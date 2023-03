Wavelink rilascia il telecomando Smart Device in collaborazione con Splashtop

La nuova soluzione mobile valuta e risolve i problemi da remoto, consentendo la massima produttività per le aziende che utilizzano Android

SALT LAKE CITY - 7 dicembre 2016 - Wavelink, leader del settore che accelera la produttività mobile, ha annunciato oggi il rilascio di Smart Device Remote Control grazie a una nuova partnership con Splashtop Inc. Questo telecomando per Android estende la solida gestione della mobilità di Wavelink su tutte le piattaforme e rafforza le sue soluzioni mobili per aiutare le aziende a massimizzare i tempi di attività e la produttività.

Wavelink offre una potente gestione della mobilità aziendale che aumenta la produttività dal magazzino al negozio per le implementazioni mobili mission-critical. Con l'aumento del numero di prodotti basati su Android sul mercato e la transizione delle aziende verso la tecnologia di nuova generazione, Wavelink ha esteso le sue capacità di controllo remoto oltre i sistemi operativi mobili di Microsoft alla piattaforma Android OS per soddisfare le esigenze dei clienti. Questa soluzione si accompagna a Wavelink Avalanche, che offre una gestione completa della mobilità aziendale per garantire che i lavoratori traggano il massimo dalla mobilità e fornisce il mezzo più efficiente per aggiornare le applicazioni mobili sui dispositivi dei lavoratori.

"Siamo entusiasti di portare i clienti verso la prossima generazione di piattaforme", ha dichiarato Alex Evans, principal product manager di Wavelink. "Ogni volta che un dispositivo si guasta, la produttività e, in ultima analisi, i profitti ne risentono. Se vuoi rispettare gli impegni presi con i clienti e gli obiettivi aziendali, hai bisogno che quel dispositivo torni a funzionare il più velocemente possibile. La nostra soluzione Smart Device Remote Control aiuta a velocizzare la risoluzione dei problemi, consentendo ai team di assistenza di accedere ai dispositivi per replicare i problemi in modo da poterli diagnosticare e risolvere rapidamente."

Il controllo remoto dei dispositivi intelligenti aiuta i clienti Wavelink a prevenire i tempi di fermo prolungati grazie alla risoluzione dei problemi direttamente sul posto. Questo tempo di riparazione immediato favorisce la massima produttività del luogo di lavoro e garantisce che non si perda tempo a spedire i dispositivi per la riparazione quando questi possono essere diagnosticati e risolti direttamente sul posto.

Le funzionalità di controllo remoto dei dispositivi intelligenti includono:

Facile da usare. Le aziende possono creare i propri pacchetti di distribuzione e inviare un link per l'installazione.

Sessioni sicure. Il nuovo controllo remoto prevede la crittografia TLS e AES-256 bit e la registrazione di tutti gli eventi della sessione.

Segnalazione dei problemi in tempo reale. La soluzione Smart Device Remote Control aumenta la visibilità per vedere le impostazioni, riprodurre gli errori e risolvere i problemi in modo che le aziende possano vedere in prima persona i problemi segnalati dagli utenti.

Diagnosi a distanza. L'IT può evitare il temuto "nessun guasto riscontrato" testando i problemi e verificando le configurazioni prima di inviare un dispositivo per servizi non necessari.

Trasferire file e correzioni. Le aziende possono inviare file come file di log, aggiornamenti del sistema operativo e altro ancora da e verso il dispositivo.

Riavvia da remoto. La forza si ripristina per garantire che gli aggiornamenti siano installati e pronti all'uso.

Che si tratti di hardware, software o connettività, le aziende devono capire cosa causa l'inattività di un lavoratore. Il Controllo Remoto Smart Device permette di vedere le impostazioni, riprodurre gli errori e risolvere i problemi. Le aziende dipendono da questo tipo di risoluzione remota per garantire la massima operatività: uno dei fattori chiave per una partnership con un fornitore leader come Splashtop.

"Siamo entusiasti di collaborare con Wavelink per fornire questo supporto avanzato di gestione mobile alla piattaforma smart OS", ha dichiarato Mark Lee, CEO e fondatore di Splashtop. "Splashtop offre il miglior controllo remoto del settore e questa partnership sfrutta una delle più potenti funzionalità aziendali di Splashtop. Gli strumenti integrati di Wavelink e Splashtop per le soluzioni mobili consentono al team di assistenza IT di valutare e risolvere i problemi in tempi rapidi, in modo che i dipendenti possano tornare a svolgere le attività che guidano l'azienda e ne traggono vantaggio".

Progettato per le più recenti implementazioni mobili, Smart Device Remote Control estenderà le funzionalità di controllo remoto esistenti alla versione Android 4.4 KitKat e alle versioni più recenti e supporterà piattaforme quali Honeywell, Panasonic e Zebra, tra le altre.

Per maggiori informazioni, visita il sito http://www.wavelink.com/.