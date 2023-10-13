Splashtop e Canopy collaborano per migliorare la gestione remota dei dispositivi IoT
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Per soddisfare la crescente domanda di gestione semplificata dei dispositivi IoT, la partnership unisce l'accesso remoto sicuro e il supporto di Splashtop alla piattaforma di monitoraggio e gestione remota (RMM) di Canopy.
CUPERTINO, California, 17 ottobre 2023 - Splashtop, leader nelle soluzioni di accesso remoto sicuro, e Canopy, piattaforma RMM leader per le implementazioni hardware complesse, hanno presentato oggi la loro partnership strategica per rafforzare e semplificare la gestione remota dei dispositivi IoT. L'integrazione introduce una soluzione completa per soddisfare la crescente domanda di gestione remota specializzata nel settore dell'IoT, dove i fornitori offrono dispositivi hardware unici e spesso personalizzati che vanno dai chioschi e dai sistemi POS alla segnaletica digitale e alle telecamere.
Si prevede che il mercato globale dei servizi gestiti per IoT, in rapida espansione, raggiungerà i 135 miliardi di dollari entro il 2027, posizionandosi come il segmento in più rapida crescita all'interno dei servizi gestiti. Man mano che le aziende continuano a sviluppare e implementare soluzioni hardware uniche, la partnership tra Canopy e Splashtop offre una delle soluzioni di accesso remoto per dispositivi IoT più complete, coprendo tutto, dall'assistenza remota e la risoluzione dei problemi fino alla gestione completa dei dispositivi.
"Stiamo assistendo a un'impennata delle applicazioni IoT che rende fondamentale per le aziende l'accesso remoto come metodo per diagnosticare e risolvere rapidamente i problemi tecnologici, riducendo al minimo i tempi di inattività dei dispositivi e l'impatto sul business," ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Grazie alla collaborazione con Canopy, stiamo migliorando la nostra gamma di offerte per soddisfare e superare le richieste in continua evoluzione di questo settore dinamico."
L'integrazione di Splashtop nella piattaforma Canopy introduce funzioni di controllo a distanza ad alte prestazioni che consentono agli utenti di Canopy di accedere rapidamente ai dispositivi IoT da remoto e di risolvere i problemi, il che è fondamentale, dato l'impatto dei tempi di inattività dei dispositivi nei casi di utilizzo IoT. La sinergia tra Splashtop e Canopy garantisce ai clienti un accesso rapido e sicuro ai dispositivi non supervisionati per una risoluzione efficiente dei problemi da remoto.
"Questa partnership con Splashtop rappresenta un cambiamento per Canopy," ha dichiarato Steve Latham, CEO di Canopy. "Integrando i nostri prodotti in un'unica offerta, stiamo portando in questo spazio una soluzione all-in-one di cui i clienti avevano bisogno. La leadership di Splashtop nel campo della sicurezza e il suo supporto a diversi ecosistemi di dispositivi completano la nostra missione, e non vediamo l'ora di crescere insieme."
Canopy e Splashtop hanno avviato un programma pilota che prevede una stretta collaborazione con un gruppo selezionato di clienti, i quali hanno già registrato vantaggi significativi, tra cui una maggiore efficienza e sicurezza.
"La soluzione di gestione all-in-one offerta da Canopy e Splashtop è inestimabile", ha dichiarato Drew Jackson, responsabile dell'ingegneria di Telad, un partecipante al programma pilota. "Prima eravamo alle prese con costose app esterne per il desktop remoto e con potenziali vulnerabilità di sicurezza. Splashtop funziona con la stessa connessione crittografata tramite SSL e non richiede l'apertura di porte aggiuntive, il che lo rende un'aggiunta perfetta alla piattaforma di gestione Canopy."
Il sentimento risuona in tutto il settore IoT, rafforzando il valore di questa offerta congiunta:
Espansione strategica per Splashtop: approfondisce la presenza di Splashtop nel settore IoT, rivolgendosi in particolare a settori chiave come quello manifatturiero, dei media e della sorveglianza di sicurezza.
Efficienza e funzionalità migliorate per Canopy: riduce le dipendenze da strumenti di terze parti e aggiunge funzionalità avanzate come il trasferimento di file, la registrazione delle sessioni e il controllo dei permessi degli utenti per le sessioni remote.
Integrazione perfetta: i clienti traggono vantaggio da questa soluzione di gestione remota all-in-one che avvia le sessioni di accesso remoto con un solo clic, tre volte più velocemente rispetto alla gestione delle app esterne e delle credenziali dei dispositivi.
Maggiore sicurezza: sfruttando i solidi protocolli di sicurezza di Splashtop, l'integrazione offre un accesso sicuro, un elemento critico per le grandi distribuzioni di dispositivi non supervisionati.
Focus sull'IoT leader del settore: l'integrazione della tecnologia di accesso remoto e supporto di Splashtop nella piattaforma RMM specializzata di Canopy offre una soluzione unica al settore IoT, in continua crescita, che consente una potente gestione remota dei dispositivi sul campo.
Disponibilità
L'accesso remoto e le funzioni di supporto di Splashtop sono ora disponibili in tutti i piani di licenza di Canopy, inclusi Starter, Advanced e Premier.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Visita www.splashtop.com
Informazioni su Canopy
Canopy è una piattaforma software di monitoraggio e gestione remota (RMM) incentrata sulla riduzione dei tempi di inattività per le implementazioni hardware complesse, come chioschi, sistemi POS e segnaletica digitale. Con oltre un milione di dispositivi in tutto il mondo gestiti attraverso la piattaforma, Canopy è al servizio di clienti Fortune 100 in diversi settori, tra cui retail, ristorazione, sicurezza, produzione e servizi pubblici. Visita www.goCanopy.com.