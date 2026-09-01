Ontdek de ROI van Splashtop AEM
Maak een schatting van de jaarlijkse besparing, gewonnen uren en terugbetaling door het automatiseren van patching en endpointmanagement met Splashtop AEM. U hoeft niet in te loggen om uw berekening te zien.
Meer dan 30 miljoengebruikers vertrouwen wereldwijd op Splashtop
85%van de Fortune 500 gebruikt Splashtop
Meer dan 20 jaarbeveiliging en ondersteuning van apparaten
Top Ratedvoor endpointmanagement op G2
Hoe we uw schatting berekenen
Wat de calculator berekent:
De calculator schat de mogelijke besparingen op twee belangrijke gebieden: tijd en softwaretools. De calculator berekent de waarde van de tijd die u bespaart door routinematig endpointmanagementwerk te automatiseren, op basis van uw IT-arbeidskosten. Daarnaast berekent de calculator de mogelijke besparingen door het aantal bestaande tools te verminderen of samen te voegen. De schattingen maken gebruik van industriebenchmarks voor veelvoorkomende endpoint managementactiviteiten en typische efficiëntiewinsten door automatisering.
Wat u kunt bepalen:
U kunt de calculator aanpassen met behulp van een paar belangrijke gegevens over uw omgeving en huidige kosten. Selecteer de aanpak die het beste aansluit bij hoe u momenteel werkt en kies vervolgens een scenario: conservatief, verwacht of ambitieus. Hiermee bepaalt u welke aannames in de berekening worden gebruikt. U kunt op elk moment een invoerwaarde aanpassen of van scenario wisselen om verschillende aannames te bekijken, mogelijke uitkomsten te vergelijken en een reeks geschatte besparingen te zien.
De schattingen gaan uit van standaard benchmarks voor endpointmanagement en het scenario dat u kiest. Uw werkelijke resultaten kunnen variëren.
Veelgestelde vragen
Wat schat de Splashtop AEM ROI-calculator van de Splashtop erin?
Hoe werkt de calculator?
Moet ik inloggen, contact opnamen met de sales, of iets kopen om dit te gebruiken?
Hoe nauwkeurig zijn de schattingen?
Waarop is de besparingsschatting gebaseerd?
Vervangt Splashtop AEM mijn huidige RMM of Microsoft Intune?
Hoeveel kost Splashtop AEM?
Kan ik echt 50% besparen door over te stappen van een andere RMM?
Wat is een op maat gemaakte ROI-beoordeling en wat gebeurt er daarna?
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