Belangrijkste informatie
AEM en RMM overlappen op het gebied van monitoring, patchbeheer, scripting, inventarisatie en remote access. Het belangrijkste verschil is hoeveel routinematig werk zonder een technicus wordt uitgevoerd.
RMM-workflows worden meestal aangestuurd door technici, terwijl AEM routinematige oplossingen uitvoert op basis van beleid, binnen kaders zoals updateringen, goedkeuringen en onderhoudsvensters.
Veel teams kunnen een RMM vervangen door AEM, maar teams die afhankelijk zijn van PSA, facturatie, netwerkdetectie of back-up gebruiken beide vaak naast elkaar.
Splashtop AEM combineert essentiële RMM-mogelijkheden met patching en herstel op basis van beleid voor Windows- en macOS-endpoints in één console.
De meeste IT-teams beheren meer endpoints, meer applicaties en meer patches dan een paar jaar geleden, vaak met dezelfde bezetting. Tools voor remote monitoring and management (RMM) zijn al lange tijd de standaardmanier om die apparaten draaiende te houden. Autonoom endpointbeheer (AEM) is een nieuwere aanpak die beleidsgestuurde automatisering gebruikt om routinematig endpointwerk af te handelen met minder handmatige inspanning.
De twee overlappen meer dan hun namen doen vermoeden, waardoor de keuze tussen AEM en RMM lastiger is dan het lijkt. Deze gids legt uit waar autonoom endpointbeheer en RMM dezelfde mogelijkheden hebben, waarin ze verschillen, hoe je bepaalt of je huidige RMM al autonoom werkt, en wanneer het zinvol is om een RMM te vervangen of beide te gebruiken.
Wat is het verschil tussen RMM en AEM?
Wat is RMM?
Met RMM-software kunnen IT-teams en managed service providers (MSPs) eindpunten monitoren, waarschuwingen ontvangen, op afstand verbinding maken, scripts uitvoeren en patches implementeren vanuit één centrale console. De meeste RMM-workflows worden door technici aangestuurd. Een waarschuwing, een planning of een ticket zet het werk in gang, en een technicus beslist wat er daarna gebeurt.
Veel huidige RMM-platforms automatiseren ook patching, scripting en sommige herstelmaatregelen, waardoor de grens tussen RMM en AEM soms vaag kan zijn.
Wat is autonoom endpointbeheer?
Autonoom endpointbeheer gebruikt beleid en realtime endpointgegevens om problemen te detecteren, prioriteren en routinematige oplossingen uit te voeren, zoals patchuitrol en configuratiecorrecties. IT stelt de regels vast, waaronder goedkeuringen, update-ringen en onderhoudsvensters, en het platform past die toe op elk beheerd apparaat. Alles wat buiten die regels valt, gaat naar een persoon.
In de praktijk geeft RMM technici de tools om te handelen, terwijl AEM routinematige acties zelfstandig uitvoert binnen de grenzen die IT stelt. Voor een bredere kijk op dit operationele model, lees hoe traditioneel en autonoom endpointbeheer zich tot elkaar verhouden.
AEM vs. RMM-vergelijking
Beide benaderingen vertrouwen op een agent op elk endpoint en een centrale console, en beide omvatten doorgaans monitoring, waarschuwingen, patchbeheer, scripting, inventaris en remote access. De verschillen zitten in hoe het werk wordt opgestart en wie het uitvoert:
RMM (typisch)
AEM
Kerndoel
Endpoints op afstand monitoren, ondersteunen en onderhouden
Houd endpoints voorzien van patches, geconfigureerd en compliant met beleidsgestuurde automatisering
Wat het werk in gang zet
Waarschuwingen, planningen en verzoeken van technici
Beleid en endpointdata in realtime, binnen de grenzen die IT stelt
Patchbeheer
Vaak gepland, met automatiseringsopties die per platform verschillen
Beleidsgebaseerd en geprioriteerd op risico, met updateringen in ringen en goedkeuringen
Herstelmaatregel
Meestal aangestuurd door technici, ondersteund door scripts
Geautomatiseerd voor routinematige problemen, met uitzonderingen die naar IT worden geëscaleerd
Toegang vanop afstand
Een kernfunctie voor praktische probleemoplossing
Vaak inbegrepen voor problemen die nog praktische werkzaamheden vereisen
Menselijke rol
Voert het werk uit en controleert het
Stelt beleid op en behandelt uitzonderingen
Waarom de keuze tussen AEM en RMM nu belangrijk is
De manier waarop je team endpoints beheert, heeft invloed op hoe snel kwetsbaarheden worden gepatcht, hoeveel tijd technici kwijt zijn aan routinematig onderhoud en hoe eenvoudig IT aan auditors kan laten zien wat er is gewijzigd en wanneer. Die druk neemt toe naarmate het aantal endpoints stijgt en meer apparaten zich buiten het kantoornetwerk bevinden.
