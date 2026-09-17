De kosten van endpointbeheer worden gemakkelijk onderschat. Het softwareabonnement is misschien de meest zichtbare uitgave, maar het is slechts één onderdeel van wat een organisatie uitgeeft om apparaten up-to-date, beveiligd, zichtbaar en operationeel te houden.
Het totaal kan ook gespecialiseerde tools, IT-arbeid, doorlopend onderhoud, rapportage, probleemoplossing en het administratieve werk omvatten dat nodig is om meerdere systemen te coördineren.
In een enquête onder 250 IT- en managed serviceprovider-professionals bevond 72% van de organisaties zich in een tussensituatie. Ze beschikten over tools voor endpointbeheer, maar gefragmenteerde workflows en inconsistente automatisering beperkten de operationele voordelen die ze behaalden.
Deze gids legt uit hoe de prijs van endpointmanagementsoftware is opgebouwd, welke kosten bijdragen aan de totale eigendomskosten, hoe je je huidige kosten berekent en waar IT-teams onnodige uitgaven en handmatig werk kunnen verminderen.
Het laat ook zien hoe Splashtop AEM veelvoorkomende workflows voor endpointbeheer kan centraliseren en automatiseren. De Splashtop AEM ROI Calculator gebruikt je aantal endpoints, IT-arbeidskosten en huidige uitgaven aan tools om potentiële besparingen met Splashtop AEM te schatten.
Wat kost endpointmanagement?
Er is geen universele prijs voor endpointbeheer. Het bedrag dat een organisatie betaalt, hangt af van factoren zoals het aantal endpoints of gebruikers, de mogelijkheden die in het platform zijn inbegrepen, de vereisten voor service en support, en de extra producten die nodig zijn om lacunes rond de kernoplossing op te vullen.
Het helpt om de softwareprijs te scheiden van de totale kosten van endpointbeheer. De softwareprijs is het bedrag dat aan de leverancier wordt betaald. De totale kosten omvatten de software, ondersteunende tools, IT-arbeid en administratieve overhead die nodig zijn om de omgeving te beheren.
Prijzen per endpoint
Met prijsstelling per endpoint betaalt de organisatie op basis van het aantal beheerde apparaten. Dit model is relatief eenvoudig wanneer het aantal apparaten de omvang van de beheerwerklast goed weerspiegelt.
Tarieven per endpoint kunnen variëren op basis van volume, contractduur, functieniveau of de typen apparaten die worden gedekt. Organisaties moeten ook nagaan of elke vereiste functionaliteit is inbegrepen of apart wordt verkocht.
Prijzen per gebruiker
Sommige platforms rekenen op basis van het aantal gebruikers. Dit kan licentiebeheer vereenvoudigen wanneer medewerkers een vast aantal apparaten gebruiken, maar de kostenverhouding kan veranderen wanneer elke medewerker werkt op een desktop, laptop, virtuele machine of ander beheerd endpoint.
Bij het beoordelen van prijzen per gebruiker moet je verder kijken dan het aantal gebruikers en begrijpen hoeveel apparaten het platform daadwerkelijk moet beheren.
Gebundelde en platformgebaseerde prijsstelling
Mogelijkheden voor endpointbeheer kunnen deel uitmaken van een breder platform voor productiviteit, beveiliging of IT-beheer. Bundeling kan het aantal afzonderlijke abonnementen dat een organisatie afneemt verminderen, afhankelijk van de inbegrepen functionaliteit en hoe goed die aansluit op de operationele vereisten.
Een inbegrepen functionaliteit kan nog steeds extra kosten veroorzaken wanneer teams andere producten nodig hebben voor patchbeheer van derden, realtime zichtbaarheid, ondersteuning op afstand, automatisering, rapportage of herstel. De volledige toolset en het werk dat nodig is om deze te beheren bepalen de werkelijke kosten.
Waaruit bestaan de totale kosten van endpointbeheer?
Een praktische kostenanalyse moet rekening houden met het endpointmanagementplatform, aanvullende tools, IT-arbeid en de overhead die nodig is om het werk te coördineren. Door deze categorieën samen te bekijken, krijg je een realistischer uitgangspunt dan alleen licentiekosten.
Endpointbeheer-software en licenties
Begin met het basisabonnement. Afhankelijk van de leverancier en het prijsmodel kunnen de kosten gebaseerd zijn op apparaten, gebruikers, technici of een bredere platformlicentie.
Houd dan ook rekening met uitgebreidere functieniveaus, betaalde add-ons, servicepakketten, implementatiekosten en supportkosten die nodig zijn voor jouw omgeving. Bekijk ook de verlengingsvoorwaarden en volumedrempels, omdat deze van invloed kunnen zijn op het jaarlijkse totaal naarmate de organisatie groeit.
Aanvullende endpointtools
Endpointmanagementstacks worden vaak stapsgewijs uitgebreid. IT-teams voegen producten toe wanneer het huidige platform niet efficiënt aan een vereiste voldoet of wanneer een gespecialiseerde workflow meer diepgaande functionaliteit nodig heeft.
