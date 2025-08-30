Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
Abbey Road Logo

Het Abbey Road Institute London is succesvol met Splashtop

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
Gratis proefperiode

Natalia Milanezi praat over het succesvolle programma voor leren op afstand, dat is mogelijk gemaakt door Splashtop

In deze korte video beschrijft freelance muziekproducent en senior audiotechnicus Natalia Milanezi de implementatie en het succes dat het Abbey Road Institute London ervoer met hun nieuwe aanbod voor leren op afstand, dat gebruikmaakt van Splashtop.

Abbey Road Institute London: Remote Music Production and Sound Engineering with Splashtop
Abbey Road Institute London: Remote Music Production and Sound Engineering with Splashtop

Het Abbey Road Institute London gebruikt Splashtop voor remote audioproductie

De faculteit en het personeel van het Abbey Road Institute London hadden met het idee van Natalia om Splashtop te gebruiken een troef in handen bij het aanbieden van het leren op afstand als gevolg van de coronacrisis. Na een testrun hebben ze het met groot succes voor het personeel en studenten beschikbaar gesteld.

"Nu werkt alles goed dankzij Splashtop!" -Natalia Milanezi

Voor het curriculum van het Abbey Road Institute London zijn Logic Pro X, Ableton, Isotope, Melodyne, Waves en nog veel meer editing- en mixsoftware nodig. Studenten werken normaal gesproken met deze programma's in de computerlokalen op de campus. Maar na de sluiting van de campus vanwege de coronacrisis, hadden ze geen toegang meer tot deze programma's. Door Splashtop Enterprise in te zetten, konden ze deze computers voor studenten op afstand op hun eigen apparaten beschikbaar maken. Studenten hebben nu toegang tot die computers en software, net zoals ze dat persoonlijk zouden hebben. Ook kon het Abbey Road Institute London de toegang tot de computerlokalen buiten de traditionele uren uitbreiden.

"Studenten hebben buiten die (computerlokaal)uren toegang tot de computers. Het is gewoon heel, heel praktisch." -Natalia Milanezi

Meer informatie over Remote Labs voor het onderwijs

Meer informatie over Splashtop voor labs op afstand . U kunt ook een laboratoriumdemo op afstand plannen , of neem nu contact met ons op voor meer informatie! Neem contact op

Begin nu!
Start uw GRATIS proefperiode van Splashtop
Gratis proefperiode


Delen
RSS FeedAbonneren

Verwante content

An IT Helpdesk employee clicking on a support sign.
Leren en onderwijs op afstand

IT-helpdeskoplossingen voor hoger onderwijs om downtime te verminderen

Meer informatie
Technician connecting into student's computer to debug an issue
IT & Help Desk ondersteuning op afstand

Beste Remote Support Software voor School Help Desks

Meer informatie
Three professionals collaborating at an outdoor café using Splashtop for efficient workflow
Leren en onderwijs op afstand

Hoe remote access het hoger onderwijs voor iedereen even bereikbaar kan maken

Meer informatie
K12 student accessing school computers from his home using Splashtop's remote access software.
Leren en onderwijs op afstand

Remote access voor middelbare en basisscholen

Meer informatie
Bekijk alle blogs