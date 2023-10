Splashtop e Canopy collaborano per migliorare la gestione remota dei dispositivi IoT

Per soddisfare la crescente domanda di gestione semplificata dei dispositivi IoT, la partnership unisce l'accesso remoto sicuro e il supporto di Splashtop alla piattaforma di monitoraggio e gestione remota (RMM) di Canopy.

CUPERTINO, California, 17 ottobre 2023 -Splashtop, leader nelle soluzioni di accesso remoto sicuro, e Canopy, piattaforma RMM leader per le implementazioni hardware complesse, hanno presentato oggi la loro partnership strategica per rafforzare e semplificare la gestione remota dei dispositivi IoT. L'integrazione introduce una soluzione completa per soddisfare la crescente domanda di gestione remota specializzata nel settore IoT, dove i fornitori offrono dispositivi hardware unici e spesso personalizzati che vanno dai chioschi e dai sistemi POS alla segnaletica digitale e alle telecamere.

Si prevede che il mercato globale dei servizi gestiti IoT, in rapida espansione, raggiungerà i 135 miliardi di dollari entro il 2027, posizionandosi come il segmento in più rapida crescita nell'ambito dei servizi gestiti. Poiché le aziende continuano a sviluppare e a distribuire soluzioni hardware uniche, la partnership tra Canopy e Splashtop rappresenta una soluzione tempestiva per soddisfare la crescente esigenza di accesso remoto completo, supporto e gestione dei dispositivi IoT.

"Stiamo assistendo a un'impennata delle applicazioni IoT, che rende fondamentale per le aziende l'accesso remoto come metodo per diagnosticare e risolvere rapidamente i problemi tecnologici, riducendo al minimo i tempi di inattività dei dispositivi e l'impatto sul business," ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Grazie alla collaborazione con Canopy, stiamo migliorando la nostra gamma di offerte per soddisfare e superare le richieste in continua evoluzione di questo settore dinamico."

L'integrazione di Splashtop nella piattaforma Canopy introduce funzioni ad alte prestazioni di Controllo remoto,

controllo a distanza che consentono agli utenti di Canopy di accedere rapidamente ai dispositivi IoT da remoto, di risolvere i problemi e di risolvere i problemi, il che è fondamentale dato l'impatto dei tempi di inattività dei dispositivi nei casi di utilizzo IoT. La sinergia tra Splashtop e Canopy garantisce ai clienti un accesso rapido e sicuro ai dispositivi non supervisionati per una risoluzione efficiente dei problemi in remoto.

"Questa partnership con Splashtop rappresenta un cambiamento per Canopy," ha dichiarato Steve Latham, CEO di Canopy. "Integrando i nostri prodotti in un'unica offerta, stiamo portando in questo spazio una soluzione all-in-one di cui i clienti avevano bisogno. La leadership di Splashtop nel campo della sicurezza e il suo supporto a diversi ecosistemi di dispositivi completano la nostra missione e non vediamo l'ora di crescere insieme."

Canopy e Splashtop hanno avviato in precedenza un programma pilota che prevede una stretta collaborazione con un gruppo selezionato di clienti che hanno già riportato vantaggi significativi, tra cui una maggiore efficienza e sicurezza.

"La soluzione di gestione all-in-one offerta da Canopy e Splashtop è inestimabile," ha dichiarato Drew Jackson, responsabile dell'ingegneria di Telad, un partecipante al programma pilota. "In precedenza, abbiamo dovuto fare i conti con costose applicazioni esterne di desktop remoto e con potenziali vulnerabilità di sicurezza. Splashtop funziona su

La stessa connessione crittografata tramite SSL che non richiede l'apertura di porte aggiuntive, la rende un'aggiunta perfetta alla piattaforma di gestione Canopy."

Il sentimento risuona in tutto il settore IoT, rafforzando il valore di questa offerta congiunta:

Espansione strategica per Splashtop: Approfondisce l'impronta di Splashtop nel settore IoT, rivolgendosi in particolare a settori chiave come quello manifatturiero, dei media e della sorveglianza di sicurezza.

Efficienza e funzionalità migliorate per Canopy: riduce le dipendenze da strumenti di terze parti e aggiunge funzionalità avanzate come il trasferimento di file, la registrazione delle sessioni e il controllo dei permessi degli utenti per le sessioni remote.

Integrazione perfetta: I clienti beneficiano di questa soluzione di gestione remota all-in-one che avvia le sessioni di accesso remoto con un solo clic, tre volte più velocemente rispetto alla gestione delle app esterne e delle credenziali dei dispositivi.

Maggiore sicurezza: Sfruttando i solidi protocolli di sicurezza di Splashtop, l'integrazione offre un accesso sicuro, un elemento critico per le grandi distribuzioni di dispositivi non supervisionati.

Focus sull'IoT leader del settore: L'integrazione della tecnologia di accesso remoto e supporto di Splashtop nella piattaforma RMM specializzata di Canopy offre una soluzione unica al settore IoT, in continua crescita, che consente una potente gestione remota dei dispositivi sul campo.

Disponibilità

L'accesso remoto e le funzioni di supporto di Splashtop sono ora disponibili in tutti i piani di licenza di Canopy, inclusi Starter, Advanced e Premier.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e l'IT / MSP Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di raggiungere la qualità 4K HD, il supporto multi-monitor e i 60fps con una latenza bassissima. Splashtop offre funzioni di sicurezza avanzate, un ampio supporto per i dispositivi e un servizio clienti attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Visita www.Splashtop.com.

Informazioni su Canopy

Canopy è una piattaforma software di monitoraggio e gestione remota (RMM) che si occupa di ridurre i tempi di inattività di installazioni hardware complesse, come chioschi, sistemi POS e segnaletica digitale. Con oltre 1 milione di dispositivi in tutto il mondo gestiti attraverso la piattaforma, Canopy serve clienti Fortune 100 in diversi settori, tra cui vendita al dettaglio, ristoranti, sicurezza, produzione e servizi pubblici. Visita www.goCanopy.com.