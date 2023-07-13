Splashtop per la trasmissione remota

Splashtop per il broadcasting da remoto
Accesso continuo e ad alta definizione agli strumenti di broadcasting, produzione live e trasmissione da qualsiasi luogo.
Trasforma il tuo flusso di lavoro di broadcasting
Accedi agli strumenti di trasmissione da qualsiasi luogo
Con Splashtop puoi gestire da remoto i tuoi strumenti di broadcasting, produzione live e trasmissione con prestazioni video e audio di altissima qualità, come se fossi in studio.
Collaborazione in tempo reale per il tuo team
Splashtop permette al tuo team di collaborare in modo efficace in tempo reale, di condividere schermate, annotare e comunicare in modo chiaro, ovunque si trovino.
Mantieni un ambiente di broadcasting sicuro
Splashtop dà priorità alla privacy dei tuoi dati e dei tuoi contenuti, offrendo solide funzioni di sicurezza per garantire operazioni sicure e affidabili.
Ricevi assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Splashtop si dedica a supportare le tue esigenze di trasmissione 24 ore su 24. Il nostro team di assistenza clienti si impegna a fornire soluzioni rapide ed efficienti, assicurando che le tue operazioni di trasmissione procedano senza problemi e senza interruzioni.
Perché scegliere Splashtop per il broadcasting?
In un settore in cui la trasmissione in tempo reale e ad alta qualità è essenziale, Splashtop è la scelta preferita dai professionisti del broadcasting. Con Splashtop potrai accedere in modo sicuro ai tuoi strumenti di trasmissione e collaborare con il tuo team da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, assicurandoti di essere sempre in onda quando ne hai bisogno.
Trova la soluzione più adatta a te
Consigliato
Prestazioni di Splashtop accesso remoto
L'ultima soluzione di accesso remoto per i professionisti del broadcasting, Splashtop Remote Access Performance offre la modalità colore 4:4:4 per trasmissioni a colori reali, l'audio ad alta fedeltà per una resa sonora perfetta e il supporto periferico ai dispositivi di controllo remoto, garantendo trasmissioni di alta qualità da qualsiasi luogo.
Enterprise
Ideale per le grandi reti di broadcasting, Splashtop Enterprise offre il single sign-on per un accesso semplice, permessi granulari per un maggiore controllo, accessi programmati per flussi di lavoro di trasmissione semplificati, accesso Android/IoT non supervisionato per la gestione delle apparecchiature da remoto e una piattaforma consolidata che copre il lavoro in remoto, la gestione IT e il supporto.
Caratteristiche che ti faranno innamorare
Trasferimento di file solido
Effettua in tutta semplicità il trasferimento di file tra computer. Puoi trasferire i file senza avviare una sessione remota e puoi trascinarli o lavorare nella finestra di trasferimento dei file per spostarli tra il computer locale e quello remoto nel corso di una sessione.
Colore 4:4:4
Assicura un'accuratezza cromatica impeccabile alle tue trasmissioni con la modalità colore 4:4:4.
Impostazioni di alta fedeltà audio
Offri un suono perfetto con le nostre impostazioni di altissima fedeltà audio durante le sessioni di broadcast a distanza.
Supporto multi-monitor
Vedi meglio e lavora su tutti i tuoi schermi. Seleziona quale schermo remoto visualizzare e visualizza tutti i monitor in una sola finestra. Con la funzione multi-to-multi (supportata da Remote Access Pro), puoi disporre ogni monitor remoto in una finestra separata per organizzare la tua configurazione locale.
Supporto per i dispositivi di controllo remoto
Gestisci le tue trasmissioni in diretta con i tuoi dispositivi di controllo remoto, pienamente supportati da Splashtop.
Passthrough microfono
Garantisci una comunicazione chiara e un'acquisizione del suono di alta qualità durante le sessioni remote con la funzione Microphone Passthrough.
Dai nostri clienti soddisfatti
Splashtop è la soluzione perfetta e conveniente per i servizi di supporto remoto che forniamo ai nostri clienti professionisti del settore musicale e audio.
David Knauer, President, Audio Perception Inc.
Dai nostri clienti soddisfatti
Non finirò mai di ribadire quanto sia sicuro Splashtop! Stiamo lavorando con un contenuto intangibile, digitale e di enorme valore che verrà distribuito nelle sale cinematografiche, nelle trasmissioni tradizionali, via cavo o nei servizi OTT (over-the-top) come Netflix. Se questi contenuti venissero diffusi prima del lancio commerciale, sarebbe un problema enorme.
Chief Technology Officer, Boxel Studio