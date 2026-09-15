Ziekenhuisnetwerken omvatten een groot aantal apparaten, waaronder wel duizenden verspreide endpoints, zoals desktops bij verpleegposten, tablets van zorgverleners en verbonden medische apparaten.
Elke endpoint is echter een mogelijk toegangspunt voor aanvallers, waardoor zij mogelijk toegang krijgen tot elektronische beschermde gezondheidsinformatie (ePHI).
IT-teams van zorgorganisaties moeten gebruiksgemak en beveiliging in balans brengen en daarbij HIPAA-compliance behouden. Dit vereist gecentraliseerd toezicht om elk endpoint goed te beschermen en te beheren; anders verliezen ze het overzicht over welke apparaten verouderd of kwetsbaar zijn.
Laten we daarom bekijken hoe IT-teams endpoints veilig kunnen beheren zonder gebruikers te onderbreken of de efficiëntie te beïnvloeden. We bekijken de uitdagingen waarmee IT-teams in de gezondheidszorg te maken hebben en de best practices voor endpointbeheer.
Waarom endpoints belangrijk zijn in klinische omgevingen
Zorgorganisaties, waaronder ziekenhuizen, artsenpraktijken enzovoort, moeten allerlei endpoints beheren. Daaronder vallen werkstations, tablets voor zorgverleners en zelfs Internet of Medical Things -apparaten (IoMT), zoals infuuspompen of draagbare medische apparaten.
Elk van deze endpoints is belangrijk voor de behandeling van patiënten en kan gevoelige persoonlijke informatie bevatten. Als een endpoint gecompromitteerd raakt, kan dat behandelbeslissingen vertragen, patiëntgegevens blootstellen en meerdere verstoringen veroorzaken.
Het is niet overdreven om te zeggen dat levens kunnen afhangen van het feit dat deze apparaten goed werken en een hoog beveiligingsniveau behouden.
De echte uitdagingen achter endpointbeheer in de gezondheidszorg
Dus, wat maakt het beheren van endpoints in de zorg lastig? Er zijn verschillende factoren die uitdagingen kunnen veroorzaken wanneer IT-teams endpoints moeten updaten, beheren of problemen ermee moeten oplossen, waaronder:
Diversiteit aan apparaten: De grote verscheidenheid aan endpointtypen, waaronder IoT-apparaten voor de medische sector, kan het lastig maken om alles effectief te beheren, vooral vanuit één centrale plek.
Oude systemen: Veel instellingen vertrouwen op oudere apparaten die een kernonderdeel van hun techstack zijn geworden, maar mogelijk geen updates of ondersteuning meer krijgen.
Shadow IT en BYOD-apparaten: Bring-Your-Own-Device (BYOD) is ideaal om medewerkers hun voorkeursapparaten te laten gebruiken, maar kan het ook lastig maken om alles te beheren. Dit wordt nog uitdagender als medewerkers onbeheerde apparaten gebruiken zonder dat IT daarvan op de hoogte is.
Beperkte IT-bezetting: Wanneer apparaten handmatig moeten worden beheerd en ondersteund, kunnen kleine IT-teams moeite hebben om alles bij te houden. Zonder een robuust endpointbeheerplatform kunnen ze gemakkelijk het overzicht over apparaten kwijtraken, cruciale updates missen of niet opmerken wanneer een endpoint is gecompromitteerd.
Geen tijd voor downtime: Ziekenhuizen en andere zorginstellingen kunnen zich geen langdurige updateprocessen of verstoringen veroorloven. Deze nultolerantie voor downtime kan het voor IT-teams nog lastiger maken om problemen op te lossen en apparaten te patchen.
Hoe HIPAA de vereisten voor endpointbeveiliging in de zorg vormgeeft
Verschillende sectoren moeten specifieke beveiligingsrichtlijnen volgen, en in de gezondheidszorg betekent dat dat je HIPAA-compliance moet handhaven.
HIPAA heeft meerdere beveiligingsregels die zijn ontworpen om ePHI te beschermen, waaronder risicoanalyse, toegangscontrole en auditcontrole. Zorgorganisaties en hun IT-teams moeten endpointrisico's continu identificeren en aanpakken, toegangsbeveiliging behouden met sterke toegangscontroles en authenticatie, gegevens tijdens transport beschermen, enzovoort.
Meer recent zijn voorgestelde updates van de HIPAA-beveiligingsregels geïntroduceerd die multi-factor authentication en encryptie zouden verschuiven van aanbevolen beveiligingsmaatregelen naar verplichte vereisten.
Zonder goed endpointbeheer is het lastig om HIPAA-naleving aan te tonen en de beveiliging op peil te houden.
Wat recente handhavingsgegevens van het OCR onthullen over endpointrisico's
Volgens de analyse van gegevens van het HHS Office for Civil Rights door HIPAA Journal waren er alleen al in april 2026 47 datalekken in de zorg, waarbij elk incident honderden tot duizenden patiënten trof. Bij meer dan 1,3 miljoen mensen werden privégegevens over hun zorg blootgesteld, waardoor gevoelige informatie gevaar liep.
