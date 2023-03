COVID-veilig terug naar school met oplossingen voor externe toegang

Bereid u voor op een ongebruikelijke Back-to-School met Splashtop Remote Access Oplossingen voor Leren

In kwartaalrapportages aan Wall Street afgelopen april zei Satya Nadella, CEO van Microsoft, dat we in twee maanden tijd twee jaar digitale transformatie hebben gezien. Deze transformatie tegen augustus tien keer versneld, vooral in academische industrieën waar verandering en aanpassing meestal langzaam plaatsvinden. Bijna van de ene op de andere dag werden academische IT- en operationele leiders gevraagd om hun schooltechnische stapels te upgraden om docenten en studenten te helpen op afstand toegang te krijgen tot kritieke bronnen op de campus vanuit huis.

Hoewel er heel veel uitdagingen waren, waren dit de grootste:

Toegang tot computerlabs en geavanceerde software Ondersteuning bieden aan studenten en academisch personeel Aanpassing aan nieuwe technologie & BYOD Urgentie & Kosten Schaalbaarheid & Veiligheid

Wij kunnen helpen. Als leider op het gebied van toegang op afstand voor onderwijsinstellingen is Splashtop baanbrekend in het helpen van academische instellingen bij de voorbereiding op en overstappen op leren op afstand. Deze omvatten basisscholen, hogescholen en universiteiten zoals Stanford, Harvard Law, Laney College, Wayne State University, Cornell en nog veel meer.

Hoe? Met Splashtop Remote Access Oplossingen voor Leren > De veilige en betaalbare oplossing voor externe toegang, ondersteuning op afstand en samenwerking voor moderne onderwijsinstellingen.

Splashtop remote access oplossingen voor het onderwijs biedt:

Betaalbare en veilige externe toegang tot computerlabs. Dit omvat externe toegang tot zowel Windows als Macs, evenals geavanceerde software zoals CAD en Adobe Creative Cloud Schaalbare toegang op afstand tot computers op kantoor voor academisch personeel Snelle en efficiënte ondersteuning op afstand hulpmiddelen om personeel en studenten te helpen Samenwerkingstools het gebruik van BYOD of academische Chromebooks voor interactieve en productieve sessies in de klas

En al deze functies worden geleverd met robuuste beveiliging, eenvoudige onboarding, en tarieven die vaak 70% lager liggen dan bij andere oplossingen.

Naast de techniek zijn de oplossingen van Splashtop op afstand ontworpen met een missie en een hoger doel.

Zoals Splashtop's Chief Evangelist Mark Lee zei in een recente uitgave, zien we Splashtop "als een belangrijk hulpmiddel in de democratisering van onderwijstechnologie, en als een manier om het speelveld voor alle studenten gelijk te maken, want als toegang tot leren op afstand betaalbaar en gemakkelijk te beheren is, betekent dit dat iedereen gelijke toegang heeft tot de nieuwste en beste hardware en software die beschikbaar is." Leren op afstand is here to stay, en Splashtop is op een missie om het voor iedereen op afstand toegankelijk te maken.

AAN DE SLAG MET SPLASHTOP OPLOSSINGEN VOOR LEREN OP AFSTAND

Wil je meer weten over Splashtop voor het onderwijs?