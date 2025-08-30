Het Abbey Road Institute London is succesvol met Splashtop

Natalia Milanezi praat over het succesvolle programma voor leren op afstand, dat is mogelijk gemaakt door Splashtop
In deze korte video beschrijft freelance muziekproducent en senior audiotechnicus Natalia Milanezi de implementatie en het succes dat het Abbey Road Institute London ervoer met hun nieuwe aanbod voor leren op afstand, dat gebruikmaakt van Splashtop.
Het Abbey Road Institute London gebruikt Splashtop voor remote audioproductie
De faculteit en het personeel van het Abbey Road Institute London hadden met het idee van Natalia om Splashtop te gebruiken een troef in handen bij het aanbieden van het leren op afstand als gevolg van de coronacrisis. Na een testrun hebben ze het met groot succes voor het personeel en studenten beschikbaar gesteld.
"Nu werkt alles goed dankzij Splashtop!" -Natalia Milanezi
Voor het curriculum van het Abbey Road Institute London zijn Logic Pro X, Ableton, Isotope, Melodyne, Waves en nog veel meer editing- en mixsoftware nodig. Studenten werken normaal gesproken met deze programma's in de computerlokalen op de campus. Maar na de sluiting van de campus vanwege de coronacrisis, hadden ze geen toegang meer tot deze programma's. Door Splashtop Enterprise in te zetten, konden ze deze computers voor studenten op afstand op hun eigen apparaten beschikbaar maken. Studenten hebben nu toegang tot die computers en software, net zoals ze dat persoonlijk zouden hebben. Ook kon het Abbey Road Institute London de toegang tot de computerlokalen buiten de traditionele uren uitbreiden.
"Studenten hebben buiten die (computerlokaal)uren toegang tot de computers. Het is gewoon heel, heel praktisch." -Natalia Milanezi
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