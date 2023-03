Splashtop voor externe labs is verbeterd om het beheer van externe toegang tot computerlabs op universiteiten en scholen te vereenvoudigen

Computermiddelen op de campus worden breder beschikbaar, en investeringen in computerlokalen worden beter geoptimaliseerd, tijdens de COVID-19 pandemie.

SAN JOSE, Californië, 11 augustus 2020 - Splashtop Inc., een leider in oplossingen voor externe toegang en ondersteuning op afstand, heeft vandaag een update aangekondigd van zijn Splashtop voor labs-op-afstand-product om leerlingen te helpen weer naar school te gaan door meer flexibiliteit en controle te bieden over onderwijs computerlabo middelen. Nu kunnen studenten, docenten en personeel gemakkelijker elk computerapparaat gebruiken, inclusief goedkope chromebooks en tablets, om toegang te krijgen tot cruciale computers en software op de campus, terwijl meer robuuste planningsmogelijkheden onderwijsinstellingen in staat stellen hun investeringen in computerlabs te maximaliseren.

"Nu de COVID-19 pandemie de fysieke toegang tot veel onderwijsinstellingen blijft beperken, neemt de vraag naar eenvoudige, veilige toegang op afstand tot computerlokalen op de campus toe door de behoefte aan leren op afstand en hybride leren," aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "Met onze Splashtop for Remote Labs verbeteringen kunnen universiteiten, hogescholen en K-12 scholen het gebruik van hun computerlokalen optimaliseren en tegelijkertijd meer gebruikers op afstand toegang geven tot Mac- en Windows-computers en -software met elk persoonlijk computerapparaat."

De computerlokalen van tegenwoordig dienen meerdere functies, waaronder:

Vooral universiteiten en hogescholen gebruiken computerlabs om dure werkplekken met gespecialiseerde software te huisvesten, bijvoorbeeld 3D-ontwerp- en modelleertools zoals AutoCAD en Revit of tools voor het maken en bewerken van multimedia met hoge resolutie, zoals Adobe Premiere Pro en Illustrator.

Middelbare scholen wijden ook computerlabs aan dezelfde technische en ontwerptoepassingen. Ze gebruiken ook andere software in certificaatprogramma's voor loopbaan- en technisch onderwijs (CTE), die studenten direct na school kwalificeren voor geschoolde banen.

Op K-12 scholen spelen computerlokalen een belangrijke rol bij het helpen overbruggen van de digitale kloof, door alle leerlingen toegang te geven tot goedkope Chromebook computers of tablets tot werkstations met software als Microsoft Office, CAD/CAM toepassingen en Adobe Creative Suite.

Nieuwe functies gericht op planning, machtigingen en beveiliging

Met het verbeterde product Splashtop voor Labs op Afstand kunnen ICT-beheerders:

Plan het gebruik van specifieke computers of labs door individuen of groepen studenten, wat de toegang tot computer labs vergroot en het gebruik ervan maximaliseert.

Maak en beheer gebruikers- en computergroepen in plaats van toegangsrechten toe te kennen op het niveau van de individuele computer.

Schakel het gebruik van Eenmalige Aanmelding (SSO) -referenties in om Splashtop-accounts te verifiëren, wat de beveiliging versterkt.

Gebruik een centrale implementatietool om Splashtop software in één keer op alle computers in een campuslab te installeren en beschikbaar te stellen, in plaats van één voor één.

"Toen het College of Fine, Performing and Communication Arts (CFPCA) van Wayne State University sloot door de COVID-19-pandemie, verloren studenten fysieke toegang tot de laboratoriumcomputers met specifieke software die ze nodig hadden voor hun cursussen”, aldus Chris Gilbert, technisch analist bij CFPCA. “Met de oplossing Splashtop voor Labs op Afstand, die we in het voorjaar als noodmaatregel installeerden, konden de studenten hun studieperiode afronden. We kijken er naar uit om de nieuwe Splashtop-functies

Universiteiten, hogescholen en scholen die Splashtop for Remote Labs gebruiken, kunnen belangrijke voordelen behalen, waaronder:

Splashtop voor Labs op Afstand werkt met goedkope Chromebooks en tablets, zodat meer studenten met een laag inkomen toegang hebben tot labcomputers voor een fractie van de kosten van het leveren van beter presterende laptops.

Studenten en onderzoekers krijgen 24/7 op afstand toegang tot software die gespecialiseerde hardware vereist, zonder dat ze beperkt zijn tot de openingstijden van computerlokalen of de campus op moeten om de computerbronnen te gebruiken.

Scholen en hogescholen kunnen de hardware en software die ze al hebben beter gebruiken in plaats van extra middelen te moeten aanschaffen, omdat elke werkplek op grotere schaal wordt gebruikt.

Afstandsonderwijs en hybride leerstrategieën worden praktisch en betaalbaar voor meer onderwijsinstellingen.

Omdat de Splashtop tarieven gebaseerd zijn op het aantal gelijktijdige gebruikers, niet op het totale aantal genoemde gebruikers, is het zeer betaalbaar voor scholen en universiteiten om wijdverspreide toegang te bieden tot computerruimte.

"We zien Splashtop voor Labs op Afstand als een belangrijk hulpmiddel bij de democratisering van onderwijstechnologie, als een manier om het speelveld voor alle studenten gelijk te trekken", aldus Lee. "Wanneer toegang tot computerbronnen betaalbaar en gemakkelijk te beheren is, betekent dit dat iedereen gelijke toegang heeft tot de nieuwste en beste beschikbare hardware en software."

De nieuwe Splashtop voor Remote Labs functies zijn nu beschikbaar. Bestaande Splashtop for Remote Labs klanten kunnen contact opnemen met het bedrijf om een upgradepad naar de nieuwe functies te bespreken.

Over Splashtop

Gevestigd in Silicon Valley, Splashtop Inc. levert de beste waarde en de beste oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand voor zakelijke professionals, MSP's, IT-afdelingen en helpdesks. Splashtop is een populair alternatief voor VPN/RDP, VNC, RD Gateway, en andere software voor toegang op afstand. Meer dan 30 miljoen gebruikers genieten wereldwijd van Splashtop producten.