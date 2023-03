Augmented Reality is een game-changer voor remote support

Wilt u downtime verminderen en tegelijkertijd efficiënter op afstand samenwerken? Lees verder om meer te weten te komen over de nieuwe AR-functie van Splashtop voor remote support.

Remote support via augmented reality (AR) is hard op weg een baanbrekende service te worden voor hedendaagse IT-teams. IT-supportprofessionals werden vóór de pandemie al zwaar belast. Maar naarmate de pandemie afneemt en de bedrijvigheid weer aantrekt, neemt het gebrek aan IT-kennis en personeel alleen maar toe. Volgens Field Service USA zegt zelfs 73% van de organisaties dat een vergrijzend personeelsbestand een potentiële bedreiging vormt voor hun buitendienstactiviteiten.

Tegelijkertijd moeten IT-teams het hoofd bieden aan een groeiend aantal cybersecuritydreigingen. Plus de groeiende behoefte om meer externe werknemers en externe locaties te ondersteunen. AR voegt een geheel nieuwe mogelijkheid toe aan remote support, waardoor IT-teams meer kunnen doen met minder. Daarom voorspelt Gartner dat tegen 2025 meer dan 50% van de implementaties van buitendienstbeheer mobiele AR zal bevatten.

Hoe ziet AR-support er in de praktijk uit?

Splashtop AR maakt samenwerking efficiënter met externe cameratoegang en AR-gestuurde annotaties. Hier ziet u een afbeelding van de nieuwe AR-oplossing van Splashtop.

Splashtop AR is een remote service die AR, audio en het delen van camerabeelden combineert. Wanneer een gebruiker op locatie problemen ondervindt, kan hij de camera van welk apparaat dan ook direct delen met een remote IT-technicus. De technicus (en gebruiker) kan dan direct annoteren op het scherm. Ze hebben elk hun eigen kleur, zodat ze kunnen zien wie wat heeft geannoteerd (zie afbeelding).

De voordelen van Splashtop AR

In alle sectoren wordt AR-gestuurde support steeds belangrijker. Bedrijven kunnen betere en snellere ondersteuning bieden aan meer gebruikers – zonder meer IT-personeel in dienst te hoeven nemen. Dit levert vier hoge ROI-voordelen op:

Verminderde uitvaltijd: Los problemen sneller op door op afstand personeel ter plaatse te begeleiden om problemen op te lossen met interactieve AR-annotaties en tweerichtingscommunicatie.

Verhoog de productiviteit van supportmedewerkers: stel technici in staat om meerdere externe locaties te ondersteunen en verminder het aantal ritten, dankzij mogelijkheden voor diagnose en probleemoplossing op afstand.

Deel kennis en werk samen: Stel niet-technisch personeel op locatie in staat om problemen op te lossen en leerlingen in het veld te helpen wanneer ze Tier 2 technische begeleiding nodig hebben.

Verbeter klant- en werknemerstevredenheid: Verhoog het aantal probleemoplossingen tijdens het eerste gesprek door werknemers of klanten te begeleiden bij het oplossen van technische problemen met de hulp van een ervaren remote technicus.

Splashtop AR is bijzonder waardevol bij het assisteren van een mobiel team in het veld dat begeleiding nodig heeft van een andere technische of managementexpert of collega. Sommigen gebruiken de oplossing ook om het personeel ter plaatse te helpen of om klanten te ondersteunen. In beide gevallen lossen ze meestal problemen, zoals productconfiguratie, hardwareproblemen, het omleiden van kabels, enz. op afstand op met visuele hulpmiddelen.

Branches die al vroeg vooruitgang boeken met AR-remote support

Detailhandel en horeca

Tijd is geld in elke branche, maar wanneer klanten in winkels niet kunnen vinden wat ze zoeken of de prijzen niet duidelijk zijn, gaan ze ergens anders heen. En wanneer klanten in restaurants hun bestelling niet op tijd krijgen, wijken ze uit naar concurrerende bedrijven. Soms al na één slechte ervaring.

Retail- en horecabedrijven werken meestal op tijden die voor IT-personeel en mobiele technici van het bedrijf als 'off-hours' worden beschouwd. Vóór AR-ondersteunde ondersteuning hadden detailhandels- en horecabedrijven maar één manier om technologische problemen snel op te lossen: exorbitant hoge kosten betalen voor spoedeisende bezoeken van technici.

Naast break-fix problemen, implementeren horecabedrijven proactief bijgewerkte systemen op externe locaties. Ze vertrouwen op lokaal personeel om samen te werken met IT-helpdesktechnici op afstand, om alles te installeren, te testen en te gebruiken.

Retail- en horecabedrijven hebben veel gemeen als het gaat om augmented reality. AR-ondersteunde remote support stelt deze bedrijven in staat om hun on-site vaardigheden en gebrek aan kennis op te vullen. Nu kan een restaurantmanager zonder IT-vaardigheden verbinding maken met een IT-helpdesk, geleid worden door alles wat er moet gebeuren en het probleem oplossen op dezelfde manier als een technicus ter plaatse zou hebben gedaan.

