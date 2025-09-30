Afstandsonderwijs verbeteren met toegang tot computers op afstand

Onderwijsinstellingen wereldwijd zijn overgestapt van klassikaal leren naar online klaslokalen. Lagere scholen, hogescholen en universiteiten zoals Laney College en Wayne State University maken gebruik van Splashtop om hun studenten, docenten en IT-beheerders in staat te stellen op afstand toegang te krijgen tot computers en mobiele apparaten.
Met Splashtop is dat gelukt:
Studenten op afstand toegang geven tot hun lab computers op de campus met specifieke desktop toepassingen. Lees meer over Splashtop voor externe labs.
Faculteitsleden externe toegang geven tot hun werkstations en de mogelijkheid om op afstand toegang te krijgen tot apparaten van studenten om 1-op-1 begeleiding te bieden
IT-beheerders toestaan om labcomputers op afstand te beheren, bij te werken en om op afstand apparaten van studenten / docenten te ondersteunen
Lees meer over hoe computertoegang op afstand met Splashtop je leerervaring op afstand kan verbeteren (PDF).
Laat ons weten hoe uw instelling momenteel omgaat met afstandsonderwijs vanwege COVID-19, en wij kunnen u vertellen hoe Splashtop kan helpen.
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