Veelvoorkomende toevoegingen zijn:
Patchbeheer voor besturingssystemen en applicaties van derden
Toegang en ondersteuning op afstand
Software-implementatie
Scripting en automatisering
Monitoring en waarschuwingen
Hardware- en software-inventaris
Zichtbaarheid van kwetsbaarheden
IT-arbeid
Arbeid wordt vaak over het hoofd gezien omdat die in het bredere IT-budget valt in plaats van op een factuur voor endpointbeheer te staan. Toch kunnen terugkerende werkzaamheden een aanzienlijk deel van de totale kosten uitmaken.
Dat werk kan bestaan uit het controleren van de status van endpoints, het identificeren van ontbrekende updates, het uitrollen van patches, het bevestigen van succesvolle installaties, het opvolgen van mislukte installaties, het onderzoeken van problemen, het uitvoeren van onderhoud, het oplossen van problemen en het opstellen van rapporten.
Technologie alleen neemt deze inspanning niet weg. Gefragmenteerde workflows en inconsistente automatisering kunnen ertoe leiden dat IT-teams handmatige taken blijven uitvoeren, zelfs nadat endpointmanagementtools zijn uitgerold.
Administratieve overhead en wisselen tussen tools
Elk extra systeem kan zijn eigen beleidsregels, machtigingen, integraties, rapporten, trainingsvereisten en onderhoudsschema met zich meebrengen. Beheerders moeten mogelijk ook inconsistente informatie tussen producten op elkaar afstemmen of tussen consoles schakelen om één enkele workflow te voltooien.
Deze overhead is lastiger terug te zien op een inkooporder, maar kost tijd en vergroot de inspanning die nodig is om elk endpoint te beheren. Inzicht in deze kostencategorieën levert ook de input op die nodig is om mogelijke besparingen door automatisering en toolconsolidatie te beoordelen.
Zo bereken je je huidige kosten voor endpointbeheer
Gebruik het volgende proces om een praktische jaarlijkse basislijn vast te stellen.
Bereken de jaarlijkse uitgaven aan endpointmanagementsoftware: Tel de jaarlijkse kosten van je kernplatform voor endpointmanagement op bij de betaalde producten die dezelfde workflows ondersteunen. Houd de scope gericht op endpointactiviteiten in plaats van niet-gerelateerde IT-infrastructuur mee te nemen.
Schat de IT-arbeid in die aan endpointbeheer wordt besteed: Breng terugkerende activiteiten in kaart, zoals patchen, monitoren, softwareonderhoud, rapportage, probleemoplossing, herstel en beleidsbeheer. Schat hoeveel uur hier elke maand aan wordt besteed, zet dat om in een jaartotaal en vermenigvuldig dit met een passende aanname voor de arbeidskosten per uur.
Breng overlappende toolkosten in kaart: Kijk waar meer dan één platform patchbeheer, remote support, inventarisatie, scripting, monitoring, software-uitrol of vergelijkbare functies biedt. Tel alleen echte overlap mee. Een gespecialiseerd product dat blijft voldoen aan een specifieke behoefte, moet in de berekening blijven opgenomen.
Bereken het jaarlijkse totaal: Combineer relevante software-, ondersteunende tool- en arbeidskosten om een nulmeting te maken. Je kunt het jaarlijkse totaal vervolgens delen door het aantal beheerde endpoints om je jaarlijkse beheerkosten per endpoint te schatten.
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Gebruik de Splashtop AEM ROI Calculator om de potentiële financiële impact voor jouw omgeving te schatten met invoer zoals het aantal endpoints, IT-arbeidskosten en de huidige jaarlijkse uitgaven aan tools. De calculator kan de jaarlijkse besparingen, bespaarde IT-uren, besparingen per endpoint, de terugverdientijd en de ROI in het eerste jaar schatten.
Waarom de kosten van endpointmanagement stijgen naarmate omgevingen groeien
Groei heeft invloed op meer dan alleen het aantal licenties. Naarmate omgevingen groter worden, moeten IT-teams mogelijk het volgende beheren:
Meer endpoints die updates, monitoring en onderhoud vereisen
Meer versies van besturingssystemen en applicaties
Meer patch- en herstelgebeurtenissen
Meer mislukte taken en uitzonderingen die opvolging vereisen
Meer apparaatgroepen, configuraties en beleidsregels
Meer eisen voor rapportage en verificatie
Meer afstemming tussen afzonderlijke tools en databronnen
Zonder gestandaardiseerde workflows kan de administratieve inspanning snel oplopen. Effectieve automatisering kan voorkomen dat de arbeidsinspanning in hetzelfde tempo toeneemt als het aantal endpoints, door consistent beleid toe te passen en herhaalbaar werk af te handelen voor verschillende groepen apparaten.
Hierdoor kunnen bestaande IT-teams meer tijd besteden aan uitzonderingen, complexe problemen en initiatieven met meer toegevoegde waarde, in plaats van steeds dezelfde onderhoudsstappen op individuele endpoints te herhalen.