Neem bijvoorbeeld Paniceus Systems. Zij bieden IT-support voor Peter Pane, een groeiende restaurantfranchise met 46 restaurants in Duitsland en Oostenrijk. De medewerkers van Peter Pane zijn gericht op gastvrijheid, niet op technologie. Met Splashtop AR kan Paniceus hen eenvoudig ondersteunen vanuit een centrale locatie. Bovendien hebben ze de downtime van apparaten met 50% verminderd.

“Nu kan IT zeggen: 'Laat me even meekijken', en de ondersteunde gebruiker kan zien hoe de technicus rechtstreeks naar items wijst en aantekeningen maakt in de gedeelde video. Elke gebruiker kan dat volgen. Het is eenvoudig om zo problemen op te lossen, zoals het vervangen van een kabel, herstarts, enz." – Björn Runge, hoofd IT bij Paniceus

Field Service, Onderhoud en MSP's

Bedrijven die in het veld diensten en reparaties uitvoeren, hebben veel baat bij AR. Dat geldt ook voor hun klanten. Volgens Forbes kost ongeplande downtime industriële fabrikanten ongeveer 50 miljard dollar per jaar (als je rekening houdt met verminderde productiviteit, vertragingen, gederfde inkomsten en ontevreden klanten).

Als een service- en reparatiebedrijf een klant kan helpen downtime te voorkomen door een telefoontje aan te nemen en de klant onmiddellijk door de zelfreparatie te leiden, winnen beide partijen. De klant krijgt vrijwel direct hulp, terwijl het bedrijf volgens een TechSee-rapport naar schatting $150 - $500 voor een rit bespaart.

AR kan ook worden gebruikt door MSP's om de omgeving te bekijken en personen op locatie te helpen om bijvoorbeeld problemen met kabels op te lossen. Ze kunnen problemen oplossen zonder iemand ter plaatse te hoeven sturen, waardoor de algehele klantervaring wordt verbeterd.

Wanneer extra hulp nodig is, maakt AR ook kennisoverdracht mogelijk van een deskundige technicus op afstand naar iemand in het veld. Ook als er uiteindelijk een deskundige monteur ter plaatse nodig is; de initiële AR-samenwerking stelt de technicus in staat om de situatie op afstand te beoordelen en problemen te diagnosticeren. Van daaruit kunnen ze onderdelen identificeren en bestellen voordat ze een expert naar de locatie sturen, wat tijd en geld bespaart.

Uitbreiding van uw IT-helpdesk voor een betere klantenservice

Zoals te zien is in de bovenstaande voorbeelden, kan AR ook de klantenservice een boost geven. IT-helpdesks en klantenserviceteams kunnen soepelere en betere klantervaringen leveren dankzij AR-support. Als uw supportdeskmedewerker kan zien wat uw klanten zien, kan deze de interactie op locatie tot een minimum beperken. Dit resulteert in kortere probleemoplossingstijden en een verhoogde klanttevredenheid.

Klanten hebben eenvoudig toegang tot Splashtop AR via uw eigen custom bedrijfsversie van de Splashtop mobiele app en kunnen direct delen wat ze zien vanaf hun mobiele apparaat. Uw mensen kunnen hen dan virtueel begeleiden en hun problemen oplossen. Uiteindelijk verlaagt u de kosten terwijl u de CSAT- en NPS-scores verhoogt, die essentieel zijn om te winnen in de klantenservicewereld.

Een kans om remote support opnieuw uit te vinden

AR stelt IT-helpdesks in staat om de productiviteit te verhogen, kennis tussen lagen te delen, de klantervaring te verbeteren en uitvaltijd te verminderen. AR geeft IT-helpdesks ongetwijfeld een geweldige kans om hun activiteiten haast van de ene op de andere dag opnieuw uit te vinden en te verbeteren.

Bent u klaar om de remote support van uw IT-helpdesk te transformeren? Probeer Splashtop AR vandaag nog, het is een quick add-on voor Splashtop Enterprise.

Speciale prijs voor A/R-add-on voor Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise is één geweldige oplossing waarmee u een bundel kunt samenstellen van precies het aantal licenties voor remote computeraccess en remote supporttechnici dat u nodig heeft.

Hoe komt u aan de A/R-tool?

Neem contact op met ons verkoopteam voor informatie over de prijzen van Splashtop Enterprise-licenties voor het aantal remote access en technische supportgebruikers dat u nodig heeft en vraag naar de augmented reality-add-on voor remote support die beschikbaar is voor een speciale prijs.

Met deze add-on kunnen eindgebruikers de Splashtop-app op hun mobiele apparaat openen, zodat uw technici via hun telefooncamera kunnen zien waar ze aan werken om te helpen bij het oplossen van problemen. Dit komt van pas voor bijvoorbeeld technici die machines repareren en hulp nodig hebben van een externe expert, maar er zijn ook veel andere situaties denkbaar waar dit uiterst handig kan zijn.

Ga vandaag nog aan de slag met Splashtop Enterprise om Splashtop AR te proberen!

