chromebook-apparaten gebruiken om toegang te krijgen tot uw Windows- en Mac-computers. Elk apparaat kan uw computer op afstand bedienen, wat erg handig is! Met name grote organisaties gebruiken mobiele apparaten als het belangrijkste dagelijkse werkinstrument. Medewerkers kunnen hun eigen apparaten gebruiken om hun werkcomputers thuis of onderweg te bedienen.

3 – Snelle en gebruiksvriendelijke bestandsoverdracht

Het meest voorkomende probleem waarmee externe medewerkers worden geconfronteerd, is dat ze afhankelijk zijn van e-mail of tools van derden om bestanden naar elkaar over te dragen. Grote bestanden kunnen moeilijk over te dragen zijn en het gebruik van tools van derden kan een beveiligingsrisico vormen. Splashtop Business-toegang lost deze pijnpunten op. Gebruikers kunnen eenvoudig bestanden overzetten tussen computers terwijl ze Splashtop Business-toegang gebruiken. Het overzetten van bestanden via Splashtop is eenvoudig, veilig en bespaart veel tijd!

Eenvoudige en betaalbare toegang op afstand

Is het moeilijk om aan de slag te gaan met Splashtop Business-toegang ? Nee! Inwoners van Hong Kong kunnen zich eenvoudig aanmelden voor een gratis proefperiode om 60 dagen gratis te krijgen. De belangrijkste kenmerken van Splashtop zijn:

Onbeperkte toegang en controle op afstand

Op afstand naar Windows- en Mac-apparaten

Op afstand vanaf elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat

Meerdere beveiligingsfuncties, waaronder 256-bits AES-codering en tweefactorauthenticatie

Bestandsoverdracht

Afdrukken vanop afstand

Ondersteuning voor meerdere monitoren

Deel je scherm

Sessie-opname

En meer!

60 dagen gratis toegang op afstand voor mensen in Hong Kong

Aangezien Hong Kong en de regio Azië-Pacific nu moeilijke tijden doormaken, wil Splashtop helpen de epidemie te bestrijden! Momenteel kunnen personen op het vasteland van China, Hong Kong, Macau en Taiwan genieten van 60 dagen gratis toegang op afstand!

Blijf productief terwijl u thuis werkt! Mensen in Hong Kong kunnen Splashtop Business-toegang gratis proberen om 60 dagen gratis toegang op afstand te krijgen.

Ontvang 60 dagen gratis Woont u niet in Hong Kong? Splashtop biedt volumelicenties voor externe toegang met korting voor hele teams om thuiswerken mogelijk te maken. Coronavirus Resource Center voor werken op afstand