Hoe kunnen IT-teams de kosten van endpointbeheer verlagen?
Om de kosten van endpointbeheer te verlagen, moet je zowel naar de software-uitgaven kijken als naar het werk dat nodig is om de omgeving te beheren. IT-teams moeten zoeken naar mogelijkheden om:
Automatiseer repetitief werk: Verminder handmatige inspanning voor patchen, monitoren, onderhoud, het uitvoeren van scripts en routinematig herstel.
Consolideer overlappende tools: Elimineer dubbele functionaliteiten en verminder de overhead van het onderhouden van afzonderlijke consoles, beleidsregels, integraties en rapporten.
Standaardiseer beleid en workflows: Gebruik consistente apparaatgroepen, patchbeleid, planningen en herstelprocessen in plaats van endpoints individueel te beheren.
Verbeter de zichtbaarheid van endpoints: Geef beheerders de informatie die nodig is om prioriteit te geven aan apparaten die actie vereisen en onnodig onderzoek te voorkomen.
De juiste aanpak hangt af van de bestaande tools en vereisten van de organisatie. Eventuele wijzigingen moeten de benodigde mogelijkheden behouden en tegelijkertijd dubbele uitgaven en terugkerend administratief werk verminderen.
Hoe Splashtop AEM kan helpen de beheerlast van endpoints te verlagen
Splashtop AEM brengt veelvoorkomende activiteiten voor endpointbeheer samen in dezelfde omgeving die wordt gebruikt voor Splashtop remote access en support. IT-teams kunnen gecentraliseerd inzicht, beleidsgestuurd beheer en automatisering gebruiken om terugkerend werk voor beheerde endpoints te verminderen.
1. Automatiseer het patchen van besturingssystemen en software van derden
Splashtop AEM ondersteunt geautomatiseerd patchen van besturingssystemen en applicaties van derden op Windows- en MacOS-endpoints. Beheerders kunnen beleidsregels en schema's definiëren, updates uitrollen en de patchstatus monitoren zonder elk apparaat afzonderlijk te hoeven behandelen.
Dit kan de tijd verkorten die nodig is om ontbrekende updates te identificeren, implementaties te starten en te controleren of patches succesvol zijn geïnstalleerd.
2. Beheer endpointbeleid en terugkerende taken
Endpointbeleid, scripts en taken, proactieve waarschuwingen en geautomatiseerd herstel helpen IT-teams herhaalbare processen toe te passen op apparaatgroepen. Routinewerk kan op de achtergrond draaien terwijl beheerders zich richten op endpoints die directe aandacht vereisen.
Teams kunnen bijvoorbeeld onderhoud inplannen, scripts uitvoeren op meerdere apparaten, gedefinieerde voorwaarden monitoren en acties activeren wanneer een endpoint aan specifieke criteria voldoet.
3. Verbeter de zichtbaarheid van endpoints
Gecentraliseerde hardware- en software-inventaris, patchstatus, dashboardinzichten en AI-gestuurde CVE-inzichten helpen IT-teams de staat van beheerde endpoints te begrijpen en te bepalen waar actie nodig is.
Duidelijker inzicht kan de handmatige inspanning verminderen die nodig is om informatie uit aparte bronnen te verzamelen vóór patching, probleemoplossing of rapportage.
4. Verbind workflows voor endpointmanagement en ondersteuning op afstand
Organisaties die Splashtop gebruiken voor remote support kunnen endpoints beheren en problemen oplossen binnen de bredere Splashtop-omgeving. Wanneer een probleem praktische interventie vereist, kunnen technici van endpointinformatie naar remote support gaan zonder afhankelijk te zijn van losgekoppelde workflows.
De juiste toolset hangt nog steeds af van de vereisten van de organisatie. Splashtop AEM kan verschillende veelvoorkomende workflows voor endpointbeheer consolideren en andere platforms aanvullen waar breder apparaatbeheer, beveiliging of gespecialiseerde mogelijkheden nog steeds nodig zijn.
Bekijk wat het verlagen van endpointbeheerkosten voor je organisatie kan betekenen
De mogelijke besparingen hangen af van je uitgangssituatie. Het aantal endpoints, IT-arbeidskosten, de huidige software-uitgaven en de hoeveelheid werk die realistisch gezien geautomatiseerd of geconsolideerd kan worden, beïnvloeden allemaal het rendement.
Met de Splashtop AEM ROI Calculator kun je die variabelen toepassen op jouw omgeving en een schatting maken van potentiële jaarlijkse besparingen, bespaarde IT-uren, besparingen per endpoint, de terugverdientijd en de ROI in het eerste jaar.
De resultaten zijn schattingen en de werkelijke besparingen variëren op basis van je tools, kosten en workflows. Ze kunnen nog steeds een nuttig uitgangspunt bieden om de financiële impact van een meer geautomatiseerde, gecentraliseerde aanpak van endpointbeheer te beoordelen.