Analisten verwachten dat autonome mogelijkheden een standaardonderdeel worden van tools voor endpointbeheer:
Gartner's 2025 Market Guide for Endpoint Management Tools voorspelt dat “tegen 2029 meer dan 50% van de organisaties autonome endpointbeheerfuncties (AEM) zal toepassen binnen geavanceerde endpointbeheer- en DEX-tools om de menselijke inspanning aanzienlijk te verminderen, een stijging ten opzichte van bijna nul in 2024.”
Voor de meeste teams is de praktische vraag hoeveel routinematig werk hun huidige setup nu al zelfstandig aankan. De checklist hieronder helpt die vraag te beantwoorden.
Werkt je RMM al autonoom?
Gebruik deze vragen om te zien hoe dicht je huidige RMM een autonoom model benadert:
Bevestigt het de installatie? De implementatiestatus alleen kan mislukte installaties en uitgestelde herstarts verbergen. Zoek naar resultaten per apparaat die laten zien welke patches zijn geïnstalleerd, welke zijn mislukt en waarom.
Patcht het applicaties van derden? Browsers, samenwerkingsapps en PDF-lezers hebben hun eigen kwetsbaarheden. Als je RMM alleen het besturingssysteem patcht, vallen die hiaten buiten je normale patchcyclus.
Geeft het prioriteit op basis van risico? De ernst van CVE's en actieve uitbuiting, zoals een vermelding in CISA's Known Exploited Vulnerabilities-catalogus, moeten bepalen wat als eerste wordt gepatcht.
Rolt het wijzigingen veilig uit? Updateringen, goedkeuringen en onderhoudsvensters zorgen ervoor dat automatisering snel kan werken, terwijl een niet-geteste patch niet meteen op alle apparaten tegelijk terechtkomt.
Bereikt het apparaten buiten het bedrijfsnetwerk? Externe en hybride laptops moeten updates en beleidswijzigingen ontvangen zodra ze online komen, zonder te wachten tot een technicus ingrijpt.
Hoeveel tijd gaat op aan routinematige oplossingen? Als technici een groot deel van de week besteden aan repetitief patchen en opschonen, is dat werk een sterke kandidaat voor beleidsgestuurde automatisering.
Als je meeste antwoorden ja zijn, dekt je RMM mogelijk al veel van wat AEM biedt. Als meerdere antwoorden nee zijn, voegen autonome endpointbeheer juist in die hiaten de meeste waarde toe.
Moet AEM je RMM vervangen of ernaast draaien?
Wanneer AEM je RMM kan vervangen
Als je team zijn RMM vooral gebruikt voor monitoring, patchbeheer, scripting, inventarisatie, probleemoplossing en remote access, kan een AEM-platform dat die functies dekt het vervangen. Door dat werk naar één platform te verplaatsen, hoeft je team minder agents, consoles en licenties te beheren.
MSPs die deze overstap overwegen, vinden meer details in hoe MSPs RMM-alternatieven evalueren voor toolconsolidatie.
Wanneer je AEM naast je RMM moet gebruiken
Sommige teams zijn afhankelijk van mogelijkheden buiten endpointbeheer, zoals professional services automation (PSA), klantfacturatie, netwerkdetectie of back-up. In dat geval kan AEM patchbeheer en routinematige probleemoplossing overnemen, terwijl bestaande tools die functies blijven afhandelen. Teams die Microsoft Intune of SCCM gebruiken voor apparaatbeheer kunnen ook AEM toevoegen voor sneller patchbeheer en bredere dekking van applicaties van derden.
Als patchbeheer het belangrijkste gat in je huidige setup is, lees dan hoe je patchbeheer automatiseert zonder een RMM.
Dek de basisfuncties van RMM af en automatiseer routinewerk met Splashtop AEM
Splashtop AEM is het endpointbeheerplatform van Splashtop, dat kernfunctionaliteit voor RMM en beleidsgestuurde automatisering samenbrengt in één console. IT-teams kunnen Windows- en macOS -besturingssystemen en ondersteunde applicaties van derden in realtime of op basis van beleid patchen, met update-ringen, versiegoedkeuringen en onderhoudsvensters om elke uitrol te beheren. CVE-inzichten, waaronder de CISA KEV-status, helpen teams te bepalen wat ze eerst moeten oplossen.
Naast patchbeheer omvat Splashtop AEM ook een hardware- en software-inventaris, configureerbare waarschuwingen, scripts en taken, en eventgebaseerde triggers die veelvoorkomende problemen automatisch oplossen. Remote control is ingebouwd voor problemen die nog praktische aandacht nodig hebben, en antivirus en EDR zijn beschikbaar als add-ons. Teams kunnen Splashtop AEM gebruiken om een RMM voor deze functies te vervangen of het ernaast te gebruiken met Intune, SCCM, PSA en back-uptools.
Splashtop AEM-beoordelingen op G2 benadrukken consequent geautomatiseerd patchbeheer, minder handmatige IT-inspanning en gecentraliseerd inzicht in endpointomgevingen.
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