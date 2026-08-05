Tools voor ondersteuning op afstand voor MSPs

Tools zoals een oplossing voor ondersteuning op afstand helpen u om uw klanten service van topkwaliteit te bieden, uw werkefficiëntie te verbeteren en kosten te besparen.
Uw klanten eisen de beste service van u. Als MSP verwachten ze immers dat je hun IT-infrastructuur soepel laat draaien. Als er zich een probleem voordoet, verwachten ze dat je het onmiddellijk oplost.
Er zijn verschillende tools en diensten die MSP's kunnen gebruiken om aan deze klantverwachtingen te voldoen. Van velen is aangetoond dat ze MSP-technici helpen efficiënter te werken en de klanttevredenheid hoog te houden.
Hoewel er verschillende oplossingen zijn die een MSP zou kunnen gebruiken, gaan we in dit artikel kijken naar de twee tools voor ondersteuning op afstand die volgens ons het meest essentieel zijn voor een MSP:
Toegang vanop afstand
Bewaking en beheer van endpoints
Remote Access voor MSPs
Met toegang op afstand kunt u op afstand verbinding maken met de computer van een klant. Eenmaal verbonden, kunt u het scherm van dat apparaat bekijken en de controle overnemen. Oplossingen voor ondersteuning op afstand zijn producten voor externe toegang die functies bevatten die erop gericht zijn IT-technici te helpen op afstand ondersteuning te bieden. Deze functies omvatten bestandsoverdracht, updatebeheer, activiteitenlogboeken en andere.
Als u uw computers nog steeds persoonlijk ondersteunt, loopt u achter op uw concurrenten. De meeste MSP's bieden ondersteuning op afstand en als we naar de voordelen kijken, is het niet moeilijk te begrijpen waarom.
Ondersteuning op afstand betekent dat u niet naar de locatie van uw klant hoeft te reizen om problemen met hun apparaten op te lossen. U kunt van overal verbinden. Dit vermindert de reiskosten en elimineert de tijd die nodig is om een probleem op te lossen.
Met de vele remote support-oplossingen voor MSPs die beschikbaar zijn, is het belangrijk om er een te vinden die de functies biedt die je nodig hebt, presteert op het niveau dat je verwacht en je geen fortuin kost.
Op basis daarvan zijn we ervan overtuigd dat Splashtop Remote Support de beste oplossing voor ondersteuning op afstand is en een essentieel hulpmiddel voor elke MSP.
Waarom is Splashtop Remote Support een essentieel hulpmiddel voor MSP's?
Hoogwaardige externe toegang
De motor van Splashtop is een van de snelste, met realtime verbindingen en HD beeld en geluid.
Bied onbeheerde ondersteuning
Krijg op afstand toegang tot en ondersteun de apparaten van uw klanten, zelfs zonder dat er een eindgebruiker aanwezig is.
Ad-hoc/bewaakte ondersteuning bieden
Met Splashtop Remote Support kunt u on-demand support bieden en binnen enkele seconden na ontvangst van een hulpvraag verbinding maken met de computer van uw klant.
Eenvoudige implementatie
Maak een implementatiepakket en stuur het naar alle apparaten die u wilt ondersteunen. Na installatie heeft u altijd toegang tot die apparaten.
Beste prijs
Andere remote supportopties kosten een fortuin, en van sommige worden de prijzen ook ieder jaar aanzienlijk verhoogd. Splashtop geeft u de beste prijs zonder jaarlijkse prijsverhogingen.
Tools en functies die ondersteuning op afstand gemakkelijk maken
U kunt vanaf elk ander apparaat op afstand toegang krijgen tot de computers van uw klanten. Eenmaal verbonden, kunt u bestanden overzetten, op afstand afdrukken, op afstand wakker maken en chatten. U kunt ook alle gebruikers en computers in groepen organiseren en hun toegangsmachtigingen beheren.
Splashtop Remote Support werd door honderden MSP's gekozen. Velen wijzen op de kwaliteit van de externe verbindingen en op de lage kosten in vergelijking met andere producten.
Bewaking en beheer van endpoints
Voor managed service providers is het essentieel om zichtbaarheid en controle over elk endpoint te behouden. Dat is waarbij Autonomous Endpoint Management (AEM) van Splashtop van pas komt.
Splashtop AEM geeft MSP's een gecentraliseerd, real-time overzicht van alle beheerde apparaten. U kunt de status van het systeem bewaken, patchimplementaties plannen en automatiseren, externe scripts runnen en reageren op problemen voordat ze gevolgen hebben voor gebruikers. Met ondersteuning voor zowel Windows als MacOS maakt AEM het eenvoudig om grote aantallen computers te beheren zonder tussen tools of consoles te hoeven schakelen.
De belangrijkste mogelijkheden zijn:
Geautomatiseerde patching van besturingssystemen en applicaties van derden
Uitvoering van remote commands en scripting
Real-time apparaatinventarisatie en statusbewaking
Taakautomatisering op basis van beleid
Door naadloos te integreren met Splashtop Remote Support en Enterprise, stroomlijnt AEM uw endpointmanagement en vergroot het uw vermogen om proactieve service te leveren.
Conclusie
Uw klant vertrouwt u zijn IT-infrastructuur toe. U moet ervoor zorgen dat u over de tools beschikt om 1) de apparaten en netwerken van uw klanten soepel te laten werken, en 2) ondersteuning te bieden zodra zich een probleem voordoet.
Als u een tool als Splashtop Remote Support heeft, zorgt u ervoor dat u de computers en servers van uw klanten altijd en overal kunt ondersteunen. U kunt de gratis proefperiode van 14 dagen van Splashtop Remote Support nu proberen.