Hacking en andere IT-incidenten waren de belangrijkste oorzaak van deze datalekken. Cybercriminelen richten zich vaak op bekende, niet-gepatchte kwetsbaarheden om apparaten te compromitteren en netwerken binnen te dringen, zodat ze toegang krijgen tot beschermde informatie die ze kunnen stelen, verkopen of gijzelen.
Tegelijkertijd hadden veel van deze aanvallen kunnen worden voorkomen met de juiste cyberbeveiliging en patchbeheer. Cyberaanvallen richten zich vaak op niet-gepatchte apparaten die niet beschermd zijn tegen bestaande dreigingen, omdat deze apparaten een makkelijk toegangspunt vormen. Het up-to-date houden van beveiligingspatches en bescherming tegen alle bekende dreigingen (nieuw en oud) is essentieel om aanvallen te voorkomen.
7 componenten achter effectief endpointbeheer voor de zorg
Dus, wat maakt endpointbeheer effectief voor zorgorganisaties? We hebben de belangrijkste punten teruggebracht tot zeven kerncomponenten die IT-teams kunnen helpen bij het beheren van gedistribueerde endpoints en het waarborgen van de beveiliging:
Gecentraliseerd overzicht: Overzicht is essentieel om apparaten te beheren, potentiële problemen te signaleren en te controleren of alles correct is gepatcht. Wanneer IT-teams al hun endpoints op één plek kunnen bekijken en monitoren, is het eenvoudiger om elk endpoint effectief te beheren.
Geautomatiseerd patchbeheer: Apparaten gepatcht en up-to-date houden is essentieel voor de beveiliging, maar handmatig patchen kan tijdrovend zijn en fouten veroorzaken. Geautomatiseerd patchbeheer helpt apparaten volledig gepatcht te houden door updates uit te rollen zonder dat handmatige tussenkomst nodig is.
Rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC): Rolgebaseerde toegangscontrole helpt bij het beheren van toegang door die te beperken op basis van de rol en verantwoordelijkheden van de gebruiker. Dit helpt de beveiliging en verantwoordingsplicht te verbeteren door onbevoegde gebruikers buiten te houden en de toegang tot gevoelige informatie te beperken.
Versleuteling en wissen op afstand: Het beheren en beschermen van gegevens is essentieel voor beveiliging. Dit betekent dat je end-to-end-encryptie gebruikt, waardoor gegevens tijdens de overdracht worden versleuteld zodat ze niet kunnen worden onderschept, samen met de mogelijkheid om apparaten op afstand te wissen en alle gegevens te verwijderen als ze verloren raken of buiten gebruik worden gesteld.
Endpoint Detection and Response (EDR): EDR bewaakt endpoints binnen een netwerk op mogelijke bedreigingen en helpt beveiligingsteams deze te onderzoeken en erop te reageren. Dit is een krachtige tool voor cybersecurity in de zorg, omdat het IT-teams helpt bedreigingen in realtime op apparaten te identificeren en aan te pakken voordat ze schade veroorzaken.
Multifactorauthenticatie (MFA): MFA helpt accounts te beschermen door een extra beveiligings- en verificatielaag toe te voegen wanneer gebruikers proberen in te loggen. Dit helpt accounts te beschermen tegen gestolen wachtwoorden, omdat alleen de inloggegevens van een gebruiker kennen niet genoeg is om toegang te krijgen tot het account.
Compliance- en auditrapportage: Beveiliging op peil houden is niet genoeg. Teams moeten ook kunnen aantonen dat ze voldoen aan hun vereisten voor IT-compliance, wat logboeken en rapporten vereist die naleving van hun beveiligingsbeleid en tools aantonen. Goede rapportagetools kunnen helpen audits te doorstaan en compliance aan te tonen door waar nodig duidelijke gegevens en registraties te leveren.
Best practices voor endpointbeheer voor IT-teams in de zorg
IT-teams die apparaten en netwerken voor zorgorganisaties beheren, hebben veel te managen. Gelukkig hebben we best practices verzameld die ze kunnen volgen om apparaten goed gepatcht en beschermd te houden zonder klinische workflows te verstoren.
Best practices zijn onder meer:
Planning: Updates mogen dagelijkse workflows niet onderbreken. In plaats daarvan moeten patchvensters rond diensten worden ingepland, zodat apparaten worden bijgewerkt wanneer ze niet nodig zijn en verstoringen tot een minimum beperkt blijven.
Toegang met minimale rechten: Het toepassen van het principe van minimale rechten bij toegang helpt ervoor te zorgen dat gevoelige gegevens veilig blijven. Deze aanpak beperkt de toegang van gebruikers tot alleen wat ze nodig hebben om hun werk uit te voeren, waardoor het risico op ongeautoriseerde toegang en het potentiële aanvalsoppervlak afnemen.
