Waarom Splashtop de beste software voor werken op afstand is

Telewerkers zeggen dat Splashtop remote access hun favoriete telewerk software is. Ontdek waarom Splashtop de beste remote desktop software is voor thuiswerken.

Meer zakelijke professionals werken vanuit huis of onderweg. Hoewel werken op afstand flexibiliteit kan toevoegen en een groot voordeel voor je kan zijn, kan het ook een uitdaging zijn omdat productief blijven terwijl je niet op kantoor werkt moeilijk kan zijn.

Als je op afstand werkt (ook bekend als telewerken of telecommuting), dan heb je het juiste hulpmiddel nodig dat je helpt zo productief mogelijk te zijn, ongeacht waar je bent of welk apparaat je gebruikt.

Daarvoor heb je een oplossing nodig die je werkcomputers op elk moment volledig toegankelijk maakt. Zo heb je toegang tot je applicaties en bestanden op het moment dat je er aan moet werken.

Dat gezegd hebbende, Splashtop Business-Toegang is de beste software om op afstand te werken. In feite gebruiken meer dan 20 miljoen mensen Splashtop voor toegang op afstand.

Waarom Splashtop Business-Toegang de beste Externe Desktop Tool is voor telewerken

Je hebt op afstand toegang tot elke computer vanaf elk ander apparaat

Stress niet over het hebben van het juiste apparaat of besturingssysteem. Splashtop werkt op meerdere platforms, zodat je vanaf al je persoonlijke apparaten toegang hebt tot al je computers.

Je kunt je Windows, Mac en Linux computers op afstand bedienen vanaf je Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook apparaten.

Je kunt naadloos werken via verbindingen op afstand

Niets is vervelender dan een trage, haperende verbinding op afstand. Dankzij de snelle verbindingen van Splashtop met HD-kwaliteit (en geluid) kun je je computer op afstand in real time besturen en heb je het gevoel dat je er zelf bij zit.

Met Splashtop zijn je werkcomputer en de bestanden en toepassingen daarop altijd voor je toegankelijk.

Je krijgt alle remote desktop functies die je nodig hebt om productief te blijven

Splashtop Business-Toegang is uitgerust met de tools die het meest worden gevraagd door zakelijke professionals die op afstand werken.

Drag-and-drop bestandsoverdracht, printen op afstand, herstarten op afstand, ontwaken op afstand, chatten en ondersteuning voor meerdere monitoren zijn slechts enkele van de mogelijkheden die je kunt gebruiken om een effectievere telewerker te zijn.

Je bespaart op de kosten - veel

U hoeft geen fortuin uit te geven om de beste software voor externe toegang te krijgen die is ontworpen voor zakelijk gebruik. Producten zoals AnyDesk, TeamViewer, LogMeIn Pro en GoToMyPC kosten honderden dollars per jaar - een hoge prijs om op afstand te werken.

Aan de andere kant kan Splashtop Business Access je tot 80% (of meer!) besparen op je jaarlijkse kosten. Dat zijn honderden of zelfs duizenden dollars aan jaarlijkse besparingen.

Splashtop Business-Toegang begint bij slechts €4.58 per maand. Vergelijk dat eens met het commerciële plan van TeamViewer, dat start vanaf €32.90 per maand.

Je zorgt voor veiligheid en naleving van normen

Houdt jouw bedrijf zich aan strenge industrievoorschriften zoals HIPAA? Moet je je houden aan de gegevensbeveiligingsregels van je bedrijf?

U hoeft zich geen zorgen te maken dat u regels overtreedt met Splashtop. Splashtop wordt geleverd met toonaangevende functies en praktijken op het gebied van beveiliging, waaronder TLS- en 256-bits AES-codering, apparaatverificatie, tweestapsverificatie en meerdere wachtwoordopties op het tweede niveau. Alle verbindingen, bestandsoverdrachten en management gebeurtenissen worden vastgelegd.

Bovendien zorgt Splashtop ervoor dat u voldoet aan de branchevoorschriften.

Wat telewerkers zeggen over Splashtop

Dankzij Splashtop vermindert S.J. Pockmire de tijd dat ze voor haar werk reist aanzienlijk. Ze doet nu de meeste taken vanuit haar eigen huis. Bekijk haar verhaal over het gebruik van Splashtop remote access voor werken op afstand in de case study hieronder:

Telecommunicatie met Splashtop casus

"Ik had TeamViewer en Google [Chrome Remote Desktop] gebruikt totdat ik wat problemen begon te krijgen met hun software. Toen ontdekte ik Splashtop. Ik onderzocht alle software op de markt en Splashtop was het gemakkelijkst te installeren en meteen te gebruiken. Het is geweldig en zeer Mac-vriendelijk." - S.J. Pockmire

Gratis aan de slag met Splashtop

Klaar om de best mogelijke telewerker te zijn, ongeacht waar je bent of welk apparaat je bij je hebt?

U kunt Splashtop Business-Toegang een week gratis uitproberen! Start uw gratis proefperiode door op de onderstaande knop te klikken, geen creditcard of verplichting vereist.

