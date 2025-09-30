Toekomst van desktop, gaming en Splashtop :)

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De toekomst van desktop computing, gaming en Splashtop

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Het was een eer om geïnterviewd te worden door Linux.com, de belangrijkste Linux-site met meer dan 1 miljoen unieke bezoekers per maand: Linux-gebruikers krijgen remote desktop-boost van Splashtop.

Naast het delen van mijn kijk op de toekomstige desktops als persoonlijke clouds, en de toekomst van Linux/Android-gaming, deelde ik onze geheime één-op-veel Linux Desktop Streaming-mogelijkheid, waarbij elke stream 10X VNC-prestaties levert... Het komt naar iedereen platforms in de nabije toekomst :)

Splashtop Delivers one-to-many Linux Desktop Streaming
Splashtop Delivers one-to-many Linux Desktop Streaming
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