Patchbeheer: Met een oplossing voor patchbeheer kunnen IT-teams updates op apparaten uitrollen zonder elk apparaat handmatig te hoeven bijwerken. Dit vermindert menselijke fouten en verbetert de efficiëntie, waardoor apparaten veilig en compliant blijven.
Beveiliging tegen gegevensverlies en herstel: Gevoelige patiëntgegevens moeten worden beschermd. Dit omvat het gebruik van gegevensversleuteling om gegevens tijdens verzending te beschermen, samen met back-ups en redundantie om gegevens te herstellen in het geval van een ramp.
Netwerkbeveiliging: Netwerkbeveiliging is van essentieel belang. Dit omvat essentiële beveiligingstools zoals multifactorauthenticatie, netwerktoegangscontroles, netwerksegmentatie en de isolatie van endpoints met een hoog risico.
Monitoring en respons: Het gebruik van endpoint detection and response of andere netwerkmonitoringtools helpt verdacht gedrag en potentiële bedreigingen te identificeren, met realtime meldingen zodat IT-teams snel kunnen reageren.
Checklist voor endpoint-gereedheid in de gezondheidszorg
Bij het beheren van endpoints is er veel om bij te houden, en zijn er veel stappen die je gemakkelijk over het hoofd kunt zien. Om daarbij te helpen, hebben we een handige checklist gemaakt. Houd deze punten in gedachten en je kunt endpoints in je hele zorgorganisatie beter beschermen:
Endpointbeheer: Alle endpoints, inclusief mobiele apparaten en medische apparatuur, zijn geïntegreerd in je endpointbeheerplatform.
Gegevensversleuteling: Gegevens blijven tijdens de overdracht beschermd met end-to-end-encryptie.
Patchbeheer: Alle endpoints zijn gepatcht en geverifieerd, en geautomatiseerd patchbeheer is ingesteld om apparaten bij te werken wanneer nieuwe patches beschikbaar zijn.
Authenticatie: Multi-factor-authenticatie wordt afgedwongen op alle apparaten en voor alle gebruikers om de identiteit te verifiëren.
Voorraadoverzicht: Alle endpoints zijn zichtbaar op één centrale plek, inclusief beveiligingsmeldingen, patchstatus, OS-versies en applicaties.
Afstemming van beleid: Je beleid is afgestemd op HIPAA en andere relevante regelgeving.
Beleidshandhaving: Compliancebeleid wordt actief gehandhaafd op endpoints, inclusief EDR en patching.
Training voor zorgverleners: Zorgverleners en ander personeel worden getraind in best practices voor het beveiligen en beschermen van hun apparaten, waaronder hoe phishing te voorkomen.
De rol van AI in endpointbeheer in de zorg
De opkomst van artificiële intelligentie (AI) heeft nieuwe dreigingen geïntroduceerd, omdat cybercriminelen AI kunnen gebruiken om snel exploits voor nieuwe kwetsbaarheden te creëren. Tegelijkertijd heeft dit ook nieuwe manieren mogelijk gemaakt om aanvallen te detecteren en erop te reageren.
AI-gestuurde CVE-inzichten kunnen gegevens over common vulnerabilities and exposures (CVE) analyseren om de kwetsbaarheden die er het meest toe doen te identificeren en te prioriteren, en zelfs automatisch eenvoudige problemen markeren voor herstel. IT-teams kunnen regels instellen voor prioritering, waarschuwingen en escalatie, zodat de AI-gestuurde tool bedreigingen kan aanpakken in overeenstemming met het bedrijfsbeleid.
Daardoor kan AI helpen de snelheid, nauwkeurigheid en efficiëntie van detectie van bedreigingen en respons te verbeteren, en endpoints proactief te beschermen tegen bedreigingen zodra die ontstaan.
Beheer zorg-endpoints proactief vanuit één geautomatiseerde console
Wanneer je meerdere gedistribueerde endpoints moet beheren, waaronder apparaten van zorgverleners, BYOD- en IoMT-apparaten, heb je een robuuste endpointbeheeroplossing nodig zoals Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management).
Splashtop AEM biedt IT-teams inzicht, geautomatiseerd patchbeheer, compliancerapportage en meer, allemaal in één console. IT-teams in de zorg kunnen het gebruiken om endpoints in hun hele omgeving te beheren, ongeacht locatie, besturingssysteem of apparaattype.
Met Splashtop AEM is het eenvoudig om de status van endpointgezondheid en kwetsbaarheden in het hele netwerk te monitoren, dankzij de AI-gestuurde CVE-inzichten. Het gebruikt ook beleidsgebaseerde patchautomatisering om updates op endpoints te detecteren, testen, implementeren en verifiëren, allemaal geprioriteerd en ingepland in overeenstemming met het bedrijfsbeleid.
Bovendien biedt Splashtop AEM beleidsafdwinging op apparaten en kan het snel rapporten maken om tijdens audits IT-compliance aan te tonen. Dit maakt het makkelijker om HIPAA-compliance aan te tonen en te laten zien dat endpointcontroles aanwezig zijn.
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